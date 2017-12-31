Социализм и ОГАС Глушкова

Автор этих строк известен хотя бы толике «левых» читателей социалистическими взглядами. Но вот «парадокс» - оный стал подвергаться критике с еще «более левых» позиций с определенного времени.

То есть, автор со своей пропагандой социалистического хозрасчета стал упрекаться в «кулацком наклоне» со стороны некоторых «правоверных». Мол, какой еще хозрасчет и прочие рыночные штучки, когда надо внедрить ОГАС Глушкова, что сделает товарно-денежные отношения ненужными в свете нынешних информационных мощностей, и все дела.

Похоже, этот вопрос достаточно актуален. Но чтобы ответить на него добросовестно более-менее, нужна хоть и небольшая, но предыстория.

***

Нынешний идеализм надоел хуже горькой редьки. Мол, все было прекрасно, но Хрущев или подобный проснулся в плохом настроении и все испортил. Выходит, производительные силы, производственные отношения и классовая расстановка сил – абсолютно ни причем. Но это же антимарксистский бред.

И еще раз: голая критика капитализма надоела передовой части российских трудящихся до изжоги. По простой причине - а делать-то что?!.. Что взамен?!.. А вот здесь большинство «левых» начинает ерундой маяться. Взять хотя бы К. Семина с его «Агитпропом». Что касается критики современных порядков, то не в бровь, а в глаз. Но если спросить Константина, почему рухнул Советский Союз – опять будет идеалистическая ахинея про разные сорта предательства и ничего более. Но такой субъективизм и стелет красную дорожку под ноги путинского режима.

Поэтому надо сосредоточиться на объективных – производственных, классовых, социальных - причинах краха Советского Союза со всем возможным мужеством. И если сделать именно так: оказывается, что целые советские поколения застряли на уровне Оуэна и Фурье. Кстати, многолетняя немощная политика КПРФ и покоится на этом фундаменте социальной отсталости.

Но все же по порядку. Зададим вопрос в лоб - индивидуальная и кооперативная собственность будут в назревающем социалистическом обществе еще лет сто как минимум?.. Да – или нет?.. Если «да» - тогда и нечего дурочку валять! Значит, автоматически будут товарно-денежные отношения и рынок. Это будут социалистические товарно-денежные отношения и социалистический рынок и о чем подробнее ниже – но они будут как таковые в объективной реальности. А если «нет», - если на следующий день после революции не будет ни личных домов, ни дач, ни автомобилей, ни мебели, ни магазинов от продуктов до галантереи с вытекающей отсюда куплей-продажей, - тогда это банальный дурдом, и подобные карикатурные «левые» могут дальше не читать.

Следовательно, если «да», то для ОГАС не будет абсолютно полной и верной информации на этой почве. Потому что все высчитать в том же сельском хозяйстве со множеством мало контролируемого кооперативно-индивидуального труда и уж тем более с перепадами природы – НЕВОЗМОЖНО. У нас еще урожай прыгает в миллионы тонн с соответствующими проблемами в кормах и животноводстве. И что, самому богу, так сказать, звонить насчет капризов погоды?!... Риторический вопрос. Да, можно хранить гигантские страховые запасы, чтобы выйти в цифры ради голого принципа. Но это ж какое количество труда будет простаивать зря! Сэкономим копейку – потеряем рубль.

А что уж говорить о мировой экономике и о развитых внешнеэкономических отношениях, без которых современное национальное хозяйство трудно представить. Что, «Нестле», которая поставляет большое количество продукции в Россию, или «Сименс» с теми же турбинами для Крыма, будут отсылать свои маркетинговые программы в российский ОГАС заранее?!.. Бред! Или уйти тогда в полную автаркию?!.. Двойной бред.

Но тогда, выходит, ОГАС не нужен?.. Ни в коем случае! Не надо кидаться из крайности в крайность. Коль будет общенародная собственность в виде советской государственной, и коль она будет лидирующей – важность ОГАС трудно переоценить. Только работать эта система будет не так примитивно, как думают некоторые; и для понимания этого стоит сравнить должное с практикой прошлого Советского Союза.

