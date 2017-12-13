Биткойн: пусть дебилы развлекутся

В который раз хочу о чём-то быстренько написать, но комментаторы не дают так просто оставить эту тему. Так произошло и с биткоином.

Оказалось, что у меня в комментаторах есть «продвинутые» в финансах лица, которые весьма авторитетно встали на защиту компьютерных аферистов. Правда, одновременно, они показали уровень своего умственного развития, поскольку речь идёт, всё же, о деньгах - о том, чем мы пользуемся ежедневно, и о чём, казалось бы, каждый должен иметь представление.

Казалось бы, что каждый должен понимать, что деньги страны или организации это эквивалент товара, производимого этой страной или организацией. Нет у организации товара - нет и денег. Рубль - он потому рубль и имеет ценность, что 300 рублей можно обменять на килограмм говядины или на 5 кг хлеба, или на бутылку водки. И государство гарантирует, что в России все продавцы обязаны обменивать товары на рубли. А фантики от конфет - они потому фантики, что их ни на что полезное не обменяешь.

Когда МММ начала выпускать свои акции и деньги, я спрашивал адептов Мавроди - а какой товар выпускает МММ? Никакой? Так нафига вы покупаете эти бумажки? Но их покупали потому, что они непрерывно дорожали. А за счёт чего? Да за счёт того, что до определённого времени, желающих купить непрерывно дорожающие билеты МММ было больше, чем желающих их продать, поэтому билеты МММ и дорожали. Мавроди вырученных от продажи денег хватало для обратной покупки своих, даже дорожающих билетов, если кто-то решал обменять их на реальные деньги.

Но не одними билетами Мавроди жив человек, и обязан был наступить момент, когда желающих купить билеты (тех, кто приносил доход МММ) стало меньше тех, кто уже желал, да, порою, и просто вынужден был эти билеты продавать, чтобы на вырученные рубли купить что-то полезное. И у Мавроди не стало чем оплачивать сначала высокий курс своих билетов, а как только Мавроди начал снижать курс своих билетов, это вызвало ажиотаж возврата билетов Мавроди - ажиотаж их продаж, - ну, а ажиотаж привел к тому, что у Мавроди не стало денег вообще платить за свои билеты хоть копейку.

Мавроди очень не глуп. Уже сидя в тюрьме, он очень точно по времени предсказал время обрушения пирамиды ГКО - дефолт 1998 года. Специалист по пирамидам («египтолог» хренов)! Я был главным редактором «Дуэли», а она была единственной газетой, которая напечатала это его предупреждение из тюрьмы, и меня потом благодарили те читатели, кто до августа 1998 года успел обменять рубли на доллары. Поэтому у меня есть подозрение, что перед неизбежным разорением МММ умный Мавроди подговорил вмешаться в дела МММ государственные органы, чтобы в разорении МММ потом обвинить ФСБ и прочих, а самому предстать не аферистом, а жертвой. Но это только подозрение. В конце концов, за что сильно уж шельмовать человека, который «обувал» алчных лохов, возмечтавших о халяве? На то они и лохи.

Но вернусь к биткоинам.

Вот умник меня исправляет: «Мухин не в курсе, что число биткоинов ограничено, и их будет всего 21 миллион. На сегодняшний день добыто около 15 млн. биткоинов». У Мавроди не было верхнего предела продаж - он мог печатать и продавать, печатать и продавать свои билеты без конца. А с биткоинами, оказывается, конец не за горами. Скоро все биткоины будут проданы, и владельцы биткоинов захотят насладиться прибылью от своего ума. Начнётся продажа биткоинов наперегонки. Запасайтесь попкорном!

Ну, ладно, не буду о грустном. Итак, мне, дураку, последовали разъяснения того, чем является биткоин:

«Мне кажется, что в данной статье имеет место быть недооценка биткойна.

Биткойн - криптовалюта на распределённой сети биткойн-клиентов. Сам биткойн просто последовательность бит из трёх частей. Первая - уникальная цифровая подпись, то есть некий код с малой вероятностью повторения. Вторая называется хеш-блок и представляет собой результаты вычислений для доказательства проведённой работы по этим бестолковым вычислениям и сгенерированный для их проверки ключ. Причём суть создания нового биткойна и заключается в том, чтобы получить такие результаты на 50% комп-клиентов и свести их в хеш-функцию сформировав заголовок биткойна, остальные кошельки в сети после этого признают биткойн за настоящий. Третья часть представляет из себя адрес клиента-владельца биткойна, причём все смены владельцев туда включаются, записывается вся история передач прав на этот биткойн и его части (сатоши 10 в -8 биткойна). Всего может быть 21 млн. биткойнов каждый делится на 0.00000001 btc. Размер одного биткойна был ограничен 1 Мбайт, но этого оказалось мало, число клиентов растёт и число смен владельцев растёт. Сейчас пересылки с компа на комп уже не весь биткойн шлют, а большая часть биткойна хранится в отдельных файлах за пределами кошельков. Думают увеличить размер биткойна до 8 Мбайт, а то и до 20 Мбайт. Из-за размеров и большого числа проверок и перезаписей при транзакции время операций стало доходить в иных случаях до нескольких часов и дней.

