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Московский листок

Союз Советских Республик России: образование и обучение

Опубликовано 21.01.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 11

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Союз Советских Республик России: образование и обучение

Буржуазные апологеты любят обвинять «левых» в оторванности от жизни. Мол, капитал занимается реальным делом, а социалисты бросаются лозунгами и ничего более. И подобные обвинения вытаскиваются на свет божий все чаще с приближением президентских выборов. Уже и «народный лидер» заявил, что не с кем разговаривать из оппозиции по причине ее несерьезности, надо полагать.

Разумеется, это полная чушь! Тень на плетень, как метко говорят в народе. И чтобы показать это, автор предпримет цикл материалов, показывающих, как социалистическое государство может решать именно насущнейшие вопросы в сфере факторов производства и спроса. И стоит начинать с животрепещущей темы образования и обучения.

***

Социалистическое государство в российских условиях фактически будет производственным хозрасчетом в виде фабзавкомов в лидирующей общенародной собственности (государственной на советских принципах); и территориальным хозрасчетом в виде советских республик вместо нынешних бесправных регионов. Такое государство можно назвать Союзом Советских Республик России, или Российским Союзом для краткости. (Для дополнения можно прочитать «Российский Союз против путинской олигархии» и «Социализм и ОГАС Глушкова» на этом сайте, кто не в курсе.) И тогда следующие основные проблемы будут решаться в поднятом аспекте.

1. Установление высоких образовательных стандартов

Высокие стандарты невозможны в отрыве от состояния общества. Можно, конечно, университетские стандарты заложить уже в школе, но тогда поголовный бунт родителей обеспечен. Но и низкие стандарты, разумеется, не принесут никакого толка в виду стремительной научно-технической революции. Следовательно, нужны и высокие стандарты - и ресурсы населения должны быть достаточными для их выполнения.

Но о каких ресурсах в этом смысле при капитализме может идти речь для широких масс, когда на жратву не хватает?!... Ни о каком репетиторстве в случае чего; ни о каких продленных группах; ни о каком поддерживающем досуге в виде спортивных секций или развивающих кружков и речи нет по нехватке средств. Поэтому капитализм, особенно нынешний сырьевой и олигархический, кретинизирует образовательные стандарты в целом и общем, чтобы не подставляться под огонь родителей – а на прогресс начхать.

А социализм не боится высоких стандартов, так как дает ресурсы для их выполнения! Во-первых, хозрасчетный доход обеспечивает родителям нормальную зарплату. Во-вторых, фонды социального развития предприятий и учреждений могут взять часть нагрузки на себя. В-третьих, справедливая налоговая раскладка между советской республикой и федеральным центром дает и республиканские надбавки в этом смысле. Да что там говорить – социалистическое государство накрывает медным тазом вывоз средств в офшоры вообще. Поэтому высокие образовательные и обучающие стандарты в Российском Союзе будут обеспечены!

2. Преподавание – это престижная и высокооплачиваемая профессия

Рядовые преподаватели опасны капиталу в принципиальном смысле. Вот банкиры и высшие госчиновники, продажные артисты и СМИ, полиция и военные (и то на высоких должностях) нужны для эксплуатации, оболванивания населения и защиты награбленного. А преподаватель из народа – вещь потенциально опасная, так как если оный будет хорошо учить народ, то есть вырывать из мракобесия и отсталости – то «быдло» обнаглеет по такой грамотности и может замахнуться на богатства, «нажитые непосильным трудом». Поэтому преподавательский состав в современной России в целом нищ, гол, зависим и некомпетентен.

А социалистическому государству бояться нечего! Он ничего не украл! Поэтому Российский Союз крайне заинтересован в престижности и высокой оплачиваемости преподавательской профессии. Тем более что хорошее образование нужно трудящимся в результате реального хозрасчетного соревнования с угрозой неплатежеспособности. Отсюда хорошего преподавателя будут на руках носить.

Даже дойдет, скорее всего, до того, что женщины будут вымываться из этого состава; так как мужик-преподаватель и в Африке мужик с большей ментальной и психической крепостью. А зарплата, соответственно, будет вполне мужской по резонам выше. А женщины займутся несложными мужскими профессиями, домашними делами, мелким бизнесом, креативными делами в самом лучшем смысле этого слова, и так далее. Кстати, качественное ведение домашних дел обеспечит надежный тыл мужику и ребятишкам; что обеспечит рост человеческого потенциала опять-таки.

