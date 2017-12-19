Демократия настоящая и фальшивая

Это бред, что демократия как таковая не нужна России. Неописуемый бред! Демократия побеждает всегда в историческом смысле, а тоталитаризм проигрывает. Но с одним непременным условием – нужна настоящая демократия, а не фальшивая. Реальная – а не «либеральная». И там, где побеждает первая, прогресс обеспечен.

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Один хороший знакомый знаменательно прозрел после недавней пресс-конференции «самого доброго и простого». Было замечено, и весьма метко, что Путин такой же «либерал», как Греф или Кудрин - только еще более хитрый и лицемерный.

Абсолютно верно! Прямо-таки в десятку. Если болтологические завалы той же пресс-конференции разгрести, то останется в конечном итоге, что медведевское правительство и набиуллинский банк «работают нормально». Вот и все! И нечего здесь мозги пудрить.

Поэтому, если политический нерв начала прошлого века состоял в борьбе против царского абсолютизма - то политический нерв начала нынешнего века будет состоять в борьбе реальной и народной демократии против фальшивой и «либеральной». И пусть последняя рядится хоть в наглые кудринские одежды, хоть в хитрозадые путинские – суть дела одна и та же. То есть – беспощадная БОРЬБА со всем этим безобразием.

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Это большая ошибка некоторой части российских граждан, что выборы ничего не решают. Неверно! Выборы дают огромный козырь в руки трудящихся, говоря просто, но верно – для защиты своих интересов от камарильи. Это легче, и весьма, чем прятаться по конспиративным квартирам, уходя от царской охранки. Вопрос совершенно в другом – как формальные и фальсифицированные выборы превратить в реальные и справедливые. И здесь без общественных штабов по контролю за выборами – этакой параллельной системы в самом лучшем смысле слова – не обойтись. Сила силу ломит.

К примеру, иваново-вознесенские трудящиеся плевать хотели на любые администрации в 1905-м; а собрались просто-напросто как выборные от трудовых коллективов где-то на опушке леса – и понеслось! Называйте это как хотите – Советами рабочих уполномоченных или штабами народной самодеятельности по контролю за выборами в связи с нынешними реалиями – суть дела абсолютно одна и та же в смысле, было бы желание.

Никакой сложности нет в организации, к примеру, сайта-блога-социальной сети-листовки-газеты и прочее в таком духе на региональном или муниципальном уровне для обсуждения выборов в трудовых коллективах, профсоюзах, общественных организациях в вышеозначенный штаб. Ведь, в частности, учителя в школах, которые, как правило, организуют уже государственные выборы, отнюдь не такие козлы. Ну, отнюдь с их-то мизерной зарплатой. Просто у них нет поддержки. А был бы штаб, куда можно слить реальную информацию, они бы сделали это непременно. А что уж говорить о рядовых наблюдателях даже от «системных» партий. На местах, внизу, многие члены подобных партий являются честными людьми, и будут помогать штабу тем более.

И таковой штаб становится властью безо всяких разрешений и прочей тягомотины. Если власть начинает давить этот штаб, тот обращается за поддержкой к своим выборщикам вплоть до митинга, демонстрации, забастовки, – подключаются общественные СМИ и молва в самом лучшем смысле слова, - недовольство нарастает как снежный ком, – и фальсифицировать выборы в таких условиях становится все труднее и труднее. Потому что создается именно параллельная структура власти, которая, намекнув тем же директорам школ и членам ЦИКов, что, если произойдет революция, а она произойдет непременно при таком раскладе, фальсификаторам не избежать тюрьмы – то общественная ситуация будет достаточно быстро меняться в лучшую сторону.

Ну, представим, что все население региона знает точно на основе штаба о голосовании за Путина в двадцать-тридцать процентов – а из Москвы приходят цифры в семьдесят! Но тогда всякий порядочный человек в этом регионе становится врагом Путина уже безо всяких оговорок, так как ему насрали в душу. Следовательно, когда придут цифры в семьдесят из Москвы – каждый гражданин региона может сказать абсолютно законно, что произошел антиконституционный переворот. Что произошло преступление в виде измены Родине как нарушение базовых принципов даже нынешних законов. А организационные усилия штаба по контролю за выборами с такой массовой нравственной и идеологической поддержкой приобретают огромный вес и влияние.

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Короче, давайте начистоту. Хватит дурочку валять. Многие россияне, особенно старшего возраста, так ошарашены определенным нынешним изобилием в магазинах по сравнению с не самыми лучшими советскими годами, что не могут выйти из коматозного состояния пресмыкательства перед путинским режимом до сих пор.

Но никакого чуда не будет, потому что резервы тают просто-напросто! Никакого «хитрого плана» не было, нет и не будет. Мало того, что уже в следующем году подобных граждан так трахнут по голове скудостью социального обеспечения и повышением налогов, что богатые витрины магазинов будут недоступными; так и молодежь – ваши дети, кстати! - взвоет от безработицы и безденежья в полный голос. Полная задница все ближе и ближе - и каким же идиотом надо быть, чтобы никак не выйти из наркоза в таких обстоятельствах.

Поэтому надо идти дальше! Дальше! От фальшивой «либеральной демократии» - К РЕАЛЬНОЙ И НАРОДНОЙ. И штабы по контролю за выборами будут в этом отношении весьма полезным делом. Так организовывайте их! Поговорите об этой инициативе в своих блогах и социальных сетях; среди коллег, домочадцев, друзей. Нам нужна настоящая демократия – а не нынешняя позорно бутафорская.