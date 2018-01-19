Способна ли нынешняя "элита" вообще создать внятный образ великого русского будущего?

ПОЗОР ОФИЦИОЗНОГО «ПАТРИОТИЗМА»

Как историк по основному образованию, переживаю уже вторую Холодную войну. Но разве она чему-либо научила наши власть имущих? Ведь СССР проиграл в том числе и потому, что не сумел предложить своим же гражданам пленительного образа будущего. «Гостья из Будущего» 1984-го – довольно слабоват. Ивана Ефремова перед смертью в 1972-м затравили, его «Туманности Андромеды» в книжных магазинах попросту не было.

Не было в 1970-1980-е мощных экранизаций советской фантастики.

И вот сегодня мы видим то же самое. Путинской администрации, по сути, нечем зажечь сердца молодежи. Все уныло, обывательски, серо и беспомощно.

Плохой признак.

ИКОНЫ И ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ? МАЛО!

Еще раз возвращаюсь к бездарному «патриотическому» мультфильму «Дети против волшебников». Какой патриотизм по бело-сине-красному нам в нем предложен? Надеть камуфляж, проходить полосу препятствий. Молиться. Ездить к старцам на Афон.

И все? Сам уважаю военные и атлетические игры. Русские должны быть воинами-таворцами. Но этого мало! А как же – сесть после всего этого в русский гироплан-винтолет, да улететь в русский Футурославль, град будущего? Или в туманное утро, на космодром – к русскому звездолету?

Нет, нам предлагают только камуфляж, военно-полевой лагерь и молитвы. Читай – и портрет-икону Нашего Всего. И жизнь под игом воровской, сырьевой «элиты». И трусливое «Одобрямс!», пока продажные суды, выстилаясь перед властью, обрекают на зону самых честных патриотов. Со стадным хождением на маршах Бессмертного полка? Покрывающего наглое господство распоясавшихся хамов и мародеров?

Вы невыносимо суконны и скучны. Запад, конечно, теперь далеко не тот, что в 1930-1960-е годы, но он все-таки к своей политкорретности предлагает планеры и самолеты, удивительные чудеса виртуального мира, роботов и глубоководные аппараты. А у вас – молитвы да раболепие. И вечное прошлое, прошлое, прошлое…

Вы знаете о том, что молодые на ряде факультетов МГУ прямо готовятся уехать за рубеж после окончания университета. Это касается прежде всего представителей биомедицинских наук и генных инженеров. Ибо они прекрасно знают, что работы для них в РФ нет. Что для того, чтобы получить грант здесь и в Германии, например, надо затратить равный объем времени и нервов. Но только в Европе грант на порядок больше. На него реально можно вести исследования. А в Эрэфии грошовые гранты приходится расходовать, как голодные паек – в блокадном Ленинграде. Знаете, с какой ненавистью студенты говорят о том, что на перекладывание уличной плитки в Москве тратится вдвое больше, чем те средства, что отпускаются Московскому университету ежегодно? Ребятам колом в горле стоит фальшивый «патриотизм», они отлично знают, что мощной биотех-индустрии, где были бы востребованы их знания, в РФ нет. А сидеть в пещере на Афоне им никак не улыбается…

Ваш казенный россиянский патриотизм предсказуемо проваливается. Взрослые – давно выгорели душой, у них – ни воли, ни пассионарности. Но вы и молодежь теряете. Она давно завоевана и очарована Западом. Вы не можете предложить ей захватывающих кинокартин, полотен живописцев и великих книг-утопий. Ваше кино – праздник сорвавшихся с цепи разложенцев да дебилов. Вы даже советскую фантастику не можете экранизировать.

А все потому, что правят нами – обычные, серые обыватели. Книг они не читают, о высоком не мечтают. Разве такие могут зажечь кого-то своей мечтой? За неимением оной? Ибо грезят-то они о банальном. О роскошной тачке. О яхте с верфи «Люрссен» - с золотыми унитазами и джакузи. О замке где-то в Европе. И «патриотизм» у вас выходит такой же, банально-убогий.

Санкции и противостояние с Западом пришли на долгие годы. По-прежнему уже не будет, неуважаемые. Но если у вас нет Мечты, то в противостоянии с мощным технотронным Западом РФ обречена. Ее истощение в борьбе с экономиками, которые превосходят ее собственную в десятки крат, вопрос лишь времени. Об отставании Эрэф не только в темпах роста экономики, но и научно-технической сфере не знает сегодня только умственно отсталый.