3. Практическая ориентация

Жалобы буржуев типа Титова на нехватку квалифицированного рабочего класса просто умиляют. Омбудсмен, так его, - или тупит, или прикинулся дурачком скорее всего. А что ж оный хотел-то по общей нищенской зарплате в этой сфере?!.. Народ тоже не дурак, и лезет именно в артисты-юристы-финансисты-аферисты, коль там можно копеечку набить хоть так, хоть этак.

И как раз в этом отношении социализм вне конкуренции; и даже можно было бы поставить этот вопрос первым пунктом. То есть, коль стартовые условия для экономического соревнования равны путем платы за ресурсы; коль хозрасчетный доход дает вполне пристойные зарплаты на производстве; то квалифицированный рабочий класс будет расти удивительными темпами. А на этой богатой почве и подлинно трудовая интеллигенция будет крайне востребована.

4. Различные формы образования

На университетах и грантах далеко не уедешь. Помимо школ основная грамотность народа куется в профессионально-технических училищах и подобных базовых организациях. Но коль социалистический бюджет будет высоким по причине работы людей на себя, и отсюда роста налоговой суммы – то финансирование таковой базы будет вполне устойчивым и достаточным. То же касается ДОСААФ, ВОИР, «Знание»; лесных, водных, краеведческих, научно-технических обществ и подобных организаций. Сейчас все это влачит жалкое существование – с чем Российский Союз покончит, несомненно. Также получат реальное финансирование вечерние, рабфаковские и заочные формы обучения.

5. Международные и миграционные факторы

И что уж совсем очевидно – очевиднее некуда – что победивший рабочий класс не будет поощрять массовую трудовую миграцию в ущерб себе.

То есть, современное производство меняется быстро, и образование и обучение могут не поспевать в этом смысле. За всем не углядишь; и полностью зарекаться от трудовой миграции для покрытия таких разрывов излишне, особенно в смысле специфического и высококвалифицированного труда. Но в том-то и дело, что Российский Союз как диктатура трудящихся наведет порядок в подобных делах, отсекая полезное и перспективное от вредного и ненужного. В частности, даже временно привлекая зарубежный обученный труд, социалистическое государство будет вкладывать средства в перспективное образование и обучение и для своих граждан в этом смысле.

Следовательно, и тем более, с нынешней рваческой и по существу бандитской политикой капитализма в миграционных и международных делах, и отнимающей работу у местных жителей, и не обучающей профессиям на перспективу, будет покончено.



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Всего комментариев к статье: 11
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AntonQuags
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DenlRax
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AntonQuags
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(без названия)
Александр Загонов* написал 21.01.2018 06:13
Просмотрел "комментарии". Вот что пишут "оппоненты", когда крыть нечем.
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AntonQuags
AntonQuags написал 21.01.2018 05:56
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AntonQuags
AntonQuags написал 21.01.2018 04:54
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AntonQuags
AntonQuags написал 21.01.2018 04:52
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(без названия)
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Ebonyitedo
Ebonyitedo написал 21.01.2018 03:13
Отличие вышек-тур от строительных лесов
Строительные вышки туры, по сути, имеют такое же назначение, как и строительные леса, но отличаются от них жесткостью конструкции, позволяющей выставлять вышки на высоту, не закрепляясь к фасаду. Это значительно расширяет сферу их применения при локальных строительных работах, как на фасаде, так и при монтажных работах с перекрытиями.
Благодаря своей сборно-разборной конструкции, оснащенной колесами на жестком основании вышки туры позволяют достаточно быстро производить их установку и демонтаж, а также имеют высокую мобильность и легкую транспортабельность, что зачастую является необходимым условием при внутренней отделке строительных объектов. Смотрите цены и характеристики, покупайте:
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В целях безопасности работников вышки оснащены опорными винтами, которые регулируют вертикальное положение, когда вышка тура используется на неровной поверхности и стабилизаторами, которые надежно фиксируют конструкцию при работе на большой высоте. Настил, на котором находятся рабочие, снабжен боковыми ограждениями, что обеспечивает дополнительную безопасность.
Так же вышки-туры передвижные оборудованы колесами, выполненными из высокопрочного материала, которые выдерживают общую распределенную нагрузку до 720 кг. и фиксируются тормозами.
Разные размеры и ярусная, модульная конструкция строительных вышек позволяют выбрать именно тот вариант, который максимально подойдет для выполнения необходимых Вам работ.
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