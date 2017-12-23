К вопросу о будущем, которого может не быть

Искусственный интеллект и Big Data, роботы и фарсовая политика, экономика «выжимания последнего» и циничные пиры на фоне обнищания людей. Какое будущее маячит перед цивилизацией людей и в особенности России?
Если сопоставить все происходящее в политическом, экономическом фона в связке с технологическими открытиями, а также новыми данными психологов и поведенческой экономики, возникает ряд вопросов. Например, не является ли происходящее последние несколько десятков лет сценарием какой-либо более масштабной цели?
Если предположить, что сценарий существует, то он мог бы, к примеру, выглядеть следующим образом.
Например. Меняется предыдущая власть в стране, новой, сболее свежими и привлекательными лозунгами. Инвестиционные фонды и банки усиленно внедряются в сферы науки, медицины и высоких технологий, политические и экономические процессы, через лоббирование своих финансовых, а возможно, и более «высоких» целей.
Далее, рядовых граждан (и для отвлечения внимания) прельщают свободной жизнью, жизнью в удовольствие, под лозунгом, к примеру, «живи здесь и сейчас, веселись и не думай о завтрашнем дне» и подобные.
Через кредиты населению и бизнесу создаются рычаги влияния на экономические институты и манипулирование общественным сознанием и поведением. Начинается сбор персональных данных, в том числе, посредством интернета и разного рода социальных сетей (почти в каждой стране есть свои).
Появляется, и эволюционируют искусственный интеллект и Big Data.
В политической и экономической сферах ставятся управляемые исполнители, проводятся не всегда (?) прозрачные выборы. А чтобы во власти стояли свои с большей вероятностью, к народу выпускают несколько кандидатур, якобы от разных кланов. В довесок, создается специальная конкуренция между кандидатурами, для реалистичности. При условии, что высшие руководители сценария между собой не конфликтуют и имеют единое видение развития процессов. В противном случае, может быть цель и одна, но видения ее достижения - разные. Тогда и действующая власть, и оппозиция – представители разных высших кланов, правда цель может быть всё та же.
Ужесточаются законы о праве слова, выражение позиций и прочих общественных и индивидуальных прав.
Пока общество отвлекают политическим шоу, ограничивают права на выражения своих позиций, активно развивают искусственный интеллект и прототипы роботов. Big Data собирает необходимые данные о гражданах, а в свете последних открытий психологии и поведенческой экономики, моделируются и тестируются новые методы воздействия на людей, их поведение и переоценку мышления.
Как только роботы достигают нужной технической стадии, они могут заменить собой множество профессий людей, в том числе в спецслужбах и армиях. Происходит выброс ставшей ненужной рабочей силы людей на обочину.
Люди могут оказаться зажатыми в тисках: с одной стороны – работы нет, перспектив нет – их заменяют искусственный интеллект и роботы. С другой стороны - те же роботы, подчиняющиеся программному обеспечению и тем задачам, которые в них заложены, могут контролировать уровень недовольства людей и соответствующим образом реагировать на них, пресекая нежелательные вспышки протеста.
Но как отслеживать недовольных и манипулировать поведением масс? Big Data – позволяет использовать информацию не только в качестве поведенческой экономики, но это еще и персональные данные, а при учете вероятности внедрения микрочипов в паспорта и в людей (при соответствующем законе), контроль и корректировка поведения общества, вероятно, становится не таким сложным делом.
Наступает эра «золотого миллиарда» и тех, кто изначально поддерживал эту идею.
Возникает новый вопрос. Что будет с высвободившимся огромным количеством людей? Работы вреде бы не будет, при наличии более дешевых и предсказуемых, не требующих декретных и больничных листов, искусственного интеллекта и роботов?
Хочется надеется, что такого сценария не существует и нет единого клана элиты с программой «золотого миллиарда». Насколько реально развитие событий подобного рода и следует ли беспокоиться о развитии цивилизации, возможно, по не совсем правильно выбранному пути?
