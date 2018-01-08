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Московский листок

Социализма требовали в Японии 1936 года даже милитаристы

Опубликовано 08.01.2018 автором в разделе комментариев 5

социализм япония милитаризм
Социализма требовали в Японии 1936 года даже милитаристы

В журнале "Загадки истории" вычитал любопытный факт о военном мятеже в Японии в феврале 1936 года. (Я не японист, не знал раньше об этом). 
Оказывается, тогда в стране шло противоборство двух военных группировок. Ну, если "Тойсэха" выступала за введение фашистов во власть и совмещение фашизма с монархией микадо, то группировка "Кодоха" выступала за государственный социализм с императором в центре. При этом они, друг друга колотя, были едины в стремлении завоевать огромные территории в Азии. 

"...Программа и лозунги "молодого" офицерства облекались в демагогическую "антикапиталистическую" фразеологию, которая преподносила военщину "защитницей" императора от засилья финансовой олигархии. Подчеркивая свою преданность императору, "молодые офицеры" требовали ограничения активности основной четверки "старых" концернов, выступали против парламента, буржуазно-помещичьих партий, представляющих концерны в правительстве, устраивали заговоры, организовывали террористические акты.

В то же время "антикапиталистическая" пропаганда не исключала реакционно-шовинистических расовых идей "ниппонизма", "паназиатизма", подчеркивания священной миссии японского народа, призванного как "высшая раса" господствовать над всем миром...

..."Кодоха" опиралась на помещичьи круги и представителей "новых концернов - Кухара Фусаносукэ, Аюкава Кисукэ и др. В армии их поддерживало "молодое" офицерство. Программным положением "Кодоха" было установление военно-фашистской диктатуры под эгидой "государственного социализма с императором в центре". Заговоры и путчи были методом осуществления этих планов.

Представители "Тосэйха", занимающие высокие посты в армии и тесно связанные с верхушкой финансовых кругов, являлись группировкой, обладающей реальной властью и поэтому не заинтересованной в организации заговоров и путчей. Ограничение деятельности "молодого офицерства", строгий контроль над их организациями (отсюда название "группа контроля") и вместе с тем скорейшая подготовка государственного аппарата к осуществлению агрессии на материке были основной линией действий "Тосэйха"."
http://nippon-history.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st084.shtml

"В 30-х годах большое влияние на политическую жизнь страны, развитие и функционирование милитаризма оказали уже упоминавшиеся «новые» концерны (Кухара, Накадзима, Фурукава и др.), которым в связи с их слабой финансовой базой для борьбы со «старыми» монополиями была выгодна военно-инфляционная конъюнктура и прямое кредитование из бюджета страны. «Новые» концерны были тесно связаны с наиболее агрессивными кругами военщины и поощряли их «антикапиталистическую» демагогию в той мере, в какой она была направлена против «старых» монополий..."
http://maxpark.com/community/14/content/2224088

Уж если в 1930-е даже в антикоммунистической Японии были сильны социалистические настроения, то понятно, что именно социализм лучше всего подходил для подготовки ко Второй мировой. И понятно, почему СССР тогда оседлал волну мировой истории и пользовался таким авторитетом!



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Всего комментариев к статье: 5
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РЕ
Н о р д - МАН написал 08.01.2018 06:04
Уж если в 1930-е даже в антикоммунистической Японии были сильны социалистические настроения, то понятно, что именно социализм лучше всего подходил для подготовки ко Второй мировой.
=============
Прекрасный обрАзчик лукавства.
...
=============
И понятно, почему СССР тогда оседлал волну мировой истории и пользовался таким авторитетом!
=============
Такой-же обрАзчик лукавства.
Судят по делам - Голодомор, ГУЛАГ, война.
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поневоле ругаешься
Сергей Копылов написал 08.01.2018 05:08
Вот уж не хочется ругаться ни с кем. Но это вообще! Это к чему?.. Социализм, значит, милитаристски-экспансионистский строй, а капитализм белый и пушистый?.. А ни ровно наоборот?!..
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пояснение
анти написал 08.01.2018 02:08
Я считаю, что британская монархия сохранится даже при коммунизме. Проект национал-коммунистов ей очень подходит для этих целей. Почему я так считаю? Да потому, что там любой средневековый феодал в сто раз умнее Путина и прочих временщиков. Смогли же они сохранить и упрочить власть при капитализме. Многим коммунистам это покажется невозможным. Но если мыслить диалектически, то такой вариант монархии в коммунизме вполне возможен. Государство официально будет отменено, а формальные функции надзора за системой ОГАС имени Глушкова перейдут к британскому монарху. ведь в любом случае кто-то должен формально за все отвечать. А что касается Японии. Там есть своя наследственная элита, ни чуть не хуже и не лучше британской. И там умеют планировать свои действия на столетия вперед. В отличие от россиянских Романовых и прочих гайдаро-чубайсов... То таки да...
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(без названия)
!!!!OJAVASQQ!TOTAKIDA!!!&&& написал 08.01.2018 01:52
- Таки с этими японцами не соскучишься! Не даром Кин Чен Ын ядрену бонбу так спешил делать - знает, что у него таки за соседи... То таки да... То таки да...
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(без названия)
**** написал 08.01.2018 01:04
Нихондзины - они когда-то были героями...
.
http://pl.maoism.ru/foreign/JRA.htm
.
https://topwar.ru/64076-yaponskie-krasnoarmeycy-partizanskaya-voyna-v-strane-voshodyaschego-solnca.html
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