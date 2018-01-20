Часто задают вопрос: можно ли вернуть социализм, хотя бы чисто теоретически? И ответ на этот философски поставленный вопрос у различных социологов, конечно, различен. Буржуазные социологи говорят, что социализм, как эпоха в мировой истории, остался в прошлом, что его, как и древние цивилизации, вернуть нельзя. Слов нет. Часы истории действительно нельзя ни остановить, ни повернуть вспять. Эту простую истину уяснили всему человечеству ещё древние греки. Но в таком случае, как же случилось, что капитализм, который существовал до социализма, удалось вернуть?
Ответ на этот вопрос простой.
Что такое капитализм? Общество, которое покоится на безраздельном господстве частной собственности. Что такое социализм? Общество, которое покоится на безраздельном господстве общественной собственности. Таким образом, капитализм и социализм √ это общества, которые построены на диаметрально противоположных формах собственности. Но отсюда само собой вытекает, что достаточно изменить форму собственности, на которой покоится любое общество, чтобы полностью изменился характер общества; в действительности здесь происходит не возвращение в прошлое, а превращение одного общества в другое. Капитализм был восстановлен постольку, поскольку удалось уничтожить безраздельное господство общественной собственности и установить безраздельное господство частной собственности. Но если удалось уничтожить безраздельное господство общественной собственности и установить безраздельное господство частной собственности и тем самым восстановить капитализм, то почему нельзя уничтожить безраздельное господство частной собственности и установить безраздельное господство общественной собственности и тем самым восстановить социализм? В каких книжках написано, что это невозможно?
Итак, восстановить социализм √ это значит, прежде всего, ликвидировать частную собственность и установить общественную собственность на землю и средства производства.
А между тем восстановлению социализма препятствует, по-видимому, одна огромная трудность.
Дело в том, что понятие «частная собственность» на землю сама по себе вводит в заблуждение. Когда говорят об уничтожении частной собственности на землю, то думают, что речь идёт об отъёме собственности, как предмета, вещи. Отсюда страх у простого человека потерять свой участок земли, принадлежащий ему в форме частной собственности. Но это не так. Поэтому здесь, чтобы развеять этот ложный страх, надо, как можно нагляднее показывать, чем отличается понятие «частный» от понятия «общественный». Для этого в качестве примера можно взять образование, которое наиболее наглядно показывает это отличие. Чем частное образование отличается от общественного? Тем, что частное образование платное, а общественное - бесплатное. Уже из этого простого примера вытекает, что понятия «частный» и «платный» - это тождественные выражения. А это фактически означает, что частная собственность на землю √ это не беспрепятственное и абсолютное владение ею, как это кажется простому человеку. Наоборот, чтобы стать частным собственником земли, её надо сначала купить. С другой стороны, став частным собственником земли, надо, опят-таки, платить налог государству за пользование землёй. Эти два простых факта, взятые вместе, со всей убедительностью показывают, что действительный смысл частной собственности на землю заключается в том, что, с одной стороны, исключается свободный, т.е. бесплатный, доступ к земле, а с другой - взимается налог за пользование землёй.
Частная собственность на землю есть лишь предлог, позволяющий как отдельным собственникам земли, так и государству требовать от всего общества дань за право жить на земле. Частная собственность на землю выгодна только тем, кто сам на земле не работает, а сдаёт её в аренду, торгует, спекулирует ею, наконец, посредничает во всех сделках с землёй. Это олигархи (собственники крупных средств производства и банков), риелторы, оценщики, рекламщики и т.д., одним словом - законченные паразиты. В условиях безраздельного господства частной собственности земля неумолимо превращается в средство эксплуатации человека человеком.
