Биткойн: пусть дебилы развлекутся

В который раз хочу о чём-то быстренько написать, но комментаторы не дают так просто оставить эту тему. Так произошло и с биткоином.
Оказалось, что у меня в комментаторах есть «продвинутые» в финансах лица, которые весьма авторитетно встали на защиту компьютерных аферистов. Правда, одновременно, они показали уровень своего умственного развития, поскольку речь идёт, всё же, о деньгах - о том, чем мы пользуемся ежедневно, и о чём, казалось бы, каждый должен иметь представление.
Казалось бы, что каждый должен понимать, что деньги страны или организации это эквивалент товара, производимого этой страной или организацией. Нет у организации товара - нет и денег. Рубль - он потому рубль и имеет ценность, что 300 рублей можно обменять на килограмм говядины или на 5 кг хлеба, или на бутылку водки. И государство гарантирует, что в России все продавцы обязаны обменивать товары на рубли. А фантики от конфет - они потому фантики, что их ни на что полезное не обменяешь.
Когда МММ начала выпускать свои акции и деньги, я спрашивал адептов Мавроди - а какой товар выпускает МММ? Никакой? Так нафига вы покупаете эти бумажки? Но их покупали потому, что они непрерывно дорожали. А за счёт чего? Да за счёт того, что до определённого времени, желающих купить непрерывно дорожающие билеты МММ было больше, чем желающих их продать, поэтому билеты МММ и дорожали. Мавроди вырученных от продажи денег хватало для обратной покупки своих, даже дорожающих билетов, если кто-то решал обменять их на реальные деньги.
Но не одними билетами Мавроди жив человек, и обязан был наступить момент, когда желающих купить билеты (тех, кто приносил доход МММ) стало меньше тех, кто уже желал, да, порою, и просто вынужден был эти билеты продавать, чтобы на вырученные рубли купить что-то полезное. И у Мавроди не стало чем оплачивать сначала высокий курс своих билетов, а как только Мавроди начал снижать курс своих билетов, это вызвало ажиотаж возврата билетов Мавроди - ажиотаж их продаж, - ну, а ажиотаж привел к тому, что у Мавроди не стало денег вообще платить за свои билеты хоть копейку.
Мавроди очень не глуп. Уже сидя в тюрьме, он очень точно по времени предсказал время обрушения пирамиды ГКО - дефолт 1998 года. Специалист по пирамидам («египтолог» хренов)! Я был главным редактором «Дуэли», а она была единственной газетой, которая напечатала это его предупреждение из тюрьмы, и меня потом благодарили те читатели, кто до августа 1998 года успел обменять рубли на доллары. Поэтому у меня есть подозрение, что перед неизбежным разорением МММ умный Мавроди подговорил вмешаться в дела МММ государственные органы, чтобы в разорении МММ потом обвинить ФСБ и прочих, а самому предстать не аферистом, а жертвой. Но это только подозрение. В конце концов, за что сильно уж шельмовать человека, который «обувал» алчных лохов, возмечтавших о халяве? На то они и лохи.
Но вернусь к биткоинам.
Вот умник меня исправляет: «Мухин не в курсе, что число биткоинов ограничено, и их будет всего 21 миллион. На сегодняшний день добыто около 15 млн. биткоинов». У Мавроди не было верхнего предела продаж - он мог печатать и продавать, печатать и продавать свои билеты без конца. А с биткоинами, оказывается, конец не за горами. Скоро все биткоины будут проданы, и владельцы биткоинов захотят насладиться прибылью от своего ума. Начнётся продажа биткоинов наперегонки. Запасайтесь попкорном!
Ну, ладно, не буду о грустном. Итак, мне, дураку, последовали разъяснения того, чем является биткоин:
«Мне кажется, что в данной статье имеет место быть недооценка биткойна.
