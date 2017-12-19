Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Демократия настоящая и фальшивая

Опубликовано 19.12.2017 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 21

экономика витрина
Демократия настоящая и фальшивая

Это бред, что демократия как таковая не нужна России. Неописуемый бред! Демократия побеждает всегда в историческом смысле, а тоталитаризм проигрывает. Но с одним непременным условием – нужна настоящая демократия, а не фальшивая. Реальная – а не «либеральная». И там, где побеждает первая, прогресс обеспечен.

***

Один хороший знакомый знаменательно прозрел после недавней пресс-конференции «самого доброго и простого». Было замечено, и весьма метко, что Путин такой же «либерал», как Греф или Кудрин - только еще более хитрый и лицемерный.

Абсолютно верно! Прямо-таки в десятку. Если болтологические завалы той же пресс-конференции разгрести, то останется в конечном итоге, что медведевское правительство и набиуллинский банк «работают нормально». Вот и все! И нечего здесь мозги пудрить.

Поэтому, если политический нерв начала прошлого века состоял в борьбе против царского абсолютизма - то политический нерв начала нынешнего века будет состоять в борьбе реальной и народной демократии против фальшивой и «либеральной». И пусть последняя рядится хоть в наглые кудринские одежды, хоть в хитрозадые путинские – суть дела одна и та же. То есть – беспощадная БОРЬБА со всем этим безобразием.

***

Это большая ошибка некоторой части российских граждан, что выборы ничего не решают. Неверно! Выборы дают огромный козырь в руки трудящихся, говоря просто, но верно – для защиты своих интересов от камарильи. Это легче, и весьма, чем прятаться по конспиративным квартирам, уходя от царской охранки. Вопрос совершенно в другом – как формальные и фальсифицированные выборы превратить в реальные и справедливые. И здесь без общественных штабов по контролю за выборами – этакой параллельной системы в самом лучшем смысле слова – не обойтись. Сила силу ломит.

К примеру, иваново-вознесенские трудящиеся плевать хотели на любые администрации в 1905-м; а собрались просто-напросто как выборные от трудовых коллективов где-то на опушке леса – и понеслось! Называйте это как хотите – Советами рабочих уполномоченных или штабами народной самодеятельности по контролю за выборами в связи с нынешними реалиями – суть дела абсолютно одна и та же в смысле, было бы желание.

Никакой сложности нет в организации, к примеру, сайта-блога-социальной сети-листовки-газеты и прочее в таком духе на региональном или муниципальном уровне для обсуждения выборов в трудовых коллективах, профсоюзах, общественных организациях в вышеозначенный штаб. Ведь, в частности, учителя в школах, которые, как правило, организуют уже государственные выборы, отнюдь не такие козлы. Ну, отнюдь с их-то мизерной зарплатой. Просто у них нет поддержки. А был бы штаб, куда можно слить реальную информацию, они бы сделали это непременно. А что уж говорить о рядовых наблюдателях даже от «системных» партий. На местах, внизу, многие члены подобных партий являются честными людьми, и будут помогать штабу тем более.

И таковой штаб становится властью безо всяких разрешений и прочей тягомотины. Если власть начинает давить этот штаб, тот обращается за поддержкой к своим выборщикам вплоть до митинга, демонстрации, забастовки, – подключаются общественные СМИ и молва в самом лучшем смысле слова, - недовольство нарастает как снежный ком, – и фальсифицировать выборы в таких условиях становится все труднее и труднее. Потому что создается именно параллельная структура власти, которая, намекнув тем же директорам школ и членам ЦИКов, что, если произойдет революция, а она произойдет непременно при таком раскладе, фальсификаторам не избежать тюрьмы – то общественная ситуация будет достаточно быстро меняться в лучшую сторону.

