Фантазии министра энергетики Александра Новака

Электричество появилось сто лет назад, посредством вай-фай можно будет «по воздуху» передавать на дальние расстояния гигаватты электрической мощности, а нынешние электростанции заменит энергия Солнца и ветра с аккумуляторами

Быть министром – это, прежде всего, работать, работать и, еще раз, работать. Работать для министра означает, в первую очередь, размышлять над стратегическими решениями вверенных его заботам многочисленных отраслевых и межотраслевых проблем. Для этого при обязательном наличии «соображаловки», соответствующей образовательной базы и опыта соответствующей профессиональной деятельности необходимо непрерывно пополнять свои знания. По результатам размышлений министр должен ставить задачи перед подчиненными, для чего ему нужно подбирать компетентное окружение и контролировать результаты его деятельности. К большому сожалению, на мой мало просвещенный взгляд, большинство министров экономической части правительства не удовлетворяет этим требованиям, так как не имеет базового образования и опыта работы в тех сферах, которыми их почему-то поставили заведовать. Поэтому нередко они публично лукавят о своих мнимых достижениях, в том числе и президенту страны. Судя по телевизионным кадрам, многие из них размышлениям над проблемами и управлению своим хозяйством предпочитают значительную часть рабочего времени представительствовать на различных тусовках и форумах, читать там по бумажкам подготовленные свитой полуграмотные выступления и позировать перед телекамерами. Наглядным тому примером является, в частности, российский министр энергетики.

Если заглянуть на интернет-сайт федерального министерства энергетики, можно узнать, что его глава Александр Новак почти ежедневно с кем-то встречается или где-то выступает, причем нередко за пределами Москвы и даже страны. Поэтому многие стратегические проблемы вверенных ему отраслей топливно-энергетического комплекса приходится решать в спешке, и решаются они зачастую неграмотно либо вообще не решаются. Такой занятостью, видимо, объясняются и его странные высказывания на различных ассамблеях. К примеру, выступая 18 октября на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, и поучая которых, он заявил:

«Мы живем во времена, которые я бы назвал веком или революцией электричества. Электричество появилось сто лет назад, тем не менее, сейчас идет его активное развитие. Это сопряжено именно как раз с цифровизацией, роботизацией, появлением искусственного интеллекта, с развитием новых технологий "умных городов", "умных сетей"», - сказал министр.

Полагаю, среди слушавших это выступление наверняка были специалисты по электротехнике и просто образованные люди, которые, в отличие от Александра Новака, помнят школьный курс физики. Их, должно быть, немало удивило утверждение о времени знакомства человечества с электричеством, которое якобы произошло лишь в 1917 году. Надо думать, благодаря революции в России. На самом же деле, этот термин ввел английский естествоиспытатель Уильям Гильберт еще в 1600 году в своем научном трактате «О магните, магнитных телах и о Земле, как большом магните». В нем объяснялось действие магнитного компаса, и описывались некоторые опыты с наэлектризованными телами.

Замечу, электричество – раздел физики, охватывающий основы знаний об электрических зарядах, их движении и взаимодействии. Но это понятие часто ошибочно отождествляют с электроэнергией. Так что, говоря об электричестве, министр энергетики, очевидно, имел в виду электроэнергию, под которой понимают определенную работу, выполняемую электромагнитным полем, путем преобразования электрической и/или магнитной энергии в другие ее виды. Все это становится известно подрастающим поколениям из раздела «Электричество» школьного курса физики, которому обучают, начиная с XVIII века.

Говоря об «активном развитии электричества», Александру Новаку следовало бы упомянуть подведомственную ему электроэнергетику - отрасль энергетики, которая включает в себя физически и технологически единый быстропротекающий процесс генерации, передачи и потребления электроэнергии. Отрасль начала активно развиваться не в связи с нынешней «цифровизацией» не ведомо чего, роботизацией и всем прочим перечисленным министром. Ее активное развитие и масштабное внедрение в промышленность и быт начались еще в 1890-х годах с созданием трехфазного синхронного генерато­ра, силовых трансформаторов и асинхронного двигателя. Тогда же в электроснабжении начался переход на трех­фазный переменный ток, и была построена первая линия электропередачи переменного тока высокого напряжения.

