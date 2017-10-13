Скифский след России

(приложение 2 к лекции Ю. Мухина)

Вторая часть доказательств к лекции (более 15 минут):

https://www.youtube.com/watch?v=8fvtIyg_dxY&feature=youtu.be

Скифская гипотеза происхождения Руси

Теперь по поводу того, что для иллюстрации событий я использую кадры из фильмов о запорожских казаках. Для этого есть веские основания.

Занимаясь историческими исследованиями, надо понимать, что если нет прямых доказательств, то необходимо руководствоваться косвенными доказательствами, стараясь, естественно, задействовать их как можно больше. Какие еще есть косвенные доказательства тому, что племя росов-росомонов-руси, растворившись в наших славянских предках, дало им и имя «русские», и первых русских князей в Киеве?

Если к славянам-полянам подлил свою кровь иной народ, чтобы сделать из славян русских, то на русских это должно было как-то сказаться. Во-первых, в прямом биологическом смысле слова – мы биологически можем быть не такими, как иные славяне (которым скифы кровь не добавляли).

Потом, у нас могли остаться реликты скифских (росомонских) обычаев, которых нет у других народов. Наконец, тогда не было всяких кутюрье и модельеров, заставляющих менять моду каждый год, и у русских могла долго сохраняться мода росомонов, как наиболее крутых представителей молодого русского народа.

Сами росомоны явно произошли от скифов, Наиболее убедительное объяснение название «скиф» - «сак-иф» - степной змей. И змеи были тотемом скифов и их потомков.

Но было и удивительное отличие росов от скифов. Церковный историкVI века Захарий Ритор, сообщает: «...соседний с ними (амазонками) народ «hrws» (рос или рус) - люди наделённые огромными членами тела: оружия нет у них, и кони не могут их носить из-за их размеров»». Насчет коней, это, конечно, гипербола, но, скорее всего, они своим ростом действительно сильно выделялись.

Кроме этого, у восточных народов сохранилось описание росов, согласно которому они имели внешний вид и одежду, идентичную той, что была у запорожских казаков тысячелетие спустя. Включая непомерные по объему шаровары.

Кроме этого, обратим внимание на слово «оселедець», которым и в наше время называли узкий и длинный чуб на бритой голове запорожского казака. Считается, что это слово в современном малороссийском наречии имеет значение «селедка». Согласитесь, что весьма сомнительно, чтобы воины, которые столько трудов тратили на создание этой прически, выбривая себе саблей голову, могли потом столь презрительно назвать свой чуб популярной закуской. Потом, этот чуб на основной массе брюнетов и шатенов был черным, кроме этого, непомерно длинным, запускаемым за ухо, то есть, извилистым, посему на серебристую селедку ну никак не походил. На змейку – да, на змейку этот чуб похож.

Поэтому «оселедець» это, скорее всего, сложное слово, состоящее из двух частей: ос (ас) - это одно из названий змея у потомков скифов, а вторая половина этого слова происходит от славянского «летать», и символизировал такой чуб летающего змея – дракона.

И еще. У не бреющихся полян не было необходимости выдумывать слово для отдельной части своего лицевого волосяного покрова, а ведь и запорожский тип усов очень напоминает двух змеек и, скорее всего, и наше слово «усы» происходит от «асы» росомонов. К примеру, у сербов, не носивших таких усов, усы – бркови (брови?), у чехов – knír. Вот вид этих чуба, усов и их название в русском языке прямо указывают на скифское происхождение росомонов – на потомков «степных змеев».

Идентичность внешнего вида

Ещё момент. Летописцы Нестора явно путали прозвища князей (а они у князей безусловно были) с собственными именами отдельных лиц. Скажем, прозвище Аскольда - Дир (в скандинавском - зверь) - ими выдаётся за имя ещё одного варяга, которого на самом деле не было. В летописи сказано, что Рюрик пришёл к северным славянам с двумя братьями - Синеусом и Трувором. Но в этих сведениях слишком много не подтверждается и непонятно, скажем, почему новгородцам нужен был не один князь, а три? Чтобы плодить междоусобицу, которая у них и так уже была? И почему при наличии брата Синеуса, дело Рюрика продолжил Олег, да и многое другое. Есть мнение, что Синеус это не брат, а на самом деле, это прозвище Рюрика. Дело в том, что в те времена слово «синь» обозначало вообще тёмный цвет. То есть, Рюрик имел чёрные усы и этими усами как-то сильно отличался. Не бородой, не заросшим чёрными волосами физиономией, а именно усами.

