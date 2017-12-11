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Московский листок

Реновация. А может, всё-таки, прореновироваться?

Опубликовано 11.12.2017 автором Олег Рицов в разделе комментариев 13

москва реновация реканализация
Реновация. А может, всё-таки, прореновироваться?

Мы растём, но не развиваемся

П. Чаадаев

Реновация расползается по стране с неотвратимостью снежной лавины, здесь сказано много «про и контра», суть которого сводится к меркантильным интересам. Но ставка здесь выше, она имеет уровень цивилизационный состоятельности нации.

Мнения о ней. Против: /а/ не люблю, когда ломают через колено, /б/- привычка к району, /в/-пугает неизвестное: что они там ещё придумают?! И главное, стоимость. Не жилья, но места. В центре города она такова, что её хватит до конца жизни и ещё внукам останется. И вообще, есть у нас собственность, которая неотъемлема по Конституции?

За: /а/ улучшение условий проживания /г-м?/, /б/ оптимизация, уплотнение застроек, /в/ загрузить строительные мощности. Можно представить, какие там будут откаты!

Наконец, просто /закрытым/ тестом: имущественное расслоение. Богатых - в центр, бедных - на периферию. Как это принято во всем цивилизованном мире.

Кажется, всё! Но нет. Главное, всё-таки, остается за бортом.

Из предыстории вопроса

Крестьянские массы, хлынувшие в города с окончанием гражданской войны, последовавшие за этим коллективизация и индустриализация привели к тому, что жилвопрос в стране принял беспрецедентные масштабы. Попытки решения сводилась к перераспределению уже готового жилья, как следствие - уплотнение, образование коммуналок которые, впрочем, тогда рассматривались как прообраз коммунистического проживания. Они имели свои и плюсы и минусы, о чем можно судить по тем же «Покровским воротам».

Со временем, особенно после Великой Отечественной, подобное проживание уже не соответствовало идеологии развитого социализма, да и перед заграницей было неудобно. Первоначальные попытки жил.строительства заметным успехом не увенчались. Отдельные дома «достойные советского рабочего» сооружались десятилетиями. Было ясно, что так жилищную проблему так не решить.

В 50-х начали строить двухэтажки казарменного вида, «коробки из-под мыла» по определению Корбюзье, довольно много, но спроектированные именно под прежнее коммунальное проживание.

Наконец, дело дошло до хрущёвских пятиэтажек, где уже были отдельные квартиры. В основе - упрощенное представление Корбюзье о квартире как машины для жилья. И поэтому проектировались они столь же тщательно как, например, автомобиль. Но для неприхотливого и неизбалованного советского обывателя. Пять этажей, упрощённая архитектоника, отсутствие лифтов. Минимально необходимые коммуналка и коммуникации.

Революционным было то, что возводились дома индустриальным способом, изготовление всех компонент производилось на заводах-стройкомбинатах качественно, а главное быстро. А на строительной площадке- лишь монтаж, с максимально полным применением строительной техники.

Города быстро покрылись строительными кранами, вселяя их жителям уверенность в светлом завтра для себя в виде отдельной квартиры и в приходе коммунизма к 70-му году.

Изъяны

И всё бы хорошо, но жильцы новых квартир начали ощущать дискомфорт. Была нарушена коллективность, «мир», на котором и основывалась российская цивилизация, основанная на взаимном поддержке и контроле. Там невозможно было повальное пьянство или наркомания. Наконец дети, они все были как бы общими. Взрослея, они становились «как все» и не было такой распущенности, как сейчас. Отрыв от природы, правда, жильцы хрущёвок стихийно пытались, как правило, преодолевая сопротивление государства, скомпенсировать его за счет «фазенд».

Но главное было даже не в этом. Квартиры были рассчитаны на малосемейные семьи, рождаемость действительно упала, именно с 60-х годов. Как было метко замечено, русский народ пережил революцию, коллективизацию и войну, но не вынес «хрущёбок».

Их недостатки были очевидны уже тогда. Рассчитаны они были на четверть века, после чего их предполагалось снести и заменить чем-то более совершенным. Был, например, проект 70-х г.г. группы молодых энтузиастов, вызвавший бурную дискуссию в «Литературке». Проживание, хотя и семейно-автономной основе, тем не менее, там было спроектировано именно под общение. Проект было подвергнут показательно разгромной критике. Последний «неотразимый» аргумент, военных - слишком дорого и в условиях вооруженного противостояния с американцами неосуществимо. Аргумент явно надуманный, стоимость тут не намного больше. А преимущества- налицо.