Вы ведь даже современную промышленность не сумеете построить, не воодушевив людей Большой Мечтой. Каковой у вас просто нет…

А вот у Китая есть образ Будущего. Вот его видение 2030 года…

https://youtu.be/wkzNSospSoM

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ…

Владимир Путин – гениальный по-своему политик. Он выстроил изумительную «вертикаль». Систему, где кланы казнокрадов и сырьевых мародеров уравновешивают друг друга. И где сам ВВП выступает в роли арбитра-балансировщика. Все довольны. А кто недоволен – попадает под стальной каток расплодившихся «органов». Подданные умело превращены в дебилов с промытыми пропагандой мозгами. Слабоумные даже не осознают, в какой реальности они очутились. Они просто не задумываются о будущем, живя буквально одним днем. Витая в обывательских желаниях. «Вертикаль» исправно дает им какой-то хлебушек и много зрелищ.

Да, такая система по-своему устойчива. Одна беда: она обрекает РФ на полную остановку развития. На отставание от всего мира. Не только от Запада, но уже и от Китая. Затхлое сырьевое царство, законченное раз и навсегда. К чему что-то новое? В этом царстве вечного топтания на месте никогда не пройдет новая, цифровая индустриализация. Да и вымирание коренного населения тут никогда не остановится. Единственное, что может делать Вертикаль – так только обеспечивать личную наживу большого и малого начальства. Навечно сохраняя власть «добывателей трофеев».

Вертикали не нужны ни сложные технологии, ни наука, ни вообще образованные и развитые люди. Ибо идеальный подданный для Вертикали – умственно отсталый. Фаустовское восклицание «Остановись, мгновенье!» можно сделать девизом Вертикали. Ей бы хотелось, чтобы время вообще застыло. Чтобы вообще ничего не менялось. Вообще. Навсегда.

Разве может быть у такой системы хоть какая то великая, захватывающая воображение, Мечта? Образ Будущего? Вопрос риторический. Ну, разве что то убожество, что нарисовали в «Детях против волшебников». Вечная «Зарница» под портретом Самого, унылое житье под пятой ротенберговщины…

Это и предрешает судьбу РФ.

ИХ ЖИЗНЬ – НАША СМЕРТЬ

Жизнь Верикали есть наша национальная погибель.

Почему? Потому что строительство новой индустрии – это Развитие. А Развитие полно противоречий и конфликтов. Тут невозможно просто балансировать разные кланы и группировки. Тут придется их уничтожать. Уничтоженных превращать в горючее для строительства новой страны. Брать на себя ответственность. Тяжело работать, даже сидя на троне.

Перед нами – главный фактор краха РФ уже в этой Холодной войне. Как бы ни лезли из кожи вон штатные пропагандоны, выдавая сырьевую отсталость за подлинную мощь. Мол, нипочем нам ваши санкции¸ и наша сырьевая экономика – это круто. И завтра, мол, Китай вместе с РФ обрушат доллар. Интересно, а китайцы об этом знают? Или вот читаю: «Экономика РФ готова к ракетному взлету!» На очередном ура-патриотическом ресурсе. Интересно, а кадры конструкторов, инженеров, техников и рабочих вы для ракетного старту уже подготовили? И где их умело прячете? Вы уже вложили триллионы не в Сирию, не в сочинско-футбольные «пирамиды» и не в американские облигации, а в новое оборудование заводов и фабрик?

Если Вертикаль попытается что-то делать, если только попробует заняться Развитием и строить новую индустрию, она моментально пойдет трещинами. Все «балансиры» полетят к черту. Тут же возникнут на свет божий те силы, что примутся отбирать власть у нынешних сырьевиков, ростовщиков и казнокрадов. То бишь, национальные промышленники и аграрии, предприниматели научно-технического направления, рабочие и инженеры, исследователи и работники сильных университетов. Основа для партий коммунистического и национал-социалистического толка. При этом – во имя Развития – новые силы неизбежно уничтожат прежнюю «элиту», отобрав у нее богатства, использовав их как «уголь» для котла новой индустриализации.

И ведь расейская «элита» это спинным мозгом чует!

ВВП прилагает титанические усилия к тому, чтобы сохранить «элиту» и по-своему не допустить отсталости РФ. Он вломил бешеные деньги в производство оружия. Получилась потрясающе абсурдная картина: магазины страны забиты исключительно импортными товарами. Даже отечественные изделия сильно зависят от привозных материалов или узлов. По части производства одежды, мебели, обуви, машин НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ Эрэфия отстает от других стран подчас в десятки крат. Подробнее:

http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/

У РФ – жалкие показатели по части доли расходов в ВВА на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, на науку и образование. В РФ доколачивают науку, равно Большую и прикладную.

