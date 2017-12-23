К вопросу о будущем, которого может не быть

Искусственный интеллект и Big Data, роботы и фарсовая политика, экономика «выжимания последнего» и циничные пиры на фоне обнищания людей. Какое будущее маячит перед цивилизацией людей и в особенности России?

Если сопоставить все происходящее в политическом, экономическом фона в связке с технологическими открытиями, а также новыми данными психологов и поведенческой экономики, возникает ряд вопросов. Например, не является ли происходящее последние несколько десятков лет сценарием какой-либо более масштабной цели?

Если предположить, что сценарий существует, то он мог бы, к примеру, выглядеть следующим образом.

Например. Меняется предыдущая власть в стране, новой, сболее свежими и привлекательными лозунгами. Инвестиционные фонды и банки усиленно внедряются в сферы науки, медицины и высоких технологий, политические и экономические процессы, через лоббирование своих финансовых, а возможно, и более «высоких» целей.

Далее, рядовых граждан (и для отвлечения внимания) прельщают свободной жизнью, жизнью в удовольствие, под лозунгом, к примеру, «живи здесь и сейчас, веселись и не думай о завтрашнем дне» и подобные.

Через кредиты населению и бизнесу создаются рычаги влияния на экономические институты и манипулирование общественным сознанием и поведением. Начинается сбор персональных данных, в том числе, посредством интернета и разного рода социальных сетей (почти в каждой стране есть свои).

Появляется, и эволюционируют искусственный интеллект и Big Data.

В политической и экономической сферах ставятся управляемые исполнители, проводятся не всегда (?) прозрачные выборы. А чтобы во власти стояли свои с большей вероятностью, к народу выпускают несколько кандидатур, якобы от разных кланов. В довесок, создается специальная конкуренция между кандидатурами, для реалистичности. При условии, что высшие руководители сценария между собой не конфликтуют и имеют единое видение развития процессов. В противном случае, может быть цель и одна, но видения ее достижения - разные. Тогда и действующая власть, и оппозиция – представители разных высших кланов, правда цель может быть всё та же.

Ужесточаются законы о праве слова, выражение позиций и прочих общественных и индивидуальных прав.

Пока общество отвлекают политическим шоу, ограничивают права на выражения своих позиций, активно развивают искусственный интеллект и прототипы роботов. Big Data собирает необходимые данные о гражданах, а в свете последних открытий психологии и поведенческой экономики, моделируются и тестируются новые методы воздействия на людей, их поведение и переоценку мышления.

Как только роботы достигают нужной технической стадии, они могут заменить собой множество профессий людей, в том числе в спецслужбах и армиях. Происходит выброс ставшей ненужной рабочей силы людей на обочину.

Люди могут оказаться зажатыми в тисках: с одной стороны – работы нет, перспектив нет – их заменяют искусственный интеллект и роботы. С другой стороны - те же роботы, подчиняющиеся программному обеспечению и тем задачам, которые в них заложены, могут контролировать уровень недовольства людей и соответствующим образом реагировать на них, пресекая нежелательные вспышки протеста.

Но как отслеживать недовольных и манипулировать поведением масс? Big Data – позволяет использовать информацию не только в качестве поведенческой экономики, но это еще и персональные данные, а при учете вероятности внедрения микрочипов в паспорта и в людей (при соответствующем законе), контроль и корректировка поведения общества, вероятно, становится не таким сложным делом.

Наступает эра «золотого миллиарда» и тех, кто изначально поддерживал эту идею.

Возникает новый вопрос. Что будет с высвободившимся огромным количеством людей? Работы вреде бы не будет, при наличии более дешевых и предсказуемых, не требующих декретных и больничных листов, искусственного интеллекта и роботов?

Хочется надеется, что такого сценария не существует и нет единого клана элиты с программой «золотого миллиарда». Насколько реально развитие событий подобного рода и следует ли беспокоиться о развитии цивилизации, возможно, по не совсем правильно выбранному пути?

Это не утверждение. Лишь предположение. Не сценарий, втайне прочитанный в темном кабинете темной башни, а ряд вопросов, ответы на которых, надеюсь, будут более оптимистичными и успокаивающими.