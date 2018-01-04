Вектор нового рабовладения

О сочетании дикого социального расслоения с «налогом на выбросы углекислого газа»

Новейший тренд: господа либералы и даже часть республиканцев в Соединенных Штатах требуют введения налога на выбросы двуокиси углерода. А чтобы при этом, мол, фискальное бремя не росло, надо радикально снизить подоходный налог.

Браво! Это – курс на создание неорабовладельческого, кастового социума. С расой господ, живущей в «чистом мире». Примечательно, что идею «налога на углерод» поддержал в РФ олигарх Дерипаска.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Внешний предлог такого «налогового маневра» (налог на улекислогазовые выбросы вместо подоходного) весьма благовиден. Мол, подтолкнем мир к переходу на солнечно-ветровую энергетику, к освоению энерго- и ресурсосберегающих технологий, к безотходному производству, отказу от двигателей внутреннего сгорания, к использованию электромобилей и т.д.

Но если посмотреть глубже, то перед нами – четкое заталкивание человечества в новые Темные века. С формированием кастового общества с чудовищным расслоением. Сперва – социально-имущественным, потом – и биологическим. Так что инициатива-то – типичный Троянский конек.

На чем стоит такое убеждение Максима Калашникова?

СТАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОГО ПРОДОХОДНОГО НАЛОГА

Прогрессивный подоходный налог, который ЗАПАДНЫЕ правительства стали вводить до 1917 года, спас человечество от погружения в Темные века в ХХ столетии. Вернее, очень разумная система: прогрессивный НДФЛ + налоговые льготы при вложении доходов в предприятия.

В воспоминаниях «капитана» автопрома США Ли Якокки «Карьера менеджера» есть смачный эпизод из истории 1960-х. Зарплаты у президента и вице-президентов «Форда» и тогда были впечатляющими. Вот только по дорогим ресторанам они не ходили: предпочитали кушать в директорской «спецстоловой» в конторе. Там, хотя подаваемый к столу палтус и доставлялся самолетом из Дувра как в самых фешенебельных «храмах еды», завтрак стоил то полтора, то два доллара. За остальное доплачивала фирма. Почему? Потому что фирме было выгоднее кормить управляющих за свой счет. Ибо в те времена тот, что получал зарплаты в районе 2 миллионов долларов в год, должен был заплатить государству прогрессивный налог в 90%. «Все мы, руководство фирмы, относились к категории людей, на которых распространялась 90-процентная ставка подоходного налога. Следовательно, чтобы потратить два доллара, мы должны были заработать двадцать».

Прогрессивный подоходный налог изобрели не проклятые коммунисты, чтобы все «отнять и поделить», а сама элита капиталистического мира. Чтобы капитализм не погиб. Идея прогрессивного налога на личные доходы очень проста. Люди с малыми доходами вообще могут ничего не платить. Люди со средними заработками – 10-15%. А дальше идут еще две-три ступенечки, когда ставка возрастает. Подчас до 90 с лишним процентов. Если брать лидеров капиталистического мира, Соединенные Штаты, то с 1944 года при ЛИЧНЫХ доходах свыше 2,6 млн. долларов в год с богача сдирали 94%. Потом, правда, богатые отвоевали себе послабления. В 1963-м максимальную ставку снизили до 89%, а на сегодняшний день максимальная ставка составляет 39,6%- если у нас выходит личный заработок свыше 406 тысяч долларов в год. При этом темпы экономического роста 1960-х (до 9% в год) Америка не смогла превзойти ни в 1970-е, ни в восьмидесятые, ни в 90-е, ни теперь.

В чем смысл прогрессивного подоходного налога? Ведь не секрет, что богатые на Западе от него уходят? Так ведь это так и задумывалось творцами прогрессивного подоходного налога. Который впервые ввели отнюдь не в Советской России, а в Германии (1893 г.) и в Соединенных Штатах (1913 г.). «Прогрессивка» обязательно вводится параллельно с системой налоговых льгот на фирмы и предприятия. Смысл? Не бюджет наполнить, а побудить капиталистов вкладывать деньги не в личное суперпотребление (оно раскалывает общество), а в свои предприятия. Итак, если вы не хотите платить такую сумасшедшую подать государству, то свои личные барыши вы не сможете потратить на яхту величиной с крейсер, на бриллиантовые колье, позолоченные унитазы, суперлимузины и замки-поместья. Вам придется свои миллионы и миллиарды вкладывать в свои заводы и фабрики, в новейшее оборудование и технологии, в научно-технические разработки и прочее. То есть, прогрессивный налог спасал капиталистическую элиту от разложения и загнивания, заставляя ее вкладывать богатства в дело и создавать новые рабочие места для народа. Плодить зажиточный средний класс. Ибо при вложении в предприятия вы получаете налоговые льготы и вычеты. Скажем, вложили собственные средства в модернизацию завода-фабрики (или вообще своей фирмы) – получите половинное сокращение налога на прибыль.

Эта система отлично работает в современной Канаде, куда из РФ уехали некоторые мои знакомые изобретатели и новаторы. Да, личные доходы там больно облагаются «прогрессивкой» (это – кнут). Но коль вы завели свое дело – то получаете кучу «пряников».

Таким образом, прогрессивный налог служит не для пополнения бюджета, а работает как социально-экономический регулятор. У тебя не отбирают заработанные богатства, а принуждают иметь их не в виде дворцов с павлинами, в а виде основных фондов – зданий, оборудования, коммуникаций, технологий и ноу-хау. То есть, капиталиста заставляют становиться «трудовым богачом», а не охреневшим от роскоши патрицием-вырожденцем. Потому во всем развитом мире богачи так или иначе уходят от драконовских ставок «прогрессивки», вынужденно инвестируя доходы в передовое производство, в расширение бизнеса, в научно-технические разработки. А в РФ «топ-манагеры» госкорпораций и частные олигархи купаются в роскоши наподобие индийских магараджей. При том, что страна все более отстает от развитого мира буквально во всем.

Итак, мораль: прогрессивный НДФЛ должен вводиться только вместе с большими налоговыми льготами для предприятий. Для бизнеса, промышленности, агрохозяйства. Иначе ни черта не получится!

НАЗАД, В XIX ВЕК!

С ревашнем сторонников неограниченного капитализма (всевластия банкиров) на Западе (1979 – Тэтчер в Великобритании, 1980 – Рейган в США, 1982 – Коль в Германии) бомонды стран Запада принялись снижать подоходный налог. В качестве «борьбы с социализмом». Одновременно деиндустриализую страны бывшего «золотого миллиарда» и перенося производство в «дешевые страны».

Итог на сегодня: даже на Западе (не говоря уж о других странах и Постсоветии) социальное неравенство дошло до значений начала ХХ века. Расслоение становится чудовищным.

Об этом говорит исследование французского экономиста Томаса Пикетти (http://expert.ru/expert/2018/01/milliardyi-bednyih-vmesto-zolotogo-milliarda/).

Он на статистическом материале показал, что во всех без исключения странах Запада в конце XIX — начале XX века доходное и имущественное расслоение было очень высоким. «Так, верхние 10% населения владели половиной доходов страны, а верхний 1% — 20% доходов. Для понимания катастрофичности такого уровня расслоения поясню, что это означает: большинству населения любой страны надо было работать как минимум всю жизнь, тридцать лет, чтобы заработать столько же, сколько зарабатывает верхний один процент за год. Имущественное неравенство было еще выше — 10% владели 80% имущества страны, а 1% — половиной….» - пишет «Эксперт».

Великая Октябрьская революция 1917 года, Великая депрессия и две мировых войны (а потом и соперничество с СССР) заставили западные элиты бороться с неравенством. К 1981 году расслоение в США достигло минимума: 1 верхний процент населения получал 8% доходов. Это стало последствием политики жесткого перераспределения доходов самой капиталистической элитой. Она была вынуждена давать своим народам массу социальных благ: через финансирование государством строительства новой инфраструктуры, через казенное финансирование медицины, образования, через предоставление гражданам и предприятиям дешевых заемных денег, через вложения государства в развитие научно-технологической базы.

В результате даже в США к началу 80-х существовало вполне социал-демократическое общество. Но затем верхи США взяли курс на его разборку. Делу помогла гибель Советского Союза. Глупые массы, не понимавшие роли СССР в мире и восторгавшиеся его гибелью, оказались загнанными под Железную пяту. Зачем теперь заигрывать с массами? Теперь их можно держать в черном теле. Они же не нужны: производство переносится в азиатские теплые страны.

И вот итог: в теперешних США 1% населения опять, как и век назад, получают 20% доходов. Как во времена Джи Пи Моргана и Рокфеллера. В Европе неравенство пусть и не так резко, но тоже растет. Народ превращают в нищее быдло.

«…Пикетти, кстати, стремясь обратить внимание элит на растущую проблему — а она в том, что не только Россия, но и США, и все развивающиеся страны, и даже Европа вот уже тридцать лет как искореняют социальные достижения второй половины XX века, — рисует весьма неприятную для Запада картину будущего. Он говорит, что если ничего не делать, то за первую половину XXI века мир уверенно вернется к распределению богатства периода первичного накопления капитала, так хорошо описанного в романах Диккенса, с той лишь разницей, что подавляющая часть мирового богатства будет находиться в руках азиатской элиты, так как последнюю четверть века они быстро накапливали имущество. То есть мир в целом стоит перед перспективой исчезновения мира «золотого миллиарда» и формирования мира «миллиардов бедных», для контраста оттеняемых 1% очень богатых людей. Этот сценарий вполне можно назвать «новым средневековьем» с мобильной связью, блокчейном, интернет-торговлей, но без экономического роста и роста капитала…» - пишет «Эксперт».

РЕАЛЬНОСТИ НОВОГО РАБОВЛАДЕНИЯ

А теперь продолжим оную тенденцию. Тем более, что западная элита ее прекрасно видит и намерена только ускорить процесс. Ее, кажется, вовсе не пугает перспектива накопления богатства в руках азиатских магнатов.

Итак, представим себе, что сделан следующий шаг: введен налог на выбросы углекислоты при практически полной отмене прогрессивного подоходного налога. Что мы получаем.

Первое: процесс социального расслоения резко усиливается. Теперь он превосходит даже то, что было в XIX столетии.

Политика окончательно становится уделом богатых. И только они (через свои корпорации) могут пользоваться плодами научно-технического развития. Богатые окончательно замыкаются в отдельную касту, куда из низов пробиться практически немыслимо.

Шаг следующий: каста богатых превращается в расу господ. Ибо с помощью нанобиотеха богатые изменяют свой организм, становясь расой долгоживущих вечно среднего возраста, причем с улучшенными телесными и умственными качествами. Впервые господа ДЕЙСТВИТЕЛЬНО представляют из себя более совершенный биологический тип по сравнению с подвластными.

К услугам расы господ – чистая энергетика, чудеса нанобиоинформ-технологий, футуристические виды транспорта. Когнитивные технологии. Самые изощренные развлечения. Остальным ко всему этому доступа нет. Ни за какие деньги. Оформляются «острова блаженных», «очаги Золотого века» новой мировой империи – Великой Глобалии. Калифорния, восток США, Неом в Саудовской Аравии, ОАЭ в Персидском заливе, пару анклавов в Средиземноморье (очень охраняемых), острова в теплом поясе Тихого океана. Плавучие города в субтропиках.

Новые технологии резко снижают потребности в нефти и газе. Рушатся РФ, арабские нефтегосударства, Нигерия…

Еще один шаг: остается одна супердержава – США. Или, точнее, Северная Америка. Военный и научно-промышленный оплот Великой Глобалии. Остальные соперники разрушаются революциями и гражданскими войнами изнутри. Включая и сюда Китай. (Сей сценарий описан Максимом Калашниковым в ряде книг, включая и «Мировую революцию-2.0» 2013 года). Вокруг США и «анклавов Золотого века» - море обломков прежних стран, дикие поля, царство нищеты, мракобесия и насилия.

Голод, нищета, взаимная резня, уничтожение Великой Глобалией любой промышленности вне самой себя приводят к вымиранию миллиардов человек из прежнего населения планеты. Великая Глобалия с ее изумительными средствами разведки и высокоточным оружием, с ее криптографией и квантовыми компьютерами остается совершенно неуязвимой для любых запрезенныхвроссии ИГИЛов и «аль каид». Любые повстанцы уничтожаются пачками. Чисто и навсегда. Уцелевшим оставляют местные культы и остатки некогда мировых религий. Во утешение. Ну, зато планета без лишней промышленности и чрезмерного туризма становится чище, экологичнее.

Подвластные низы в самой Великой Глобалии превращаются в полностью управляемых дебилов, коих, к тому же, сильно сократили в числе. (Управление обеспечивается сверхэффективной системой гипноза-пропаганды, масскультурой и изощренными спецслужбам, оснащенными изумительными цифровыми технологиями всеобщего контроля). Впрочем, глупые рабы будут сами жить в социальных сетях, рассказывая о себе буквально все в рамках новой этики – «этики полной прозрачности».

Безлюдные суперпроизводительные технологии свели к минимуму потребность в рабочих и инженерах. Образованное и квалифицированное меньшинство хорошо содержится хозяевами нового мира. Капитализм действительно умирает, но на смену ему приходит не коммунизм (и не мечта Калашникова, Нейромир), а новое рабовладение.

Четкая логика движения в эту новую реальность, таким образом, полностью определилась.

Вопрос: кто ее в силах сломать?

НАДЕЖДЫ НАЦИОНАЛ-ФУТУРИСТА И РЕАЛИИ

«Эксперт» по сему поводу сокрушается.

«…Можно ли что-то этому противопоставить? Вроде бы напрашивается простой путь повторения. Государства опять включают систему значительного налогообложения имущества и сверхдоходов и из этих средств начинают финансировать социальные программы и программы развития инфраструктуры, которые обеспечивают и экономический рост, и рост уровня жизни, за счет доступности многих благ. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но надо заметить, что прорыв XX века был подготовлен интеллектуальными, нравственными и организационными упражнениями многих людей в течение нескольких столетий. Религиозные, философские, социальные изыскания позволили сформироваться марксизму с его идей справедливого распределения собственности. Технические науки подготовили прорыв в области промышленных технологий. Долго формировались принципы управления крупными государственными образованиями. Буквально единицы талантливых организаторов смогли на базе технических достижений создать принципы и работающие примеры современной индустрии. Перефразируя В. И. Ульянова, западный мир в начале XX века был беременен идеями и практиками увеличения равенства.

Ничего подобного этой кумулятивной массе идей мы сейчас не наблюдаем. И если быть не революционером, а экономистом, то надо обратить внимание на то, что мотором движения к справедливости были технологические и промышленные решения, создающие большие объемы добавленной стоимости. Имеется в виду электричество, двигатель, нефть, газ, сталь, конвейер. А насколько сегодняшняя сумма новых технологий: искусственный интеллект, накопители энергии, композитные материалы, аддитивные технологии — близки по потенциалу к тому, что мы имели в начале прошлого века? Какой прорыв именно в экономической эффективности они нам сулят? Потому что если не будет экономического эффекта не в распределении благ и товаров (что делают торговля и финансы), а именно в производстве материальных ценностей, то откуда может взяться период длительного экономического роста?

И еще очень важна мечта. Так или иначе, все создатели чуда XX века были не лишены романтизма. Они мечтали преобразить мир, дать людям новые товары, сделать доступной энергию природы, добавить справедливости, создать эффективность. Сегодняшний же мир увлечен цинизмом и меркантилизмом. Романтики — смешны. Люди настроены на преодоление личных ограничений, чтобы достичь лично для себя максимально большей экономической эффективности. Нынешнее время — апофеоз индивидуализма. Это тоже признак «нового средневековья».

Между тем кажется, что новые технологии позволяют человеку двинуться в освоение территорий, не очень удобных для проживания. Где-то очень холодно, где-то слишком жарко. Для нас в России это было бы особенно естественно, с учетом огромности и разнообразности наших территорий. Но хватит ли у нас творческого потенциала, чтобы сделать такой шаг и оказаться не в «новом средневековье», а в «новом возрождении»?...»

Собственно говоря, все книги Максима Калашникова были посвящены возможности создания в РФ альтернативы Великой Глобалии. Мне трудно повторить все четыре десятка своих трудов.

Но если вкратце – то это оплот создания новой Империи, Русского Союза, СССР-2 из земель РФ, Белоруссии, Новороссии (с Приднестровьем), Украины (или ее самой русской части). Плюс, возможно, Казахстан.

Такая Неоимперия во имя новой индустриализации проводит и протекционизм, и разумную промышленную политику. У нас нет лишних людей, всем – работа и возможность развития. Без левацких крайностей – у нас развивается многоукладная экономика. Есть и частный, и общественный сектора, и план.

Развитие реального сектора развивает науку и технику. Государство ставит на прорывные технологии, вовлекая сюда и частный бизнес. Создается раса русских сверхлюдей со всей прилагающейся инфраструктурой – футурополисами, заводами-роботами, космической отраслью, новой энергетикой (новая ядерная, термоядерная обоих типов), сферой Человекостроения. Роботизация, освобождая людей от нетворческого монотонного труда, создает гигантские новые сферы занятости. У нас нет лишних людей! Никакого холявного гарантированного дохода (БОД). Всем – трудиться! Государство споспешествует этому.

Таковы были мечты Максима Калашникова с первой книги цикла в 1998 году.

Но мечты пока разбиваются о господство «элиты крыс» в РФ. Ненавидящей науку и технику, заводы и пашни. Во всем подражающей западным патронам. Убогой умственно.

Что нас ждет впереди? Вопрос остается открытым. Сражаться за национально-футуристическое будущее продолжу до конца.

Ну, а пока вектор движения хозяева Запада обозначили. Четко. Недвусмысленно. И зловеще…