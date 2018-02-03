Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Социализм и спрос

Опубликовано 03.02.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 8

социализм экономика союз
Социализм и спрос

Тема актуальна как никогда. Даже основа основ российский политики по нынешним временам. К примеру, идеологи буржуазии канючат постоянно, что якобы социализм в Советском Союзе еще мог строить ракеты и танки; но уж хорошую колбасу, легковой автомобиль или кофемолку не был способен сделать никогда. А вот сейчас забитые полки магазинов демонстрируют «прогресс» путинского режима и так далее и тому подобное.

Но, во-первых, не будет танка – вообще ничего не будет. Любая колбаса пойдет на корм чужой армии, а не своей. Во-вторых, забитые полки без денег что ружье без патронов. Видимость имеется, а толку никакого; и насчет денег читай предыдущие выпуски. И в-третьих, надо вообще разобраться, что такое социализм и спрос. Еще большой вопрос, о чем идет речь на самом деле!

***

Поднятая тема крайне интересна, но масштабна. Поэтому стоит подобраться к делу хотя бы в двух основных пунктах: «государственные закупки и стимулирование высокотехнологичного спроса» и «регламентация изделий и процессов и технические стандарты». Проще говоря, и спрос должен быть широким и требовательным - и предложение как качество и количество потребительских продуктов должно быть на соответствующем уровне.

А вот как раз мощным закупщиком и определителем параметров всего этого дела являются бюджеты всех уровней. И если государство держит высокую планку по отношению к организациям-поставщикам; а последние вынуждены интенсифицировать производство - то и рядовым покупателям «перепадает» хороший продукт заодно. Вот о правительственной политике в этом смысле и поговорим.

Государственные закупки могут работать как на пользу, так и во вред. Если оные превращаются в гарантированный рынок для некачественных товаров (путем откатов и тому подобное) – то это огромный вред. Производители в такой обстановке рассматривают спрос со стороны государства как нечто полагающееся по рождению. Таковые производители прибегают все более к коррупции в пользу установления слабых стандартов на изделия или других правил, рассчитанных на потворство низким технологиям. Но отсюда и начинается губительная спираль вниз, так как замедляется процесс введения новшеств. То бишь, возникает необходимость прибегать к еще более неприкрытому фаворитизму для оказания поддержки, и так по наклонной. А что уж говорить о выходе на международный рынок с его высоким уровнем! Это становится фактическим невозможным.

Но государственные закупки могут быть огромной позитивной силой и для рядовых потребителей при следующих обстоятельствах. Во-первых, и разумеется, если правительственные органы становятся требовательными и разборчивыми покупателями. Правительственные учреждения должны устанавливать строгие спецификации на изделия и изыскивать оптимальные виды продуктов - а не просто принимать все, что предлагают поставщики из числа организаций страны.

Кстати, здесь отнюдь не все просто в смысле «казенного патриотизма». Низкие стандарты могут прикрываться псевдопатриотической истерией «покупай отечественное». Если отечественное хотя бы приемлемого качества – да на здоровье и слава богу. А если «отечественное» таково, что некачественный продукт может принести страдания потребителю (плохое лекарство и тому подобное) – то увольте. Нет уж, тогда придется покупать импортное; и поэтому надо трезво понимать, о каком сорте патриотизма идет речь.

Во-вторых, соревнование между поставщиками должно быть мощное, прозрачное и честное. Государственные закупки должны включать сильный элемент справедливого соревнования. В частности, если стремиться к тому, чтобы закупки содействовали ни только хорошему удовлетворению нужд потребителей - но и способствовали технологическому совершенствованию местной промышленности – так это выгода вдвойне. Если поставщики привыкнут, что высокотехнологичный продукт по приемлемой цене побеждает очень часто, то общая культура поставок вырастит с соответствующим количеством и качеством.

Кстати, очень важную роль играют и военные поставки по их дороговизне для бюджета; но эта тема затронута в предыдущем выпуске хотя бы в целом и общем, поэтому для пущей доходчивости и краткости пойдем далее. Главное, чтобы требовательность и разборчивость государства вкупе с честным соревнованием присутствовала и здесь.

Далее, общеизвестно, что любое правительство оказывает влияние на условия спроса посредством регулирующих предписаний, которые затрагивают стандарты изделий и процессы изготовления; как, например, безопасность или воздействие на окружающую среду (в том числе предписания относительно шумности, загрязнения, внешнего впечатления и тому подобное), энергетическую эффективность изделий и производственную деятельность (например, условия работы персонала).

И здесь возникает еще одна опасность. Коррумпированные правительства склонны учитывать краткосрочные издержки, связанные со следованием жестким стандартам, гораздо более - чем обращать внимание на ту долговременную пользу, которую последние приносят в смысле стимулирования новшеств. Начинается нытье со стороны «своих» производителей, что, мол, высокие стандарты вызывают издержки здесь и сейчас; давайте подождем; но, якобы, как только, так сразу – и опять начинается спираль вниз в смысле «нет ничего более постоянного, чем временное».