И первые русские князья-язычники имели именно такую прическу, и именно такие усы, и это установлено точно. Византийский историк Лев Диакон оставил описание внешности внука Рюрика Святослава, которого он видел при встрече Святослава с императором Византии Цимисхием. Сравните это описание с видом запорожского казака в центре известной картины Репина: «Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он хмурым и суровым. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами».

Обратите внимание на то, что нам потребуется чуть дальше. Лев Диакон видел скандинавских варягов, поскольку они служили в гвардии византийского императора, но, как видите, у него даже намека нет на то, что Святослав на скандинавских варягов хоть чем-то похож.

Вот эта исключительная оригинальность внешнего вида первых русских князей до принятия ими христианства, еще раз косвенно подтверждает мою гипотезу о том, что свои «братки-росомоны» дали полянам и династию князей.

Князь росомонов со всем своим племенем принял славянские язык и верование. Это подтверждает и то, что славяне считали росомонов своими, и по сведениям восточных летописцев, славяне дружинами по 100-200 человек шли к русам служить в варягах. Конечно, славяне могли пойти и к бандитам, чтобы разжиться на грабежах вместе с ними, но дело в том, что летопись подчеркивает, что славяне шли к русам, «чтобы этой службой приобрести для себя безопасность».

Кровь россомонов

Что в малороссийском народе - в прямых потомках смеси россомонов и полян, осталось от того древнего союза славян с племенами скифского происхождения? Если опереться на полное географическое описание народов России под редакцией Семенова–Тян-Шанского, изданное в 1908 году, когда Украина была ещё не так сильно перемешана с остальными народами СССР и с западными галичанами, то получается следующее.

Малороссы даже в начале прошлого века занимали одно из первых мест среди славян по своей рослости, заметьте, не среди славян России, а вообще среди всех славян мира. (Сегодня первое место занимают черногорцы). Форма черепа у малороссов отличалась от черепа великороссов тем, что была более выражена брахикефалия, то есть череп у малороссов был относительно шире и короче - он был более шарообразным, как черепа скифов и их потомков алан и осетин.

Чтобы образно это представлять, взгляните на стальной шлем немецкой армии первой и второй мировых войн - если на него посмотреть изнутри, то видно, что шлем сконструирован для продолговатой головы. А теперь взгляните на стальной шлем советской армии, даже времён Великой отечественной войны. Видно, что советский шлем сконструирован для шарообразной головы. То есть, скифская кровь даже к этому времени всё ещё явственно сказывалась.

Мало этого.

Кровь амазонок

Еще, один необычный момент нашей истории. Дело в том, что скифы еще не совсем вышли из матриархата, и известные амазонки, о котрых выше упоминал византийский летописец Захарий Ритор были, скорее всего, скифского рода-племени. Высшим божеством у скифов был не бог, а богиня Табити - создательнице мира. Да, на верования славян россомоны перешли, но ведь и традиции остались.

Так вот, в малорусской семье женщина занимала исключительно высокое положение. Семёнов-Тян-Шанский сообщает, что в случае семейных несогласий жен-малороссиянка, как правило, была зачинщиком ссоры. Кое в каких местностях Малороссии сохранялся обычай «понедилькования», исполняя который родители невесты на сговоре выговаривали ей право пользоваться свободой в понедельник. И в большинстве случаев в этот день женщины работали только для себя или шили приданое дочерям. Или компании замужних женщин в понедельник пропивали в корчме имущество, правда, принадлежащее лично им. Интересно было и то, что в Малороссии был самый высокий процент преступности женщин в Российской империи, что объяснялось в те годы энергией и предприимчивостью малороссиянки по сравнению с ее мужем.