Сдается, что не в этом здесь дело.

Архитектура как таковая

Она определяет и род занятий населения, и способы проживания, и даже соответствующие правовые формы отношений. Но главное, несет в себе идентифицирующие признаки нации не в меньшей степени, чем язык и даже этнические особенности. Достаточно инерционна, при всяческих изменениях сохраняет свой системообразующий каркас. Вместе с тем это нечто вроде панциря черепахи, который следует периодически сбрасывать и отращивать новый. Иначе нет роста, нет развития. Тупик, короче. Законы диалектики здесь работают особенно чётко. Историзм, смена укладов, НТП -всё это непосредственно накладывается на неё. Виды - самые различные, от одноэтажной Америки и города-сада до мегаполиса. Необходимость уплотнения населения в связи с ростом его численности диктует свои условия. Де-факто это безусловное движение в сторону урбанизации. Где-то в перспективе человечеству светит экуменполис, то есть, сплошная застройка жилмассивом всей поверхности Земли.

Ныне мы наблюдаем явный градостроительный тупик вполне отражающий общий ЦВ- кризис в развитии человечества. «Города больше не выполняют нормального своего значения. Они становятся бесплодными, изнашивают тело и противостоят здравому смыслу. Непрерывно возрастающая анархия оскорбительна, их вырождение ранит наше самолюбие, задевает наше чувство собственного достоинства. Они не достойны своей эпохи, не достойны нас,.. и т.д.». И в самом деле, нынешний город в процессах своего расширения - очевидный аналог распространения раковой опухоли на поверхности Земли.

Хрущевские метания

СССР 50-х это плановая экономика волюнтаристского толка с почти полностью подавленной потенцией саморазвития. Но и с возможностью быстро сделать такое, о чем капстраны и мечтать не могли. Хрущев, опираясь по инерции на власть и методы руководства Сталина, настойчиво пытается сделать, казалось бы, самое разумное. Но не тут-то было. Практически все его действия превращаются в цепочку явных ошибок. Целина и кукуруза, денежная реформа и совнархозы вместо министерств, все это в конечном итоге срабатывало в минус. Невольно напрашивается мысль, что кто-то уж очень целенаправленно направлял этот процесс, используя малограмотность первого лица в государстве для того, чтобы не дать стране пойти в нужном направлении. А в перспективе загнать её в тупик.

Архитектура страны «плоть от плоти» нации, не могла оказаться в стороне и возведение хрущевок вполне вписывается в этот ряд. Сначала их позиционирование под аплодисменты и восторги жителей. С заполнением- разочарование, даже отвращение. Их роль, которую они сыграют в разрушении страны, становилась все более очевидной. Во всяком случае тот, кто здесь рулил, без сомнения рассчитал далекие последствия, а то к чему всё эти изменения без изменений по-существу? Градостроительные проекты совершенствовались, но вот незадача - оставалась незыблемыми их деструктивное начало. Как следствие, росло разобщение, пьянство. Социальное безразличие. И главное- катастрофическое падение рождаемости. Хрущевская архитектоника наряду с другими факторами неявно, но вполне настойчиво подводила страну под перестройку. Удайся тогда сохранить в ней общение коммуналок, никакой перестройки просто не получилось бы.

Куда плыть?

Здесь несколько движущих сил. Это потенции самой архитектоники в силу присущей любой системе свойства саморазвития. В развитие идей Корбюзье, когда уже не жилище и не дом, мыслится как машина для проживания, а некая обширная среда, включающая и природный ландшафт. Но с сохранением плотности заселения.

Далее, требования и возможности, предоставляемые веком НТП. Современные системы коммуникации, технологии 3D, НАНО. Мы ещё мало представляем, во что это выльется. Но здесь, например, отпадет необходимость в проектах типа Североморский путь с его атомными ледоколами. Или Транссибирская ж/д магистраль. Просто возить будет нечего. Всё необходимое будет изготовляться прямо по месту жительства. Так же, как и работа, не выходя из дома. Исчезнут за ненадобностью магазины со своей рекламой, составляющие ныне едва ли не львиную долю архитектуры любого современного города.

Исчезнут за ненадобностью и автомобили со своими дорогами.

