Тема актуальна как никогда. Даже основа основ российский политики по нынешним временам. К примеру, идеологи буржуазии канючат постоянно, что якобы социализм в Советском Союзе еще мог строить ракеты и танки; но уж хорошую колбасу, легковой автомобиль или кофемолку не был способен сделать никогда. А вот сейчас забитые полки магазинов демонстрируют «прогресс» путинского режима и так далее и тому подобное.

Но, во-первых, не будет танка – вообще ничего не будет. Любая колбаса пойдет на корм чужой армии, а не своей. Во-вторых, забитые полки без денег что ружье без патронов. Видимость имеется, а толку никакого; и насчет денег читай предыдущие выпуски. И в-третьих, надо вообще разобраться, что такое социализм и спрос. Еще большой вопрос, о чем идет речь на самом деле!

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Поднятая тема крайне интересна, но масштабна. Поэтому стоит подобраться к делу хотя бы в двух основных пунктах: «государственные закупки и стимулирование высокотехнологичного спроса» и «регламентация изделий и процессов и технические стандарты». Проще говоря, и спрос должен быть широким и требовательным - и предложение как качество и количество потребительских продуктов должно быть на соответствующем уровне.

А вот как раз мощным закупщиком и определителем параметров всего этого дела являются бюджеты всех уровней. И если государство держит высокую планку по отношению к организациям-поставщикам; а последние вынуждены интенсифицировать производство - то и рядовым покупателям «перепадает» хороший продукт заодно. Вот о правительственной политике в этом смысле и поговорим.

Государственные закупки могут работать как на пользу, так и во вред. Если оные превращаются в гарантированный рынок для некачественных товаров (путем откатов и тому подобное) – то это огромный вред. Производители в такой обстановке рассматривают спрос со стороны государства как нечто полагающееся по рождению. Таковые производители прибегают все более к коррупции в пользу установления слабых стандартов на изделия или других правил, рассчитанных на потворство низким технологиям. Но отсюда и начинается губительная спираль вниз, так как замедляется процесс введения новшеств. То бишь, возникает необходимость прибегать к еще более неприкрытому фаворитизму для оказания поддержки, и так по наклонной. А что уж говорить о выходе на международный рынок с его высоким уровнем! Это становится фактическим невозможным.

Но государственные закупки могут быть огромной позитивной силой и для рядовых потребителей при следующих обстоятельствах. Во-первых, и разумеется, если правительственные органы становятся требовательными и разборчивыми покупателями. Правительственные учреждения должны устанавливать строгие спецификации на изделия и изыскивать оптимальные виды продуктов - а не просто принимать все, что предлагают поставщики из числа организаций страны.

Кстати, здесь отнюдь не все просто в смысле «казенного патриотизма». Низкие стандарты могут прикрываться псевдопатриотической истерией «покупай отечественное». Если отечественное хотя бы приемлемого качества – да на здоровье и слава богу. А если «отечественное» таково, что некачественный продукт может принести страдания потребителю (плохое лекарство и тому подобное) – то увольте. Нет уж, тогда придется покупать импортное; и поэтому надо трезво понимать, о каком сорте патриотизма идет речь.

Во-вторых, соревнование между поставщиками должно быть мощное, прозрачное и честное. Государственные закупки должны включать сильный элемент справедливого соревнования. В частности, если стремиться к тому, чтобы закупки содействовали ни только хорошему удовлетворению нужд потребителей - но и способствовали технологическому совершенствованию местной промышленности – так это выгода вдвойне. Если поставщики привыкнут, что высокотехнологичный продукт по приемлемой цене побеждает очень часто, то общая культура поставок вырастит с соответствующим количеством и качеством.

Кстати, очень важную роль играют и военные поставки по их дороговизне для бюджета; но эта тема затронута в предыдущем выпуске хотя бы в целом и общем, поэтому для пущей доходчивости и краткости пойдем далее. Главное, чтобы требовательность и разборчивость государства вкупе с честным соревнованием присутствовала и здесь.

Далее, общеизвестно, что любое правительство оказывает влияние на условия спроса посредством регулирующих предписаний, которые затрагивают стандарты изделий и процессы изготовления; как, например, безопасность или воздействие на окружающую среду (в том числе предписания относительно шумности, загрязнения, внешнего впечатления и тому подобное), энергетическую эффективность изделий и производственную деятельность (например, условия работы персонала).

