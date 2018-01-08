Социализма требовали в Японии 1936 года даже милитаристы социализм япония милитаризм В журнале "Загадки истории" вычитал любопытный факт о военном мятеже в Японии в феврале 1936 года. (Я не японист, не знал раньше об этом).

Оказывается, тогда в стране шло противоборство двух военных группировок. Ну, если "Тойсэха" выступала за введение фашистов во власть и совмещение фашизма с монархией микадо, то группировка "Кодоха" выступала за государственный социализм с императором в центре. При этом они, друг друга колотя, были едины в стремлении завоевать огромные территории в Азии.



"...Программа и лозунги "молодого" офицерства облекались в демагогическую "антикапиталистическую" фразеологию, которая преподносила военщину "защитницей" императора от засилья финансовой олигархии. Подчеркивая свою преданность императору, "молодые офицеры" требовали ограничения активности основной четверки "старых" концернов, выступали против парламента, буржуазно-помещичьих партий, представляющих концерны в правительстве, устраивали заговоры, организовывали террористические акты.



В то же время "антикапиталистическая" пропаганда не исключала реакционно-шовинистических расовых идей "ниппонизма", "паназиатизма", подчеркивания священной миссии японского народа, призванного как "высшая раса" господствовать над всем миром...



..."Кодоха" опиралась на помещичьи круги и представителей "новых концернов - Кухара Фусаносукэ, Аюкава Кисукэ и др. В армии их поддерживало "молодое" офицерство. Программным положением "Кодоха" было установление военно-фашистской диктатуры под эгидой "государственного социализма с императором в центре". Заговоры и путчи были методом осуществления этих планов.



Представители "Тосэйха", занимающие высокие посты в армии и тесно связанные с верхушкой финансовых кругов, являлись группировкой, обладающей реальной властью и поэтому не заинтересованной в организации заговоров и путчей. Ограничение деятельности "молодого офицерства", строгий контроль над их организациями (отсюда название "группа контроля") и вместе с тем скорейшая подготовка государственного аппарата к осуществлению агрессии на материке были основной линией действий "Тосэйха"."

http://nippon-history.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st084.shtml



"В 30-х годах большое влияние на политическую жизнь страны, развитие и функционирование милитаризма оказали уже упоминавшиеся «новые» концерны (Кухара, Накадзима, Фурукава и др.), которым в связи с их слабой финансовой базой для борьбы со «старыми» монополиями была выгодна военно-инфляционная конъюнктура и прямое кредитование из бюджета страны. «Новые» концерны были тесно связаны с наиболее агрессивными кругами военщины и поощряли их «антикапиталистическую» демагогию в той мере, в какой она была направлена против «старых» монополий..."

http://maxpark.com/community/14/content/2224088



Уж если в 1930-е даже в антикоммунистической Японии были сильны социалистические настроения, то понятно, что именно социализм лучше всего подходил для подготовки ко Второй мировой. И понятно, почему СССР тогда оседлал волну мировой истории и пользовался таким авторитетом!



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