В условиях капитализма ещё больше запутан вопрос с эксплуататорским характером частной собственности на средства производства. При наличии частной собственности одни владеют средствами производства, а другие √ лишены их. Очевидно, что лишённые собственности на средства производства находятся в экономической зависимости от собственников средств производства, √ что и делает возможной эксплуатацию лишённых средств производства собственниками средств производства. Это со всей очевидностью показывает прямое рабство. При рабстве трудящийся - раб - не просто лишён собственности на средства производства, но вообще превращён в средство производства, находится в абсолютной зависимости от собственника средств производства - рабовладельца. Рабовладелец присваивает себе продукт труда раба открыто насильственно; здесь эксплуатация выступает прозрачно ясно. Для того чтобы работать, раб, разумеется, должен жить. Поэтому некоторая часть продуктов труда раба идёт на его содержание в качестве необходимого продукта, которым обеспечивается воспроизводство его рабочей силы. Другая часть, заключающая избыток над необходимым продуктом, идёт на удовлетворение всевозможных потребностей рабовладельца и является прибавочным продуктом. Отсюда следует, что и само рабочее время раба распадается на необходимое и прибавочное время, или, говоря иначе, его труд разделяется на необходимый и прибавочный труд.
А между тем при капитализме эксплуатация рабочего глубоко замаскирована. Эта маскировка заключается в следующем. При капитализме рабочие лично свободны. Но, обладая личной свободой, они в то же время лишены средств производства, а, следовательно, и средств существования. Поэтому они под угрозой голодной смерти вынуждены наниматься на работу к капиталисту (собственнику средств производства) для того, чтобы получить от него деньги и на них купить средства существования. Наём же рабочего капиталистом есть не что иное, как покупка-продажа рабочей силы. Рабочий продаёт свою рабочую силу капиталисту за известную плату в день. В течение нескольких часов работы он воспроизводит стоимость этой платы. Но согласно условиям своего договора он должен работать ещё ряд часов, чтобы целиком заполнить рабочий день; стоимость, которую он создаёт в эти дополнительные часы прибавочного труда, составляет прибавочную стоимость, прибыль, которая ничего не стоит капиталисту, но всё же идёт в его карман. Если бы капиталист оплачивал бы в зарплате рабочему всю стоимость, которую он создает в течение полного рабочего дня, то не было бы никакой прибыли.
При капитализме рабочему разрешают трудиться, следовательно, жить, лишь постольку, поскольку он известное количество времени даром работает на капиталиста.
Пессимист недалекий написал 20.01.2018 09:01
Но нам до них далековато. Мы где-то протиснулись между африканскими странами по уровню коррупции.
ЮН написал 20.01.2018 09:01
он обязательно вернется написал 20.01.2018 08:38
Можно ли вернуть социализм? - Не только можно - но и необходимо !
почему рухнул предыдущий социализм - ну это как в сказке - первый блин комом - из-засилия чиновников! народ устал от заругулированности и запрещения всего и вся. он обязательно вернется- таков закон развития - все по спирали - закон отрицания ОТРИЦАНИЯ в природе никто не отменял. но это будет уже качественно новый этам НАРОДОВЛАСТИЕ ( демократия в ее настоящем виде - а не власть воров)
НЕУНЫВАШКА написал 20.01.2018 08:14
ждьждьджЬжь написал 20.01.2018 07:31
Товарисчи!
Ежели можно уничтожить всю жизнь на земле, то почему нельзя уничтожить всю смерть?
За работу, товарисчи, - все, всячески, навсегда!
...
расстрелять
Beverlykip написал 20.01.2018 07:18
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Beverlykip написал 20.01.2018 07:05
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Насчет "Искры" написал 20.01.2018 04:42
прочитать вот это:
"ИСКРА", электронная газета, Российская Марксистская партия
http://iskra-rmp.org
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Просмотрел этот сайт. Там и читать нечего. Перепечатки из учебников марксизма-ленинизма. Концепции социализма для XIX- начала ХХ века. Полный отстой. Такие марксисты с их омертвевшей пропагандой это вред и тормоз для дела освобождения РФ от буржуазного режима.