Внедрение в экономику и быт ресурсо- и энергосберегающих техники и технологий, а также автоматизация управления различными объектами и процессами с использованием компьютерных систем привели в последние годы к общемировому снижению роста потребления электроэнергии. Однако из путаных высказываний министра энергетики, о которых сообщили РИА «Новости» и ТАСС, трудно было составить достоверное и логическое представление о прогнозах потребления электроэнергии. Сначала Александр Новак в своей лекции для участников фестиваля утверждал следующее:

«Рост экономики во многих странах будет сопровождаться ростом потребления электроэнергии. Конечно, с учетом новых технологий, касающихся энергосбережения, темпы роста потребления электроэнергии будут гораздо ниже, чем темпы роста экономики мира. По прогнозам, мировая экономика вырастет к 2040 году где-то в два раза. При этом потребление энергии вырастет всего на 30%. Сегодня в доле общего потребления энергии нефть, газ и уголь занимают 87%. В ближайшие два десятилетия - до 2040 года - общая доля снизится незначительно, примерно до 70-75%. Эту нишу займут как раз возобновляемые источники энергии».

Но затем сказано было совершенно противоположное: «С каждым годом мы начинаем все больше потреблять энергию в виде электроэнергии. Идет компьютеризация. Нужна энергия для передачи информации, интернета, гаджетов и так далее. С развитием технологий, таким образом, производство электроэнергии будет занимать все большую часть энергобаланса. Согласно прогнозу, производство электроэнергии вырастет примерно так же, как и мировая экономика — в два раза к 2040 году, а не на 30%, как производство энергии в целом», подчеркнул глава Минэнерго.

Чему же верить из сказанного с интервалом в минуты: тому, что темпы роста потребления электроэнергии будут гораздо ниже, чем темпы роста экономики мира, или, что производство электроэнергии вырастет примерно так же, как и мировая экономика — в два раза к 2040 году?

Очевидно, те, кто готовил эту противоречивую информацию, черпали ее из разных источников, и компилировали материал, не озаботившись его последующим редактированием. А министр энергетики не удосужился предварительно вникнуть в то, что ему подсунули малограмотные и/или недобросовестные подчиненные. К слову сказать, подобное происходит не впервые, о чем подробно рассказано в публикации Почему министр энергетики солгал президенту страны о причинах аварийного обесточивания Крыма («Промышленные ведомости» № 5, сентябрь 2017 г.).

Замечу, прогнозирование потребления электроэнергии на многие годы вперед возможно только в рамках соответствующих планов развития экономики, сбалансированных по ресурсам и потреблению всего и вся. Но такие планы отсутствуют, тем более, общемировые. Поэтому «голое» прогнозирование потребления электроэнергии является делом абсурдным, напоминающим гадание на кофейной гуще, результат которого во многом зависит от марки кофе. Вот, к примеру, по данным Международного энергетического агентства доля электроэнергии к 2050 г. в глобальном потреблении энергии достигнет 23–26%, а согласно «прогнозу» British Petroleum доля энергии, используемой для выработки электроэнергии, вырастет с 42% в настоящее время до 45% к 2035 году. В компании Shell предвидят в 2050 году даже половину электроэнергии в мировом потреблении энергии.

В промышленно развитых странах в прошедшие 10–15 лет отмечался спад потребления энергии, что вызвано снижением энергоемкости экономики и повышением ее энергоэффективности. С 2003-го по 2015 г. в странах ОЭСР и ЕС, а также в США и Японии потребление энергии не выросло, а даже сократилось. В странах G20, потребляющих 80% общемирового производства энергии, в период 2003–2013 гг. ее потребление выросло лишь на два с небольшим процента, главным образом за счет Китая и Индии, а в 2014–2015 гг. рост практически прекратился. Показателен пример Германии, где за период 1990–2015 гг. ВВП вырос почти на 40%, а годовое производство электроэнергии – лишь на 18,5%, при этом потребление ископаемых энергоресурсов сократилось. Одной из причин этих изменений является распространение возобновляемых источников электроэнергии. Однако эйфория в отношении «зеленой» электроэнергетики начинает спадать. Работа возобновляемых источников существенно зависит от текущих погодных условий, что делает их непригодными на большей территории нашей страны для надежного бесперебойного электроснабжения потребителей.

