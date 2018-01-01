Поднять бокал или напиться?

Уходит 2017-й. Перед уходом надо бы обозреть уходящее в гражданском, так сказать, плане. Тут есть сложность – как сатана любит являться в образе ангела света, так и «президент» с «правительством» очень любят являться подданным в виде «отечества» или «родины». Поэтому за гражданами остается нелегкий выбор - поднять за наше счастье бокал или с такой тоски напиться.

Год прошел под лозунгами ставшего привычным укрепления величия. Лозунги просты и ясны: Опустим долю РФ в мировой экономике ниже 2 процентов, но заставим себя уважать! Сделаем структуру экспорта образцовой для сырьевого придатка, но авторитет РФ в мире поднимем! Сократим в 30 раз свою долю на мировом рынке наукоёмкой продукции, но страху на врагов нагоним! Вдвое снизим долю валового накопления, проедим десяток триллионов рублей в год в ущерб развитию производственного и инфраструктурного потенциалов, но державность возродим! Назовем нищету бедностью и оставим за ее чертой 20 миллионов сограждан, но величие сохраним! Все пропьем, но флот не опозорим!

Накачке величия сопутствовало политическое и экономическое замещение РФ Китаем в Средней Азии, приобретение все большей полноценности границами РФ с Белоруссией, погружение в безнадежность отношений с Украиной. 18 января мы могли бы отмечать «День воссоединения Украины с Россией». Увы, съежившиеся масштабы отечественной истории превращают напоминание об этом событии в издевку. В утешенье имеем 18 марта – «День воссоединения Крыма с Россией», да и тот уже бледен без подкраски в виде приуроченных к нему выборОв. Очевидно, при нынешних властях в Киеве и Москве никакого решения проблем на украинском направлении не будет. Даже нормальные люди в кремле не обрадуются перспективе вступления Украины в НАТО, так что нынешний кремль, не имея конструктивных рычагов влияния, вынужден уповать на деструктивные, потому как в НАТО не берут с неурегулированными территориальными вопросами. К числу положительных приобретений последнего времени можно отнести жирный крест на СССР 2,3 и т.д. – это хоть немного, но уменьшает запас кремлевских имперсковосстановительных сказок.

Столетие Великой Революции власти РФ не заметили. Им было нетрудно. Они, похоже, вообще не понимают, что это там такое было, поэтому со стороны власти не случилось ни особого всплеска казенного антикоммунизма, ни особо назойливых предложений себя в качестве платформы для примирения и согласия «белых» и «красных». Но наверняка в кремле чувствуют, что им опасен не только Октябрь, но и Февраль, так что лучше не накликать на свои головы опасности, притаившиеся в прошлом. Сырьевая номенклатурно-криминальная экономика и сформированная вокруг нее политическая система РФ приобрели настолько целостный характер, что всякое покушение на стабильность в любом ее звене грозит новым Февралем, за которым и Октябрь – не далее восьми месяцев. Но не забудем – ресурсы этой стабильности велики.

Времена активного импорта экстенсивного экономического роста, покупаемого за шальные нефтедоллары, окончательно миновали, импорт развития не случился. Пресловутые западные санкции, начавшиеся с точечных санкций против друзей Путина, срикошетировав во всех нас от контрсанкций, разрослись и теперь ударили, например, даже по такой цитадели патриотизма, как Уралвагонзавод - он из-за санкций не может дать нужные стране 5000 вагонов. Впрочем, гораздо важнее и позорнее, что рабочие этой цитадели вынуждены устраивать пикеты против задержек зарплаты и увеличения норм выработки. Ну и добавим, что контрсанкции переросли в «импортозамещение», ставшее золотым веком пальмового масла.

К числу занятных, но достойных упоминания, мелочей можно отнести и «суд над Улюкаевым». Понятно, что судьи и журналисты крепко ввязались в спор за право называться представителями древнейшей профессии. Но данный случай особенно интересен. Если его юридическая нелепость не вызвана политическим заказом, то этот суд можно считать очередной панихидой по правосудию. Если за ним стоит политика, то есть расстановка вокруг- и околокремлевских сил, то дело серьезнее - следует опасаться за психику всех этих «сил», раз уж неугодного министра им нельзя просто уволить, и есть необходимость в таких «сигналах» чиновничеству.

Минувший год отмечен и второй волной интереса к олимпиадевсочи. Досадно, что за 50 миллиардов - не подумайте, что рублей, - куплен вдобавок ко всему и допинговый скандал, и позор на весь свет, хотя истинные патриоты «сраму не имут». Слегка успокаивает, что уже ничто не посягнет на честно распиленное. Немного обескураживает разве что странная активность вроде бы левых, пустившихся взывать к чувству собственного достоинства начальства и разъяснять ему всю оскорбительность решений МОК. И совсем уж чрезмерным является готовность одолжить им на время игр советский флаг взамен временно запрещенного на олимпиаде власовского. Впрочем, болельщиков нередко заносит, не будем чересчур строгими.