Ищешь идиота? Посмотри в зеркало написал 20.01.2018 04:25
Прежде чем постить то, что давно никому неинтересно, прочитать вот это:
"ИСКРА", электронная газета, Российская Марксистская партия
http://iskra-rmp.org
---------
Вот и еще один умник- всезнайка объявился, ортодоксальный марксист. Из тех, кто намеревается устроить революцию по сценарию 1917 года. Поезд давно ушел, люди стали другими. Оглянись вокруг. Есть такое понятие - ДИАЛЕКТИКА. Нельзя дважды войти в струю быстрой реки. Читай Гегеля. И В.И. Ленина, который в своей деятельности руководствовался ДИАЛЕКТИКОЙ.
О главном различии систем написал 20.01.2018 04:08
...В отличие от капитализма, часть средств, созданных трудом за это рабочее время, государство возвращало рабочим в виде предоставления бесплатного жилья, дотаций для формирования низких цен на продукты, ширпотреб,...
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Это являлось основным и главным отличием социализма от капитализма, где господствуют паразиты-буржуи, которые после уплаты налога, весь доход от эксплуатации рабочих кладут в свой карман. А в социалистическом государстве значительная часть дохода предприятий возвращалась рабочим в виде социальных благ.
то это надолго написал 20.01.2018 03:53
"ИСКРА", электронная газета, Российская Марксистская партия
http://iskra-rmp.org
С. Копылову написал 20.01.2018 03:34
...Если Кулиев не хочет этого видеть - он вообще ничего не хочет видеть, а просто тетерев на токовище.
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Поздравляю. Твоему комменту с критикой статьи Р. Кулиева буржуйские холуи поставил плюсы.
С. Копылову написал 20.01.2018 03:25
В первобытной общине тоже была безраздельная общественная собственность. Но это - не социализм. Все. Если Кулиев не хочет этого видеть - он вообще ничего не хочет видеть, а просто тетерев на токовище.
------------
Неоднократно замечал, что ты горазд критиковать, и не очень корректно, лишь сторонников социализма. Хочешь показать себя все знающим и все понимающим. Но, автор в короткой статье не может написать многого по этой обширной теме. Заметил и то, что критикуя сторонников социализма, к комментам буржуйских холуев ты относишься вполне лояльно. Скверным делом ты занимаешься.
Автору статьи Р. Кулиеву написал 20.01.2018 03:04
Правдорубченко написал 20.01.2018 03:02
Сергей Копылов написал 20.01.2018 02:26
док-кар написал 20.01.2018 02:12
" Но в таком случае, как же случилось, что капитализм, который существовал до социализма, удалось вернуть?".
Вульгарная подтасовка.Мол,пипл схавает. Капитализм, который существовал до социализма, никуда не делся, пока на некоторой части земного шара существовал уродский строй, называемый "социализм". Капитиализм рос, развивался, создавал технологии, социализировался. Это как в океане разлилась нефть, образовалось уродливое нефтяное пятно. Нефть уничтожала фауну, дохли рыбы, исчезали птицы, но океан вокруг продолжал жить по своим природным законом. Потом это пятно исчезло, переработалось биосферой и опять на этом месте мировой океан. Правда, в этом регионе еще долго будут попадаться уродливые рыбы, уродливые водоросли... Но постепенно все придет в норму и вред, причиненный этой катастрофой будет компенсирован. И "социализм" ваш вовсе не был исторически неизбежной сменой формаций, как это написано в справочнике агитатора, а катастрофой, следствием кровавого переворота и удерживался некоторое время (исторически - ничтожным) ложью и насилием. Вероятность повторения не велика, люди учатся на ошибках.
"Итак, восстановить социализм √ это значит, прежде всего, ликвидировать частную собственность и установить общественную собственность на землю и средства производства".
Ликвидировать частную собственность можно только с частными собственниками. И это не несколько олигархов, это миллионы владельцев автомастерских, парикмахерских, кафе, мастерских по производству мебели, фермеров и проч. и проч. Ну, нас не напугаешь, подумаешь - несколько десятков миллионов. Не впервой.
"Если бы капиталист оплачивал бы в зарплате рабочему всю стоимость, которую он создает в течение полного рабочего дня, то не было бы никакой прибыли".
