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Московский листок

Сиднем пересидеть: депрессия и репрессии

Опубликовано 29.01.2018 автором в разделе комментариев 6

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Сиднем пересидеть: депрессия и репрессии

Контуры «стратегии» Кремля в новой Холодной войне обрисовались 

Ничего не менять и пересидеть до лучших времен. Закручивая гайки внутри РФ до предела. Так можно охарактеризовать ту «стратегию», которой держатся сегодня в Кремле.

Но заморозить историю уже невозможно. 

 

СВОЕОБРАЗНО ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ПРОШЛОГО 

Нынешний режим в РФ своеобразно понял печальный опыт Советского Союза. С точки зрения нашей клептократии, если бы руководство СССР в 1985 году просто зажало гайки, применив для острастки социума репрессии и усовершенствовав пропаганду, то просто переждало бы сложные времена. И могло дождаться периода повышения цен на нефть. Например, щедро снабдив Ирак оружием и советниками перед его вторжением в Кувейт летом 1990-го.

Отсюда и нынешняя «стратегия» Кремля. Ни черта не менять. Дуть в дуду милитаризма, причем милитаризма именно тупого, а не умного. Не менять «элиту». Установить в РФ копию не столько сталинского порядка, сколько аналог гаитянской диктатуры Папы Дока. Но если у Дока Дювалье в качестве «духоскреп» выступал культ вуду, то у «северного Гаити» ту же роль играет культ победы в Великой Отечественной. Примазывание клепоткратии к славным победам Прошлого, к коим она ни малейшего отношения не имеет.

Вместо кондового социалистического маразма в экономике – маразм либерально-монетаристский. С намеренным погружением подвластных масс во мрак безмыслия и глупости. А для того, чтобы запугать электорат до смерти и превратить его в покорное стадо – новые репрессии. Когда за решетку кидают уже только за инакомыслие и нежелание падать ниц перед Портретом. С культом личности, слизанным как раз с Гаити, а не с советских тридцатых. И – никакой индустриализации. Сырье и только сырье. Что бы там ни говорилось с высокой трибуны. Индустриализация опасна для «элиты». Продавать сырье чужим индустриям – легче и безопаснее.

Такая «стратегия» уже очевидна. Они считают, что, одурив нас пропагандой и запугав репрессиями, пересидят и дождутся времени, когда углеводороды вновь подорожают.

 

ЧЕГО ОНИ НЕ УЧЛИ? 

План, конечно, хоть куда. Но не учтены некоторые досадные «мелочи».

Например, то, что РФ – лишь бледное подобие Советского Союза 1985 года. С тех пор утрачены мощные технологическая и промышленная базы. Утеряны миллионы специалистов высочайшего качества. Да и по сравнению с советскими управленцами, проходившими школу руководства в Деле, начиная с производства, нынешние чиновники – так, щантрапа. Сброд. Сволочь. Граница государства проходит теперь под Смоленском, и даже Белоруссия нынче – весьма условный союзник. Зато есть деографический кризис, нищета, махровый застой в экономике с нарастающим отставанием от прочего мира. В том числе – и в науке с техникой.

В отличие от СССР 1985 года, нынешняя расейская «элита», которая ни черта не производит и лишь потребляет – это тяжелейший камень на шее экономики. Содержание постсоветской «знати» в десятки раз дороже, нежели издержки СССР на свою номенклатуру. Ибо один средний «элитник» в РФ по потреблению – аналог сотни советских начальников. При том, что население РФ – вдвое меньше, чем в СССР 1985 года. Да и экономика вдвое слабее.

Советская элита все-таки созидала, пускай и не так хорошо, как нам того хотелось бы. Эта – лишь отнимает и делит. Советские министры и аналоги губернаторов не держали миллиарды долларов на Западе. И дети их учились да жили в СССР.