Биткойн - криптовалюта на распределённой сети биткойн-клиентов. Сам биткойн просто последовательность бит из трёх частей. Первая - уникальная цифровая подпись, то есть некий код с малой вероятностью повторения. Вторая называется хеш-блок и представляет собой результаты вычислений для доказательства проведённой работы по этим бестолковым вычислениям и сгенерированный для их проверки ключ. Причём суть создания нового биткойна и заключается в том, чтобы получить такие результаты на 50% комп-клиентов и свести их в хеш-функцию сформировав заголовок биткойна, остальные кошельки в сети после этого признают биткойн за настоящий. Третья часть представляет из себя адрес клиента-владельца биткойна, причём все смены владельцев туда включаются, записывается вся история передач прав на этот биткойн и его части (сатоши 10 в -8 биткойна). Всего может быть 21 млн. биткойнов каждый делится на 0.00000001 btc. Размер одного биткойна был ограничен 1 Мбайт, но этого оказалось мало, число клиентов растёт и число смен владельцев растёт. Сейчас пересылки с компа на комп уже не весь биткойн шлют, а большая часть биткойна хранится в отдельных файлах за пределами кошельков. Думают увеличить размер биткойна до 8 Мбайт, а то и до 20 Мбайт. Из-за размеров и большого числа проверок и перезаписей при транзакции время операций стало доходить в иных случаях до нескольких часов и дней.
Эта валюта вполне может быть приравнена к объёму товаров и услуг, обращающихся в сфере биткойна и если знать этот объём в, например, человеко-часах, то можно даже вычислить сколько человеко-часов стоит реально биткойн».
Какие товары и услуги обращаются в «сфере биткойна»? О чём бла-бла-бла? Какая, к примеру, может быть «сфера» у почты, в данном случае полного аналога интернета? Почта пересылает товары и это её единственная услуга, но в самой почте никакие товары не обращаются.
Правда, есть мнение, что биткоин используется для торговли наркотиками, но и в этой торговле биткоин не валюта, а то, что помогает обменять героин в конечном итоге на доллары. В операциях наркодилеров биткоин это что-то вроде конверта, в который покупатель наркотиков вкладывает доллары, чтобы отправить их продавцу. А продавцу нужны именно доллары.
То есть, «объём товаров и услуг, обращающихся в сфере биткойна», - это бла-бла-бла ни о чём. Но сделав это бла-бла-бла, комментатор без колебаний уверяет: «Эта валюта не хуже бумажных фантиков».
Бесконечно хуже! Когда ребёнок фантики от конфет считает валютой, то от этих фантиков можно ещё получить кое-какую пользу - можно еще раз в них что-то завернуть, можно использовать их для розжига костра и для многого другого. Но как вы используете «последовательность бит из трёх частей»? Поделитесь!
Правда, это не единственное разъяснение того, что есть биткоин, что, в общем-то, понятно - адепты любой веры, а не только криптовалютной, плохо соображают, во что они верят. И очередной свидетель криптовалюты разъясняет: «Скажем проще, имеется уравнение (функция) допустим со 100 тысячами корней. Каждый корень уравнения и есть 1 биткоин, а майнинг это расчет этой функции». Всё это прекрасно, но и вопрос остаётся - а кому, нахрен, эти корни математических уравнений нужны?
Далее пояснения начали делать специалисты в области финансов (понятное дело, специалисты уровня Егорки Гайдара или Гриши Явлинского).
Вот вступает один:
«Смысл криптовалюты не в том, чтобы рисовать нолики, а в попытке создать уникальный ограниченный ресурс, твердую основу обменных операций, например. И это в принципе удалось. Нет ничего в мире столь ограниченного и уникального (если говорить о ресурсе), как биткоин. Только другая криптовалюта, которая будет столь же ограничена. Золото, энергия и т.п. можно добывать бесконечно, а криптовалюту нельзя. В этом смысле вложения в него – самые надежные… Если предположить Интернет вечным, независимым от государств, доступным и стабильным, то биткоин становится улучшенной версией золота, которое невозможно подделать или разбавить. Улучшенность состоит в том, что его в природе ограниченное количество, можно добыть столько, сколько есть и не больше, и никакое государство или банк с этим ничего поделать не могут».