Это не утверждение. Лишь предположение. Не сценарий, втайне прочитанный в темном кабинете темной башни, а ряд вопросов, ответы на которых, надеюсь, будут более оптимистичными и успокаивающими.
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О планах мирового капитала написал 23.12.2017 21:39
В лад написал 23.12.2017 20:16
Левон Георгиевич Казарян написал 23.12.2017 14:57
Эта задача не столь сложна, учитывая, что довести разъяснения нужно лишь до примерно 10 процентов населения - неугодных, уже являющихся жертвами жестких репрессий психофизическим оружием (ПФО) или запланированных к таким репрессиям в будущем. Остальные около 90 процентов населения знают о системе, так как завербованы и соучаствуют в ней, что, впрочем, не исключает воздействия и экспериментов и над ними.
Левон Георгиевич Казарян написал 23.12.2017 14:54
5. В повестку дня круглого стола, о котором 9 июня 2015 сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, входили доклады:
Ворошилов Сергей Яковлевич, старший преподаватель, кафедра СИИ, Институт космических и информационных технологий (ИКИТ) Сибирского федерального университета (СФУ), "Об использовании излучающих устройств для умышленного нанесения вреда здоровью человека",
Аникин Валерий Викторович, полковник юстиции, старший советник юстиции, ветеран прокуратуры Красноярского края, "О выявлении лиц, использующих излучающие устройства для умышленного нанесения вреда здоровью граждан",
Васильев Денис Геннадьевич, капитан юстиции, "О возможностях современных технологий в психотропном воздействии на человека",
Перфильев Дмитрий Альбертович, кандидат технических наук, доцент, кафедра СИИ, ИКИТ СФУ, "Подготовка специалистов для проведения экспертных исследований по выявлению воздействия излучающих и иных высокотехнологичных устройств на здоровье человека" - см. http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=43294
То есть, актуальность темы покушения, через облучение, признана на уровне государственного органа.
.
6. Издана монография д.ю.н., сотрудника ВНИИ МВД России Галины Петровны Лозовицкой "Проблемы противодействия преступлениям экстремистского и террористического характера, совершаемым путем психотронного воздействия на личность" (рецензенты - д.ю.н., проф., засл. деятель науки РФ Побегайло Э.Ф.и д.ю.н., проф. Насонова И.А.) // М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2016. - 288 с.
То есть, тема таких преступлений введена в научный оборот.
.
Система контроля и репрессий действует повсеместно и транснационально: по многочисленным свидетельствам узников ГЭК, переезд из города в деревню или из одной страны в другую не избавляет от стереотипно осуществляемого преследования.
.
Публикации по этим вопросам можно посмотреть в теме форума Москомэко - http://moscomeco.forrum.eu/viewtopic.php?id=117 .
.
Незабываемое видео с экрана тотальной слежки в Китае см. https://www.youtube.com/watch?v=WEHFcpIKqTI
Видны прямоугольники с информацией у фигур передвигающихся по городу людей. Причем независимо от того, идут они лицом или спиной к камере. Кто-то из комментаторов предположил, что их идентифицируют по чипам.
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Вот тирания, проводимая исподтишка, практически недоказуемо.
.
Задача состоит в том, чтобы все это сделать не экзотической, а фоновой информацией политического сознания. Поскольку тирании, сколь бы свирепыми и могущественными они ни были, падают из-за дискредитации: тогда, когда факт беззаконных и противоречащих декларированной идеологии репрессий становится общеизвестным и несомненным.
Левон Георгиевич Казарян написал 23.12.2017 14:52
"Big Data собирает необходимые данные о гражданах, а в свете последних открытий психологии и поведенческой экономики, моделируются и тестируются новые методы воздействия на людей, их поведение и переоценку мышления",
как и авторы, цитируемые уважаемым форума участ_ником "straus".
