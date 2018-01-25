За Грудинина! А почему не за Чубайса или Потанина?

Вот как-то неудачно я похвалил П.Н.Грудинина.

Похвальное слово Павлу Николаевичу Грудинину

Наверно, надо было как-то по-другому хвалить. Или за что-то другое. Допустим, за создание на месте планово-убыточного совхоза имени Ленина весьма процветающего ЗАО "Совхоз имени Ленина"... Однако что получается? Что перевод социалистического предприятия на капиталистические рельсы привел к его процветанию? Странно, что П.Н.Грудинина выдвинули в президенты не либералы, а коммунисты.

По сути-то успех Грудинина - это полное посрамление социалистической системы хозяйствования!

Я даже не знаю, после Грудинина следует требовать от КПРФ полной и безоговорочной реабилитации А.Б.Чубайса, поскольку то, что сделал Грудинин с совхозом имени Ленина - это и есть приватизация по Чубайсу, то есть передача задарма неэффективного государственного предприятия - крепкому хозяину. П.Н.Грудинину.

Смотрим, что сделал Грудинин после того, как в 1995 году возглавил предприятие. Провел акционирование, в ходе которого из более, чем 500 собственников осталось около 40 владельцев акций с пакетом в 42 процента у самого Грудинина. Как это было проделано? Сначала акции были весьма технично обесценены для их держателей - было проголосовано, что дохода по акциям выплачиваться не будет, все пойет "в развитие". Потом было принято решение, что доли могут продаваться по цене не более 1500 долларов - это при сегодняшней цене за сотку земли в районе МКАД не менее 100 тысяч долларов. После чего акции были легко скуплены у мелких держателей вот по этой фиксированной цене.

Это так сказать "мягкая" схема, по которой акционеры хоть что-то получают. Но судя по тому, что уже 20 лет некоторые бывшие работники высказывают претензии, часть акций были даже не скуплена, а приобретена иначе. Есть такой термин "отжать"...

Бывшие работники подмосковного совхоза им. Ленина обратились за помощью к президенту РФ

Но не суть важно, как - П.Н.Грудинин сделался фактическим владельцем ЗАО и предприятие стало процветать. Не важно за счет чего - капитализм не спрашивает, откуда деньги, главное, чтобы много. Грудинин входит в число 1000 лучших менеджеров России, а ЗАО "Совхоз имени Ленина" значится среди 300 лучших сельхозпредприятий страны.

И неважно, каким образом приобретена собственность - главное, что забрали у быдла и передали крепкому хозяину. При котором и быдло как-нибудь, да прокормится. Средняя зарплата в "совхозе" сегодня 78 тысяч рублей - это средняя, у директора побольше, у разнорабочего, наверно, поменьше. Официальная зарплата директора около 2 миллионов... Но народ не голодает. Все у него более-менее, у народа.

Правда, площади под основное производство явно подсократились - это видно даже на кадастровой карте.

Надо полагать, что сократившиеся площади не требуют такого числа рабочих рук, как при бестолковом социалистическом государственно-плановом хозяйстве. Да и технологии прогрессивные тоже сокращают потребность в ручном труде. А работники торговых центров навряд ли проходят по штатному расписанию ЗАО Грудинина. Навряд ли сегодня там нужно и 500 или 700 сельхозрабочих. Зато и квартиры в новых домах в большом количестве работникам не требуются, можно пускать их в свободную продажу. А для сбора клубники и прочих сезонных работ совершенно нет нужды держать всю эту ораву на постоянной зарплате. Просто великолепно выстроена экономика!

Скажем, газета "Совершенно секретно" сообщает, что "финансовые успехи одного только «Каширского Молла» были несопоставимы с показателями совхоза имени Ленина. Так, по бухгалтерским данным на конец 2015 года, чистая прибыль и выручка «Вегаса» втрое превышала совхозные". Нет причин не верить.

Чем это в принципе отличается от блистательного успеха приватизаторов первой волны - Березовского, Ходорковского, Потанина? Разве что объемы в ЗАО "Совхоз имени Ленина" пожиже будут. Скажем, средняя зарплата в компании "ГМК "Норильский Никель" варьируется примерно от 34 583 руб. в месяц на должности оператора станков с ЧПУ до 128 699 руб. в месяц на должности начальника отдела. Это без учета зарплат топ-менеджеров, то есть совсем средние - вполне сопоставимо с грудининскими 78 тысячами усреденными. Так ведь еще и профиль предприятия не менялся, основное производство сохранено. Ну разве что население Норильска подсократилось, но ведь по программе переселения люди получали жилье в Краснодарском крае... И никаких коммерческих продаж не было, никаких девелоперских проектов.

Почему же Чубайс, Потанин, Прохоров не могут быть кандидатами от КПРФ, а Грудинин, успехи которого на ниве приватизации бывшей госсобственности явно поскромнее будут - может?

Чем таким подкупил (в хорошем смысле слова) П.Н.Грудинин коммунистическую общественность?