Но главным ныне для подобного перехода остается социальный аспект. Коммунисты сказали бы, усугублённый классовыми противоречиями и были бы правы. Речь идёт не просто о формировании максимально плотной среды проживания с целью расселить как можно большего количества людей. По большому счету это создание обитателя Земли нового типа, который должен вписаться, в совершено новые условия своего существования. И уж конечно это не «цивилизованный потребитель» а-ля Фурсенко и нынешней отечественной общеобразовательной школы. В этом-то и всё дело и с этого надо начинать.

В нынешней Эрефии ситуация усугубляется полным отсутствием гражданского общества, что самым непосредственным образом отражается и на архитектонике. Формы, соответствующие самым архаичном социальным отношениям закрепляются в стране на долгие годы, и это просто не позволит нации развиваться.

И более того, закрепление отката мы сегодня наблюдаем в форме возведения «храмов шаговой доступности» опускающих нацию прямёхонько в век пятнадцатый, клерикализации и неизбежно следующей за ней инквизиции. Но не следует и подбирать зады на Западе, хотя он и ушёл далеко вперед. Задача -позиционировать себя как уникальный тип цивилизации, дающий право на бесспорное существование в этом мире.

Что для этого нужно?

Помимо возможностей, привносимых НТП и которые следует использовать в полной мере - социальные. Без их кардиальных изменений дело с места не сдвинется.

Это в первую очередь, конечно, социальное равенство, понимаемое как реально равные возможности самореализации каждой личности. Это отсутствие частной и минимальная личная собственность. Человек не должен быть привязан к вещам. Как это выглядит, хорошо описано в романе «Туманность Андромеды» И. Ефремова.

Отсюда вытекают и требования к архитектонике. Человек не должен проводить всю свою жизнь в одной коробке-квартире, это неудобно. Да и не экономично. Он должен иметь возможность менять жильё в зависимости от возраста, семейного положения и даже своего психотипа. Особое внимание должно быть обращено на условия проживания в «возрасте мудрости». Назовём его «динамическим» способом проживания. Архитектура с учетом этих требований не усложнит, а упростит и резко удешевит и жильё, и проживание в нём. Следует обратить внимание на то, что и сейчас по городам пустует огромное количество квартир, которые никогда не будут заселены, чтобы не сбивать на них цены- неизбежные гримасы капитализма.

Какие условия здесь потребуются? Конечно, безусловные обязательства со стороны государства. Оно гарантирует и предоставление жилья, и обслуживание, и перемещение. Но здесь мы упрёмся в ключевое слово «ответственность» на которое у нынешней правящей элиты возникает рвотный позыв, а правоохранительная система делает стойку как охотничья собака на дичь, см. «Казус Мухина». Так что в нынешних условиях Эрефии говорить об этом всерьез не приходится. Да и вся нынешняя реновация это, прежде всего, классовое расслоение, граничащее с сегрегацией, вспомним недавнее высказывание известных лиц о пятнадцати миллионах «лишних людей» в Эрефии. Пока. Сколько они еще со временем насчитают лишних √ вопрос.

Всё это легко и вполне естественно реализовывалось в СССР, и если бы он нормально развивался в подобном режиме, то и стране не угрожал бы никакой обвал.

И в заключение

Два пути. Либо продолжение типа хрущевок хотя и в новом обличии, но сохраняющих свою разрушительную для нации сущность. Судя по описаниям последних проектов строений под реновацию, так оно и есть. Либо на её преобразование, обретение нацией нового качества.

Мы растем, но не развиваемся. Вот на последней части этой фразы и следует сконцентрировать внимание. Задача- переломить ситуацию, обеспечить развитие, переход в новое качество, на ступень выше. Потрясения неизбежны, чего не понял в свое время известный российский реформатор. И история жестко напомнила об этом, полыхнув революцией. Тогда, правда, страна единственный раз в своей истории вышла из него обновлённой, с огромным воистину неудержимым созидательным потенциалом.

Великая задача нации и основа её жизнеспособности это научиться использовать эти потрясения для обретения нового качества. Выходить обновленной как птица феникс из пламени, чем не адекватный символ для страны вместо двуглавого… орла?!

В сущности, речь идет о созидательном начале, прорыве в будущее.

Нет? Тогда такой известный в истории процесс как зачистка территории в пользу более динамично развивающихся наций. Архитектоника, повторимся едва ли не первый фронт волны обновления. Мобилизующий, быстро преобразующий нацию. Тем более, что при современных строительных технологиях осуществить это можно в самые короткие сроки.