Надо полагать, что Александр Новак, упомянув о необходимости энергии для передачи информации, интернета, гаджетов и так далее, подспудно думал о значимости бесперебойного электроснабжения маломощных смартфонов и айфонов. Находясь значительное время суток вне кабинета и квартиры, он наверняка испытывал неудобства с зарядкой аккумулятора своего гаджета. Поэтому неспроста на молодежном фестивале Александр Новак также заявил, что беспроводные технологии передачи электроэнергии в скором времени позволят людям забыть, что такое электрические розетки:

«Это уже внедряется потихонечку, уже появились соответствующие технологии на основе, в том числе, Wi-Fi , и они будут все больше и больше внедряться. Я думаю, что в ближайшее время, через какое-то количество лет, мы все забудем, что такое розетка. Сегодня у нас в наших квартирах есть розетки, куда мы включаем для зарядки энергии. Но, на мой взгляд, это будет в ближайшее время пережитком прошлого», - сказал министр.

Министр, очевидно, хотел сказать, что в розетки включают преобразователи переменного тока в постоянный, предназначенные для зарядки электроэнергией аккумуляторов мобильных электронных устройств. Но в розетки включают также и более мощную потребительскую технику, например, стиральные машины и СВЧ-печи. Каким образом в обозримом будущем человечество избавится от передачи электроэнергии по проводам, используя, в частности Wi-Fi, и тем самым в зданиях избавится от розеток, министр энергетики не пояснил. Wi-Fi (вай-фай) - это аббревиатура англоязычного словосочетания Wireless Fidelity, которое в разговорной речи означает беспроводную передачу данных. Как известно, такая передача используется при подключении к интернету смартфонов, компьютерных планшетов и т.п. мобильных устройств, а также стационарных телевизоров и компьютеров. Связь осуществляется посредством микроминиатюрных радио приемо-передатчиков мощностью до 100 миллиВт на сверхвысоких частотах 2,4 и 5 ГГц и обычно на расстоянии до 30 м. Столь малая мощность обусловлена санитарными нормами уровней электромагнитных излучений разных частот, предельно допустимых для воздействия на человека.

Таким образом, вай-фай и есть беспроводная передача электроэнергии, которой характеризуется передаваемый радиосигнал. Для передачи цифровой информации осуществляется модуляция радиосигнала, то есть пропорционально этой информации изменяется один из параметров сигнала, в данном случае – его частота, а в «мобильнике» сигнал демодулируется, преобразуясь в речь, звуковой сигнал или письменное сообщение. Сверхвысокочастотные сигналы вай-фай и мобильной связи, последние имеют частоты 850/1900 и 900/1800 МГц, действительно можно использовать для зарядки аккумулятора гаджета. Но для этого придется применять преобразователь радиосигнала в напряжение постоянного тока. Так как мощность радиосигнала мала, то зарядка затянется не на одни сутки.

Чтобы уменьшить время зарядки до нескольких часов требуется усилить мощность преобразованного сигнала до нескольких ватт с током в один ампер и напряжением в несколько вольт, то есть необходимо довести характеристики сигнала до требуемых для зарядки аккумулятора. Но и в таком случае «без розетки» для питания усилителя мощности не обойтись – закон сохранения энергии нельзя отменить даже по желанию министра энергетики РФ. Правда, усилитель может питаться от встроенных аккумуляторов, но их тоже требуется время от времени заряжать. Поэтому для перезарядок аккумуляторов мобильных устройств в «походных» условиях сейчас используют компактные внешние аккумуляторы разной емкости, умещающиеся даже в дамской сумочке. Это гораздо проще и потому дешевле. Так что от «пережитка прошлого» вопреки мечтам министра энергетики даже для маломощных гаджетов, потребляющих милливатты, ну никак не избавиться.

Что касается беспроводной передачи мегаватт и гигаватт электрической мощности посредством электромагнитных колебаний высокой или сверхвысокой частоты, то это безграмотная экзотика, которая не имеет никакого практического смысла. И вот почему.

Во-первых, дальность передачи электромагнитными волнами электрической мощности даже в несколько десятков киловатт ограничена всего несколькими километрами из-за нелинейного затухания мощности сигнала по мере удаления от источника колебаний. Поэтому для дальней передачи исходной мощности потребуется многократная компенсация ее потерь путем многократных повторных электромагнитных излучений такой же мощности. Для этого помимо нынешних электростанций с линиями электропередачи вместо ЛЭП придется дополнительно создать множество новых электростанций для питания промежуточных мощных излучателей электромагнитных колебаний - радиопередатчиков. Если такие цепочки излучателей строить по принципу приема, усиления и ретрансляции электромагнитных колебаний, то есть подобно радиорелейным линиям связи, то потребуются мощные приемные устройства и радиопередатчики с мощными ламповыми усилителями. А в мощных радиолампах много энергии теряется на нагрев анода, из-за чего их кпд оказывается существенно меньше 100%. В результате суммарная мощность новых электростанций с беспроводной передачей электроэнергии многократно превысит суммарную мощность нынешних со столь нелюбимыми министром Александром Новаком проводами и розетками