Только плечами пожать!
«Если предположить Интернет вечным, независимым от государств, доступным и стабильным…». А если предположить, что у нас у каждого рога, как у лося? И у кого больше рога, у того больше денег? Как вам такое предположение?
А что касается того, что «никакое государство или банк с этим ничего поделать не могут», то вот как раз сегодняшнее сообщение об этом бессилии: «Власти Болгарии раскрыли крупную сеть контрабандистов, которые уходили от уплаты налогов и сборов, а деньги вкладывали в биткоины. Об этом пишет Coindesk. Преступники оказались криптоэнтузиастами — переводили свои деньги в биткоины. После задержания 23 участников схемы и конфискации незаконно нажитого имущества у болгарских властей на руках оказалось более 200 тысяч биткоинов. …Что будет с конфискованными биткоинами дальше, власти не сообщают».
А вот ещё такой же специалист:
«А теперь отвечу на два ваших вопроса: кто контролирует выпуск биткоина? Видишь ли, Юра...(с) Не всякий объект или процесс возможно контролировать. И в некоторых случаях отсутствие контроля является преимуществом. В случае с биткоином - это гигантское преимущество. Вы сами заметили огромный курс. При ограниченном предложении это означает большой спрос. Но, тем не менее, определенный контроль над выпуском есть, но этот контроль обеспечивается не людьми, а математическими функциями».
Звучит-то как умно - «математические функции»! То есть, если вас с этими биткоинами «обуют» современные Лёни Голубковы, то вы претензии будете предъявлять не к этим людям, а к чему-то типа записи: «y=ax+b». Я уж молчу о том, что для этого специалиста понятия «контроль» и «ограничение» это одно и то же.
«По мере увеличения количества биткоинов, - продолжает комментатор, - все сложнее (и дороже) оказывается вычислить (намайнить) новые. В отличие от центробанков стран (вспомните Зимбабве), которым напечатать любое астрономическое количество денег абсолютно ничего не стоит...
Кто отвечает за обмен? Вопрос по своей сути идиотский, уж извините. Вот вы что-то покупаете на рынке у продавца или сами продаете. Кто за это отвечает? Да сами же участники обмена (рынка) и отвечают, кто же еще? Или вам нужен кто-то третий? Зачем?».
Давайте проследуем за мыслью этого комментатора. Вот, к примеру, этот комментатор продал на рынке свою автомашину за клочок использованной туалетной бумаги с местного сортира. Ну, валюту такую придумали финансовые таланты этого базара - что-то вроде биткоинов. А что - кому-то биткоин можно называть валютой, а им нельзя называть валютой использованную бумагу? То есть, пришёл на рынок покупатель, в базарном сортире «намайнил» себе валюту и купил у нашего комментатора автомобиль. И наш комментатор продал, поскольку уверяет нас, что он сам отвечает за обмен используемой на рынке валюты - сам отвечает за то, чтобы этот испачканный клочок туалетной бумаги обменять, к примеру, на новый компьютер.
Мне скажут, что этот комментатор свой автомобиль на этот клочок не обменяет. Ошибаетесь, это умный не обменяет, а комментатор у нас «грамотный финансист», он обеими руками ухватится за этот клочок, и ухватится потому, что:
- выпуск этой валюты контролируется не людьми, а количеством посадочных мест в сортире;
- то, как майнят эту валюту, никто из людей не контролирует;
- этих клочков меньше, чем количество денег, которые выпускает банк Зимбабве.
Это же главные качества для валюты у таких специалистов от финансов, как комментатор!
Ну и сами посудите, ну чем принципиально с точки зрения эквивалентности товару (тому, чем должны быть деньги) биткоин отличается от использованного клочка туалетной бумаги?
Отвечу: тем, что сегодня (повторю и подчеркну - СЕГДНЯ!) масса олухов стремится эти биткоины приобрести. И только.
Исключим торговцев наркотиками и спросим остальных - зачем им биткоин? Может биткоин даёт возможность приобрести что-то, что невозможно приобрести за доллары? Ровно наоборот! Так в чём же дело? Чем не устраивает адептов криптовалютной веры доллар или тот же рубль?