И в то же самое время РФ клепает оружие. Выбирая советский задел. Уже выказывая провалы в военном кораблестроении и танкостроении. Уже производя морально устаревшее вооружение, которое подчас снабжается западной или китайской электроникой. В то время, как Запад переходит к футуристическому оружию: малогабаритному, сверхбыстрому и точному, роботизированному.

Исход такой попытки сидеть на двух стульях очевиден. Горы оружия при сохранении научно-технически отсталой, сырьевой, «отверточной» экономики не спасут страны. Они окажутся на ее развалинах. Гонка вооружений без единого выстрела со стороны Запада истощит экономику РФ. Впрочем, ведь уже раз такое было в нашей истории. Помните, какая судьба постигла советские арсеналы? Часть пришлось спешно вывозить в РФ из отколовшихся земель. Часть – пошла под нож, на металлолом. Часть – стала арсеналами гражданских войн на обломках любимой Родины Максима Калашникова.

Боюсь, что новые арсеналы РФ может постичь та же судьба. Потому как в собственным производством и научно-техническим суверенитетом у Эрэфии дела обстоят намного хуже, чем у Советского Союза.

Сам люблю оружие. Но оно не может быть Образом Будущего. Оружие – лишь его часть, а иногда – инструмент воплощения национальной Мечты. Как и средство защиты твоего Нового Мира. И на один танк, простите, нужно делать десять умных агромашин. А не наоборот! В той Холодной войне, как и в прошлой-то, производство мирных вещей не менее важно, чем выпуск лязгающего и стреляющего. Знаете, почему СССР проиграл? Потому, что не сумел первым в мире осуществить те дерзкие научно-технические проекты, на которые не решался Запад. Впавшие в обывательский (а то и старческий) маразм советские бонзы не понимали, что лучший ответ на американские ракеты МХ – не просто аналогичные высокоточные ракеты у нас. Но и, например, создание совершенно новых видов транспорта, скоростных и дешевых. Тех, что могут завоевать мировой рынок и обеспечить новое качество русской жизни. И на выбор-то было столько всего: и экранопланы, и эстакадный транспорт Бартини, и гиропланы-винтолеты, и дирижабли-гибриды! То же самое можно отнести и к прорывам в лекарствах, сельском хозяйстве, строительстве, электронике, роботехнике!

Но советские маразматики боялись делать то, чего не на Западе. Они его уныло и тупо копировали, плелись за ним в хвосте. Ведь у них уже не было никакого привлекательного образа завтрашнего дня. Суконные лозунги КПСС и ее мертвяще-казенные тексты никого не привлекали. Заметьте: все фильмы о возможном великом будущем СССР снимались при Сталине и немного – при Хрущеве. Хоть «Новая Москва» и «Аэроград», хоть «Планета Бурь». При обывателе Брежневе, «прогрессивном» Андропове и даже при Горби тут – полная пустота. Которую не заполнили ни «Москва-Кассиопея», ни «Гостья из будущего».

Не поняли советские маразматики и того, что граждане СССР должны жить лучше, чем западники. Или хотя бы сравнимо с ними. Тогда и Образщ Будущего падает на благодатную почву. Но вожди СССР истратили слишком много ресурсов на то, чтобы распространять социализм по планете, хороня русские силы и средства в самых отстойных странах. Типа Анголы или Эфиопии.

Эрэфианские бонзы пошли в этом маразме еще дальше. Они просто превратили «дорогих расеян» в застойно нищих, без всяких перспектив в жизни. Опустив их уровень и качество жизни к «плинтусу» Третьего мира. По Москве судить не надо. Полностью отказавшись даже от попыток сделать свои научно-технические прорывы и породить собственный образ грядущего. Они полностью приняли роль раболепных подражателей Западу. Вы Грефа послушайте!

Вы можете назвать мне хоть один великий фильм о желаемом будущем РФ? Таких кинолент просто нет. Официозная пропаганда вечно пережевывает великое прошлое. То Великую Отечественную, то подвиги советских разведчиков, то полет Гагарина 1961 года. Студенты-то над этим давно смеются. На фоне того, что американские роботы-роверы работают на Марсе, а космические станции янки исследуют Плутон, спутники Юпитера и Сатурна. Совершая посадки на них…

Конечно, можно долго успокаивать себя тем, что ничего не случится, что – особенная стать и будет стоять…

Только историю обмануть нельзя. Как мне рассказали те, кто воевал в Сирии, уже видно, что по части беспилотников РФ отстала от Америки на поколение. Над головами «вагнерианцев» на высоте пятнадцати километров висит дежурная пара дронов. Их не видно с земли, лишь инверсионные следы указывают их путь и противозенитные маневры…

У них – высотные летающие роботы. А в РФ – прошлое, прошлое, прошлое…