В СССР 1985 г. не было сорвавшихся с цепи банд расейских силовиков, опустошающих и парализующих экономику. Даже в горячечном бреду никто в 1985-м представить себе не мог, что офицеры МВД и КГБ СССР примутся захватывать заводы и фабрики или опустошать их счета. Что налоговые органы СССР начнут оставлять после себя развалины агрохозяйств, НИИ и НПО. Причем при содействии прокуратуры и судов.

Огромная прожорливая орава «силовиков», желающих обогащаться – фактор сам по себе роковой. Особенно в сочетании с качеством расейской «элиты», бестолковщиной в госуправлении и экономическим застоем.

Наконец, Советский Союз обладал суверенной финансовой системой. Аналогичная система РФ полностью зависима от Запада.

Все это в совокупности и позволяет нам сделать вывод: не получится у вас сиднем пересидеть. Особенно при том, что темпы роста экономики США и ЕС в полтора-два раза выше, чем у РФ. О Китае Максим Калашников и вовсе молчит. 

 

ТАКИ БИТВА С ЕЛЬЦИНСКИМИ ОЛИГАРХАМИ? 

В этих условиях режим рассчитывает лишь на оголтелую пропаганду. Которая становится все примитивнее и «быдлее».

Нынче среди шакалов пропагпанды возникло новое поветрие. Якобы сейчас идет смертельная битва Путина и ельцинских олигархов. Особенно лезет из шкуры вон один из шакалов Табаки, раньше подвизавшийся на Украине в Соцпартии Витренко.

Где ж они увидели эту брань святую, битву эпических масшатабов?

Начнем с определения «олигарх». В быдлеющей пропаганде Эрэфии олигархами начали называть вообще богатых людей. У них и Грудинин – уже олигарх, и сын его – тоже. А между тем, олигархия в переводе с эллинского – «власть немногих». Олиго – немного, архэ – власть. Олигарх нынче – это как минимум долларовый милииардер (или многомиллиардер), который либо сам совмещает богатство с политической властью. Либо, формально являясь частным лицом, он назначает министров и губернаторов, влияет на администарцию президента и на решения самого Кремля.

С этой точки зрения Грудинин, не влияющий даже на власть в Подмосковье – представитель среднего бизнеса.

А вот настоящая олигархия в РФ никуда не делась. С ельцинских времен ушли в небытие лишь банкир Смоленский, газовики Вяхирев и Черномырдин, телемагнат Гусинский, мэр Москвы Лужков-Батурина. Да вот Ходорковского ограбили. Березовский вообще был олигархом весьма относительным. Там больше видимости было. Ну, вот еще Тельман Исмаилов слетел с пьедестала вместе с Лужко-Батуриной.

А вся прочая ельцинская олигархия – на месте, и прекрасно себя чувствует. Да, помню, как Путин насмерть бился с такими олигархами, как Абрамович, Фридман, Вексельберг и Блаватник. Сколько он им отвалил народных средств за выкуп акций «Сибнефти» и «ТНК»? Свыше тридцати миллиардов долларов. Наших с вами, между прочим, денежек. Фридман теперь в медицину Америки вон инвестирует миллиардами. Без всякого страху. Абрамович тоже процветает.

Вексельберг в РФ – гранд и уважаемый в Кремле человек. Хозяин «Сургунтефтегаза» Богданов – тоже. Отлично устроился Усманов. Ему вон поручают делать аналог системы «Платон», только уже для торговли. «Никелевые» Прохоров и Потанин цветут и пахнут. Как и алюминиевый король Дерипаска. Металлургические Лисин и Мордашов. Чубайс по факту – тоже олигарх. С ельцинских времен ведет свою «звездную карьеру» глава ВТБ Костин. Никто из них Путина не свергает. И он их не трогает. Совершенно неприкосновенны горские евреи типа Года Нисанова, врочающие московской недвижимостью. Агаларов, Керимов, Махмудов – все на месте. Керимова арестовали французские полицейские, а никак не российские. С кем же насмерть сражается ВВП?

