Новые проколы П.Грудинина

Зачем надо было (с 43 мин 30 сек) говорить о сближении своих позиций с Навальным, Собчак, Явлинским? "Если все мы - патриоты, то должны договориться..." С Собчак и Явлинским?
Ну ладно, Навальный - прозападный элемент, но он хоть с коррупцией пытается бороться. Ему можно предложить место в Счетной палате или в гипотетическом Антикоррупционном бюро. Но о чем договариваться с Собчак и Явлинским?
То есть, нужно сближать позиции с ними, а не с:
1. Ветеранами Донбасса-Новороссии, из числа не лижущих зад власти;
2. Активистами движения дальнобоев (Андрей Бажутин и его ОПР), выходящих против "Платона";
3. Активистами движения в защиту русских политзаключенных;
4. Обманутыми дольщиками;
5. Участниками протестов против разработки никелевых руд в Воронежской области и медных - под Челябинском (эти медь и никель заранее предназначаются на экспорт, а не на переработку в РФ);
6. Активистами, защищающими права рабочих.
7. Уничтожаемыми предпринимателями.
8. Русскими национал-патриотами, не относящимся к коммунистам.
9. Активистами, протестующими против возможной передачи Японии Южных Курил.
10. Учеными, протестующими против уничтожения Академии наук и науки вообще
11. Кубанцами, воюющими и с захватом их земель латифундистами, с продажными чиновниками и судьями, с распоясавшимся этнокриминалом...
И так далее. Неужели Собчак с Явлинским важнее их всех? Неужели нужно сближать позиции со всякими куклами, а не с живыми людьми, попираемыми наглой Системой?
***
Видимо, Павел Николаевич пытается говорить в каждой аудитории то, что ей нравится ("Эхо.." - прозападные либералы). Это, кажется, подражание раннему Жириновскому. Но на деле это может привести:
- к потере электората КПРФ (он не любит Собчак, Явлинского и Навального)
- к полной неудаче в завоевании симпатий либеральной прозападной аудитории
- к отходу от П.Грудинина многочисленных русских националистов.
Еще один побочный эффект: такие заявления укрепляют поддержку главного конкурента - действующего президента РФ.
К тому же, любые теледебаты, любое телевизионное шоу моментально воспроизведут противоречивые высказывания Павла Грудинина.
Увы, кампания не задается с самого начала. Все вкривь да вкось. Надо срочно исправлять положение!
Ведь до боли обидно: экономическая-то программа Павла Грудинина - логичная и толковая, на большую часть она - наша, индустриализаторская. И все может погореть на какой-то ерунде?
От редакции: Максим Калашников пишет: "Еще один побочный эффект: такие заявления укрепляют поддержку главного конкурента - действующего президента РФ". А точно этот эффект побочный? А может, наоборот, желаемый?
Глянем на главный конек Грудинина - "его" экономическую программу, на самом деле подготовленную совсем для другого случая - Орловского экономического форума, и совсем другими людьми. Вот здесь подробный анализм.
Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?
Вот специально смотрел не с коммунистических, не с социал-демократических позиций - так программа "20 шагов" и национал-социалистам проигрывает, причем в тех даже позициях, где левые по определению должны быть сильней!
Не думаю, что это случайно, по недомыслию или от торопливости - такое ощущение, что игра идет в поддавки.
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике
Действительно, почему кандидат от оппозиции, выдвинутый как бы коммунистами, не идет на контакт с "классовыми" протестными группами? Почему нет никакого правозащитного элемента в его кампании?
Не будем спрашивать, что делал Павел Николаевич в 2012-м году, как вел себя году в 2014-м. Понятно, что о нем вообще ничего не слышно было.
Но за пределами Москвы и Московской области агитация планируется? А то даже "социальный марш" его верные помощники из "Левого фронта" готовят "за права жителей Москвы и Подмосковья". А за права жителей России можно?
Все это наводит на очень невеселые мысли - да ведь и сам Максим Калашников писал, что кандидатура-то в Администрации президента согласованная... Наверно и сценарий компании согласовали, а как иначе?
А.Б.
mitchellou11 написал 16.01.2018 08:49
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Константин Михалыч написал 16.01.2018 08:14
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Подумываем с мужем отправиться отдыхать, кто где ищет <a href=https://vk.com/otdyh_i_zhile_gelendzhik>жилье в геленджике</a>?
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Саня написал 16.01.2018 07:59
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Georgiyded написал 16.01.2018 07:36
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Крановые весы это промышленное оборудование. При этом слово крановые упоминается в названии неслучайно, ведь чаще всего этот прибор используется именно на подъемных кранах.
