Новые проколы П.Грудинина

Зачем надо было (с 43 мин 30 сек) говорить о сближении своих позиций с Навальным, Собчак, Явлинским? "Если все мы - патриоты, то должны договориться..." С Собчак и Явлинским?

Ну ладно, Навальный - прозападный элемент, но он хоть с коррупцией пытается бороться. Ему можно предложить место в Счетной палате или в гипотетическом Антикоррупционном бюро. Но о чем договариваться с Собчак и Явлинским?



То есть, нужно сближать позиции с ними, а не с:

1. Ветеранами Донбасса-Новороссии, из числа не лижущих зад власти;

2. Активистами движения дальнобоев (Андрей Бажутин и его ОПР), выходящих против "Платона";

3. Активистами движения в защиту русских политзаключенных;

4. Обманутыми дольщиками;

5. Участниками протестов против разработки никелевых руд в Воронежской области и медных - под Челябинском (эти медь и никель заранее предназначаются на экспорт, а не на переработку в РФ);

6. Активистами, защищающими права рабочих.

7. Уничтожаемыми предпринимателями.

8. Русскими национал-патриотами, не относящимся к коммунистам.

9. Активистами, протестующими против возможной передачи Японии Южных Курил.

10. Учеными, протестующими против уничтожения Академии наук и науки вообще

11. Кубанцами, воюющими и с захватом их земель латифундистами, с продажными чиновниками и судьями, с распоясавшимся этнокриминалом...



И так далее. Неужели Собчак с Явлинским важнее их всех? Неужели нужно сближать позиции со всякими куклами, а не с живыми людьми, попираемыми наглой Системой?



***



Видимо, Павел Николаевич пытается говорить в каждой аудитории то, что ей нравится ("Эхо.." - прозападные либералы). Это, кажется, подражание раннему Жириновскому. Но на деле это может привести:

- к потере электората КПРФ (он не любит Собчак, Явлинского и Навального)

- к полной неудаче в завоевании симпатий либеральной прозападной аудитории

- к отходу от П.Грудинина многочисленных русских националистов.

Еще один побочный эффект: такие заявления укрепляют поддержку главного конкурента - действующего президента РФ.



К тому же, любые теледебаты, любое телевизионное шоу моментально воспроизведут противоречивые высказывания Павла Грудинина.

Увы, кампания не задается с самого начала. Все вкривь да вкось. Надо срочно исправлять положение!

Ведь до боли обидно: экономическая-то программа Павла Грудинина - логичная и толковая, на большую часть она - наша, индустриализаторская. И все может погореть на какой-то ерунде?

От редакции: Максим Калашников пишет: "Еще один побочный эффект: такие заявления укрепляют поддержку главного конкурента - действующего президента РФ". А точно этот эффект побочный? А может, наоборот, желаемый?

Глянем на главный конек Грудинина - "его" экономическую программу, на самом деле подготовленную совсем для другого случая - Орловского экономического форума, и совсем другими людьми. Вот здесь подробный анализм.

Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Вот специально смотрел не с коммунистических, не с социал-демократических позиций - так программа "20 шагов" и национал-социалистам проигрывает, причем в тех даже позициях, где левые по определению должны быть сильней!

Не думаю, что это случайно, по недомыслию или от торопливости - такое ощущение, что игра идет в поддавки.

И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике

Действительно, почему кандидат от оппозиции, выдвинутый как бы коммунистами, не идет на контакт с "классовыми" протестными группами? Почему нет никакого правозащитного элемента в его кампании?

Не будем спрашивать, что делал Павел Николаевич в 2012-м году, как вел себя году в 2014-м. Понятно, что о нем вообще ничего не слышно было.

Но за пределами Москвы и Московской области агитация планируется? А то даже "социальный марш" его верные помощники из "Левого фронта" готовят "за права жителей Москвы и Подмосковья". А за права жителей России можно?

Все это наводит на очень невеселые мысли - да ведь и сам Максим Калашников писал, что кандидатура-то в Администрации президента согласованная... Наверно и сценарий компании согласовали, а как иначе?

А.Б.