PS. Может быть Собянину, Матвиенко и проч. зауряд-миллиардерам и пламенным энтузиастам реновации стоит подумать о том, чтобы изменить её нынешнюю суть и перейти в другую категорию - политических деятелей исторического масштаба? Воистину, перед лицом Истории никаких миллиардов не жалко!

И в порядке выражения сожаления

Из истории трехсотлетней давности. Некий мудрец опубликовав работу, в которой разложил все тогдашние проблемы человечества по полочкам и предложил выход по совести и уму, лёг на диван и стал ждать, когда к нему прибегут банкиры с о своими деньгами, чтобы как можно скорее осуществить столь разумный проект. Увы, не дождался. Человечеству пришлось прибегнуть к революциям.



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Всего комментариев к статье: 13
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Romanref
Romanref написал 13.12.2017 02:27
<a href=http://interesu.tk/>Internet</a> дает человечеству большие возможности. Это и информация, и общение (<a href=http://interesu.tk/index.php/home/ura/8-2012-05-15-10-49-21/323-2014-06-18-12-09-10>электронная почта</a>, <a href=http://interesu.tk/index.php/home/ura/8-2012-05-15-10-49-21/334--skype>скайп</a>, форумы, блоги, сайты, <a href=http://interesu.tk/index.php/home/ura1111111/9-2012-05-15-13-01-37/867-2017-09-29-07-40-50>социальные сети</a>: Твиттер,Фейсбук,Вконтакте, Инстаграм), и возможность купить-продать что-либо, не выходя из дома (доски объявлений, <a href=http://interesu.tk/index.php/home/ura/8-2012-05-15-10-49-21/850-2017-08-30-06-33-58>Интернет магазины</a>), и <a href=http://interesu.tk/index.php/home/ura/8-2012-05-15-10-49-21/353-2014-09-26-11-46-26>заработать в интернет</a> можно, и отдохнуть (кино, игры) да и <a href=http://interesu.tk/index.php/home/ura/8-2012-05-15-10-49-21/476-2016-02-19-14-04-09>учится через интернет</a> можно также.
Но и мошенники не спят. Осваивают простори Инета. Нужно соблюдать главные правила осторожности, чтобы не стать жертвой мошенников. <a href=http://interesu.tk/index.php/home/2012-10-18-08-56-46/13-2012-10-18-08-42-40/838-2017-07-17-08-29-58>Мошенничество в Интернет</a>.
Более подробно можно изучить на http://interesu.tk/.
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(без названия)
Пав написал 12.12.2017 15:05
Реновация и "аварийное выселение" сопряжены с массовыми мошенничествами и подделкой ЖХХ документации чиновниками ( ст.292 ук рф ),
оформляющими нормальные малоэтажные дома с недавно проведенным капитальным ремонтом - "аварийными".
Наблюдается и массовое нарушение прав человека.
Осуществляется дискриминация социальных групп населения по признаку места их проживания - &#171;жители сталинок&#187; и &#171;жители хрущевок&#187;.
Можно смело жаловаться на это в Международный Страсбургский Суд ЕСПЧ, так как нарушается Декларация Прав Человека
по ст. 13 - гарантирующей свободу выбора местожительства; ст. 17- гарантирующей защиту имущества от произвола;
ст. 25 &#8211; гарантирующей право на необходимое человеку жилище и др.
Надо требовать внесения кампаний алчных застройщиков и чиновников, причастных к нарушениям прав человека в международные санкционные списки.
Кроме этого, точечная высотная застройка со сносом малоэтажных домов с их зелеными зонами: катастрофически перенаселяют территорию;
нарушают сложившийся многими десятилетиями, привычный коренному населению, культурно-исторический ландшафт и инфраструктуру.
Все в целом, ведет к разрушению благоприятного для жизни людей состояния биосферы района и города.
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Re: Re: Re: автор не в теме
Рудольф написал 12.12.2017 13:29