И здесь возникает еще одна опасность. Коррумпированные правительства склонны учитывать краткосрочные издержки, связанные со следованием жестким стандартам, гораздо более - чем обращать внимание на ту долговременную пользу, которую последние приносят в смысле стимулирования новшеств. Начинается нытье со стороны «своих» производителей, что, мол, высокие стандарты вызывают издержки здесь и сейчас; давайте подождем; но, якобы, как только, так сразу – и опять начинается спираль вниз в смысле «нет ничего более постоянного, чем временное».

А также огромную роль в поднятом аспекте играет судебная система в смысле ответственности за рекламации. Если за дефекты в товарах невозможно получить быструю и точную компенсацию, что развращает производителей неимоверно – то такой бардак тормозит рост и качество спроса весьма заметным образом, и хуже того, потребитель переходит на более качественные импортные товары.

И вот теперь, когда мы пусть галопом по европам, но выяснили реперные точки в этой теме - и становится потрясающе необходимым именно СОЦИАЛИЗМ. А именно: если главным агентом общества становится рядовой рабочий, колхозник, служащий через власть фабзавкомов – советских республик – демократического федерального центра, то есть властью становится самый распространённый ПОТРЕБИТЕЛЬ – то бардаку в этой сфере приходит карачун. Во-первых, закупочные органы – коль государство становится диктатурой трудящихся – становятся именно самыми требовательными и разборчивыми покупателями с выгодами выше. Во-вторых, соревнование между поставщиками становится подлинно реальным опять-таки с гигантским обозначенным выигрышем.

Кстати, недаром буржуазное общество боится внедрения смертной казни, а по имущественным делам особенно. Так как «элита» такого общества состоит почти полностью из фактических воров - то смертная казнь, будь она узаконенной, уготована им чуть ли ни за каждое деяние. То есть, буржуазное общество без каждодневного преступления по отношению к потреблению и спросу трудящимся существовать не может; и, хотя безответственность в этом вопросе выдается якобы за гуманизм, на самом деле это самое подлое прикрытие для бесконечного воровства и эксплуатации.

В-третьих, буржуазное общество боится научных стандартов, как черт ладана. Особенно это наглядно в современной России! Первым делом – самым первым делом чуть ли ни прежде всего, даже почти одновременно с приватизацией – чубайсовско-гайдаровское правительство отменило советские ГОСТы и заменило их весьма лукавыми ТУ. Куда уж нагляднее для умного человека! Уже это должно навести на серьезные раздумья для всякого здравого гражданина. И, разумеется, наоборот: где подлинно социалистическое общество – там и передовые производственные и потребительские стандарты.

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Итого. Все путинские экивоки на забитые полки магазинов ложны и нелепы. Потому что, во-первых, это изобилие существует хотя бы потому, что танки и самолеты, сконструированные в советские времена, и охраняют эти витрины. Не было бы одного – не было бы и другого. Конечно, можно было бы испытать позор Югославии с бомбежкой Белграда, когда полки магазинов полны, но не было даже элементарно приемлемых средств ПВО – только зачем?!...

Во-вторых, надо еще разобраться, где найти деньги, чтобы эти полки ни превратились в мумии или ископаемые. Какой толк от продукта, если его тяжело купить.

И в-третьих, и главное: не факт, что в Советском Союзе был вообще социализм, исходя из вышесказанного. Далеко не факт! Коль не хватало средств одновременно на танки и масло, и выбрали все же танки; и правильно сделали, коль Россия не дошла до позора Югославии; но тогда был все тот же уравнительный «военный коммунизм» для защиты родины. А вот сейчас, когда почва для высоких производительных сил и производственных отношений назрела и перезрела, следовательно, и основы реального социализма стучатся в двери – терпеть путинский режим и в сфере потребления ПОЗОРУ ПОДОБНО.

И еще раз – сравнение нынешней потребительской сферы с прошлой советской в смысле дискредитации социализма со стороны путинских идеологов неверно в корне. По простейшей причине – а не факт вообще, что в Советском Союзе был социализм как таковой. Вот первичный уравнительный «военный коммунизм», необходимый для банального выживания нации со всеми плюсами, но и вытекающими отсюда минусами в потребительском смысле – существовал. А социализм с соответствующей сферой потребления ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ПОСТРОИТЬ. Как наглядно видно выше. И когда реальный социализм будет построен – тогда паралич и нищета буржуазной сферы потребления станут очевидными.