Не было бы никакой прибыли - не было бы ни расширения и модернизации производства, ни новых рабочих мест, ни социальных пакетов. Примитивно представлять, что миллиардеры всю прибыль тратят на яхты и виллы. Миллиарды не прожрешь. Это новые заводы, новые технологии, прогресс науки и цивилизации. И миллиарды их - не мешки с деньгами, а стоимость заводов, патентов, акций. С этим в магазин не ходят. Плюс дивиденды сотням, иногда тысячам акционеров, обычных людей. Это наши уроды яхты и виллы пачками закупают, но это именно последствия той катастрофы, которая 70 лет карежила и уродовала людей. Пройдет со временем. А нормальных предпринимателей, начавших свое дело с нуля, рискуя потерять последнее, смелых и талантливых - все больше и больше. И в стойло они уже не пойдут.
кое что написал 20.01.2018 01:43
социализм на самом деле написал 20.01.2018 01:12
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Самарин Е.Ф.
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"Аляска - самый социалистический штат Америки." (Из американских газет)
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В США есть замечательное предприятие - Постоянный фонд Аляски (ПФА). Он был создан в 1976 г. по итогам референдума среди жителей штата.
В фонд направляются ежегодные отчисления (25%) от доходов частных компаний, добывающих нефть на условиях долгосрочной аренды на территории штата в 103 млн акров (почти треть Аляски).
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Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности, по усмотрению законодателей штата может использоваться лишь тот реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда. До сих пор эти деньги шли только на выплату дивидендов жителям Аляски и на реинвестирование в сам фонд.
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Доходность фонда за последние пять лет была на уровне 5,78%. В состав портфеля входят акции компаний США (35%), американские облигации (25%), ценные бумаги других стран (22%), вложения в недвижимость (10%) и прочие инвестиции (8%).
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История выплаты дивидендов ПФА жителям Аляски
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Год Сумма
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1982 $1,000.00
1983 $386.15
1984 $331.29
1985 $404.00
1986 $556.26
1987 $708.19
1988 $826.93
1989 $873.16
1990 $952.63
1991 $931.34
1992 $915.84
1993 $949.46
1994 $983.90
1995 $990.30
1996 $1,130.68
1997 $1,296.54
1998 $1,540.88
1999 $1,769.84
2000 $1,963.86
2001 $1,850.28
2002 $1,540.76
2003 $1,107.56
2004 $919.84
2005 $845.76
2006 $1,106.96
2007 $1,654.00
2008 $3,269.00
2009 $1,305.00
2010 $1,281.00
2011 $1,174.00
2012 $878.00
2013 $900.00
2014 $1,884.00
2015 $2,072.00
2016 $1,022.00
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Аляска - один из самых богатых штатов США и единственный штат США, в котором сокращается пропасть между богатыми и бедными. Дивиденды стимулируют развитие местной экономики.
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Постоянный фонд Аляски - это прообраз будущей социалистической экономики.
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Что такое социализм?
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Это тот же капитализм только с тремя обязательными условиями.
1. Государство является главным игроком на фондовом рынке, стремясь скупить акции всех прибыльных предприятий.
Прибыль государственных предприятий выплачивается в виде дивидендов по именным акциям всем гражданам социалистического государства.
2. Чтобы капиталисты не перевернули этот порядок, его охраняет народное ополчение (как в Швейцарии), которое является главной военной силой в государстве.
Если рабочие составляют большинство народного ополчения, устанавливается диктатура пролетариата.
Личная гвардия главы государства, политическая полиция, полицейские войска ликвидируются.
В мирное время Вооруженные Силы социалистического государства состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований (ВВС, ВМФ, РВСН и т.д.), которые находятся под строгим контролем народного ополчения.
В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные Силы. После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному роспуску, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
3. Прообразом социалистического государства станет Римская республика V-I в. до н. э. в сочетании с швейцарским федерализмом.
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В таком обществе устранено главное противоречие капитализма - противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим способом присвоения.
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Это - "общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей."
Ф. Энгельс.