Эта валюта вполне может быть приравнена к объёму товаров и услуг, обращающихся в сфере биткойна и если знать этот объём в, например, человеко-часах, то можно даже вычислить сколько человеко-часов стоит реально биткойн».

Какие товары и услуги обращаются в «сфере биткойна»? О чём бла-бла-бла? Какая, к примеру, может быть «сфера» у почты, в данном случае полного аналога интернета? Почта пересылает товары и это её единственная услуга, но в самой почте никакие товары не обращаются.

Правда, есть мнение, что биткоин используется для торговли наркотиками, но и в этой торговле биткоин не валюта, а то, что помогает обменять героин в конечном итоге на доллары. В операциях наркодилеров биткоин это что-то вроде конверта, в который покупатель наркотиков вкладывает доллары, чтобы отправить их продавцу. А продавцу нужны именно доллары.

То есть, «объём товаров и услуг, обращающихся в сфере биткойна», - это бла-бла-бла ни о чём. Но сделав это бла-бла-бла, комментатор без колебаний уверяет: «Эта валюта не хуже бумажных фантиков».

Бесконечно хуже! Когда ребёнок фантики от конфет считает валютой, то от этих фантиков можно ещё получить кое-какую пользу - можно еще раз в них что-то завернуть, можно использовать их для розжига костра и для многого другого. Но как вы используете «последовательность бит из трёх частей»? Поделитесь!

Правда, это не единственное разъяснение того, что есть биткоин, что, в общем-то, понятно - адепты любой веры, а не только криптовалютной, плохо соображают, во что они верят. И очередной свидетель криптовалюты разъясняет: «Скажем проще, имеется уравнение (функция) допустим со 100 тысячами корней. Каждый корень уравнения и есть 1 биткоин, а майнинг это расчет этой функции». Всё это прекрасно, но и вопрос остаётся - а кому, нахрен, эти корни математических уравнений нужны?

Далее пояснения начали делать специалисты в области финансов (понятное дело, специалисты уровня Егорки Гайдара или Гриши Явлинского).

Вот вступает один:

«Смысл криптовалюты не в том, чтобы рисовать нолики, а в попытке создать уникальный ограниченный ресурс, твердую основу обменных операций, например. И это в принципе удалось. Нет ничего в мире столь ограниченного и уникального (если говорить о ресурсе), как биткоин. Только другая криптовалюта, которая будет столь же ограничена. Золото, энергия и т.п. можно добывать бесконечно, а криптовалюту нельзя. В этом смысле вложения в него – самые надежные… Если предположить Интернет вечным, независимым от государств, доступным и стабильным, то биткоин становится улучшенной версией золота, которое невозможно подделать или разбавить. Улучшенность состоит в том, что его в природе ограниченное количество, можно добыть столько, сколько есть и не больше, и никакое государство или банк с этим ничего поделать не могут».

Только плечами пожать!

«Если предположить Интернет вечным, независимым от государств, доступным и стабильным…». А если предположить, что у нас у каждого рога, как у лося? И у кого больше рога, у того больше денег? Как вам такое предположение?

А что касается того, что «никакое государство или банк с этим ничего поделать не могут», то вот как раз сегодняшнее сообщение об этом бессилии: «Власти Болгарии раскрыли крупную сеть контрабандистов, которые уходили от уплаты налогов и сборов, а деньги вкладывали в биткоины. Об этом пишет Coindesk. Преступники оказались криптоэнтузиастами — переводили свои деньги в биткоины. После задержания 23 участников схемы и конфискации незаконно нажитого имущества у болгарских властей на руках оказалось более 200 тысяч биткоинов. …Что будет с конфискованными биткоинами дальше, власти не сообщают».

А вот ещё такой же специалист:

«А теперь отвечу на два ваших вопроса: кто контролирует выпуск биткоина? Видишь ли, Юра...(с) Не всякий объект или процесс возможно контролировать. И в некоторых случаях отсутствие контроля является преимуществом. В случае с биткоином - это гигантское преимущество. Вы сами заметили огромный курс. При ограниченном предложении это означает большой спрос. Но, тем не менее, определенный контроль над выпуском есть, но этот контроль обеспечивается не людьми, а математическими функциями».

Звучит-то как умно - «математические функции»! То есть, если вас с этими биткоинами «обуют» современные Лёни Голубковы, то вы претензии будете предъявлять не к этим людям, а к чему-то типа записи: «y=ax+b». Я уж молчу о том, что для этого специалиста понятия «контроль» и «ограничение» это одно и то же.