И, наконец, при передаче электроэнергии «по воздуху» в местах ее потребления понадобится преобразовывать мощные высокочастотные колебания в электрический ток напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц. Для этого вместо нынешних розеток каждую, допустим «микроволновку» или стиральную машину, как и каждый гаджет, потребуется снабжать индивидуальным устройством для приема и преобразования электромагнитных колебаний, подобным радиоприемнику, но только гораздо более мощным. Правда, каждый потребитель сможет использовать один общий радиоприемник, но с набором все тех же злополучных розеток для подключения разных устройств. А для гаджетов понадобятся еще и зарядные устройства – преобразователи переменного тока в постоянный.

Из сказанного совершенно очевидно, что для электроснабжения значительно проще и дешевле обходиться «пережитками прошлого» - нынешними электростанциями и линиями электропередачи с привычными в квартирах розетками для подключения к сети всяких бытовых электроприборов. К тому же при проводах потребление электроэнергии счетчиками контролируется. При передаче же «по воздуху» электроэнергию можно будет безнаказанно воровать кому ни лень, в любом месте и в любых количествах. Ведь электроэнергию сигналов вещательных радиостанций можно свободно воспринимать радиоприемными устройствами. В результате возникнет новая разновидность хакеров, и государству придется взять на себя заботу бюджетного финансирования электроснабжения всей страны. Об этом Александр Новак тоже не подумал.

Можно даже не напоминать, что мощные магнитные и электрические поля электромагнитных колебаний еще и чрезвычайно опасны для человека. Допустимые значения их мощности в местах пребывания человека ограничиваются нормативно, и в зависимости от частоты излучения составляют микро- и милливатты на единицу площади. Неспроста в квартирах даже при малой мощности вай-фай и сигналов мобильной связи с недавних пор исчезли муравьи и тараканы.

Следует обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Создание мощной распределенной системы электромагнитного излучения для беспроводной передачи электроэнергии на дальние расстояния, системы ради системы, породит громадные помехи действующим системам радиовещания, спутниковой навигации, спутниковой радио- и мобильной связи, чем будет нарушаться их работа и тем самым безопасность людей и государств. Эти помехи будут влиять также на работу различных средств обработки данных, электронных медицинских установок и иной электронной техники, что тоже чревато опасностью для жизни и здоровья людей.

Создается впечатление, что Александр Новак никогда не пользовался радиоприемником и не знает, как распространяются и затухают радиоволны разных частот. Причем затухают они по-разному в разное время суток и разные времена года. А затухание коротких волн, которые на дальние расстояния распространяются многократным отражением от ионосферы, зависит еще и от напряженности магнитного поля Земли, влияющей на состояние и высоту ионизированного слоя. В высоких широтах из-за магнитных бурь, вызываемых вспышками на Солнце, прерывается даже радиосвязь на коротких волнах. Так что и по этим причинам надежная дальняя передача «по воздуху» электроэнергии большой мощности также невозможна.

Еще Александр Новак сказал, что наряду с разработкой способов беспроводной передачи электроэнергии разрабатываются ультрамощные линии электропередачи (ЛЭП) для передачи энергии на большие расстояния, а также накопители энергии. Последние способствуют развитию альтернативной энергетики и поэтому длинные ЛЭП не придется строить в будущем: «Достаточно будет иметь распределенную энергию, и накапливать энергию солнца, ветра, выдавать в городе, поселке, районе. Это может полностью перевернуть существующую энергетическую сеть».

Я не знаю, что имел в виду министр, упомянув ультрамощные ЛЭП большой протяженности. Одной из крупнейших в мире должна была стать строившаяся в 1980-х годах линия постоянного тока «Экибастуз – Центр». Передаваемая мощность 6 ГВт, напряжение 1500 кВ и длина линии 2400 км значительно превосходили все известные по сей день характеристики ЛЭП постоянного тока. Распад СССР помешал доведению строительства до конца, но основное оборудование для линии было создано и испытано на стендах. Институт в Санкт-Петербурге, где разработали эту ЛЭП, действует. Если ультрамощная ЛЭП большой протяженности столь важна, то почему Александр Новак не озаботился организацией завершения ее строительства?

Замечу, в Единой энергосистеме страны – ЕЭС на расстояние свыше 800 км передается примерно всего 5-7% генерируемой электрической мощности. И вот почему.

Единая энергосистема, которая строилась по зональному принципу электроснабжения территорий, образно говоря, представляет собой шесть больших, сообщающихся между собой, бассейнов, размещенных в европейской части страны, Сибири и Забайкалье, т. е. в границах шести часовых поясов. Еще один бассейн, слабо связанный с остальными, расположен на Дальнем Востоке. Каждый из бассейнов размещен примерно в границах соответствующего федерального округа. Прежде именовались бассейны «объединенные энергосистемы», и были технологическими подразделениями ликвидированного в результате «реформы» энергохолдинга РАО «ЕЭС России».

Наполняются бассейны электроэнергией расположенных внутри них электростанций, работающих параллельно, т. е. как единый генератор для всех потребителей. Сделано это было для увеличения надежности системы и снижения общесистемных затрат. В бассейнах одни и те же электростанции, включенные параллельно, до «реформы» Чубайса поочерёдно обслуживали регионы в разных часовых поясах по мере смены там дня и ночи, что позволяло уменьшать общую генерируемую мощность. Поэтому выход из строя какой-либо станции не приводил к отключению потребителей. Кроме того, общий бассейн позволяет снизить в нем максимум требуемой генерируемой мощности, так как пиковые нагрузки отдельных потребителей в общем случае не совпадают во времени и усредняются. Тем самым удалось сэкономить примерно 20 млн. кВт генерируемых мощностей, которые понадобились бы дополнительно при самообеспечении регионов, включая резервные мощности. Видимо, министру энергетики неведомы особенности ЕЭС, в противном случае он не превозносил бы несуществующие преимущества зеленой распределенной энергии с ее аккумуляцией.

Перетоки в ЕЭС электроэнергии для сокращения расстояний ее передачи и тем самым потерь при транспортировке происходят как в системе водных шлюзов - между парами соседних бассейнов. Поэтому для надёжности в ЕЭС потребовалась и минимальная избыточность генерируемых мощностей, превышавшая прежде годовой зимний максимум потребления примерно на 15%. При такой структуре ЕЭС, о которой, по всей видимости, Александр Новак тоже не осведомлен, не потребовались и ультрамощные сверхдлинные ЛЭП.

Управление перетоками электроэнергии до «реформы» Чубайса оптимизировали по технологически, физически и экономически обоснованным критериям снижения общесистемных затрат, чем обеспечивалась минимизация себестоимости электроэнергии и цен на нее. Сейчас оптимизируют перетоки в интересах новых хозяев электростанций, которые стремятся получить как можно больше прибыли (подробно см. Как вымогают деньги у потребителей электроэнергии. – «Промышленные ведомости» № 8, октябрь 2013 г.).

Вызывают удивление и наивные надежды, возлагаемые Александром Новаком на энергию солнца и ветра, а также накопители энергии, которые способствуют развитию альтернативной энергетики и могут привести к тому, что длинные ЛЭП не придется строить в будущем, что может полностью перевернуть существующую энергетическую сеть.

Главное требование, предъявляемое к системе электроснабжения, - надежность, одним из показателей которой является стабильность снабжения потребителей электроэнергией со стабильными характеристиками. Как известно, в нашей стране в большинстве регионов солнечные дни наблюдаются далеко не круглый год, а в приполярных и заполярных районах, занимающих громадные территории, несколько месяцев длится полярная ночь с небольшими перерывами на сумерки. Да и по мере удаления от экватора солнечная энергия все больше рассеивается, поэтому эффективность фотоэлектрических преобразователей, именуемых «солнечные электростанции», в наших широтах существенно снижается. К тому же, солнечный поток нередко ослабляется или прерывается облаками и тучами, а также осадками и прочими загрязнениями, покрывающими приемную поверхность «солнечных» преобразователей. Даже относительно маломощные «солнечные» станции занимают большие площади, что затрудняет очистку их приемной поверхности, особенно зимой от снега. Ослабление солнечного потока неизбежно вызывает снижение вырабатываемой мощности.

К примеру, построенная в поселке Батагай Верхоянского района Якутии «солнечная» электростанция мощностью 1 МВт заняла гектар. Район расположен за полярным кругом в бассейне реки Яна. Это самое холодное место в Якутии, где средняя температура января составляет от -38 до -48°С, с октября по январь длится ночь, а солнечных дней в году говорят не более ста. Очевидно, делать ставку на такой источник электроэнергии, к тому же в труднодоступном для транспорта месте, недопустимо. Его можно использовать только в надежде на какую-то вероятную экономию дизельного топлива, завозимого с «материка» для стационарных дизель-генераторных установок в количестве, необходимом для надежного круглогодичного электроснабжения. Ведь речь идет о безопасности людей. При этом размещать там такие установки можно только с учетом получения экономической выгоды при малых рисках.

Не улучшат принципиально «зеленую энергетику» и накопители энергии, на которые уповал Александр Новак. К примеру, российский завод «Лиотех» производит линейку литий-ионных аккумуляторов разной мощности, предназначенных для электробусов. Они имеют напряжение 3,2 В. У самого мощного с номинальной емкостью 770 ампер.часов предельно допустимый ток заряда и разряда составляет 385 А. Время его разряда на нагрузку и зарядки составляет по 2 часа, масса 26,5 кг, стоит он 53900 рублей. Для получения требуемых 220 В нужно будет последовательно соединить с небольшим запасом 70 таких аккумуляторов общей массой 1855 кг, стоить сборка будет почти 3,78 млн. рублей. Чтобы током 385 А питать нагрузку хотя бы 8 часов, потребуется 4 таких сборки, включенных параллельно.

Для использования для зарядки аккумуляторов гигаваттной мощности упомянутой «солнечной» электростанции в заполярном Верхоянском районе Якутии, способной в африканских условиях выдавать примерно 4500 ампер, потребуется 12 параллельно работающих сборок по 70 аккумуляторов в каждой. Итого потребуется 840 аккумуляторов общей массой 22260 кг, стоимостью 45,36 млн. рублей.

Чтобы обеспечить бесперебойность электроснабжения с характеристиками, не зависящими от текущего солнечного потока, потребуются две системы аккумуляторов, которые будут попеременно заряжаться «зеленой» электростанцией. Но для питания электротехнического и силового оборудования постоянный ток аккумуляторов нужно еще преобразовывать в переменный ток частотой 50 Гц. Так как столь сложная и дорогая система в силу природных условий работает нерегулярно, ее применение, причем в качестве вспомогательной, для экономии топлива основных генерирующих установок, должно диктоваться экономическими условиями, в первую очередь – сроком окупаемости, включая стоимость реально сэкономленного топлива. На срок окупаемости во многом влияет цена киловатт.часа, которую специально существенно завышают, перекладывая на потребителя все затраты на создание электрогенерирующей установки, которая большую часть года простаивает из-за отсутствия Солнца.

Для осознания целесообразности и экономической эффективности «зеленой» энергетики с накопителями электроэнергии Александр Новак может поручить экономистам министерства подсчитать выгоду такой затеи хотя бы на примере Верхоянского района Якутии. Там руководство ОАО «РАО Энергетические системы Востока», которое, видимо, борется за почетное коллективное звание «Передовик инноваций», намерено построить около 120 «солнечных» установок за счет средств потребителей и бюджетных средств Якутии. Об этом заявил руководитель компании.

Все сказанное в полной мере относится и к «ветряным» электрогенерирующим установкам, начиная со случайностей наличия и силы ветра в той или иной местности, а также возможных ураганов, уничтожающих подобные установки. Заодно Александру Новаку целесообразно было бы поинтересоваться, почему в солнечном Крыму простаивают «солнечные» электростанции, созданные еще при украинской власти. Их общая проектная мощность составляет около 407 МВт, и выдавали они в среднем за год не менее 300 МВт. Установлены были также «ветровые» электрогенерирующие установки, способные в зависимости от силы ветра вырабатывать суммарно от 20 до 60 МВт. Все они прежде обеспечивали получение 7% общей мощности источников электроэнергии на полуострове. Крымские энергетики пытались продолжать их использовать. Однако, как заявил глава Крыма С. Аксенов, сделать этого не удалось. По его утверждению, содержать и развивать альтернативную энергетику в регионе можно только при государственной поддержке, так как строительство и обслуживание «солнечных» и «ветряных» электростанций влетает в копеечку. Строились они за счет связанных зарубежных кредитов. Снижение тарифов на «зеленую» электроэнергию и прекращение вследствие этого ее продаж привели к росту задолженности выплат по кредитам, превысившей оценочно 50 млрд. рублей. Сейчас «солнечные» предприятия банкроты.

Заявив все изложенное выше, Александр Новак вскрыл пласты своей неосведомленности в электротехнике вообще и передаче электроэнергии, в частности. Утверждать, что альтернативная энергетика якобы может полностью перевернуть существующую энергетическую сеть может только человек весьма далекий от энергетики. Спрашивается, если альтернативная энергетика может все перевернуть, то почему Александр Новак во время недавнего энергетического кризиса в Крыму не озаботился восстановлением там работы «солнечных» и «ветряных» электростанций, а вместо этого стали свозить со всей страны на полуостров в громадных количествах дизель-генераторные установки? Замечу, свыше 1000 из них куда-то исчезли.

Надо сказать, что неспособность чиновников Минэнерго выстраивать эффективную государственную политику электроснабжения регионов страны и, в частности, объективно оценивать ситуации в энергосистемах, наглядно проявились в Крыму и Краснодарском крае. Как показано в упомянутой выше публикации Почему министр энергетики солгал президенту страны о причинах аварийного обесточивания Крыма, исторический максимум потребительской нагрузки на Крымскую энергосистему, зафиксированный в январе этого года, составил 1427 МВт, тогда как обеспеченность Крымского полуострова электрической мощностью без учета «зеленой» энергетики составляла тогда не менее 1750 МВт. Она складывалась из мощности 810 МВт, передаваемой из Краснодарского края по «энергомосту» через Керченский пролив, мощности крымских тепловых станций, работающих на газе, которая суммарно достигает по разным данным от 160 до 200 МВт, резервных 350 МВт 16 газотурбинных мобильных электростанций, и не менее 450 МВт мощности аварийных источников электроэнергии – дизель-генераторных установок. С завершением модернизации в этом году Сакской ТЭЦ генерируемая мощность на полуострове увеличится еще на 100-120 МВт. Итого без аварийных источников – не менее 1400 МВт. Летний исторический максимум нагрузки, зафиксированный в Крыму в этом году, составил 1249 МВт. Как видно их этих данных, в Крыму сегодня не должно быть дефицита электроэнергии.

Тем не менее, несмотря на излишки на полуострове генерируемой мощности, чиновники Минэнерго и его глава настойчиво пробивали строительство новых парогазовых установок на Симферопольской и Севастопольской электростанциях по 470 МВт каждая. Для чего в Крыму срочно понадобились еще 940 МВт, непонятно. Ведь резервные, относительно маломощные газотурбинные установки, установленные на разных подстанциях полуострова и оперативно включаемые по мере надобности, обходятся гораздо дешевле строительства новых мощных станций. Вместе с тем, избыточную электроэнергию некуда будет сбывать, так как линии электропередачи между Украиной и Крымом разорваны, а «энергомост» через Керченский пролив из Краснодарской (Кубанской) энергосистемы действует в одном направлении – только на полуостров. К тому же, для обеспечения новых электростанций газом из Керчи прокладывают новый магистральный газопровод, и для их подключения к энергосистеме требуются дополнительные ЛЭП.

Нынешним летом зафиксировали исторический пик нагрузки в Кубанской энергосистеме в 4907 МВт. Дефицит генерируемой электрической мощности на Кубани при веерных отключениях потребителей по графику, введенному ненадолго в августе, не превышал всего 110 МВт, и его можно было бы с лихвой компенсировать уменьшением перетока мощности в Крым из Краснодарского края. Сейчас на территории, прилегающей к побережью Азовского моря, завершается строительство ЛЭП 500 кВ для передачи на Кубань и в Крым электроэнергии четвертого энергоблока Ростовской АЭС мощностью 1100 МВт. Ввод трассы в эксплуатацию намечен на конец этого года, после чего Краснодарский край пополнится дополнительно мощностью в 1100 МВт, которую тоже неизвестно куда девать.

Ввод новых мощностей без гарантий их полного использования - следствие хаотичного управления развитием электроснабжения, при котором отсутствует комплексный подход к выбору решений и их оптимизации по обоснованным технико-экономическим показателям. Игнорирование этих принципов при строительстве упомянутых электростанций в Крыму породило также международный скандал, которого можно было избежать. Спровоцировали его использованием на этих станциях четырех газотурбинных установок фирмы Сименс, хотя по условию поставки они предназначались исключительно для электростанции «Тамань», строительство которой давно в Минэнерго запланировали, но так и не начали за ненадобностью. Неспособность чиновников грамотно решить проблему надежного электроснабжения Крыма и Краснодарского края ведет к хаотичному появлению в этих регионах к середине 2018 года в совокупности свыше 2300 МВт излишней невостребуемой генерируемой мощности. Стоит такая «ошибка» не менее 184 млрд. рублей.

Александр Новак окончил в 1993 г. Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии», а перед назначением главным управляющим всех отраслей ТЭКа почти четыре года он был заместителем министра финансов. Очевидно, Александр Новак не изучал основ теории электротехники, включая раздел, посвященный электромагнитному полю, а также не знаком с основами построения и эксплуатации электрических сетей, станций и подстанций высокого напряжения. Судя по всему, не сдавал Александр Новак периодически и экзамена по технике безопасности проведения работ на этих опасных объектах и не получал соответствующей группы допуска к ним. Иначе бы на полном серьезе он не поведал Владимиру Путину, что причиной аварийного обесточивания Крыма 28 июля этого года якобы явилась автомашина, которая коснулась на Кубани проводов ЛЭП 220 или 500 кВ, коротнула их и… не сгорела вместе с водителем. Об этой аварии, обусловленной децентрализацией управления и разрушением организационного единства физически и технологически единой энергосистемы страны, подробно рассказано в упомянутой выше публикации.

Экзотические суждения министр энергетики высказывает не только в отношении энергетических проблем, но и в оценках значимости собственной персоны. Недавно на очередном московском форуме в ходе дискуссии, посвященной макроэкономике, Александр Новак рассказал, как Россия, которую он представлял, вместе с другими участниками международного соглашения об ограничении добычи нефти добилась повышения ее цены на $13 за баррель. Глава банка ВТБ Андрей Костин, пользуясь правом модератора дискуссии, неожиданно попросил министра энергетики повторить это достижение. «В следующем году у нас юбилейная, 10-я конференция. Просьба поднять цену нефти еще на $13 за баррель или даже повыше», — обратился он к Александру Новаку. Последний, слегка опешив от такой просьбы, напомнил, что незадолго до того на энергетическом форуме президент России Владимир Путин сказал, что цена $50-55 за баррель вполне комфортна для России. «Поэтому я не знаю. Надо сначала определиться, а нужно ли нам повышать цены выше? Или не нужно?» — вполне серьезно озадачился глава Минэнерго РФ. «Но ведь предела комфорту нет же?» — продолжил шутить глава ВТБ.

Глава ВТБ, явно недооценив возможности Александра Новака, зря ерничал. Спустя некоторое время, в ходе торгов 6 ноября стоимость барреля нефти марки Brent достигла $62,87. В последний раз баррель Brent стоил дороже в начале июля 2015 года. Аналитики Bloomberg отмечают, что рост нефтяных котировок происходит вследствие проведенных в Саудовской Аравии арестов ряда членов королевской семьи, среди которых оказался и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф. Судя по многозначительным намекам Александра Новака, мол, надо сначала определиться, а нужно ли нам повышать цены выше, в ответ на призыв поднять цену на нефть, «манна небесная» посыпалась на нас в результате его усилий. Видимо, шутку главы ВТВ министр энергетики воспринял всерьез.

***

Президент страны Владимир Путин еще в начале августе этого года поручил министру энергетики до 15 сентября этого года разработать меры по прекращению в стране отключений электроснабжения и представить в правительство проекты соответствующих решений. Однако результатов выполнения этого поручения найти не удалось и почти ежедневно отключения продолжаются. Я сомневаюсь, что в нынешних псевдорыночных условиях функционирования электроэнергетики и при нынешнем руководстве Минэнерго поручение президента будет выполнено должным образом. Неспособность чиновников от энергетики грамотно решать проблемы электроснабжения наглядно видны не только на примерах Крыма и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют и многочисленные аварии в энергосистемах.

О том, что решают все кадры, давно известная аксиома. Качество же решений обусловлено их компетентностью. Компетентность кадров особенно важна, когда речь идет об опасных и стратегически значимых системах, в том числе энергетических. А для нашей страны, когда во многих случаях «короля играет свита», компетентность «свиты» приобретает еще большую значимость.