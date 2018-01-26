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Московский листок

Советские республики: инфраструктура и финансы

Опубликовано 26.01.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 4

ссср производство собственность
Советские республики: инфраструктура и финансы

Инфраструктура любой страны требует больших затрат, но крайне необходима. А передовые средства транспорта, логистика и телекоммуникации являются становым хребтом экономики и, если общество отдает эти сферы на откуп иностранным организациям – считай, это общество как суверенная единица перестало существовать.

Но именно поэтому путинское «государственно-частное партнерство» представляет огромную угрозу для страны - так как выгодно не столько народу, сколько офшорным воротилам. Кстати, поэтому Вашингтон и занялся российским офшорным болотом вплотную, чтобы через него добраться и до влияния на инфраструктуру, и до крушения национального суверенитета.

То есть, инфраструктура требует больших вложений, и нынешняя власть придумала «государственно-частное партнерство» для соединения правительственных и олигархических инвестиций. Но если олигархи берут вверх в этой связке - то получается еще хуже! Не государство берет у олигархов – а олигархи вновь сосут из государства! Тандем превращается в жирную кормушку для подобных «партнеров». И то верно, – якобы миноритарные акционеры всех этих «Газпромов», «РЖД», «Роснефти» являются главными операторами на самом деле, - и поэтому убытки списываются на государство почти всегда, а значительная часть прибыли берется себе. А если подобные акционеры обитают за рубежом и могут быть под контролем Вашингтона – последствия трудно представить.

Видя это, некоторые «либералы» упирают на дальнейшую пусть и внутреннюю, но приватизацию. А почему бы ровно не наоборот?!.. Почему бы государственную роль ни довести до ста процентов?!.. И советские республики как раз и совершают этот перелом! Инфраструктура должна быть полностью государственным делом - и никаких «партнеров» здесь и на ять не нать.

Но чтобы хватало средств, а они весомы в этом деле даже для государства, и нужно разобраться с финансами. Недаром инфраструктура и финансы рассматриваются фактически вместе в научных и деловых кругах. И большие кредиты с низкими ставками для инфраструктурных инвестиций обеспечиваются тремя основными факторами: темпом роста личных сбережений; размером положительного сальдо или дефицита государственного бюджета; а также движением иностранного капитала.

И, разумеется, говорить на столь обширную тему можно бесконечно, если вдаваться в подробности; поэтому волей-неволей придется говорить в самых базовых чертах для краткости ниже. В частности, никто не говорит, что дополнительный (иностранный) капитал не нужен совсем для социалистического государства. Но в том-то и дело, что он должен идти в общепринятых рамках кредитования; следовательно, без залезания в виде так называемого партнерства в важнейшие отношения собственности.

И в целом и общем как раз здесь мощь советских республик является во всей красе. Во-первых, хозрасчетный доход и немонополизированное экономическое соревнование повышают темп роста личных сбережений, и значительно. Во-вторых, справедливые налоги с прогрессивными, а не плоскими шкалами в области НДФЛ также позволят облегчить бремя малоимущих и поднять личные сбережения. И уж тем более советская демократия покончит с «микрозаймами» и вакханалией ростовщиков в области потребительского кредитования и ипотеки.

Сдерживание дефицитов госбюджета, которые не используются для финансирования повышающих производительность капиталовложений в экономику, является, пожалуй, самым прямым способом, которым правительство может повлиять на общий резерв способных к вложению средств. То есть, абсолютно не нужные траты на содержание сонма чиновников, когда один стул в кабинете «шефа» стоит треть автомобиля и так далее и тому подобное – будут прекращены и по количеству, и по качеству. Даже Советский Союз имел чиновников меньше, чем нынешняя Россия – а что уж говорить о советской демократии в виде фабзавкомов - советских республик - малого, но эффективного центра в виде столичного федерального округа. И что уж говорить еще раз о деофшоризации на этом основании, когда личные доходы и бюджетные средства остаются дома. Это ясно и без лишних слов.

Но более того! Казалось бы, «сухая и авторитарная» Советская власть противоположна широкому рынку капиталов. Отнюдь! Весьма отнюдь – потому что там, где нет больших рисков - там надежнее вложения – и тем шире рынок даже для иностранных капиталов. Следовательно, разумное планирование на базе советской демократии, заметное социальное страхование, устойчивый и большой бюджет и отсюда гигантская мощь социалистического государства привлечет большое число капиталов со всего мира путем выпуска ценных бумаг и тому подобное.