А также огромную роль в поднятом аспекте играет судебная система в смысле ответственности за рекламации. Если за дефекты в товарах невозможно получить быструю и точную компенсацию, что развращает производителей неимоверно – то такой бардак тормозит рост и качество спроса весьма заметным образом, и хуже того, потребитель переходит на более качественные импортные товары.

И вот теперь, когда мы пусть галопом по европам, но выяснили реперные точки в этой теме - и становится потрясающе необходимым именно СОЦИАЛИЗМ. А именно: если главным агентом общества становится рядовой рабочий, колхозник, служащий через власть фабзавкомов – советских республик – демократического федерального центра, то есть властью становится самый распространённый ПОТРЕБИТЕЛЬ – то бардаку в этой сфере приходит карачун. Во-первых, закупочные органы – коль государство становится диктатурой трудящихся – становятся именно самыми требовательными и разборчивыми покупателями с выгодами выше. Во-вторых, соревнование между поставщиками становится подлинно реальным опять-таки с гигантским обозначенным выигрышем.

Кстати, недаром буржуазное общество боится внедрения смертной казни, а по имущественным делам особенно. Так как «элита» такого общества состоит почти полностью из фактических воров - то смертная казнь, будь она узаконенной, уготована им чуть ли ни за каждое деяние. То есть, буржуазное общество без каждодневного преступления по отношению к потреблению и спросу трудящимся существовать не может; и, хотя безответственность в этом вопросе выдается якобы за гуманизм, на самом деле это самое подлое прикрытие для бесконечного воровства и эксплуатации.

В-третьих, буржуазное общество боится научных стандартов, как черт ладана. Особенно это наглядно в современной России! Первым делом – самым первым делом чуть ли ни прежде всего, даже почти одновременно с приватизацией – чубайсовско-гайдаровское правительство отменило советские ГОСТы и заменило их весьма лукавыми ТУ. Куда уж нагляднее для умного человека! Уже это должно навести на серьезные раздумья для всякого здравого гражданина. И, разумеется, наоборот: где подлинно социалистическое общество – там и передовые производственные и потребительские стандарты.

***

Итого. Все путинские экивоки на забитые полки магазинов ложны и нелепы. Потому что, во-первых, это изобилие существует хотя бы потому, что танки и самолеты, сконструированные в советские времена, и охраняют эти витрины. Не было бы одного – не было бы и другого. Конечно, можно было бы испытать позор Югославии с бомбежкой Белграда, когда полки магазинов полны, но не было даже элементарно приемлемых средств ПВО – только зачем?!...

Во-вторых, надо еще разобраться, где найти деньги, чтобы эти полки ни превратились в мумии или ископаемые. Какой толк от продукта, если его тяжело купить.

И в-третьих, и главное: не факт, что в Советском Союзе был вообще социализм, исходя из вышесказанного. Далеко не факт! Коль не хватало средств одновременно на танки и масло, и выбрали все же танки; и правильно сделали, коль Россия не дошла до позора Югославии; но тогда был все тот же уравнительный «военный коммунизм» для защиты родины. А вот сейчас, когда почва для высоких производительных сил и производственных отношений назрела и перезрела, следовательно, и основы реального социализма стучатся в двери – терпеть путинский режим и в сфере потребления ПОЗОРУ ПОДОБНО.