Если существуют социалистические товарно-денежные отношения, то экономический рост тем быстрее, чем быстрее исчезают неплатежеспособные предприятия. Но в том-то и дело, что профанация неплатежеспособности в Советском Союзе была неописуемой! Реальный хозрасчет был убит «планово-убыточными предприятиями» напрочь. Разумеется, все это повисало на плечах нормальных предприятий и нивелировало их успехи путем всеобщей уравниловки для трудового большинства и иждивенчества для бюрократического меньшинства. Отсюда настоящий экономический рост был посредственным – но вакханалия «вала» маскировала это безобразие, втюхивая дутые цифры.

Итого, ни одно предприятие в Советском Союзе не было признано неплатежеспособным. Ни одно за все время его существования! Но некоторые «левые» встают в стойку до сих пор и начинают упрекать в «буржуазном перерождении» путем агитации «за капиталистическое банкротство». Что ж – тогда надо разобраться первым делом, чем социалистическая неплатежеспособность отличается от капиталистического банкротства.

Коренная разница в том, что реальное хозрасчетное предприятие платит налоги в соответствии с нормой рентабельности, определенной ПЛАНОМ – а капиталистическая монополия платит налоги в соответствии с ФАКТИЧЕСКОЙ нормой. Отсюда буржуазные монополии гниют, не используя в должной мере свои ресурсы; и тащат всю экономику с собой в могилу.

Хозрасчетное предприятие должно платить не абы какой налог к планируемому сроку, а, говоря условно, с трех единиц дохода на шесть единиц ресурсов. Если этого нет – объявление неплатежеспособности одним росчерком пера и реорганизация (присоединение к успешно действующему предприятию, аренда, ликвидация и так далее). Следовательно, реальный хозрасчетный механизм не доводит дело до кризиса путем относительно быстрой и обязательной (плановой) реорганизации неплатежеспособных предприятий; отсюда предложение и спрос растут в целом и общем путем эффективного использования ресурсов. И наоборот: капиталистическая монополия может получить на шесть единиц ресурсов не три, а две или даже одну единицу дохода, и заплатить с нее налог безо всяких последствий. То есть не по плану, а по факту. Но тогда ресурсы последней используются неэффективно. Они простаивают фактически, что сплошь и рядом во всей капиталистической экономике. Но если доходы и налоги падают, спрос уменьшается, и кризис относительного перепроизводства бьет по темечку скорее рано, чем поздно.

Таким образом, без хозрасчетной неплатежеспособности НЕТ САМОЙ ПЛАНОВОСТИ в любом социалистическом обществе. Это стороны одной медали! Без одного не бывает другого в процессе диалектического развития. И очень жаль, что этот «парадокс» не понимается хулителями никак!

Но дело было осложнено еще и тем, что иезуитский институт нормы рентабельности существовал и в прошлом Советском Союзе - но в форме «вала», и что пускало весь эффект под откос. Методика «вала» приводила к фактическому и поголовному САБОТАЖУ в этом смысле; и более того, когда даже «вал» не помогал, саботаж продолжался банальными, но распространёнными до уровня пандемии приписками.

Это достаточно долгая история, когда реальная норма рентабельности невозможна в принципе при методике «вала»; но если попробовать сказать коротко, то эффективность сделанного проверить было очень трудно, так как такой план не зависел от реального потребительского рынка. К примеру, можно было сделать энное число обуви, но которую никто не покупал. А предприятию начхать! Если документы учтены – деньги получены. Но более того! Приписки были воистину гигантскими ради так называемой социальной стабильности. Во-первых, «в наглую» переписывались показатели к концу года. К примеру, надо было сделать пять единиц продукта, а сделали три – ну так и план переписывали задним числом, и премии были в кармане все равно. Это явление было настолько распространено, что некоторые экономисты (Ханин сотоварищи) доказывали в свое время, что не была выполнена ни одна пятилетка на самом деле.

А подлинный социалистический хозрасчет, разумеется, работает абсолютно по-другому. Бумажная отчетность в виде материально-технического снабжения с соответствующими заявками и отчетами исчезает вообще; как, впрочем, и само материально-техническое снабжение (кстати, наличие которого подтверждало еще раз все тот же фактический пайковый «военный коммунизм»). А все заменяется оптовой торговлей, ярмарками, подлинной контрактацией и отсюда непосредственной связью с потребительским рынком. И вот здесь-то ОГАС и нужна позарез!