Правда, это никак не сказывалось на боевых свойствах малороссов, исследования показали, что в Первой мировой войне малороссы показали себя лучшими солдатами русской армии - самыми стойкими солдатами.

Подведем итоги: по целому ряду прямых и косвенных доказательств есть все основания полагать, что славянское племя полян ассимилировало в себя племя скифского происхождения, члены которого имели мощное сложение, бандитский нрав и пережитки матриархата. Это племя летописцам тех времен известно, как росы, русы или росомоны. Это же племя дало славянам первую династию князей, и имя – русские.

P.S. О Киеве

Может и не стоило бы эту тему давать в этом фильме, да на отдельный материал эта тема не тянет, а сама по себе она кажется интересной.

В Х веке на Русь прорвалось христианство, сжигалось, уничтожалось и вытравливалось всё, связанное с язычеством. И перед летописцами Нестора встал вопрос, что делать с названием Киева, ставшего из языческого главным христианским городом.

И летописцы выкручиваются. Во-первых, дают и легенду о том, что Киев основан тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и сестрой их Лыбедью, как столица славянского племени полян. Красиво, но поколения историков, не найдя этой легенде никакого подтверждения, пришли к выводу, что это чистый фольклор. Во-вторых, летописцы подстраховались и еще одной, как бы ими же и отвергаемой версией о том, что Кий на самом деле был перевозчиком на Днепре, перевозившим народ к киевским холмам. Тоже не годится. А то, что данное название Киеву дали поляне, сомнений не вызывает.

Согласно современному словарю, кий – это «палица с утолщением на конце», то есть, это такая дубинка с головкой. А с этой дубинкой дело обстоит таким образом. Тогдашние наши предки молились (приносили жертвы) идолам своих богов. Само собой, чаще и больше жертвовали тем богам, кто был полезнее в хозяйстве. А для земледельцев-полян таким богом был Род – бог плодородия. Один из отцов церкви пятого века Григорий Богослов так обличал славян: «Тем же богам требу кладут и творят и славяне: вилам, Мокоши-деве, Перуну, Хорсу — Роду и Рожанице…»

А для того, чтобы Род хорошо плодил, у него должен быть исправным инструмент плодородия. Вот идол Рода и имел не вид самого бога, а вид его инструмента плодородия в рабочем состоянии. Между прочим, в Японии даже праздник есть, посвящённый этому инструменту плодородия. Примерно так же было и у наших предков.

В те время и этот инструмент, и палица с утолщением на конце у полян назывались одним словом «кий». И на Замковой горе Киева находилось главное капище Рода и его идол, к идолу ходили и ездили поклоняться язычники, которые и назвали в честь этого инструмента Рода – Киев-город. В ту эпоху слова наших предков описывали больше понятий, чем эти же слова описывают у нас. Со временем слово «кий» сузило понятие только до дубинки, ну, а инструмент плодородия стал называться несколько по-другому, хотя тоже коротким словом.

Не надо думать, что летописцы застеснялись этого слова и поэтому придумали эту легенду с тремя братьями, да еще и подстраховались перевозчиком. Летописцы же были христиане, а христиане празднуют обрезание Христа. А обрезают-то что? Тот самый кий.

Не стеснялись монахи кия, просто новый духовный центр православия не мог называться в честь языческого бога – это было бы «политически неправильно». Ведь и римский император Константин, принявший христианство и перенесший столицу Римской империи в Грецию, перенес ее не в Афины, названные в честь языческой богини, а в маленький городок, который Константин заново расстроил под столицу. Русским христианам такое было не под силу – им приходилось создавать духовный центр в Киеве, и надо было что-то делать с его языческим названием. Вот Нестор и дал в летописи фольклор и сплетни – любые версии, лишь бы они не были связаны с язычеством.

А на самом деле, как видите, Киев - это не «мать городов русских». Это, скорее, отец.

Ну, вот на этом тему о происхождении русских и закончу окончательно.