Так ведь в центе их уже не останется. К начало войны они все оттуда разбегутся!
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Совки задолбали
Двуокись плутония написал 12.12.2017 10:55
Непонятно, этот "Рацов" придуряется или действительно идиот.
1. "Рассчитаны они /5-этажки/ были на четверть века".
Вроде, автырь знает, что товарищ Хрущов предполагал снести хрущобы в 1985-ом. Дома те все гнилые, сырые и холодные. В них арматура сгнила, и они начали потихоньку разваливаться.
Другое дело, что Олени под шумок хотели сносить крепкие кирпичные дома в центре города и вышел шум с демонстрациями.
2. В мегаполисах в США и Европе в центрах таки гетто, а обеспеченные люди живут на окраинах. Автырь, кажется, этого не знает. Как говорил Исус Христос, "имеющие уши да услышат". Не про автыря это. Он типичный совковый обыватель, у которого голова, чтобы есть, а не смотреть и слушать.
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(без названия)
Маргарита написал 12.12.2017 08:42
"Собянину, Матвиенко и проч. зауряд-миллиардерам" - "подумать"... оксюморон! )))
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Re: Re: автор не в теме
!!!!OQQ!TAKI-TOTJTOT!!!&&& написал 12.12.2017 00:52
"имущественное расслоение. Богатых - в центр, бедных - на периферию. Как это принято во всем цивилизованном мире."
- Таки не нужно забывать, что при атомной войне бонбу таки по центру точно кинут... То таки да...
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Re: автор не в теме
Крокодил!!? написал 11.12.2017 23:31
Нина автор в теме, вы его просто не поняли. Он не о частном которое описываете вы, он о другом, общем.
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автор не в теме
Нина написал 11.12.2017 17:16
В конце 40-х и в 50-х в Москве было построено много жилья с отдельными и очень просторными квартирами. Высотки, в частности, были построены.
Но жилья не хватало, т.к. строить и восстанавливать после войны нужно было не только дома, но и предприятия и практически все и не только в Москве.
И если в 60-х рождаемость и упала, то не из-за хрущевок. Детство того поколения, которое могло рожать в 60-е, пришлось на войну.
Оптимизация, уплотнение застроек - это за??? В Москве в часы пик и так уже в транспорт не влезешь и сплошные пробки. Куда уж уплотнять?
Вот в нашем районе многие дома построил ЗИЛ. В 80-х была построена хорошая обувная фабрика. Сейчас ЗИЛ "оптимизировали", обувную фабрику снесли. На ее месте вплотную к шоссе строятся огромные дома. А где будут работать те, кто там поселится? Сколько им придется добираться до работы? и т.д.
Какое новое качество, если с инфраструктурой огромные проблемы?
Проблемы с мусорными свалками, с водой, с медицинскими учреждениями - всего не перечислишь.
В общем, автор статьи не в теме.
Сейчас те, кто поддерживает реновацию, просто не отдают себе отчета в том, что их ждет, надеясь на лучшее. А когда начнется переселение, тогда и всплывут все проблемы.
Если бы действительно хотели бы что-то сделать в интересах граждан, просто продолжили бы выделять квартиры очередникам, как это делалось еще 10 лет назад. Если учесть, сколько в Москве вбухивается денег в плитку и замену газонов на газоны, расселение очередников вполне по силам московскому бюджету. А пока только новые налоги и поборы и превращение бесплатных здравоохранения и образования в платные услуги.
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(без названия)
ewanekras написал 11.12.2017 17:06
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
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DennisWrota
DennisWrota написал 11.12.2017 16:59
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Полное отсутствие гражданского общества!
Пепел Клааса 305ятнайцатого Класса написал 11.12.2017 15:45
Только я заявляю прямо
Это полная ерунда
И то то то только мы заявляем прямо
Это полная ерунда
.....
Русский народ счастлив с ФСБ, РПЦ и дорогим товарищем Путиным, Владимир Владимировичем. Единение. На основе взаимоуважения.
Никто и никогда не слушал русский народ, как это делают ФСБ, РПЦ и горячо любимый товарищ Путин, Владимир Владимирович.
Реновация принята на ура всеми россиянами, я б даже сказал это россияне захотели и их услышали. Да , не без проблем, но в дискуссии уважаемых Русского Народа и Путина обязательно родится истина! И все будет хорошо на нашей горячо любимой Родине России.
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AnnaSetera
AnnaSetera написал 11.12.2017 14:43

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(без названия)
!!!!Q-Q!TOTJAGJADU!!!&&& написал 11.12.2017 14:39
"&#171;Города больше не выполняют нормального своего значения. Они становятся бесплодными, изнашивают тело и противостоят здравому смыслу. Непрерывно возрастающая анархия оскорбительна, их вырождение ранит наше самолюбие, задевает наше чувство собственного достоинства. Они не достойны своей эпохи, не достойны нас,.. и т.д.&#187;. "
- Таки бесноватые гав-нолики только -здеть таки умеют, а сами - даже "хрущевку" не построят! Ублюдки - таки что с них возьмешь. кроме диагноза... То таки да...
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