Используя крановые весы, надо знать, что механизм их работы заключается в подаче нагрузки на тензорный датчик (упругий электронный элемент), который расположен внутри корпуса и преобразует деформацию, возникающую от нагрузки при взвешивании, в цифровой сигнал через специальный контроллер. Результат крановые весы выводят на светодиодный экран. Калибровка по вычислению сопротивления тензорного датчика и его настройки осуществляются на заводе Урал-Кран специальными гирями для точного определения массы поднимаемых грузов.
Продукция оснащена широким арсеналом вспомогательных функций, среди них тарирование (способность вычитать вес тары), калькулятор(вычисление количества поднятых грузов и сложение их массы), настройка яркости дисплея, включение энергосберегающей функции и управление ДУ. Также, покупая крановые весы, надо учесть, что при их использовании возможно осуществление калибровки, это настройка корректировки показаний датчика, которая может понадобиться со временем.
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йПЮМНБШЕ БЕЯШ ГЮБНДЮ сПЮК-йПЮМ √ ЩРН БШЯНЙНЙЮВЕЯРБЕММЮЪ ЯЕПРХТХЖХПНБЮММЮЪ ОПНДСЙЖХЪ НР ХГЦНРНБХРЕКЪ ОН ДЕИЯРБХРЕКЭМН МХГЙХЛ НОРНБШЛ ЖЕМЮЛ!
лШ ОПЕДКЮЦЮЕЛ ЙСОХРЭ НАНПСДНБЮМХЕ ДКЪ ХГЛЕПЕМХЪ ЛЮЯЯШ ПЮГКХВМШУ ЦПСГНБ МНЛХМЮКЭМНИ ЦПСГНОНДЗЕЛМНЯРЭЧ НР 1 ДН 20 РНММ. щРН ОПНЯРЮЪ МЮДЕФМЮЪ РЕУМХЙЮ, ХГЦНРНБКЕММЮЪ МЮ ЯНБПЕЛЕММНЛ БШЯНЙНРЕУМНКНЦХВМНЛ НАНПСДНБЮМХХ.
йПЮМНБШЕ БЕЯШ НАКЮДЮЧР БШЯНЙХЛ ЙЮВЕЯРБНЛ, АКЮЦНДЮПЪ ОНКМНЛС ЙНМРПНКЧ БЯЕУ ОПНХГБНДЯРБЕММШУ НОЕПЮЖХИ. лШ ЯНРПСДМХВЮЕЛ Я ЙПСОМШЛХ РПЮМЯОНПРМШЛХ ЙНЛОЮМХЪЛХ пт, ОНЩРНЛС ОПНДСЙЖХЪ ДНЯРЮБКЪЧРЯЪ Б КЧАНИ МЮЯЕК╦ММШИ ОСМЙР РЮЙ АШЯРПН, МЮЯЙНКЭЙН ЩРН БНГЛНФМН РЕУМХВЕЯЙХ.
ъБКЪЪЯЭ ХГЦНРНБХРЕКЪЛХ ЬХПНЙНЦН ЯОЕЙРПЮ ЯЕПРХТХЖХПНБЮММНЦН ОПНЛШЬКЕММНЦН НАНПСДНБЮМХЪ, ЛШ ОПЕДКЮЦЮЕЛ КСВЬХЕ СЯКНБХЪ Х ПЮЯЖЕМЙХ МЮ БЯЧ КХМЕИЙС БШОСЯЙЮЕЛШУ ХГДЕКХИ. нГМЮЙНЛХРЭЯЪ Я ОНКМШЛ ОЕПЕВМЕЛ ХГЦНРЮБКХБЮЕЛШУ РНБЮПНБ ЛНФМН МЮ МЮЬХУ ЯЮИРЮУ Б ПЮГДЕКЕ йНМРЮЙРШ.
йПЮМНБШЕ БЕЯШ √ ЩРН ОПНЛШЬКЕММНЕ НАНПСДНБЮМХЕ. оПХ ЩРНЛ ЯКНБН ╚ЙПЮМНБШЕ╩ СОНЛХМЮЕРЯЪ Б МЮГБЮМХХ МЕЯКСВЮИМН, БЕДЭ ВЮЫЕ БЯЕЦН ЩРНР ОПХАНП ХЯОНКЭГСЕРЯЪ ХЛЕММН МЮ ОНДЗЕЛМШУ ЙПЮМЮУ.