.
Однако весь этот алармизм запоздалый. Печальная действительность его опередила. Глобальный Электронный Концлагерь (ГЭК) давно введен в действие - примерно в 1975. Кстати, это год наивысшего благосостояния населения США, после которого пошло падение, так как материально "подкупать" его больше не было нужды,
.
Тов.Люди на всей планете должны усвоить, что:
- за ними круглосуточно следят днем и ночью, в помещениях и снаружи (посредством микроволновой радиолокации),
- читают мысли и внутреннюю речь,
- могут транслировать на голову звук и изображения,
- на их поведение влияют не только на глобальном уровне, через политические инсценировки и пропаганду, но и на каждого конкретного индивида, в его повседневных решениях, путем подстав, внушений и манипуляций, проводимых как знакомыми и незнакомыми окружающими, так и с использованием вышеупомянутых технологий,
- неугодных убивают и инвалидизируют, посредством радиоэлектронной техники, сажают в психушки и попытке жаловаться на воздействия.
.
Эти ключевые технологии за последние годы начали рассекречиваться официально:
.
1. Существуют технологии дальнодействующей трансляции речи на голову отдельного человека, так что окружающие ничего не слышат - см., например, http://www.mk.ru/science/technology/article/2013/09/25/920768-ssha-rabotayut-nad-tehnologiey-sozdayu
Более подробно, можно посмотреть книгу Б.Нолтинга "Новейшие методы исследования биосистем" издательства "Техносфера", Москва, 2005, гл.11. "Акустические эффекты микроволн и теоретическое обоснование технологии передачи мысли". То есть, информация уже присутствует в переводном учебнике, рекомендуемом студентам.
Скачать его можно по ссылке http://www.studmed.ru/nolting-b-noveyshie-metody-issledovaniya-biosistem_a01b360c741.html
.
2. Министр здравоохранения России Скворцова признала наличие двух технологий чтения мыслей человека - см. https://rns.online/consumer-market/Minzdrav-zayavil-o-razrabotke-v-Rossii-tehnologii-dlya-schitivani
.
3. Оружие, воздействующее посредством облучения, признано Премьер-министром России Владимиром Путиным:
https://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html
"...создание оружия на новых физических принципах (лучевого, геофизического, волнового, генного, _психофизического_ (выделено мною. - Л.К.) и др.)".
США заявили, что их дипломаты подвергались на Кубе дистанционному психофизическому воздействию подобным (нелетальным) оружием, из-за чего их здоровье ухудшилось, а кто-то из них был инвалидизирован, и ФБР ведет расследование - см. http://graniru.org/Politics/World/US/m.263549.html
Средства такого воздействия вошли в учебник - см. Е.С.Синогина, В.А. Архипов, У.М. Шереметьева, "МЕТОДЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ" / Томск, 2012. - http://koi.tspu.ru/koi_books/sinogina/ , гл.10,
.
4. АО "Концерн радиоэлектронные технологии", в составе "Ростеха", официально заявил о возможности рассмотреть лицо человека за препятствием, с расстояния 500 км - см. http://kret.com/media/news/letayushchie-radary/ . Это означает, что можно следить за всем человечеством со спутников,
(продолжение следует)
straus написал 23.12.2017 13:00
Опубликовано 23.12.2017 автором Михаил Румянцев ====а ряд вопросов, ответы на которых, надеюсь, будут более оптимистичными и успокаивающими======
.
Даю ссылку на очень интересную статью известного политолога Ольги Капитоновой. "Этапы воплощения Agenda 21". "Мировой закулисой" был составлен план "устойчивого развития" на XXI век, получивший название "Agenda21"(Повестка на 21-ый век), который должен увенчаться "построением нового образа жизни на планете и переформатированием ее экосистемы", который в действительности "ведет к тотальному контролю всей жизни планеты со стороны группы "избранных" по сценариям Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли". В этой статье дается объяснение почему "наша" Дума принимает столь "странные", двусмысленные и антинародные законы. Почему идет постоянное и неуклонное "сокращение дотационных выплат и шкалы прожиточного минимума (он и так нереально мал), отказ от индексаций, увеличение тарифов и так далее под предлогом дефицита бюджета с одновременной покупкой государством американских ценных бумаг, никак не улучшающих жизнь народа и не способствующих развитию российской экономики".
