По поводу "Кремлевского доклада". И о крахе кремлевских "инновашек"

Что показал нам топорно-примитивный "Кремлевский доклад" Минфина США во главе со Стивеном Мнухиным-Менухиным?

Лишь то, что бомонд Соединенных Штатов не намерен наносить решительного удара по "илитке" РФ и раздевать ее до нитки. Открытая часть доклада сделана откровенно топорно, без попытки стравить "илитку" РФ друг с другом. Во враги не попали Кудрин, Чубайс, Нибиуллина, Кадыров, Минниханов (получается, "спалили" своих). Зато выслуживавшиеся перед США Греф, Шувалов, Фридман оказались в числе врагов. Во враги чохом записали практически всех миллиардеров и высших чиновников. А когда всех записывают - это уже нестрашно.



Пока не последовали запрет американским финанситам покупать долговые бумаги государства РФ, нет признаков массовой конфискации богатств "илитки" на Западе, равно как и ареста валютных резервов РФ. (Боюсь, не будет этого и в секретной части доклада).



Делаю вывод: вопреки моим (да и многих других) опасениям, янки пока не собираются с ходу наносить зубодробительные удары по Кремлю и натравливать "илитку" на ВВП. Видимо, им сейчас внутренние проблемы важнее.



Поэтому просто обязан отметить две тактические победы Путина: очередное промедление Америки в деле конфискации богатств российского бомонда за рубежом - раз. Успешная работа по обеспечению удорожания нефти - два. Это - передышка для Кремля. Пока нет признаков того, что Вашингтон учинит некие диверсии перед выборами Путина. Будь то показательные первые конфискации активов или девальвация рубля.



***



Однако стратегически Путин проигрывает. Ведь экономика США растет в год вдвое быстрыми темпами, нежели экономика РФ. Кремль ничего не может поделать с застоем в экономике, с обнищанием граждан и регионов. Он бессилен преодолеть нарастающее научно-техническое отставание РФ от Запада и от Китая.



На наших глазах с позором проваливаются кремлевские "инновационные институты" - АСИ (Агентство стратегических инициатив) и НТИ (Научно-технологическая инициатива). Как и "пузырь" Сколково. Они попросту неработоспособны. Это отлично видно на примере беспилотного автомобиля КАМАЗ, еще недавно - парадного кремлевского проекта. Оказывается, все кончилось пшиком! Выход на западные и китайский рынки сразу же дали стократ больший эффект. А все эти сколковы-аси-нти оказались очередной бюрократической волокитой. Эрэфия не может осмелиться сделать что-то первой в мире по части науки и техники.

Все это, вкупе с бессилием Кремля в экономике, и грозит РФ поражением. Пускай отсрочку Москва и получила.

Подробности - ниже...

http://expert.ru/expert/2018/05/ii-trebuet-otlichnoj-matematicheskoj-shkolyi/

"В Лас-Вегасе 9–12 января проходила ежегодная международная выставка потребительской электроники CES-2018. Более четырех тысяч производителей приехали туда продемонстрировать свои достижения. Среди них была и компания Cognitive Technologies — единственный российский участник CES, создающий системы искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотников. Мы встретились с президентом компании Ольгой Усковой и поговорили о результатах выставки, о будущем беспилотного транспорта и о том, есть ли толк от государственной поддержки в России...

...— Каковы итоги выставки. Вы заключили новые контракты, соглашения о сотрудничестве?



— Подписали контракты о намерениях. Раньше мы не сотрудничали с Китаем, а CES дал нам сразу семь партнеров оттуда.



В Китай мы хотим уже давно. Это миллиарды пользователей, быстрорастущий рынок. Но раньше мы не понимали, как работать с интеллектуальной собственностью в Китае. На CES нам удалось договориться с партнерами, что будем работать в европейском праве. Так что вопрос сдвинулся с мертвой точки.



CES принес развитие американских и европейских контрактов, несколько интересных альянсов с созданием новых продуктов. Анонсировать пока не могу, но скажу, что с двумя крупными европейскими компаниями мы договорились об умных деталях с нашим ИИ, которые пойдут в серию уже в этом году...



...— Кроме вас были еще российские компании?



— По каталогу было еще 18 компаний. Был коллективный стенд, который привез Минэк, была команда с умными экранами, они хорошо выступили. Но это совсем немного. Было видно, что у России нет экономики. Есть коллективы с интересными наработками, но нет инфраструктуры для их поддержки. Мы выжили только за счет собственных денег.

— Почему так получилось? Ведь создали Агентство стратегических инициатив (АСИ), запустили Национальную технологическую инициативу (НТИ). Они вроде бы должны способствовать развитию технологий.



— Ну это позор. Мы участвовали в НТИ, но ушли от этого.



Когда нас туда пригласили, они только формировали AutoNet. Дали обещания, поставили цели. Основная цель — запустить беспилотный КамАЗ на международные рынки. Тогда это было возможно: грохнулся рубль, КамАЗ был дешевле, чем Daimler и Volvo. Можно было попробовать занять хотя бы азиатские рынки, Ближний Восток, Африку.



Мы прошли через все показы, рабочие группы, покатали всех кого можно на тестовых образцах, все чиновники под попой почувствовали беспилотные десять тонн. Вышло постановление правительства о запуске проекта, и после этого начался цирк. Одна экспертная группа, потом другая, потом третья — и так два года без принятия решений.



— То есть проблема в бюрократии?



— В отсутствии целеполагания. Им ничего не нужно. Мы не знаем, какую задачу решает АСИ, но эта задача не связана с реальным сектором экономики, с прорывными технологиями.



Из-за ситуации с АСИ мы потеряли год: могли бы выйти на международный рынок в конце 2015 года, а не в конце 2016-го. КамАЗ как беспилотный автомобиль, по моему мнению, уже упустил шанс выйти на международный рынок. А три года назад сделать это было довольно легко.



— Чем это грозит России?



— Для страны это возможная потеря идентичности через пятьдесят лет. Происходит научно-техническая революция. Разделение труда в мире будет определяться ролью страны на высокотехнологических рынках. Если страна не будет на них представлена, она станет просто сырьевым придатком, складом, где будут хранить отходы. К сожалению, текущая экономическая политика пока закладывает такой сценарий.



— И что делать?



— Перейти на проектный режим, поменять людей, закрыть то, что не работает. Надо прекратить это разграбление. А то уже звучит идея о втором Сколково в Петербурге. Это совсем смешно.



Сколково как институт недоработано: юридически, с точки зрения пиара. На мой взгляд, надо делать что-то другое с учетом ошибок первого проекта..."