О чем говорит "Кремлевский доклад"?

В основном о том, как крупно упустил шансы сам Кремль
Осмыслим смешной «Кремлевский доклад» минфина США. Главное, о чем он говорит – о том, что янки не намерены рисковать своей жизнью за Украину. Все ахи пропагандонов насчет «третьей мировой» 2014 года сегодня выглядят посмешищем.
***
Чисто поверхностное толкование: мол, США чохом объявили всю высшую чиновную знать РФ и всех ее магнатов-олигархов врагами Америки для того, чтобы их напугать. Мол, в любой момент вас прищучить можем.
Но, с точки зрения Максима Калашникова, на деле вышло смещно и сработало как раз на Путина. Видите: янки всех вас готовы раздеть и превратить в изгоев. Даже тех, кто так старался выслужиться перед США (Дерипаску, Шувалова, Суркова, Фридмана, Авена, Грефа). Более того, не помянув Набиуллину и Чубайса с Кудриным, Вашингтон сделал идиотский с любой точки зрения шан: «спалил» своих коллаборационистов. И не сделал ничего, чтобы внести раздоры и раскол в расейскую «илитку». Наоборот, он ее сплотил.
Нам говорят, будто Трамп просто кинул Конгрессу формально-издевательски сформированный список: нате, мол, и отстаньте. Возитесь сами. Мне же это говорит лишь об одном: бомонд Соединенных Штатов не собирается воевать за Украину. На самом деле, Кремль с 2014 года имел на сем направлении практически полную свободу рук. И то, что он не использовал шанс весны 2014-го и потом поперся воевать в Сирию – исключительно его «мудрость». Он сам себя переиграл.
Факт таков: РФ (ежель глядеть с точки зрения Запада) оторвала Крым от Украины. Но ничего за это Москве не будет. Как не было ей же за отрыв Южной Осетии от Грузии в 1992-2009 годах. Или как Германии за Судеты и Австрию в 1938-м.
Так же можно было брать хоть один Юго-Восток (Новороссию), хоть Киев. Операция была бы сравнима по затратам с Сирийской авантюрой. Но с гораздо большим толком.
***
Факты таковы: несмотря на вопли и сопли, через 4 года после крымской операции и начала войны в Донбассе, США (флагман Запада!) так и не решились:
- На поставки Киеву полноценного боевого оружия.
- На создание фиктивного консорциума банков, которые (под видом частных ссуд, а на самом деле – на эмиссию ФРС) прокредитовали бы войну Украины с РФ по образу и подобию войны Японии против Российской империи в 1904 году. Или, как вариант, войны только отделившейся Польщи против Советской России в 1919-1920 гг.
- На отключение РФ от системы международных расчетов SWIFT, как это сотворили с иранцами.
- На замораживание валютных активов РФ на Западе (аналог ареста валютных резервов ЦБ Казахстана и замораживание авуаров Ирана).
- На показательные изъятия богатств у нескольких (но не у всех!) высших чиновников РФ и магнатов-олигархов.
- На предание гласности счетов «элиты» РФ в Швейцарии.
- На отказ от закупок нефти из РФ.
- На жесткие санкции по отношению к покупателям ценных бумаг государства РФ.
- На учинение сильной девальвации рубля перед выборами ВВП (что вполне достижимо, учитывая число нерезидентов на Московской бирже).
- На запрет поставок к РФ «генетики» (селекционных семян, племенного скота) и ветеринарных лекарств.
- На долгое и яростное обрушение мировых цен на нефть.
***
Все это говорит о том, что США действительно уже далеко не те, что были еще в 1980-х годах. Не говоря уж о более ранних периодах их истории. И если Москва не нападает на страны-члены НАТО (что для нас бессмысленно), то на деле она имеет почти полную свободу действий на пространстве исторического СССР. Ограничения состоят лишь в экономической немощи, управленческом бессилии и политической трусости самой Москвы. Уже видно, что Америка опасается слишком сильных шагов. Она вообще не желает рисковать, а тем более – из-за Украины.