Ну, представим, что все население региона знает точно на основе штаба о голосовании за Путина в двадцать-тридцать процентов – а из Москвы приходят цифры в семьдесят! Но тогда всякий порядочный человек в этом регионе становится врагом Путина уже безо всяких оговорок, так как ему насрали в душу. Следовательно, когда придут цифры в семьдесят из Москвы – каждый гражданин региона может сказать абсолютно законно, что произошел антиконституционный переворот. Что произошло преступление в виде измены Родине как нарушение базовых принципов даже нынешних законов. А организационные усилия штаба по контролю за выборами с такой массовой нравственной и идеологической поддержкой приобретают огромный вес и влияние.

***

Короче, давайте начистоту. Хватит дурочку валять. Многие россияне, особенно старшего возраста, так ошарашены определенным нынешним изобилием в магазинах по сравнению с не самыми лучшими советскими годами, что не могут выйти из коматозного состояния пресмыкательства перед путинским режимом до сих пор.

Но никакого чуда не будет, потому что резервы тают просто-напросто! Никакого «хитрого плана» не было, нет и не будет. Мало того, что уже в следующем году подобных граждан так трахнут по голове скудостью социального обеспечения и повышением налогов, что богатые витрины магазинов будут недоступными; так и молодежь – ваши дети, кстати! - взвоет от безработицы и безденежья в полный голос. Полная задница все ближе и ближе - и каким же идиотом надо быть, чтобы никак не выйти из наркоза в таких обстоятельствах.

Поэтому надо идти дальше! Дальше! От фальшивой «либеральной демократии» - К РЕАЛЬНОЙ И НАРОДНОЙ. И штабы по контролю за выборами будут в этом отношении весьма полезным делом. Так организовывайте их! Поговорите об этой инициативе в своих блогах и социальных сетях; среди коллег, домочадцев, друзей. Нам нужна настоящая демократия – а не нынешняя позорно бутафорская.



Рейтинг:   4.74,  Голосов: 19
Поделиться
Всего комментариев к статье: 21
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
К--Р написал 19.12.2017 19:29
Согласен, что демократия у нас недоделанная. Впрочем, кроме народа в этом никто не виноват.
Вот только однопартийный режим с тотально государственной экономикой, к которому зовут людей коммунисты, многократно хуже. А больше ничего другого коммунисты не предлагают. Нищета плюс политическое бесправие - вот и вся их программа. По их мнению, кроме лагерной пайки, кнута и портрета любимого вождя людям ничего и не надо.
Ответить
Re: Ответ=все сгнило !
В лад написал 19.12.2017 18:51
Жить- по закону, а не по понятиям. На пресс-конференции Путин привел пример о коррумпированности наших правокарательных органов, с которыми не в силах справиться даже ФСБ(его беседа с Бортниковым).
Ответить
Ответ
Кира написал 19.12.2017 18:32
Могу с полной уверенностью сказать, что у нас в стране свободы и демократии больше чем в США или Европе. И больше ее и не нужно. Нужно людей к порядку приучать , а чиновников к ответственности!
Ответить
Странности писания
Перун написал 19.12.2017 18:30
Автор очень много любит просто поговорить, очень много воды , а конкретных предложений ноль.К сожалению он не одинок. Если человек будет своей головой отвечать за не выполнение обещаний...думаю никто не захочет руководить страной ,никто.
Ответить
(без названия)
Демократия это колбаса написал 19.12.2017 16:53
У нас социализма не было потому, что Сталин. Затрахали уже спецы своими настоящими и ненастоящими 3.14здизмами. У нас капитализма с демократией нет, потому, что Путин. Нет НИГДЕ демократии, а есть
"свои" и "чужие" "система в которой надо быть". А подробности у Сноудена и Ассанжа.
Ответить
(без названия)
праволфланговый написал 19.12.2017 15:32
А вот и ни фига не пили в 90-е, да я зв 1995 -м первый институт закончил и в 1999 во второй поутспил, ле ужасный. Пили и до 90-х в 90-е уже не было копеечных цен на алкоголь, пили до горбачевскогоантиалкогольного указа вот токгда пили так ипили я сам малсоть, неет в 90е уже не то было, с точки зрения питья инстерснее всего конечно при Брежневе было, да до 1958 года говорят водка воовбще в розлив была кругом, Хрущев порикрыл, да до 1972 года водка была 50 и 56 градусов, неет В 90е уже каждый по свему к рынку начинал приспосабливаться. В начале 90х помню пришли новые единобортва которых прежде не было типа айкидо и тхэквандо, с однй стороны и Русский стиль кАдочинкова с другой. При любой школе можжно было совбодно арендовать спортзал. НЕ пили так уже все подряд в 90-е, задолбали уже как плохо было в 90-е. Во всяком случае у меня гараж отобради в 200в 2008-....а дачу-в 2015-м в 90е никто не покушался.
Ответить
И Максимка тоже пужаить! СтрашнА, аж жуть!
Коматозный пенсионер написал 19.12.2017 12:55
Копылов:
"Многие россияне, особенно старшего возраста, так ошарашены определенным нынешним изобилием в магазинах по сравнению с не самыми лучшими советскими годами.
... Мало того, что уже в следующем году подобных граждан так трахнут по голове скудостью социального обеспечения и повышением налогов, что .... Полная задница все ближе и ближе".
.
Товарисчь Копылов! Не самые лучшие советские годы мы не помним. Знаем только лучшие.
А еще, я вопросик имею. Полная задница будет в штанах или таки голая?
Ответить
Re: Abominog
La Terrible написал 19.12.2017 12:01
"Нужно вырвать из рук женщины избирательное право. Своим материальным эгоизмом они портят все дело."
__________________________________________
Ну и козлы же вы, мужичье!
Женщины вас вырастили, женщины ваши ж.опы прикрывали, когда в 90-е вы пили и кололись от безысходности. Уж молчу, что в войну тыл вывезли бабы, дети и старики. И сегодня несчастные русские женщины продолжают нести основную тяжесть реформ, ведь у нас-то 100 млрд. алиментщиков-должников, которым дай-подай избирательных прав.
Некрасова читай побольше, сторонник домостроя.
Ответить
Re: Россия во мгле
Uels написал 19.12.2017 09:48
В стране создана государственная уголовная демократия!
Отсюда и все провалы для народа в экономике, отсюда и увеличение числа воров-миллиардеров в путинской раше!
Фактически путин является президентом воровско-чиновничей олигархической банды, а не страны!
Ответить
Путлеризм - это ни что иное как БАНДИТИЗМ
какие нафиг либералы написал 19.12.2017 09:27
Вот здесь можно ознакомиться с доказательствами реального происхождения путинизма:_
newsland.com/community/1003/content/vo-vsekh-stranakh-svoia-mafiia-no-v-rossii-u-mafii-svoia-strana/6124505
Ответить
Ничего необычного в Раше не происходит, просто чекистская хунта Путина подыхает
19.12.17 написал 19.12.2017 09:24
Экономические санкции Запада резко сократили кормовую базу нелегитимного гэбэшного режима.
Понятное дело что экономить чекисты начнут не с себя любимых, а со своих бесправных рабов-ватников.
Но это в коммуно-чекистской практике не впервой.
Сталин угрохал аж 50 миллионов своих подданных и то его до сих пор хвалят.
Так и Путин пойдет именно по этому пути.
Ответить
Re: Re:
Олег-А написал 19.12.2017 06:26
///пресмыкательства перед путинским режимом\\\
Пресмыкаются те кто родился при ЕГЭ. От недостатка образования и кроме кучи сортов сыра и колбасы из говна . ничего не видел. Молодежь выросла рабами с правой рукой длиней левой, и толстой жопы от дивана.
Ответить
(без названия)
Abominog написал 19.12.2017 05:03
Нужно вырвать из рук женщины избирательное право. Своим материальным эгоизмом они портят все дело.
Ответить
(без названия)
бабушка-одуванчик написал 19.12.2017 03:32
...какой именно "народ" будет (=должен) такие штабы организовать?
Ответить
(без названия)
......... . . написал 19.12.2017 02:49
политический нерв начала нынешнего века будет состоять в борьбе реальной и народной демократии против фальшивой и "либеральной".
.
на повестке дня вообще то глобальный цифровой концлагерь а не разновидности так называемой демократии.
Ответить
(без названия)
Роман32 написал 19.12.2017 02:26
Нужно не рассуждать о "демократии" и выборах, а думать о том, как раздавить паразитов-буржуев с их кремлевскими сидельцами и установить в стране народную власть.
Ответить
Re:
О голосовании написал 19.12.2017 02:20
Насчет демократии написал:
Из-за того, что бабы (а их больше, чем мужчин) голосовали за Ельцина, "демократию" ,"рынок" мы потеряли СССР и были отброшены на 100 лет назад, в капитализм.
---------------------
Бабам было выгодно голосовать за буржуазный режим. После советской власти в торговле появилась импортная косметика, затычки, прокладки, джинсы и т.д., но, конечно, фальшивые, китайского производства. Была разрешена проституция, которая позволила многим миллионам баб неплохо "зарабатывать". Большинству в РФ нравится этот капиталистический "рай".
Ответить
Автору С. Копылову
Начет "изобилия" написал 19.12.2017 01:52
С. Копылов написал:
...что богатые витрины магазинов будут недоступными...
=================
"богатые витрины магазинов" заполнены фальшивыми продуктами по ценам натуральных, которые были только в магазинах СССР. Поразиты-буржуи извлекают миллиарды прибылей от продажи этого дерьма, которое содержит вредные для здоровья вкусовые добавки, пальмовое масло, антибиотики, ядохимикаты, различные консерванты, некоторые из которых вызывают раковые заболевания. Среди этого изобилия есть множество геномодифицированных (ГМО) "продуктов". Но быдло уже давно к ним привыкло и без разбора пожирает эти говнопродукты.
Ответить
(без названия)
Насчет демократии написал 19.12.2017 01:22
За Путина, как обычно, проголосуют бабы, бабушки, чиновники, погоносцы. Это большая часть всего взрослого населения. Путин опять очередной срок будет сидеть в Кремле. Из-за того, что бабы (а их больше, чем мужчин) голосовали за Ельцина, "демократию" ,"рынок" мы потеряли СССР и были отброшены на 100 лет назад, в капитализм. Нынешние хозяева РФ господа буржуи не допустят, чтобы президентом стал кто-либо другой.
Ответить
Re:
!!!QQQ!!!OQQ!TOTJA!!&&& написал 19.12.2017 01:09
"Это бред, что демократия как таковая не нужна России. Неописуемый бред! Демократия побеждает всегда в историческом смысле, а тоталитаризм проигрывает. Но с одним непременным условием &#8211; нужна настоящая демократия, а не фальшивая. Реальная &#8211; а не &#171;либеральная&#187;. И там, где побеждает первая, прогресс обеспечен."
- Таки - вот взять тот же Китай... То таки да... Там уже поставили на улицах миллиард видеокамер - теперь поставят еще десять милярдов и уже таки подключают к Искусственному Интеллекту... Который все и всех таки видит... Таки насквозь... То таки да...
"Короче, давайте начистоту. Хватит дурочку валять. Многие россияне, особенно старшего возраста, так ошарашены определенным нынешним изобилием в магазинах по сравнению с не самыми лучшими советскими годами, что не могут выйти из коматозного состояния пресмыкательства перед путинским режимом до сих пор."
- Таки гниломоски у них таки слабые... То таки да...
Ответить
1 | 2 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (12)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (6)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (2)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (10)
Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей (3)
Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать (2)
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Заткнись, немецкий профессор!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Адекватная реакция на фейковые новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss