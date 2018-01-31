По поводу "Кремлевского доклада". И о крахе кремлевских "инновашек"

Что показал нам топорно-примитивный "Кремлевский доклад" Минфина США во главе со Стивеном Мнухиным-Менухиным?
Лишь то, что бомонд Соединенных Штатов не намерен наносить решительного удара по "илитке" РФ и раздевать ее до нитки. Открытая часть доклада сделана откровенно топорно, без попытки стравить "илитку" РФ друг с другом. Во враги не попали Кудрин, Чубайс, Нибиуллина, Кадыров, Минниханов (получается, "спалили" своих). Зато выслуживавшиеся перед США Греф, Шувалов, Фридман оказались в числе врагов. Во враги чохом записали практически всех миллиардеров и высших чиновников. А когда всех записывают - это уже нестрашно.
Пока не последовали запрет американским финанситам покупать долговые бумаги государства РФ, нет признаков массовой конфискации богатств "илитки" на Западе, равно как и ареста валютных резервов РФ. (Боюсь, не будет этого и в секретной части доклада).
Делаю вывод: вопреки моим (да и многих других) опасениям, янки пока не собираются с ходу наносить зубодробительные удары по Кремлю и натравливать "илитку" на ВВП. Видимо, им сейчас внутренние проблемы важнее.
Поэтому просто обязан отметить две тактические победы Путина: очередное промедление Америки в деле конфискации богатств российского бомонда за рубежом - раз. Успешная работа по обеспечению удорожания нефти - два. Это - передышка для Кремля. Пока нет признаков того, что Вашингтон учинит некие диверсии перед выборами Путина. Будь то показательные первые конфискации активов или девальвация рубля.
***
Однако стратегически Путин проигрывает. Ведь экономика США растет в год вдвое быстрыми темпами, нежели экономика РФ. Кремль ничего не может поделать с застоем в экономике, с обнищанием граждан и регионов. Он бессилен преодолеть нарастающее научно-техническое отставание РФ от Запада и от Китая.
На наших глазах с позором проваливаются кремлевские "инновационные институты" - АСИ (Агентство стратегических инициатив) и НТИ (Научно-технологическая инициатива). Как и "пузырь" Сколково. Они попросту неработоспособны. Это отлично видно на примере беспилотного автомобиля КАМАЗ, еще недавно - парадного кремлевского проекта. Оказывается, все кончилось пшиком! Выход на западные и китайский рынки сразу же дали стократ больший эффект. А все эти сколковы-аси-нти оказались очередной бюрократической волокитой. Эрэфия не может осмелиться сделать что-то первой в мире по части науки и техники.
Все это, вкупе с бессилием Кремля в экономике, и грозит РФ поражением. Пускай отсрочку Москва и получила.
Подробности - ниже...
http://expert.ru/expert/2018/05/ii-trebuet-otlichnoj-matematicheskoj-shkolyi/
"В Лас-Вегасе 9–12 января проходила ежегодная международная выставка потребительской электроники CES-2018. Более четырех тысяч производителей приехали туда продемонстрировать свои достижения. Среди них была и компания Cognitive Technologies — единственный российский участник CES, создающий системы искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотников. Мы встретились с президентом компании Ольгой Усковой и поговорили о результатах выставки, о будущем беспилотного транспорта и о том, есть ли толк от государственной поддержки в России...
...— Каковы итоги выставки. Вы заключили новые контракты, соглашения о сотрудничестве?
— Подписали контракты о намерениях. Раньше мы не сотрудничали с Китаем, а CES дал нам сразу семь партнеров оттуда.
В Китай мы хотим уже давно. Это миллиарды пользователей, быстрорастущий рынок. Но раньше мы не понимали, как работать с интеллектуальной собственностью в Китае. На CES нам удалось договориться с партнерами, что будем работать в европейском праве. Так что вопрос сдвинулся с мертвой точки.
CES принес развитие американских и европейских контрактов, несколько интересных альянсов с созданием новых продуктов. Анонсировать пока не могу, но скажу, что с двумя крупными европейскими компаниями мы договорились об умных деталях с нашим ИИ, которые пойдут в серию уже в этом году...
...— Кроме вас были еще российские компании?
— По каталогу было еще 18 компаний. Был коллективный стенд, который привез Минэк, была команда с умными экранами, они хорошо выступили. Но это совсем немного. Было видно, что у России нет экономики. Есть коллективы с интересными наработками, но нет инфраструктуры для их поддержки. Мы выжили только за счет собственных денег.
— Почему так получилось? Ведь создали Агентство стратегических инициатив (АСИ), запустили Национальную технологическую инициативу (НТИ). Они вроде бы должны способствовать развитию технологий.
— Ну это позор. Мы участвовали в НТИ, но ушли от этого.
Когда нас туда пригласили, они только формировали AutoNet. Дали обещания, поставили цели. Основная цель — запустить беспилотный КамАЗ на международные рынки. Тогда это было возможно: грохнулся рубль, КамАЗ был дешевле, чем Daimler и Volvo. Можно было попробовать занять хотя бы азиатские рынки, Ближний Восток, Африку.
Мы прошли через все показы, рабочие группы, покатали всех кого можно на тестовых образцах, все чиновники под попой почувствовали беспилотные десять тонн. Вышло постановление правительства о запуске проекта, и после этого начался цирк. Одна экспертная группа, потом другая, потом третья — и так два года без принятия решений.
— То есть проблема в бюрократии?
— В отсутствии целеполагания. Им ничего не нужно. Мы не знаем, какую задачу решает АСИ, но эта задача не связана с реальным сектором экономики, с прорывными технологиями.