По какой причине увеличивают налоги на недвижимость и земельные участки. Для чего проводится "реновация" и прочие "по очистке территорий и переселению огромных групп людей в зоны гетто с повышенной плотностью населения", для их там последующей "утилизации" и т.д.
.
Обязательно прочтите. Оптимизма и успокоения не обещаю, скорее наоборот. Но зато, многое что казалось непонятным, станет намного ясней и понятней.
.
Ольга Капитонова. "Этапы воплощения Agenda 21" http://pravosudija.net/article/olga-kapitonova-etapy-voploshcheniya-agenda-21
straus написал 23.12.2017 11:52
Опубликовано 23.12.2017 автором Михаил Румянцев а ряд вопросов, ответы на которых, надеюсь, будут более оптимистичными и успокаивающими======
.
Для тех кто хочет "оптимизьма" и "успокоения" - могу порекомендовать познакомится с предложениями выхода из мирового кризиса - "выдающегося мыслителя" и "ученого", Жака Фреско. Его сегодня раскручивают и пиарят во всех продажных СМИ. На ютубе полно роликов с его "лекциями" и "интервью".
Так как количество дебилов, олигофренов, имбецилов и идиотов на нашей планете - постоянно растет ужасающими темпами, то этот проект уже сегодня нашел множество сторонников и приверженцев. Этот прожект Жака Фреско предлагает "альтернативное видение, несравнимое ни с одной известной до сих пор политической, экономической или социальной системой" - полную отмену денег, ликвидацию частной собственности, переход на ресурсо- сберегающую экономику, да и много чего еще, что дает надежду, оптимизм и веру в светлое будущее для человечества.
straus написал 23.12.2017 10:30
Опубликовано 23.12.2017 автором Михаил Румянцев а ряд вопросов, ответы на которых, надеюсь, будут более оптимистичными и успокаивающими======
.
Сегодня быть оптимистом и верить в то, что все устаканиться, может только полный идиот. Единственное что можно сегодня реально сделать - это только оттянуть время наступления тех времен, когда весь мир будет превращен в электронный концлагерь, в котором только небольшое правящее большинство останется людьми обладающими свободой воли, а подавляющее большинство - будет превращено в киборгов управляемых с помощью чипов. Их уже нельзя будет назвать людьми, потому что они будут лишены свободы воли, а стало быть и выбора между добром и злом.
Нас готовят превратить в киборгов, в официальных российским мы будем называться "биообьекты" - пронумерованные, оцифрованные и очипованные. "25 октября 2017 года председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев рассказал RT, что вопрос определения правового статуса роботов уже обсуждается в нижней палате парламента и к весенней сессии депутаты планируют разработать соответствующий законопроект".
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Подробней о том, кто и зачем обещает лохам "новое светлое будущее" в земном "электронном раю" - глобальном цифровом обществе (где высшее творение Божие хотят превратить в киборга) - можно прочесть в статье Валерия Филимонова, специалиста в области кибернетики и систем управления:
http://ruskline.ru/news_rl/2017/11/15/obzhigayuwee_dyhanie_apokalipsisa/
straus написал 23.12.2017 10:28
Опубликовано 23.12.2017 автором Михаил Румянцев Хочется надеется, что такого сценария не существует=====
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Вы действительно так наивны, или таковым прикидываетесь? Такой сценарий существует, и не один, а их несколько.
Что касается России, то ее поэтапный развал, подробно описан в "Хьюстонском Проекте", который создали американцы. Первый этап по уничтожению СССР, так называемый "Гарвардский проект" был успешно осуществлен - СССР развален. Сегодня настала очередь России. План по развалу РФ носит название "Хьюстонский проект", и предусматривает окончательное решение "русского вопроса". Здесь уже речь идет о расчленении России на независимые государства. По этим же планам: Северо - Запад России, к Германии, Юг и Поволжье, к Турции, Дальний Восток, к Японии.
Гарвардский и Хьюстонские проекты не предусматривают никакой войны. По Гарвардскому проекту надо было: сначала разрушить страну перестройкой и реформами, а потом отдать под заселение странам Запада и Китаю. В декабре 2014 года, в России и был принят закон о ТОРах территориях опережающего развития Федеральный закон N 473-ФЗ был принят Госдумой и подписан Путиным. Этот закон: "позволяет арендовать и эксплуатировать гражданами ИНОЙ страны 60% территорий РФ на срок до 70 лет с правом продления".
Сегодня, по словам депутата Федорова в иностранной юрисдикции уже находится 95% крупного российского бизнеса. Так что удивляться происходящему нечего.
Подробности, как конкретно распродают Россию, можно посмотреть здесь: Галина Царева - Россия с молотка https://www.youtube.com/watch?v=GbLCN1kcOTg
И здесь: ТОРы для мародеров. Захват Китаем территорий за Уралом https://www.youtube.com/watch?v=0wBaeLDcrEI
straus написал 23.12.2017 10:26
Опубликовано 23.12.2017 автором Михаил Румянцев Возникает новый вопрос. Что будет с высвободившимся огромным количеством людей? Работы вреде бы не будет, при наличии более дешевых и предсказуемых, не требующих декретных и больничных листов, искусственного интеллекта и роботов?======
.
Ответ на такой вопрос имеется. Все что говорят о том, что на Земле будет в ближайшем будущем жить только один "золотой миллиард" - ложь. "Скрижали Джорджии" назвали оптимальную цифру - 500 000 000 человек http://www.sun-expo.ru/skrizhali-dzhordzhii-desyat-zapovedey-novogo-mirovogo-poryadka/
.
Оставшиеся - шесть с половиной миллиардов "лишних" людей-лузеров, в самое недалекое время, организаторами "нового мирового порядка" планируется отправить в "мир иной" - посредством войн, искусственного голода, прививок и вакцин, продуктов содержащих ГМО и т.д.
EmmaRib написал 23.12.2017 09:21
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Юстас написал 23.12.2017 08:27
Недаром в западной печати в очень серьезных изданиях для менеджеров и экономистов началась дискуссия об историческом самоисчерпании капитализма и о необходиомости его трансформации в квазисоциализм с выплатой всем гражданам безусловного гарантированного дохода.
Но так газываемая "закулиса", состоящая из богатейших и древнейших родов, ставит себе целью построение кланового общества, где элита будет бессмертна, а на всю планету должно остаться 500 миллионов человек.
(Испытания препаратов бессмертия уже ведутся на людях в США и Германии. Считается, что оно технологически будет достигнуто к середине века.)
Сама же концепция "закулисы" объявлена открыто и выбита в камне в США в "скрижалях джорджии".
Если в "золотом милллираде" депопуляция будет проводиться медленно и как бы незаметно, то в третьем мире через войны и контролируемый хаос.
Еще в 70-е годы расчеты на компьютерах, проведенные на Западе, выдали для СССР оптимальную цифру для населения экономики трубы и лесоповала в 15 миллионов человек. Вот к этому нас и будут сейчас гнать... на убой.
Александр Загонов* написал 23.12.2017 07:06
Aeracedit написал 23.12.2017 06:51
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JamesGow написал 23.12.2017 06:43
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CoinLight написал 23.12.2017 05:49
Только меня эта новость ошарашила....
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JeffreyGrida написал 23.12.2017 04:19