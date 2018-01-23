Тема развития науки и технологии в социалистическом обществе обширна. Но рассматривая вопрос даже тезисно, видно, что Союз Советских Социалистических Республик России (Российский Союз) будет иметь массу возможностей в этом направлении.

1. Связь науки и техники с международной конкуренцией

«Головная боль» прошлого Союза заключалась в медленном внедрении научно-технических достижений в производство и международную конкуренцию. Но Российский Союз устранит этот недостаток в первую очередь.

Если капитализм проводит фундаментальные исследования относительно медленно в виду коммерческой тайны, что тормозит прикладные науки и производственные новшества рано или поздно; но, с другой стороны, научные результаты, появившись, внедряются быстро опять-таки в виду конкурентной борьбы - то Советский Союз грешил другой крайностью в виде достаточных фундаментальных исследований, но малой мотивации внедрения из-за слабой, почти никакой, финансовой ответственности. «Планово-убыточные предприятия», переделка и подгонка планов задним числом, а то и банальные приписки гробили научно-технический прогресс в этом смысле на корню.

И уже Российский Союз с реальным производственным и территориальным хозрасчетом и вытекающей отсюда советской демократией в виде фабзавкомов-советских республик не позволит иметь зажравшихся и неэффективных «любимчиков». Не заплатил налоги в плановый период и так далее – реорганизация одним росчерком пера. Поэтому угроза реальной неплатежеспособности волей-неволей совместит огромный потенциал централизованных фундаментальных исследований на базе общественной собственности со всей строгостью социалистического хозрасчета для быстрого внедрения новшеств в практику и международную конкуренцию. И здесь уже капиталу мало не покажется.

Но если говорить и тактически, то вырастут университетские исследования помимо правительственных специализированных институтов. Университетские исследования имеют ряд выгодных моментов в стимулировании роста уровня производительности во всей экономике. Во первых, новые поколения ученых и студентов получают подготовку по самым современным проблемам в качестве побочного продукта проводимых исследований. Во вторых, распространение результатов исследований облегчается относительной открытостью университетской среды. В третьих, (и может быть, самое главное) университетские институты и лаборатории являются плодовитыми инкубаторами новых производств, поскольку профессора и в особенности студенты видят идеи, имеющие потенциал, и образуют или новые предприятия, или идут с этими идеями в производственные структуры.

Несомненно, что Российский Союз включит этот потенциал на полную катушку в виду своей врожденной демократичности и масштабности работ. Но более того, такой же подход будет и в области изобретательства и рационализаторства. Если профессиональный рабочий будет работать на себя в виде хозрасчетного дохода, то будет крайне заинтересованным в инициативном поведении в поднятом аспекте. А это весьма немало. Зачастую все великое начинается «снизу», как река с ручейков.

2. Связь науки и технологии с «оборонкой»

Очень многие россияне ошибаются, думая, что большое финансирование ВПК ведет к резкому росту научно-технического прогресса. Это не всегда так.

Это несколько длинная история, но если постараться изложить кратко, то современные вооружения становятся высокоспециализированными все более и более; и на этой почве растет разрыв между военной и мирной промышленностью. Уже многие военные сплавы, материалы и конструкции не нужны для повседневной торговли ничуть из-за абсолютно разных подходов к делу. Мирному производству, к примеру, не нужны сверхпрочные пластмассы для домашнего тазика, так как это абсолютно не рентабельно. Тогда как военной промышленности не нужны уже почти нигде мягкие пластмассы из-за высоких стандартов снаряжения. Поэтому голым окриком заставлять ВПК выпускать мирную продукцию зачастую ничего не даст кроме затрат. Ну, может военный завод сделать тазик для стирки из какого-нибудь редкого дюралюминия; но по реальной цене продавать его глупо, а по низкой разорительно. И тому подобное в этом смысле.

Разумеется, еще имеются взаимодополняющие производства, но требующие более тонкой, более демократической, более умной настройки. Отсюда и брежневское ожирение ВПК, и горбачевские времена безумной конверсии должны кануть в прошлое. И Российский Союз со своим демократическим устройством через фабзавкомы, заинтересованные в окружающей социальной среде и нужном повседневном обиходе - советские республики как близкий и надежный передаточный механизм – и отсюда умный и точный федеральный центр и устраняет волюнтаристское безумие прошлого бюрократического централизма с его перекосами в этом наиважнейшем деле.

Но на вышеизложенной почве будет устранен и нынешний перекос в сторону морального старения. Если советский ВПК создавал новые типы вооружений достаточно оперативно, но тратил на это чрезмерные средства – то нынешний ВПК более осторожен насчет денег, но проваливает модернизационную составляющую уж точно. Почти все нынешнее вооружение - наработки советской эпохи. А наработки, которые пытается сделать уже путинский режим наподобие истребителей пятого поколения, рождаются со скоростью улитки. И с подобным олигархически развращенным подходом к делу будет покончено также. Победивший рабочий класс спросит, с кого надо, по полной.

3. Точные программы исследований

Это также огромная тема, но надо заметить хотя бы, что чем эффективнее экономика и чем предсказуема отсюда международная конкуренция – тем точнее, практичнее и комплекснее программы исследований с вытекающим отсюда синергетическим результатом.

То есть, неустойчивая экономика типа нынешней сырьевой заставляет планировать и науку с технологией чересчур амплитудно, а поэтому неточно. К примеру, планы страны с ценой нефти в двадцать долларов и сто двадцать абсолютно различны даже с резервами. Кстати, и необходимость иметь большие резервы также убивает долгосрочные вложения. А мощная комплексная экономика от производства сырья и до широкого спектра машин-лекарств балансирует рыночные перепады, стабилизирует торговый баланс с предсказуемыми в целом результатами международной конкуренции; что и позволяет применять весь спектр планирования в области науки и техники с огромным отсюда результатом.

И, разумеется, Российский Союз – тем более в результате прекращения выкачивания средств в офшоры – и будет такой экономикой с соответствующими гораздо более точными программами исследований.

4. Авторское право и интеллектуальная собственность

Длительные сроки действия патентов и охрана авторских прав служат защите старых идей и затрудняют внедрение новых. То есть, в политике в области НИОКР упор следует делать на содействие быстрейшему внедрению новшеств, а не на замедление их распространения. Странам редко удается долго удерживать свои позиции с помощью простой защиты вчерашних секретов.

И уж что-что – а разумно централизованная социалистическая собственность с отменой и так называемой коммерческой тайны, и с доступом к результатам НИОКР всех агентов общенародного производства как равноправных партнеров - делает гигантский рывок в этом отношении. Чрезвычайно гигантский и чрезвычайно прогрессивный с вытекающим отсюда потрясающим эффектом.

5. Кооперационные моменты и международное сотрудничество

Мощь Российского Союза – то есть мощь гигантской общественной собственности и долгосрочного планирования – позволит и вобрать в свою орбиту подходящие зарубежные страны; ведь многие заинтересованы в равноправном и долгосрочном планировании в области науки и технологии особенно ради сокращения затрат. А совокупность экономик создаст и мультипликационный эффект в этой сфере в результате и специализации, и кооперации.

Но уже реальный социалистический хозрасчет и советская демократия, с другой стороны, и о чем было сказано выше – покончат с расточительством Советского Союза путем прощения кредитов и так далее (да и с нынешним в виде откатов). Конечно, полностью зарекаться от механизмов реструктуризации преждевременно – но в целом Российский Союз как диктатура трудящихся не позволит разбрасываться народным трудом направо и налево. А такая жесткая позиция поднимет авторитет отечественной науки и технологии на подобающую высоту в смысле постоянного практического воплощения железной рукой.

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Итого, надежды части россиян, что российская олигархия станет со временем более научной и технологической – иллюзорны. Во-первых, она сама не хочет слезать с трубы по своей бездарности и лености; а во-вторых, и что уже безусловно, самого такого времени (хотя бы в размере пяти-десяти лет) уже не будет.

Конфликт с так называемым западом назревает не по дням, а по часам. Если кто-либо из читателей надеется, что этот конфликт закончится победой Путина и превращением России в державу номер один – ну, это детский сад какой-то. Ментальная и психическая наркота.

Будет как всегда по законам истории. Кризис – война – истощение режима – периферийные поражения, стоит надеяться – подъем народа – революция – создание Союза Советских Социалистических Республик России – и опять невиданный мировой подъем даже выше успеха Советского Союза с расцветом наук и технологий. Ничего другого не будет.

Поэтому в следующем выпуске, если удастся, стоит поговорить об инфраструктуре и финансах неотвратимого Российского Союза.