***
Ни одно из моих опасений 2014 года насчет резких ударов по экономике и «элите» РФ не оправдалось. Зато полностью подтвердился тогдашний вывод Максима Калашникова: Америка, как остальные страны Запада, НИКОГДА не будут влезать в войну из-за каких-то «младших европейцев» или «недоевропейцев» с тем, кого нельзя безнаказанно расстрелять бесконтактным способом. Они никогда не рискнут довести дело до порога ядерно-ракетного конфликта, если дело касается холуев-лимитрофов.
Об этом свидетельствует немалый исторический и современный опыт.
В 1938 году Запад «проглотил» присоединение Австрии и Судет к Германии, а затем – и раздел немцами Чехословакии. Даже призрачная угроза бомбовых ударов немцев по Парижу и Лондону лишила западников всякого желания защищать чехов.
В 1939-1940 годах СССР оторвал изрядные куски территории западных лимитрофов: Румынии и Финляндии. (Румынию раздирали на пару с Венгрией – она отторгла Трансильванию). Запад не решился кидаться в войну со Сталиным за парочку своих вассалов, дальше бумажных планов авианалетов на бакинские нефтепромыслы у англичан с французами не пошло.
В 1939 году англичане и французы ничем не помешали немцам, захватившим лимитроф Антанты – Польшу. Хотя отмобилизованные армии Британской империи и Франции стояли на границах Германии. Они спокойно смотрели, как Гитлер расправляется с поляками.
В 1956 году Запад, обладая колоссальным превосходством над СССР по части ядерного оружия и его носителей (ракет межконтинентального класса у нас еще не было) не пришел на помощь восставшим венграм. Москва подавила их.
В 1962-м Америка, пока еще подавляюще превосходя СССР по ядерно-стратегическому потенциалу, имея практически полное господство в мировом океане, не решилась на операцию по уничтожению советской группы войск на Кубе и захвату острова. Американцы смертельно трусили пропустить даже одиночный ядерный удар по своей территории. А в обмен на вывод русских ракет средней дальности с Кубы янки убрали свои РСД из Турции и с Сицилии.
В 1968 году они не шелохнулись, когда чехи пытались отложиться от Варшавского договора. СССР свободно подавил Пражскую весну.
Да, в ответ на захват Ираком Кувейта в 1990-м Запад показательно разгромил Ирак. Но лишь потому, что Ирак не обладал ни ядерным оружием, ни ракетами, достигающими США и Европы. И еще потому, что Запад юыл уверен в невмешательстве СССР.
Зато в 1992-м Запад снес отрыв Приднестровья от Молдавии, Абхазии – от Грузии.
А в 2009-м Запад послушно «проглотил» то, как Москва несколько урезала территорию Грузии.
В 2014-м Запад впал в ступор от операции в Крыму и так же мог впасть в оцепенение от ввода войск РФ на территорию Новороссии – Юго-Востока б.УССР.
Дополнительное доказательство из косвенных: Запад ничего не смог сделать, когда КНДР открыто начала создание ядерного оружия и арсенала дальнобойных ракет. Никакой войны против КНДР Запад первым не начнет.
***
Из всего сказанного делаем выводы.
Никакой «войны не на жизнь, а насмерть» с РФ Америка, как теперь видно, не ведет.
Вопли официозной кремлевской пропаганды об угрозе ядерной войны в 2014-м из-за Украины, равно как и теперешние ахи по поводу «тотальной гибридной войны Запада против России» яйца выеденного не стоят. Они – свидетельство глупости и трусости «илитки».
Вместо того, чтобы нанести Западу реальное поражение, создав Новороссию и прекратив оставшуюся Украину в своего вассала, Кремль переиграл самого себя. Теперь уже реально лишившись всякого контроля на Северным Причерноморьем, оставив в руках Киева самые развитые промышленные региона Левобережья, получив наглухо блокированное Приднестровье. А заодно – теперь уже наглухо антирусскую Украину с неплохой армией. А плюс к этому – Крым, ставший «черной дырой» для экономики РФ, ставший регионом, страдающим от нехватки преснойводы и засоления почв.