И еще раз – сравнение нынешней потребительской сферы с прошлой советской в смысле дискредитации социализма со стороны путинских идеологов неверно в корне. По простейшей причине – а не факт вообще, что в Советском Союзе был социализм как таковой. Вот первичный уравнительный «военный коммунизм», необходимый для банального выживания нации со всеми плюсами, но и вытекающими отсюда минусами в потребительском смысле – существовал. А социализм с соответствующей сферой потребления ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ПОСТРОИТЬ. Как наглядно видно выше. И когда реальный социализм будет построен – тогда паралич и нищета буржуазной сферы потребления станут очевидными.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Об стенку убиться
брэд написал 03.02.2018 08:43
"Даже номинально легковые автомобили и кофемолки закупаются во всякие думы и гос. офисы огромными партиями"
--
Вот новый перл.
"Копылов", вы хоть представляете соотношение количеств этих товаров, - которые, при всем желании, может поглотить бюджет, - и которое продаются на рынке (в магазинах)? Вы знаете, что такое цифры? Или не знаете?
Вы знаете, что в экономике, прежде чем что-нибудь ляпнуть, нужно хоть немного подумать, а еще лучше, взять из статистики цифры и оценить их соотношение?
Вам, "Копылов", нужно учиться с первого класса, а не статейки строчить. Или вас модерировать, чтоб не захламляли и-нет своей чепухой, если вы со своим графоманским зудом справиться не можете.
Ответить
Detmebbop
Detmebbop написал 03.02.2018 08:29
Детская мебель на заказ в Нижнем Новгороде - <a href=http://1-meb.ru>1-meb.ru</a>
<a href=http://1-meb.ru> детская мебель</a>
Ответить
Re: С ума сойти
Опять тоже самое написал 03.02.2018 06:38
Проблема не в том, что он "рассуждает по-книжному", а том, что он не рассуждает вообще, а повторяет одно и тоже, как под копирку.
Ксли кто этого не видит, то у того в голове полный "брэд".
Идеи же которые он пытается транслировать, по сути не марксистские, утопические. Ну еще он использует некоторые штампы еще перестроечной пропаганды, в примитивном виде.
Ответить
Re: дитя какое-то
СергеЮ КопыловУ написал 03.02.2018 05:21
Сергей Копылов написал 03.02.2018 03:04
... рано читать такие тексты некоторым
=============
Поздно некоторым писать такие тексты. Пора отвечать на спрос о непостроенном коммунизме, катая тачку Энгельса на Колыме!
Ответить
(без названия)
Чингачгук написал 03.02.2018 03:20
Если немного отстраниться от "измов", то получается следующая картина.Во первых:стихийный "саморегулируемый"рынок-плод фантазии "отцов Русской демократии,поскольку и при капиталистической экономике он государством так,или иначе регулируется...Госзакупки и госстандарты имеют как плюсы,так и минусы,минус-неповоротливость,плюс-единый контроль качества,или вообще,хоть какой-то контроль,потому,что при нынешнем Российском бардаке его и вовсе нет и купить можно любую отраву под маркой качественного продукта...А такое рыночное "изобилие",как сейчас легко можно было сделать и в Советские времена,надо было лишь задрать цены в десятки раз и открыть шире двери для импорта,которые сейчас-распахнуты настежь,что вовсе не означает,однако,какого-либо движения в собственной экономике.В этом смысле говорить о "преимуществах свободного рынка"можно только глядя на запад,поскольку в России произошел не "прогрессивный рыночный скачок",а откат к средневековому восточному базару...
Ответить
дитя какое-то
Сергей Копылов написал 03.02.2018 03:04
С ума сойти. С каких пор закупщиком колбасы, легкового автомобиля или кофемолки является бюджет? Их покупает покупатель в магазинах.
---------------------------------------------------------------------
дитя какое-то. Даже номинально легковые автомобили и кофемолки закупаются во всякие думы и гос. офисы огромными партиями - но если по сути, то действительно, рано читать такие тексты некоторым. Мозги уже съедены пиаром и болтовней. И ведь еще ругается, слюной брызжет. Да, хоть минимум модерации не помешал бы.
Ответить
С ума сойти
брэд написал 03.02.2018 01:43
"А вот сейчас забитые полки магазинов демонстрируют "прогресс" путинского режима "
--
А то вы не знаете, что все эти товары импортного производства? Делать сами как не могли, и не хотели, так и не могут.
.
"но уж хорошую колбасу, легковой автомобиль или кофемолку не был способен сделать никогда"
"как раз мощным закупщиком и определителем параметров всего этого дела являются бюджеты всех уровней"
--
С ума сойти. С каких пор закупщиком колбасы, легкового автомобиля или кофемолки является бюджет? Их покупает покупатель в магазинах.
.
А дальше идет такой бред, что тошно. Некто, пишущий под псевдонимов "Копылов", находится в кругу своих идей, оторванных от жизни, не знает как и что делается, и рассуждает по-книжному.
Ответить
(без названия)
!!!TOTTAKIBOG-TOT!!!!&&& написал 03.02.2018 01:15
"основы реального социализма стучатся в двери &#8211; терпеть путинский режим и в сфере потребления ПОЗОРУ ПОДОБНО."
- Тут не в "путинском режиме" дело, а таки - в диктатуре бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных в лице их таки передового отряда ебаныхвротлибераловиправозащитников - то таки да! если тот же путин дает лярд каим-то таки дрочителям, которые на сценах таки своих творчильников только и делают, что хями таки размахивают - то это уже то таки да! Понятно, что эту диктатуру гораздо лучше (для тупых населюков) таки осуществлял бы Алкаш Мордатый, но таки его уже нет... То таки да..
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
03.02.2018
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала дефицит угля в стране!
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала ...
03.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Титане, возможно, есть жизнь, для нас совершенно бесполезная (22)
Айнур Курманов: Это семья Назарбаева организовала дефицит угля в стране! (1)
Не хотите идти в крепостные - отберем детей! Но после выборов (4)
Имя России (Экипаж галеры боевой) (4)
Анатолий Баранов: С противником все понятно. Со своими - вопросы (7)
282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками (2)
Малодушно не вернувший Сталинграду имя к 75-летию битвы Путин равняется на дедов (10)
Педагога Макаренко уволили за то, что считал восемь тысяч маленькой зарплатой (7)
А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина? (42)
Грудининские "недозакрытые" счета за границей не пускают его в президенты (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: АП, куку!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Мандавошки в космос не летают
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Воспоминания о Волгограде
Максим Калашников Максим Калашников: Ураганный огонь по рейтингу Грудинина открыт
Максим Калашников Максим Калашников: 282-я статья: людей бросают за решетку уже пачками
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss