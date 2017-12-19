Демократия настоящая и фальшивая

Это бред, что демократия как таковая не нужна России. Неописуемый бред! Демократия побеждает всегда в историческом смысле, а тоталитаризм проигрывает. Но с одним непременным условием – нужна настоящая демократия, а не фальшивая. Реальная – а не «либеральная». И там, где побеждает первая, прогресс обеспечен.
***
Один хороший знакомый знаменательно прозрел после недавней пресс-конференции «самого доброго и простого». Было замечено, и весьма метко, что Путин такой же «либерал», как Греф или Кудрин - только еще более хитрый и лицемерный.
Абсолютно верно! Прямо-таки в десятку. Если болтологические завалы той же пресс-конференции разгрести, то останется в конечном итоге, что медведевское правительство и набиуллинский банк «работают нормально». Вот и все! И нечего здесь мозги пудрить.
Поэтому, если политический нерв начала прошлого века состоял в борьбе против царского абсолютизма - то политический нерв начала нынешнего века будет состоять в борьбе реальной и народной демократии против фальшивой и «либеральной». И пусть последняя рядится хоть в наглые кудринские одежды, хоть в хитрозадые путинские – суть дела одна и та же. То есть – беспощадная БОРЬБА со всем этим безобразием.
***
Это большая ошибка некоторой части российских граждан, что выборы ничего не решают. Неверно! Выборы дают огромный козырь в руки трудящихся, говоря просто, но верно – для защиты своих интересов от камарильи. Это легче, и весьма, чем прятаться по конспиративным квартирам, уходя от царской охранки. Вопрос совершенно в другом – как формальные и фальсифицированные выборы превратить в реальные и справедливые. И здесь без общественных штабов по контролю за выборами – этакой параллельной системы в самом лучшем смысле слова – не обойтись. Сила силу ломит.
К примеру, иваново-вознесенские трудящиеся плевать хотели на любые администрации в 1905-м; а собрались просто-напросто как выборные от трудовых коллективов где-то на опушке леса – и понеслось! Называйте это как хотите – Советами рабочих уполномоченных или штабами народной самодеятельности по контролю за выборами в связи с нынешними реалиями – суть дела абсолютно одна и та же в смысле, было бы желание.
Никакой сложности нет в организации, к примеру, сайта-блога-социальной сети-листовки-газеты и прочее в таком духе на региональном или муниципальном уровне для обсуждения выборов в трудовых коллективах, профсоюзах, общественных организациях в вышеозначенный штаб. Ведь, в частности, учителя в школах, которые, как правило, организуют уже государственные выборы, отнюдь не такие козлы. Ну, отнюдь с их-то мизерной зарплатой. Просто у них нет поддержки. А был бы штаб, куда можно слить реальную информацию, они бы сделали это непременно. А что уж говорить о рядовых наблюдателях даже от «системных» партий. На местах, внизу, многие члены подобных партий являются честными людьми, и будут помогать штабу тем более.
И таковой штаб становится властью безо всяких разрешений и прочей тягомотины. Если власть начинает давить этот штаб, тот обращается за поддержкой к своим выборщикам вплоть до митинга, демонстрации, забастовки, – подключаются общественные СМИ и молва в самом лучшем смысле слова, - недовольство нарастает как снежный ком, – и фальсифицировать выборы в таких условиях становится все труднее и труднее. Потому что создается именно параллельная структура власти, которая, намекнув тем же директорам школ и членам ЦИКов, что, если произойдет революция, а она произойдет непременно при таком раскладе, фальсификаторам не избежать тюрьмы – то общественная ситуация будет достаточно быстро меняться в лучшую сторону.
Ну, представим, что все население региона знает точно на основе штаба о голосовании за Путина в двадцать-тридцать процентов – а из Москвы приходят цифры в семьдесят! Но тогда всякий порядочный человек в этом регионе становится врагом Путина уже безо всяких оговорок, так как ему насрали в душу. Следовательно, когда придут цифры в семьдесят из Москвы – каждый гражданин региона может сказать абсолютно законно, что произошел антиконституционный переворот. Что произошло преступление в виде измены Родине как нарушение базовых принципов даже нынешних законов. А организационные усилия штаба по контролю за выборами с такой массовой нравственной и идеологической поддержкой приобретают огромный вес и влияние.
***
Короче, давайте начистоту. Хватит дурочку валять. Многие россияне, особенно старшего возраста, так ошарашены определенным нынешним изобилием в магазинах по сравнению с не самыми лучшими советскими годами, что не могут выйти из коматозного состояния пресмыкательства перед путинским режимом до сих пор.
Но никакого чуда не будет, потому что резервы тают просто-напросто! Никакого «хитрого плана» не было, нет и не будет. Мало того, что уже в следующем году подобных граждан так трахнут по голове скудостью социального обеспечения и повышением налогов, что богатые витрины магазинов будут недоступными; так и молодежь – ваши дети, кстати! - взвоет от безработицы и безденежья в полный голос. Полная задница все ближе и ближе - и каким же идиотом надо быть, чтобы никак не выйти из наркоза в таких обстоятельствах.
Поэтому надо идти дальше! Дальше! От фальшивой «либеральной демократии» - К РЕАЛЬНОЙ И НАРОДНОЙ. И штабы по контролю за выборами будут в этом отношении весьма полезным делом. Так организовывайте их! Поговорите об этой инициативе в своих блогах и социальных сетях; среди коллег, домочадцев, друзей. Нам нужна настоящая демократия – а не нынешняя позорно бутафорская.
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К--Р написал 19.12.2017 19:29
Вот только однопартийный режим с тотально государственной экономикой, к которому зовут людей коммунисты, многократно хуже. А больше ничего другого коммунисты не предлагают. Нищета плюс политическое бесправие - вот и вся их программа. По их мнению, кроме лагерной пайки, кнута и портрета любимого вождя людям ничего и не надо.
В лад написал 19.12.2017 18:51
Кира написал 19.12.2017 18:32
Перун написал 19.12.2017 18:30
Демократия это колбаса написал 19.12.2017 16:53
"свои" и "чужие" "система в которой надо быть". А подробности у Сноудена и Ассанжа.
праволфланговый написал 19.12.2017 15:32
Коматозный пенсионер написал 19.12.2017 12:55
"Многие россияне, особенно старшего возраста, так ошарашены определенным нынешним изобилием в магазинах по сравнению с не самыми лучшими советскими годами.
... Мало того, что уже в следующем году подобных граждан так трахнут по голове скудостью социального обеспечения и повышением налогов, что .... Полная задница все ближе и ближе".
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Товарисчь Копылов! Не самые лучшие советские годы мы не помним. Знаем только лучшие.
А еще, я вопросик имею. Полная задница будет в штанах или таки голая?
La Terrible написал 19.12.2017 12:01
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Ну и козлы же вы, мужичье!
Женщины вас вырастили, женщины ваши ж.опы прикрывали, когда в 90-е вы пили и кололись от безысходности. Уж молчу, что в войну тыл вывезли бабы, дети и старики. И сегодня несчастные русские женщины продолжают нести основную тяжесть реформ, ведь у нас-то 100 млрд. алиментщиков-должников, которым дай-подай избирательных прав.
Некрасова читай побольше, сторонник домостроя.
Uels написал 19.12.2017 09:48
Отсюда и все провалы для народа в экономике, отсюда и увеличение числа воров-миллиардеров в путинской раше!
Фактически путин является президентом воровско-чиновничей олигархической банды, а не страны!
какие нафиг либералы написал 19.12.2017 09:27
newsland.com/community/1003/content/vo-vsekh-stranakh-svoia-mafiia-no-v-rossii-u-mafii-svoia-strana/6
19.12.17 написал 19.12.2017 09:24
Понятное дело что экономить чекисты начнут не с себя любимых, а со своих бесправных рабов-ватников.
Но это в коммуно-чекистской практике не впервой.
Сталин угрохал аж 50 миллионов своих подданных и то его до сих пор хвалят.
Так и Путин пойдет именно по этому пути.
Олег-А написал 19.12.2017 06:26
Пресмыкаются те кто родился при ЕГЭ. От недостатка образования и кроме кучи сортов сыра и колбасы из говна . ничего не видел. Молодежь выросла рабами с правой рукой длиней левой, и толстой жопы от дивана.
Abominog написал 19.12.2017 05:03
бабушка-одуванчик написал 19.12.2017 03:32
......... . . написал 19.12.2017 02:49
.
на повестке дня вообще то глобальный цифровой концлагерь а не разновидности так называемой демократии.
Роман32 написал 19.12.2017 02:26
О голосовании написал 19.12.2017 02:20
Из-за того, что бабы (а их больше, чем мужчин) голосовали за Ельцина, "демократию" ,"рынок" мы потеряли СССР и были отброшены на 100 лет назад, в капитализм.
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Бабам было выгодно голосовать за буржуазный режим. После советской власти в торговле появилась импортная косметика, затычки, прокладки, джинсы и т.д., но, конечно, фальшивые, китайского производства. Была разрешена проституция, которая позволила многим миллионам баб неплохо "зарабатывать". Большинству в РФ нравится этот капиталистический "рай".
Начет "изобилия" написал 19.12.2017 01:52
...что богатые витрины магазинов будут недоступными...
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"богатые витрины магазинов" заполнены фальшивыми продуктами по ценам натуральных, которые были только в магазинах СССР. Поразиты-буржуи извлекают миллиарды прибылей от продажи этого дерьма, которое содержит вредные для здоровья вкусовые добавки, пальмовое масло, антибиотики, ядохимикаты, различные консерванты, некоторые из которых вызывают раковые заболевания. Среди этого изобилия есть множество геномодифицированных (ГМО) "продуктов". Но быдло уже давно к ним привыкло и без разбора пожирает эти говнопродукты.
Насчет демократии написал 19.12.2017 01:22
!!!QQQ!!!OQQ!TOTJA!!&&& написал 19.12.2017 01:09
- Таки - вот взять тот же Китай... То таки да... Там уже поставили на улицах миллиард видеокамер - теперь поставят еще десять милярдов и уже таки подключают к Искусственному Интеллекту... Который все и всех таки видит... Таки насквозь... То таки да...
"Короче, давайте начистоту. Хватит дурочку валять. Многие россияне, особенно старшего возраста, так ошарашены определенным нынешним изобилием в магазинах по сравнению с не самыми лучшими советскими годами, что не могут выйти из коматозного состояния пресмыкательства перед путинским режимом до сих пор."
- Таки гниломоски у них таки слабые... То таки да...