Из-за ситуации с АСИ мы потеряли год: могли бы выйти на международный рынок в конце 2015 года, а не в конце 2016-го. КамАЗ как беспилотный автомобиль, по моему мнению, уже упустил шанс выйти на международный рынок. А три года назад сделать это было довольно легко.
— Чем это грозит России?
— Для страны это возможная потеря идентичности через пятьдесят лет. Происходит научно-техническая революция. Разделение труда в мире будет определяться ролью страны на высокотехнологических рынках. Если страна не будет на них представлена, она станет просто сырьевым придатком, складом, где будут хранить отходы. К сожалению, текущая экономическая политика пока закладывает такой сценарий.
— И что делать?
— Перейти на проектный режим, поменять людей, закрыть то, что не работает. Надо прекратить это разграбление. А то уже звучит идея о втором Сколково в Петербурге. Это совсем смешно.
Сколково как институт недоработано: юридически, с точки зрения пиара. На мой взгляд, надо делать что-то другое с учетом ошибок первого проекта..."
Очаравашка написал 31.01.2018 09:31
Robertapent написал 31.01.2018 09:11
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Ofismebbop написал 31.01.2018 08:18
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((( норд - ман ))) написал 31.01.2018 05:36
— И что делать?
— Перейти на проектный режим, поменять людей, закрыть то, что не работает. Надо прекратить это разграбление. А то уже звучит идея о втором Сколково в Петербурге. Это совсем смешно.
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Типовая манагерка.
Меня радует такой способ мышления россиянских манагеров.
Они сами обеспечат полный маст-дай всему, за что подержатся.
Так держать.
((( норд - ман ))) написал 31.01.2018 05:32
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Отчего-же не может - попыжиться никто не запретит.
Только вот платить за "смелость" никто не будет.
((( норд - ман ))) написал 31.01.2018 05:28
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Вы не оперируете понятием "время".
Ценнейшем факторе в конфликте любого рода.
...
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Открытая часть доклада сделана откровенно топорно, без попытки стравить "илитку" РФ друг с другом. Во враги не попали Кудрин, Чубайс, Нибиуллина, Кадыров, Минниханов (получается, "спалили" своих). Зато выслуживавшиеся перед США Греф, Шувалов, Фридман оказались в числе врагов. Во враги чохом записали практически всех миллиардеров и высших чиновников. А когда всех записывают - это уже нестрашно.
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Вы не осознаете логику действия.
Getting A Loan написал 31.01.2018 02:09
Анти-таки-да написал 31.01.2018 01:50
!!!TOT QQ!VAMOQQ!!!&&& написал 31.01.2018 01:12
— И что делать?
— Перейти на проектный режим, поменять людей, закрыть то, что не работает. Надо прекратить это разграбление. А то уже звучит идея о втором Сколково в Петербурге. Это совсем смешно."
- Почему-то она обошла вопрос о децимации бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных, которые таки подготовили и замутили эту бодягу с долбостройкой и демократизацией - то таки да...
\\\//\\\/\\/\\\\ http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=22034 "российский рынок консультационных услуг практически монополизирован иностранными игроками. И эти игроки, бесспорно, преследуют собственные цели.
Если мы ставим вопрос о суверенитете, мы не можем игнорировать, кто конкретно дает нам советы. Ведь тот, кто дает советы, и тот, кто определяет стратегию развития, во многом важнее того, кто замыслы исполняет. Получив на руки стратегию, руководители компаний уже не задумываются, есть ли альтернатива.
Монополия зарубежных консалтинговых компаний, я считаю, всегда опасна. Тем более, что в России они теснейшим образом переплелись с госаппаратом. Достаточно проанализировать, кто у нас получает назначения в министерства экономического блока, кто занимает в них ключевые должности. Уверен, в результате выяснится, что многие из этих людей прошли через иностранные консультационные компании. Зачастую они же — уже от лица госструктур РФ — заключают с консалтинговыми компаниями контракты на огромные суммы.
Но здесь главное не деньги, а то, что эти люди определяют направление развития России. Вот это совсем плохо. Получается, мы финансируем консультантов, которые заведомо толкают наше развитие не туда. А потом удивляемся, почему министерства и ведомства РФ принимают странные решения, которые не согласуются с интересами России.
На деле, офисы этих консалтинговых компаний напичканы специалистами по развалу конкурирующих экономик. Но именно в России эти специалисты, на которых пробу ставить негде, официально консультируют правительство и госкорпорации.
— Почему мы не пользуемся услугами российских консультантов?
— У нас фактически нет альтернативных экономических школ, которые могли бы качественно проанализировать ситуацию. В наших крупнейших экономических вузах и научных институтах доминируют представители тех же самых западных консалтинговых структур. У нас, можно сказать, специалисту гарантировано продвижение, если он примазался к западной консалтинговой компании.
Подобное, замечу, происходит только в странах Африки и Азии. Там человек, если поработал в крупной иностранной компании, сразу улучшает свои карьерные позиции, либо получает доступ к крупным подрядам.
Но в США, ЕС и даже Китае такая ситуация невозможна.
Да, в некоторых случаях помощь иностранных консультантов необходима. Например, если компания работает на мировых рынках, и ей для продвижения нужен западный бренд — скажем, заключение PwC. Но и в этом случае основные консультации должны идти от специально подготовленных российских специалистов.
— Как изменить ситуацию с иностранными консультантами в России?
— Их нужно вычищать из министерств, компаний, из системы образования. "
-То таки да...