А вот чем.
Чтобы разбогатеть на долларах и рублях, нужно быть умным. Умным для того, чтобы:
- достичь успехов в работе;
- либо придумать аферу, которую люди ещё не знают;
- либо пойти на риск воровства.
Чтобы разбогатеть на биткоинах, ничего не требуется, не требуется даже устанавливать в навигаторе поиск Поля чудес в Стране дураков, чтобы закопать там свои пять золотых. Нужно просто купить или намайнить биткоинов, и разбогатеешь сам собой. Это полная аналогия с МММ. Сторонники обеих афер ни на копейку не понимали, как устроена жизнь, и не желали понимать из-за тупости, а чаще всего - из-за лени. Ими руководило одно - страшный зуд в районе ануса: «Халява! Халява!! Халява!!!».
Вот последнее по времени сообщение: «Американцы в погоне за биткоинами закладывают собственные дома, о чем в интервью CNBC заявил представитель Ассоциации североамериканских администраторов ценных бумаг… Учитывая, что курс биткоина с отметки в тысячу долларов в начале 2017 года взлетел до 17 тысяч долларов к концу года, многие поддались азарту и массово скупают криптовалюту».
Вот как-то так.
***
Однако глупость адептов криптовалютной веры это всего лишь мелкое следствие оглупления человечества, и даже далеко не самое горькое.
Ну, поверила кучка адептов в святость криптовалюты, ну и чёрт с ними! Если брать деньги, то даже в среднем для одного жителя только Москвы потери от обрушения криптовалюты будут мизерными по сравнению с теми убытками, которые несут москвичи от того, что московские олухи верят в Собянина. Не виртуального выдающегося мэра. Который их нагло грабит, чем под руку подвернётся, - то простой заменой асфальта плиткой, то реновацией жилья, то сносом киосков и прочими «улучшениями» Москвы.
И уж никак не сравнить биткоин с убытками России от веры российских олухов в святость путина и от выборов этого путина «пердизентом».
Это - да! А биткоин так - чепуха!
Пусть дебилы развлекутся.
Вот только до чистки истории в компе мордовала меня эта самая контекстная реклама биткоинов, нагло выскакивающая и выскакивающая с переходом на новую страницу. Какие-то кот Базилио и лиса Алиса за эту рекламу платят, мало этого, и платят потому, что надеются потраченные деньги с помощью биткоинов вернуть с лихвою.
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Юрий Скударнов написал 13.12.2017 02:58
Это не МММ и не голландские тюльпаны - это реальный инструмент, удовлетворяющий нужды людей. Мы движемся к информационному обществу, значит нам нужны иные деньги, "информационные", электронные, виртуальные. Поэтому неправы те, кто считает биткоин пузырем. Да, появятся иные электронные деньги, если они окажется удобнее биткоинов (напр. их будет невозможно украсть), то кто мешает разработчикам предложить людям плавно перейти на новое средство обменов/расчетов, мгновенно пересчитав криптовалюты на новые деньги? Извините, подобные перерасчеты делались даже в античные времена - это и есть прогресс (при царях прибыль зачастую перекачивалась в карман правителя), а вот в новом информационном мире, операцию перехода на прогрессивное средство расчетов и накоплений будет проводиться по голосованию каждого жителя планеты.
Будущее - за электронными деньгами, закрытыми от носа любого "проверяющего" органа. Мухин писал, что биткоин невозможно обменять даже на навоз, ха-ха... Летом я получил практический опыт покупки за биткоины билета на автобус до Крыма, если бы Греф не нагрел меня на 1,5% со своей частной лавочкой (блин, ну какое ему дело, что я там покупаю?), то я бы потерял всего 0,02% на транзакции внутри биржи Биттрекс.
Алексей Казаков написал 13.12.2017 01:18
Философ написал 13.12.2017 00:24
https://forum-msk.org/material/kompromat/10592665.html