И еще раз – уже очевидно, что прошлый Союз не мог позволить себе развитый механизм ценных бумаг из-за напряженного состояния экономики путем «валового» исчисления и прочего абсурда подобного рода. Кстати, что еще раз доказывает, что никакого настоящего социализма в Советском Союзе не было; а торжествовал все тот же «военный коммунизм» на базе поголовного материально-технического снабжения, разумеется, оторванного от мирового рынка. Но как раз и наоборот! Если будет РЕАЛЬНЫЙ социализм с производственным и территориальным хозрасчетом в виде союза советских российских республик (Российского Союза) и отсюда крепкая валюта в том числе – то подобный рынок государственных бумаг будет ни только возможным, но и самым надежным, самым стабильным, а отсюда и самым большим и мощным. Уже одним этим – без лишних танков, ракет и самолетов – Российский Союз угрохает экспансию Соединенных Штатов почти сразу.

И говоря об инфраструктуре и финансах, нельзя обойти вниманием дополнительные, но крайне важные вопросы об информации (телекоммуникациях) и режиме субсидий.

Количество и качество информации, имеющейся в стране, приобретает все возрастающее значение в мировой конкуренции. Информация – это средство преодоления инертности и создания ощущения необходимости действовать, не теряя времени. Она представляет собой неотъемлемую часть в деле повышения конкурентного преимущества в сложившихся отраслях и в успешном ведении конкуренции в новых отраслях. Информация о рынках, технологии и конкуренции определяет решения производителей. Она высвечивает новые потребности и вскрывает таящиеся угрозы. И правительство играет видную роль в расширении информационной базы посредством государственной статистики, других источников, а также установления правил, предписывающих порядок раскрытия сведений. Наряду со сбором информации не менее важную роль играет и ее распространение. Политика правительства, нацеленная на мощный толчок распространению информации, содействует повышению уровня промышленности и производительности.

Но общественная собственность и социалистическое государство как раз и дают гигантский простор вышеозначенным процессам! Внутри всего такого общества нет парализующего механизма коммерческой тайны (не путать с патентами и авторским правом – это абсолютно другая история). А также – что скрывать – разумно, но централизованная разведка советского государства будет мощнее разведок конкурентов с соответствующим выигрышем в информации.

И насчет субсидий как важной сферы и строительства инфраструктуры, и финансов. Предоставление субсидий производству было и остается важным инструментом, используемым правительством в попытках повлиять на стоимость факторов производства и иным образом формировать конкурентное преимущество. Субсидируемые капвложения, субсидируемые исследования, субсидируемое сырье, субсидируемый экспорт и прямые дотации используются почти в каждой стране.

Но опыт Советского Союза показал наглядно, что бесконтрольность в этом смысле развращает. Постоянное субсидирование притупляет стимулы и создает настрой зависимости. Поддержка государства приводит к тому, что производителей бывает трудно заставить пойти на капиталовложения и связанный с ними риск без такой поддержки извне. Следовательно, предоставление налоговых льгот будет более рациональным средством, чем субсидии, поскольку заставляет браться за проекты только в том случае, если видна именно перспектива хозрасчетной выживаемости.

А вот косвенные субсидии в таких областях, как образование, университетские исследования и передовая инфраструктура, представляют собой гораздо более разумное вложение государственных средств с точки зрения улучшения конкурентных позиций промышленности. Подобным образом и предоставление стимулирования покупателям в виде налоговых вычетов и тому подобное часто является более эффективным способом дать толчок развитию передовых товаров, чем предоставление поддержки непосредственно производствам. Но именно социалистическое всевластие народа в виде Российского Союза – то есть, и всевластие покупателя - направит и субсидии в нужном направлении, то есть в социальную сферу и на условиях потребителя большим образом.

Итого! Никто не говорит, что нужен буквально прошлый Советский Союз. И хватит здесь тень на плетень наводить со стороны буржуазных апологетов. Наоборот, речь идет о таком подлинно социалистическом государстве – которое будет эффективнее и прошлого Союза, и нынешнего ГМК. То есть произойдет отрицание отрицания, когда назревающий Российский Союз будет на диалектический скачок выше прежнего, в то же время взяв все лучшее и из нынешнего ГМК путем положительного отрицания. Вот что такое советские республики в этом смысле и в области инфраструктуры и финансов.



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Всего комментариев к статье: 4
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derrickky3
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(без названия)
!OQQ!TOTOPIATJA!!!&& написал 26.01.2018 02:11
"И еще раз &#8211; уже очевидно, что прошлый Союз не мог позволить себе развитый механизм ценных бумаг из-за напряженного состояния экономики путем &#171;валового&#187; исчисления и прочего абсурда подобного рода. Кстати, что еще раз доказывает, что никакого настоящего социализма в Советском Союзе не было; а торжествовал все тот же &#171;военный коммунизм&#187; на базе поголовного материально-технического снабжения, разумеется, оторванного от мирового рынка. "
- То таки да! Что же это за социализм, если таки нет "рынка ценных бумаг", шопинга-лизинга, диллеров-киллеров... То таки да...
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MichaelLeate
MichaelLeate написал 26.01.2018 01:30
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