«По мере увеличения количества биткоинов, - продолжает комментатор, - все сложнее (и дороже) оказывается вычислить (намайнить) новые. В отличие от центробанков стран (вспомните Зимбабве), которым напечатать любое астрономическое количество денег абсолютно ничего не стоит...

Кто отвечает за обмен? Вопрос по своей сути идиотский, уж извините. Вот вы что-то покупаете на рынке у продавца или сами продаете. Кто за это отвечает? Да сами же участники обмена (рынка) и отвечают, кто же еще? Или вам нужен кто-то третий? Зачем?».

Давайте проследуем за мыслью этого комментатора. Вот, к примеру, этот комментатор продал на рынке свою автомашину за клочок использованной туалетной бумаги с местного сортира. Ну, валюту такую придумали финансовые таланты этого базара - что-то вроде биткоинов. А что - кому-то биткоин можно называть валютой, а им нельзя называть валютой использованную бумагу? То есть, пришёл на рынок покупатель, в базарном сортире «намайнил» себе валюту и купил у нашего комментатора автомобиль. И наш комментатор продал, поскольку уверяет нас, что он сам отвечает за обмен используемой на рынке валюты - сам отвечает за то, чтобы этот испачканный клочок туалетной бумаги обменять, к примеру, на новый компьютер.

Мне скажут, что этот комментатор свой автомобиль на этот клочок не обменяет. Ошибаетесь, это умный не обменяет, а комментатор у нас «грамотный финансист», он обеими руками ухватится за этот клочок, и ухватится потому, что:

- выпуск этой валюты контролируется не людьми, а количеством посадочных мест в сортире;

- то, как майнят эту валюту, никто из людей не контролирует;

- этих клочков меньше, чем количество денег, которые выпускает банк Зимбабве.

Это же главные качества для валюты у таких специалистов от финансов, как комментатор!

Ну и сами посудите, ну чем принципиально с точки зрения эквивалентности товару (тому, чем должны быть деньги) биткоин отличается от использованного клочка туалетной бумаги?

Отвечу: тем, что сегодня (повторю и подчеркну - СЕГДНЯ!) масса олухов стремится эти биткоины приобрести. И только.

Исключим торговцев наркотиками и спросим остальных - зачем им биткоин? Может биткоин даёт возможность приобрести что-то, что невозможно приобрести за доллары? Ровно наоборот! Так в чём же дело? Чем не устраивает адептов криптовалютной веры доллар или тот же рубль?

А вот чем.

Чтобы разбогатеть на долларах и рублях, нужно быть умным. Умным для того, чтобы:

- достичь успехов в работе;

- либо придумать аферу, которую люди ещё не знают;

- либо пойти на риск воровства.

Чтобы разбогатеть на биткоинах, ничего не требуется, не требуется даже устанавливать в навигаторе поиск Поля чудес в Стране дураков, чтобы закопать там свои пять золотых. Нужно просто купить или намайнить биткоинов, и разбогатеешь сам собой. Это полная аналогия с МММ. Сторонники обеих афер ни на копейку не понимали, как устроена жизнь, и не желали понимать из-за тупости, а чаще всего - из-за лени. Ими руководило одно - страшный зуд в районе ануса: «Халява! Халява!! Халява!!!».

Вот последнее по времени сообщение: «Американцы в погоне за биткоинами закладывают собственные дома, о чем в интервью CNBC заявил представитель Ассоциации североамериканских администраторов ценных бумаг… Учитывая, что курс биткоина с отметки в тысячу долларов в начале 2017 года взлетел до 17 тысяч долларов к концу года, многие поддались азарту и массово скупают криптовалюту».

Вот как-то так.

***

Однако глупость адептов криптовалютной веры это всего лишь мелкое следствие оглупления человечества, и даже далеко не самое горькое.

Ну, поверила кучка адептов в святость криптовалюты, ну и чёрт с ними! Если брать деньги, то даже в среднем для одного жителя только Москвы потери от обрушения криптовалюты будут мизерными по сравнению с теми убытками, которые несут москвичи от того, что московские олухи верят в Собянина. Не виртуального выдающегося мэра. Который их нагло грабит, чем под руку подвернётся, - то простой заменой асфальта плиткой, то реновацией жилья, то сносом киосков и прочими «улучшениями» Москвы.

И уж никак не сравнить биткоин с убытками России от веры российских олухов в святость путина и от выборов этого путина «пердизентом».

Это - да! А биткоин так - чепуха!

Пусть дебилы развлекутся.

Вот только до чистки истории в компе мордовала меня эта самая контекстная реклама биткоинов, нагло выскакивающая и выскакивающая с переходом на новую страницу. Какие-то кот Базилио и лиса Алиса за эту рекламу платят, мало этого, и платят потому, что надеются потраченные деньги с помощью биткоинов вернуть с лихвою.