Эта система необходима для вычисления плановой нормы рентабельности по методике оптимального планирования хотя бы того же лауреата Ленинской премии Новожилова на советских государственных предприятиях. То есть, как раз ОГАС с современными информационными мощностями и создает реальную возможность вычисления такой нормы в общенародном (советском государственном) секторе экономики наконец-то! И высчитанная априори плановая норма рентабельности в ценовой форме, таким образом, воздействует на рынок в нужном направлении при оптовой торговле – но проверяясь оным для дальнейшей корректировки.

И еще раз. Содержание определяет форму - но форма оптимизирует содержание. Это классика диалектики. Так и плановая норма рентабельности определяет основные пропорции рынка - но рынок проверяет плановые цифры реальной практикой. Отсюда и происходит народнохозяйственный баланс.

Следовательно, плановость без хозрасчетной неплатежеспособности не существует в принципе. Это одно и то же, как сиамские близнецы. Поэтому реальный хозрасчет не отрицает ОГАС – а предполагает! Более того, использует в нужное время в нужном месте как вышеизложенную диалектику планового содержания и рыночной формы. И противопоставлять ОГАС в этом смысле хозрасчету – или полный идиотизм, или махровая провокация. Потому что капиталистическое банкротство, в частности, и как показано выше – здесь абсолютно ни причем.

***

Уравнительные атавизмы части россиян, генетически вышедших из крестьянских общин, торчат наружу до сих пор. И некоторые «левые» на этой почве понимают под социализмом опять и снова формы прошлого Советского Союза. И, вдобавок, горбачевские экзерсисы (вот где настоящая провокация) – дискредитировали многое в этом аспекте своей недоделанностью. Но это именно банальная подстава, так как «материально-техническое снабжение» и многие «валовые» требования сохранялись вплоть до 1991-го! Поэтому ни при Сталине, ни при Брежневе, ни при Горбачеве реального социалистического хозрасчета НЕ СУЩЕСТВОВАЛО В ПРИРОДЕ. Начала социализма предстоит еще создать, хотя почва созрела и перезрела.

И да, уже объективно выходит, что большая часть населения Советского Союза была согласна с формой уравнительного развития а-ля огромная община Фурье в целом и общем на протяжении почти всего прошлого века. И немудрено, с одной стороны: потому что по сравнению с царизмом это был неописуемый прогресс. По сравнению с той феодальной дикостью очень многим трудящимся казалось, что наступил социализм. Но по сравнению с производительностью труда государственно-монополистического капитализма наподобие Евросоюза или Японии, с другой стороны - никакого реального социализма с еще большей производительностью труда не существовало и в помине! И не видеть этого даже сейчас в связи с крахом Советского Союза – ну, уже какое-то психическое расстройство.

Слышите вы, «критики» - с одной стороны, автор не отрицает, что Советский Союз был большим прогрессом! Следовательно, и так любимый оными Сталин причастен к этому. Проблема совсем в другом. Та конкретная модель коммунизма – ВЫДОХЛАСЬ, с другой стороны! Сгорела быстро, как вязанка «военно-коммунистического» хвороста, и не смогла перестроиться уже на долгое горение качественных дров социализма. А вот капитализм смог от примитивных форм свободной конкуренции перейти к более прогрессивным государственно-монополистическим формам, начало которым положил Рузвельт с Кейнсом – поэтому последний и победил!

Поэтому никуда подобные левые не денутся с подводной лодки. Они или прозреют и вознесутся на политический Олимп – или сдохнут в безвестности. Потому что выбор определен: или признание реального социалистического хозрасчета с подлинной неплатежеспособностью и политическая победа, так как все прогрессивные трудящиеся поддержат такой курс – или продолжение идеологии уравнительной тмутаракани наподобие «планово-убыточных» предприятий, бумажной круговерти «материально-технического снабжения», и отсюда продолжение царствования более эффективного государственно-монополистического капитализма. Надо выбирать.