хЯОНКЭГСЪ ЙПЮМНБШЕ БЕЯШ, МЮДН ГМЮРЭ, ВРН ЛЕУЮМХГЛ ХУ ПЮАНРШ ГЮЙКЧВЮЕРЯЪ Б ОНДЮВЕ МЮЦПСГЙХ МЮ РЕМГНПМШИ ДЮРВХЙ (СОПСЦХИ ЩКЕЙРПНММШИ ЩКЕЛЕМР), ЙНРНПШИ ПЮЯОНКНФЕМ БМСРПХ ЙНПОСЯЮ Х ОПЕНАПЮГСЕР ДЕТНПЛЮЖХЧ, БНГМХЙЮЧЫСЧ НР МЮЦПСГЙХ ОПХ БГБЕЬХБЮМХХ, Б ЖХТПНБНИ ЯХЦМЮК ВЕПЕГ ЯОЕЖХЮКЭМШИ ЙНМРПНККЕП. пЕГСКЭРЮР ЙПЮМНБШЕ БЕЯШ БШБНДЪР МЮ ЯБЕРНДХНДМШИ ЩЙПЮМ. йЮКХАПНБЙЮ ОН БШВХЯКЕМХЧ ЯНОПНРХБКЕМХЪ РЕМГНПМНЦН ДЮРВХЙЮ Х ЕЦН МЮЯРПНИЙХ НЯСЫЕЯРБКЪЧРЯЪ МЮ ГЮБНДЕ ╚сПЮК-йПЮМ╩ ЯОЕЖХЮКЭМШЛХ ЦХПЪЛХ ДКЪ РНВМНЦН НОПЕДЕКЕМХЪ ЛЮЯЯШ ОНДМХЛЮЕЛШУ ЦПСГНБ.
оПНДСЙЖХЪ НЯМЮЫЕМЮ ЬХПНЙХЛ ЮПЯЕМЮКНЛ БЯОНЛНЦЮРЕКЭМШУ ТСМЙЖХИ, ЯПЕДХ МХУ √ РЮПХПНБЮМХЕ (ЯОНЯНАМНЯРЭ БШВХРЮРЭ БЕЯ РЮПШ), ЙЮКЭЙСКЪРНП(БШВХЯКЕМХЕ ЙНКХВЕЯРБЮ ОНДМЪРШУ ЦПСГНБ Х ЯКНФЕМХЕ ХУ ЛЮЯЯШ), МЮЯРПНИЙЮ ЪПЙНЯРХ ДХЯОКЕЪ, БЙКЧВЕМХЕ ЩМЕПЦНЯАЕПЕЦЮЧЫЕИ ТСМЙЖХХ Х СОПЮБКЕМХЕ дс. рЮЙФЕ, ОНЙСОЮЪ ЙПЮМНБШЕ БЕЯШ, МЮДН СВЕЯРЭ, ВРН ОПХ ХУ ХЯОНКЭГНБЮМХХ БНГЛНФМН НЯСЫЕЯРБКЕМХЕ ЙЮКХАПНБЙХ, ЩРН МЮЯРПНИЙЮ ЙНППЕЙРХПНБЙХ ОНЙЮГЮМХИ ДЮРВХЙЮ, ЙНРНПЮЪ ЛНФЕР ОНМЮДНАХРЭЯЪ ЯН БПЕЛЕМЕЛ.
чоппер написал 16.01.2018 06:47
НооскопВторой написал 16.01.2018 05:22
Если мы понимаем, что все это балаган, то так и надо к этому относиться. Даже слово правды в ходе этого соревнования патриотов не донесешь. Граждане не информированы, да особо и не интересуются реальным положением дел далее своего кармана и желудка. Значит еще есть деньги у власти. Но кончатся, так как хозяйственники крепкие.
Сергей Копылов написал 16.01.2018 04:13
кпр написал 16.01.2018 04:06
Только идиоты выбирают прямую дорогу в политики.
Грудинин -молодец
Побольше выступлений.
Победа будет за ним
WilliamAtore написал 16.01.2018 03:00
.......... . . написал 16.01.2018 02:12
!!!Q!OQQ!!!JATOT!!!&& написал 16.01.2018 02:01
Ну ладно, Навальный - прозападный элемент, но он хоть с коррупцией пытается бороться. Ему можно предложить место в Счетной палате или в гипотетическом Антикоррупционном бюро. "
- Таки навальняшку сначала - в НКВД, где он честно расскажет о своих связях с таки ходором, амерами и другими темными силами... То таки да... Таки остальных можно и не таки допрашивать - сразу пустить в расход... То таки да...