В результате Кремль получил экономический кризис у себя дома и еще одну «черную дыру» для денег и ресурсов – в Сирии.
В итоге режим РФ сам себя запугал и завел в тупик, Америка, конечно, воевать не собирается. Но Украину теперь так просто не возьмешь, а экономика США растет темпами вдвое большими, чем россиянская. Да и по части научно-технического развития, в области новой промышленной революции Запад безбожно обгоняет Москву.
А она осталась у разбитого корыта. И хотя ВВП тактически явно выиграл в случае с «Кремлевским докладом», стратегически он игру безнадежно продул.
По мере экономического ослабления РФ, по мере усугубления ее осталости в науке и технике, янки будут смелеть.
SC написал 01.02.2018 22:33
Протух нАсквозь,форумок,то...
вася опять 25 написал 01.02.2018 22:29
gerzog написал 01.02.2018 22:00
О буржуйских разборках написал 01.02.2018 21:23
Санкции США, конфликт на Бандеровщине, "Кремлевский доклад" и прочее - это разборки между буржуями США, Украины и РФ из-за своих шкурных интересов. Хозяева РФ буржуи-паразиты управляют страной посредством подчиняющейся им кремлевской власти. Свою власть над страной, также как и присвоенную ими социалистическую собственность, буржуи никогда добровольно не отдадут. Чтобы за счет грабежа природных богатств и населения, более 70% которого влачат полунищенское существование, а 23 млн. из них в нищете, продолжать выкачивать из страны миллиарды доходов и вывозить их за рубеж.
Для сохранения страны, ее населения, защиты от агрессивных планов Вашигтона существует лишь единственный выход - это избавится от слоя социальных паразитов-буржуев с их кремлевской ОПГ и установить в стране народную власть.
Юрий Рытов написал 01.02.2018 20:52
свое неприятие политики США в отношении России и просил власти РФ прово-
дить более активную внешнюю политику и экспансию.Советником у него всегда
снимающий у него в калидоре койку великий воин и стратег Гиркин-д.
И вот после " Кремлевского доклада" футурОЛУХ потерял нерв самозащиты и
встал на сторону обиженных Трампом российских "предпринимателей"и открыл
свое единомыслие с Путиным,а значит ФСБ.Раскрылся,казачок!
Нет, он конечно не то, он хочет как лучше,но американцы же сволочи,хотят
самое сокровенное!
Только В зад! написал 01.02.2018 20:07
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!
.
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
.
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и xyйня.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!
.
Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!
.
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
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Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
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Светослав........................ написал 01.02.2018 20:01
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Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил в Пскове в ходе общения с журналистами, что в ноябре этого года обсуждал с президентом Владимиром Путиным тему Украины и там вставал вопрос о том, чтобы назначить политика вместо В.Суркова главным переговорщиком по Украине,
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"Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один", -- приводит "МБХ Медиа" слова Явлинского.
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...для Донбасса происходящее, конечно, ничего хорошего не означает. В случае смены Суркова на Явлинского это будет означать и смену подходов. К Суркову, естественно, со стороны Путина нет ни малейших претензий: он выполнял руководящие указания, а потому какие к нему вопросы? Раз претензий нет, то замена -- это классический способ вывести своего человека из-под удара, если нужно принять не самые медийно красивые решения. Чтобы было на кого потом спустить всех цепных псов от пропаганды -- нужно ведь как-то будет объяснять что-то очень непопулярное.
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Поэтому задача Суркова -- подготовить почву для непопулярных решений, а Явлинский будет их лишь символизировать. Какие это решения -- предлагается догадаться с одного раза.
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з.ы. рускiесваихнибрасают, ага... бггггг ))
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К**Р написал 01.02.2018 19:46
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Кучеренко забыл самое большое ограничение для свободы действий Москвы на постсоветском пространстве.