Зато с 2000 г. образовалась новая олигархия – высшие чиновники. Они просто выступают теневыми миллиардерами. Руководство силовых структур, прокуратуры, министерств – у них нет своего бизнеса? Появились новые олигархи: клан Ковальчуков, Ротенберги, Тимченко. В олигархи выбился Греф. Это они бьются не на жизнь, а насмерть с ельцинскими олигархами? Что-то не вижу. Скорее, обнимаются.

В общем, шакалы кремлевской пропаганды слетают с катушек. Меня тут (вместе с Грудининым) обвинили в том, что работаю, де, на ельцинских олигархов. Сие уже не пропаганда, а Кащенко. Вместе с Канатчиковой дачей.

Как вы ни лезьте из шкуры вон, а все равно не сможете изобразить из нынешней орлигархически-сырьевой клептократии «возрождение СССР». С равным успехом можно пытаться поставить маньяка Джека Потрошителя на одну доску с великим хирургом Пироговым.

Бой часов истории все равно раздастся…

От редакции: Конечо, Грудинин не олигарх в классическом варианте, министров не назначает, губернаторов на плаху не посылает, перед государем шляпу снимать обязан.

Но и средним бизнесом ЗАО "Свохоз имени Ленина" не назовешь - тут и число занятых явно больше 250, и объемы заметно выше 2 миллиардов рублей в год. Так что бизнес у Грудинина, конечно, крупный. 

Влияет или нет Грудинин на региональную власть? Судя по всему, да, если представители этой региональной и даже федеральной власти с ним в отношения вступают.

Похвальное слово Павлу Николаевичу Грудинину

Как видим, и губернаторы к нему захаживают, и министры. С губератором Ростовской области, вернее, с его сыном у сына П.Грудинина общий бизнес. Ну и сам Павел Николаевич с сентября прошлого года - председатель совета города Видное, то есть на уровне своего ареала очень политически влиятельный человек, раз может организовать в крупном подмосковном городе такой совет, чтоб его избрали руководителем.

Так что на уровне Подмосковья вполне тянет на местного "олигарха", хотя, конечно, немного в кавычках. Лет 200 назад был бы, наверняка, уездным предводителем дворянства. А может и губернским, чем черт не шутит?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Чекистская хунта подыхает и это очень хорошо
Пафнутий..(а.2) написал 29.01.2018 09:43
Ничего красным гестаповцам не поможет.
Чтобы прокоммунистическая банда Путина не предприняла, она все-равно проиграет.
США в миллиард раз сильнее кегебешного Рашкостана.
Дни лубянской палачни - сочтены.
После уничтожения гэбэшного зверинца, надо будет как следует взяться за разного рода "калашниковых". По-моему мнению, эти ребята тоже заслуживают самого сурового наказания, за то что лизали жопу чекистскому королю и тем самым вредили русскому демократическому движению.
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(без названия)
Великий Ког написал 29.01.2018 09:03
Как говорит Великий Ког Какашников Великий и Ужасный вы все ***** а Какашников - Великий Ког
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Рассказ
Рассказ написал 29.01.2018 08:59
Как-то раз сосу я член негру на Красной площади, как вдруг подходит полицейский и начинает трахать меня прямо в задницу. Через какое-то время я почувствовала что вот-вот обосрусь и обосралась таки прямо полицейскому на член и на форму, после чего полицейский заставил меня слизывать мое дерьмо с его члена и формы. В процессе я вошла во вкус и облизала все дочиста.
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Мяу
Мяукин написал 29.01.2018 08:47
Максютка,ты крестик сними или трусы надень. Ты же недавно в силовых структурах 3 силу видел. Вот те раз, а сегодня они охальники, теневые олигархи.
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не пересидят - сами лодку раскачают а потом побегут
Влад 599 написал 29.01.2018 05:40
не пересидят - сами лодку раскачают а потом побегут
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Вон
Илюша написал 29.01.2018 04:20
Муромец Илюша 33 года сиднем сидел, а каким батыром стал.
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