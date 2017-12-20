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Московский листок

Российский Союз против путинской олигархии

Опубликовано 20.12.2017 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

экономика витрина
Российский Союз против путинской олигархии

Это как бы вторая часть "Демократии".., и больше не буду докучать, как говорится.

Демократия настоящая и фальшивая 

Интересный разговор возник в связи с предыдущим материалом блога. (О штабах по контролю за выборами.) Один противник заметил, что, мол, оппозиция не может предложить идеологическую альтернативу по содержанию; а отсюда и «игры с организацией» бесперспективны. Кстати, и Путин заявил на пресс-конференции, что и рад быть «еще большим демократом», но «нет реальной оппозиции и не с кем разговаривать».

Но это беспардонная ЛОЖЬ. Подлость и лицемерие, которых еще надо поискать. Это все равно что сделать насильственный аборт; а потом утверждать, что женщина не смогла родить. То есть, реальная оппозиция уничтожается и притесняется почти сразу от Квачкова-Илюхина, ОКП-РКРП-«Левого Фронта» и до Мухина сотоварищи – а потом заявляется, что не с кем разговаривать. Кстати, оставляя на плаву «системную оппозицию» для большей правдоподобности.

Разумеется, идеологическое содержание ИМЕЕТСЯ, и о чем еще раз ниже! Проблема в другом. Во-первых, говоря современным языком, надо разоблачать фейковых оппозиционеров снова и снова - чтобы РЕАЛЬНАЯ оппозиция была понятна массам во всей красе. А отсюда, во-вторых, нужны финансовые и информационные ресурсы именно для большего организационного развертывания таких сил.

***

Автор этих строк не собирается отрицать, что прежний Советский Союз был незрелым и неэффективным во многом. Но это нормально! И нечего здесь пугаться, шарахаясь из крайности в крайность и наводя тень на плетень. То есть, ничто в мире не появляется в полном идеале. Ничто и никогда – иначе не было бы развития как такового. Поэтому все растет от низшего к высшему по законам диалектики. Следовательно, нужен более зрелый Советский Союз – и для краткости такую стадию можно назвать уже Российским Союзом.

Потому что три основные модернизации должны быть в таком Союзе. (Подробнее здесь https://yadi.sk/i/p1NzcHl_3JsVig ) Во-первых, должны быть созданы фабзавкомы в полной мере в сфере общенародной собственности (государственной на советских принципах, иначе говоря), - зачатки которых появились уже в период Февральской и Октябрьской революций прошлого века; во-вторых, нужны советские республики вместо нынешних субъектов федерации, – то есть, получается именно российский союз советских республик, откуда и название; и в-третьих, нужен столичный федеральный округ вместо вчерашнего и нынешнего несправедливого слияния столицы субъекта федерации с федеральной столицей.

В частности, и к большому сожалению, еще многие россияне не могут понять огромную опасность неразумной централизации и наоборот, эффективность разумной специализации. К примеру, регион может дать налогов в «центр» в четыре единицы максимум, чтобы сохранить расширенное воспроизводство. И, следовательно, чем продолжительнее это расширенное воспроизводство – тем больше налогов в «центр»! Таким образом, процветают и федеральный центр, и регионы. Просто, но верно говоря, сытая корова дает больше молока. Но, допустим, перегнули палку в сторону централизации и затребовали налогов в восемь единиц. Теперь расширенное воспроизводство региона фактически невозможно, объемы сокращаются – но отсюда и налоги падают! Выигрывая короткий период «кайфа» в восемь единиц, «центр» теряет в перспективе все таким образом. В итоге погибают и «центр», и «провинция». Жадность фраера губит, говоря опять-таки простым языком, но тем не менее абсолютно верно.

Именно поэтому рухнул прежний Советский Союз. Именно это происходит и с путинским режимом. И чтобы покончить с губительной сверхцентрализацией и восстановить разумную специализацию, и нужен Российский Союз! Мощь советских республик на основе фабзавкомов имеет все возможности и полномочия остудить горячие головы в «центре». Да, федеральное правительство может пасть в ножки Верховному Совету и попросить увеличение налогов на период войны и прочих эксцессов. Но на то и исключение, подтверждающее правило. А правило гласит однозначно – в принципе сытая корова дает больше молока. Что и называется, собственно говоря, поступью демократии и прогресса. Отсюда и Российский Союз станет гораздо более совершенной стадией по отношению к прежнему Советскому Союзу. Произойдет диалектическое отрицание с удержанием всего положительного – а не голое и анархическое, и нечего в этом смысле мозги пудрить.

Следовательно, разумный централизм, а отсюда военная и внешнеполитическая силы ни только сохраняются, но увеличиваются в разы! Национальная безопасность – возрастает! Кстати, а что уж говорить о прекращении увода триллионов в офшоры!!! Это безобразие закончится тем более и мгновенно, и огромные средства пойдут во благо народа.

***

Итого, не кажется ли некоторым обожателям нынешнего режима, что у них явно не в порядке с головой?!... С одной стороны, именно ближайшие дружки Путина типа Сечина-Потанина-Миллера и всех не перечесть уводят средства за границу – но при этом подобные обожатели возвеличивают Путина как «главного патриота». А это как?!.. Больше похоже на банальную шизофрению. Надо уж что-то выбирать.

А те российские граждане, у которых с головой все в порядке, должны поддержать идею Российского Союза; должны признать таким образом, что реальная оппозиция существует; и что она нуждается в информационной, финансовой и организационной помощи с их стороны. И начинать можно, с чего и разговор пошел – с обсуждения и создания общественных штабов по контролю за выборами в том числе. Иначе – никак. Никто не даст нам избавления – ни бог, ни царь и не герой.



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