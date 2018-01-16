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Московский листок

Новые проколы П.Грудинина

Опубликовано 16.01.2018 автором в разделе комментариев 15

Зачем надо было (с 43 мин 30 сек) говорить о сближении своих позиций с Навальным, Собчак, Явлинским? "Если все мы - патриоты, то должны договориться..." С Собчак и Явлинским? 
Ну ладно, Навальный - прозападный элемент, но он хоть с коррупцией пытается бороться. Ему можно предложить место в Счетной палате или в гипотетическом Антикоррупционном бюро. Но о чем договариваться с Собчак и Явлинским? 

То есть, нужно сближать позиции с ними, а не с:
1. Ветеранами Донбасса-Новороссии, из числа не лижущих зад власти;
2. Активистами движения дальнобоев (Андрей Бажутин и его ОПР), выходящих против "Платона";
3. Активистами движения в защиту русских политзаключенных;
4. Обманутыми дольщиками;
5. Участниками протестов против разработки никелевых руд в Воронежской области и медных - под Челябинском (эти медь и никель заранее предназначаются на экспорт, а не на переработку в РФ);
6. Активистами, защищающими права рабочих.
7. Уничтожаемыми предпринимателями. 
8. Русскими национал-патриотами, не относящимся к коммунистам. 
9. Активистами, протестующими против возможной передачи Японии Южных Курил.
10. Учеными, протестующими против уничтожения Академии наук и науки вообще
11. Кубанцами, воюющими и с захватом их земель латифундистами, с продажными чиновниками и судьями, с распоясавшимся этнокриминалом... 

И так далее. Неужели Собчак с Явлинским важнее их всех? Неужели нужно сближать позиции со всякими куклами, а не с живыми людьми, попираемыми наглой Системой? 


***


Видимо, Павел Николаевич пытается говорить в каждой аудитории то, что ей нравится ("Эхо.." - прозападные либералы). Это, кажется, подражание раннему Жириновскому. Но на деле это может привести:
- к потере электората КПРФ (он не любит Собчак, Явлинского и Навального)
- к полной неудаче в завоевании симпатий либеральной прозападной аудитории
- к отходу от П.Грудинина многочисленных русских националистов. 
Еще один побочный эффект: такие заявления укрепляют поддержку главного конкурента - действующего президента РФ. 

К тому же, любые теледебаты, любое телевизионное шоу моментально воспроизведут противоречивые высказывания Павла Грудинина. 
Увы, кампания не задается с самого начала. Все вкривь да вкось. Надо срочно исправлять положение! 
Ведь до боли обидно: экономическая-то программа Павла Грудинина - логичная и толковая, на большую часть она - наша, индустриализаторская. И все может погореть на какой-то ерунде? 

От редакции: Максим Калашников пишет: "Еще один побочный эффект: такие заявления укрепляют поддержку главного конкурента - действующего президента РФ". А точно этот эффект побочный? А может, наоборот, желаемый?

Глянем на главный конек Грудинина - "его" экономическую программу, на самом деле подготовленную совсем для другого случая - Орловского экономического форума, и совсем другими людьми. Вот здесь подробный анализм.

Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Вот специально смотрел не с коммунистических, не с социал-демократических позиций - так программа "20 шагов" и национал-социалистам проигрывает, причем в тех даже позициях, где левые по определению должны быть сильней!

Не думаю, что это случайно, по недомыслию или от торопливости - такое ощущение, что игра идет в поддавки.

И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике

Действительно, почему кандидат от оппозиции, выдвинутый как бы коммунистами, не идет на контакт с "классовыми" протестными группами? Почему нет никакого правозащитного элемента в его кампании?

Не будем спрашивать, что делал Павел Николаевич в 2012-м году, как вел себя году в 2014-м. Понятно, что о нем вообще ничего не слышно было. 

Но за пределами Москвы и Московской области агитация планируется? А то даже "социальный марш" его верные помощники из "Левого фронта" готовят "за права жителей Москвы и Подмосковья". А за права жителей России можно?

Все это наводит на очень невеселые мысли - да ведь и сам Максим Калашников писал, что кандидатура-то в Администрации президента согласованная... Наверно и сценарий компании согласовали, а как иначе?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 15
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mitchellou11
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Randyfouct
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Только за Грудинина!!!
Константин Михалыч написал 16.01.2018 08:14
Главное на выборы приходите и голосуйте хоть за Собчак. А мы как надо подсчитаем.))) и президентом будет Владимир Путин.
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gelenlFom
gelenlFom написал 16.01.2018 08:05
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(без названия)
Саня написал 16.01.2018 07:59
Во всем виноват грудинин, даже в том, что программу не сам составлял. А так хорош писал об СССР - 2.0...я
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MichaelOceah
MichaelOceah написал 16.01.2018 07:46
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Georgiyded
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(без названия)
чоппер написал 16.01.2018 06:47
хватит ***** максимка!!! *****!!! сносить путиеа нужно! а ты ***** на него работаешь!!!
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Е2-Е4
НооскопВторой написал 16.01.2018 05:22
Ну в этой-то партии дебют и эндшпиль известны. Апешечка начинает, фильтрует, направляет, толстая тетя считает, если пойдет немного не так, то к утру цифры сами поправятся. Выиграет кандидат с фамилией на букву П. Что месить навоз-то? Программа, агитация, дебаты, союзники .....
Если мы понимаем, что все это балаган, то так и надо к этому относиться. Даже слово правды в ходе этого соревнования патриотов не донесешь. Граждане не информированы, да особо и не интересуются реальным положением дел далее своего кармана и желудка. Значит еще есть деньги у власти. Но кончатся, так как хозяйственники крепкие.
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нет у вас выхода
Сергей Копылов написал 16.01.2018 04:13
Нет и не будет у вас выхода, господин Кучеренко. Особенно после краха Грудинина и победы Путина в первом туре в худшем случае. То есть, нет выхода, кроме как идти к внезюгановским коммунистам и социалистам. Но если упретесь рогом, что это, мол, сектанты - но и хрен на вас. Победим одни - но тогда уж и жалеть не будем. Это у вас время на исходе. А наше время приходит семимильными шагами.
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(без названия)
кпр написал 16.01.2018 04:06
Политика -не прямая дорога
Только идиоты выбирают прямую дорогу в политики.
Грудинин -молодец
Побольше выступлений.
Победа будет за ним
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WilliamAtore
WilliamAtore написал 16.01.2018 03:00
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(без названия)
.......... . . написал 16.01.2018 02:12
грудинину не хватает емобиля.
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(без названия)
!!!Q!OQQ!!!JATOT!!!&& написал 16.01.2018 02:01
"Зачем надо было (с 43 мин 30 сек) говорить о сближении своих позиций с Навальным, Собчак, Явлинским? "Если все мы - патриоты, то должны договориться..." С Собчак и Явлинским?
Ну ладно, Навальный - прозападный элемент, но он хоть с коррупцией пытается бороться. Ему можно предложить место в Счетной палате или в гипотетическом Антикоррупционном бюро. "
- Таки навальняшку сначала - в НКВД, где он честно расскажет о своих связях с таки ходором, амерами и другими темными силами... То таки да... Таки остальных можно и не таки допрашивать - сразу пустить в расход... То таки да...
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