Ну и конечно – старт выборОв. Выдвижение главного выборатора и выборанта состоялось в 57-м павильоне ВВЦ, где проходит выставка «Россия — моя история». Этим подчеркнут приоритет исторических мифов в госидеологии РФ, их первенство по сравнению даже с подмоченными (в буквальном смысле) спортивными победами или борьбой с терроризмом. Будь иначе, выдвижение бы организовали там, где бегают и прыгают, или там, где террористов мочат. Выдвигателями отмечалось, что Путин «способен вывести страну на путь созидания, без революций и потрясений». На развитие способностей, как видим, следует отпустить еще минимум 6 лет. Ну а путь созидания – подождет, он уже привык обреченно блестеть сквозь туман, вечно ожидая узреть мумифицированную «устремленность России в будущее».

Что касается, например Навального, ранее всех начавшего свою предвыборную кампанию, то тут все ясно. Достаточно сравнить предвыборные программы Путина и его. У Путина: «Россия должна стать устремленной в будущее… достичь мирового лидерства в экономике, науке…граждане должны быть социально защищены … первейшей заботой государства должно стать здоровье народа… наша цель – высокообразованный народ…». А у Навального что? «Чтобы стало, как на Украине… чтоб бегал десяток саакашвилей… чтоб устроить экстремизм и государственные перевороты…». Просто не о чем говорить.

На левом фланге ритуалы выдвижения кандидатов в президенты совершили РКРП и КР. Тут никакой иронии, ритуалы важны. Чуть перефразируем известного хореографа Начо Дуато: о чем говорят ритуалы? – о том, что есть многое, чего не выразить словами. Вспомните Горбачева – его отказ во время визита в Лондон от ритуала возложения цветов на могилу К.Маркса был замечен и оценен принимающей стороной. Так что можно напоследок удивиться, как это товарищи из РКРП не поняли смысл ритуального, по их оценке, недавнего марша «Антикап». Коммунисты разных партий и организаций не предприняли серьезных предварительных попыток совместно обсудить задачи, диктуемые выборАми, сектантская самодостаточность задним числом сопровождается призывами к совместной работе. Многократные прежние призывы к укреплению сотрудничества и поисков путей к объединению не произвели должного впечатления. Может случиться, что на наши коммунистические партии и организации не произведет впечатления и призыв хорошенько и основательно размежеваться, предъявить обществу весомые доводы в пользу своей обособленности, произвести межевание, обозначить то, что их разделяет.

В отличие от разрозненных коммунистов отсутствие каких-либо предварительных наметок на сложение сил т.н. КПРФ («т.н.» относится к первой букве) и т.н. сил народно-патриотических, а также теперешние выяснения: чей Грудинин – КПРФный, общепатриотический, или кремлевский – совершено естественны. Никто не держит бога за бороду, мы можем в наших головах накрывать этот сюжет любым действительным или мнимым общим интересом, но в этом любовном треугольнике у всякого есть и своя надежда. Об этом еще придется потолковать. Сейчас же, слыша как левые так азартно бросились разъяснять, что Грудинин – капиталист, что КПРФ – не коммунистическая партия, что кремль вынашивает свои коварные планы, хочется воскликнуть: Да что вы говорите?! А мы и не подозревали! Вот спасибо, будем бдительны. С какого-то перепугу мы взялись наделять сверхчеловеческими талантами кремль и его обслугу. Есть большие подозрения, что тамошние политтехнологические таланты находятся примерно на том же уровне, что таланты политические и экономические, и его успехи обусловлены в первую очередь политической слабостью российского общества, тем, что класс наемных работников находится в состоянии вполне системного класса капиталистической системы.

Нам не годится лишь иронизировать из-за печки, придется помимо нашего отношения к персонажам выборОв, видеть и отношение к ним тех людей, которым мы хотели бы адресовать нашу агитацию и пропаганду, придется несколько поступиться привычкой все на свете брать в рассмотрение «целиком и полностью», обратить внимание и на возможные попутные движения в лагере тех, кто может быть и вовсе ни разу не наш союзник.

P.S. (Преобладающий новогодний информационный фон таков, что действительно существенное лучше дать приложением.)

А в это время:

Усиливается эксплуатация труда. Производительность труда в РФ в 2 раза ниже, чем в развитых стран, средняя зарплата – ниже в 6 раз, но общее количество времени, которое проводят россияне на работе в течение года - выше. Выросла продолжительность сверхурочных без оплаты, правда, дела с оплатой сверхурочных у начальства обстоят сравнительно неплохо. Из-за большей занятости на основной работе на треть снизилось количество работников, сумевших помочь себе подработкой. Нет нужды подробно обосновывать давно ставшее очевидным – мотивация работников и производительность труда зависят от зарплат, низкие зарплаты ведут к ограничению совокупного спроса, что существенно тормозит всю экономику, не позволяют построить стабильную пенсионную систему, ведь пенсионные фонды пополняются т.н. зарплатными отчислениями.