Это мнение народов и правящих элит стран постсоветского пространства.
Впрочем, можно и плюнуть на суверенитет соседних народов. Гитлер начинал именно с этого. Чем он закончил - известно.
Прежде чем включить Казахстан или Азербайджан в сферу влияния Москвы, неплохо бы спросить об этом Казахстан и Азербайджан. Запросто может быть, что у них иное мнение на этот счет.
И вряд ли случаен тот факт, что нигде на постсоветском пространстве не сложились влиятельные пророссийские партии.
Потому что в 21 веке помимо понтов (то есть амбиций) надо предложить другим странам что-то более существенное.
Кучеренко, у которого мозги застряли в брежневских временах, это понять не в состоянии. Он вечно вчерашний.
Светослав........................ написал 01.02.2018 19:39
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"Банк не смог привести адекватные экономические объяснения в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств", -- говорится в сообщении ведомства.
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В 2016 году, на основе информации из "панамских документов", FINMA начала расследование в более чем 30 швейцарских банках. В рамках этого расследования было возбуждено производство в отношении "Газпромбанка" "из-за потенциальных нарушений правил борьбы с отмыванием денег".
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Светослав........................ написал 01.02.2018 19:26
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ekaterinak написал 01.02.2018 19:18
Какими свойствами обладает первоклассный пул ради майнинга?
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круг кажется безотлагательно очень актуальный- это Монеро - а пулы из легких- Майнергейт судя из этой статьи.
Кто-нибудь думает иначе. Посоветуйте.
Светослав....................... написал 01.02.2018 19:18
.
Вот о чем говорит "Кремлевский доклад", Максютка. Вернее, его открытая часть. О том, шо говорит закрытая часть доклада, каждый из фигурантов прочувствует лично, всем своим организмом... в свое время ))
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Пафнутий..(а.2) написал 01.02.2018 19:16
Ничего красным гестаповцам не поможет.
Америка в триллион раз сильнее чекистской хунты.
.
п.с. - Все главари КГБ будут посажены на скамью подсудимых в Гааге (если только останутся в живых).
ekaterinak написал 01.02.2018 19:16
Какими свойствами обладает выдающийся пул для майнинга?
Советы по выбору пула для майнинга
Рейтинг: пулы чтобы майнинга криптовалют (ТОП лучших)
Подборка тут. Хорошая и короткая статья.
https://alexpert.ru/obzor.htm
<a href=https://imgbb.com/><img>https://image.ibb.co/fgL2tm/image002.jpg</img></a>
избрание кажется безотлагательно настоящий актуальный- это Монеро - а пулы из легких- Майнергейт судя из этой статьи.
Кто-нибудь думает иначе. Посоветуйте.
ополченец пишы с буквы Ж написал 01.02.2018 18:46
В Сирии начались непрямые столкновения российских и турецких сил.
Продвижение эрдогановской "гуманитарки" по этому направлению грозит попаданием под огонь русско-сирийского воинства, что приведет к конфликту невероятных масштабов.
П.С. довыеб.. тесь, поцы, довыеб.. тесь... это вам Донбабве с Лугандонией с русскими алкашами и люмпенами..... :)
https://ruposters.ru/news/30-01-2018/sirii-turetskie-voiska?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.co
Только Вперед! написал 01.02.2018 18:23
отражение в луже написал 01.02.2018 18:18
--
А сколько было закрыто в 2017 году? скинь список
fedya723 написал 01.02.2018 17:59
тоже с ДВ написал 01.02.2018 16:24
Вадим написал 01.02.2018 15:19
...Вместо того, чтобы нанести Западу реальное поражение, создав Новороссию и прекратив оставшуюся Украину в своего вассала, Кремль переиграл самого себя. Теперь уже реально лишившись всякого контроля на Северным Причерноморьем, оставив в руках Киева самые развитые промышленные региона Левобережья, получив наглухо блокированное Приднестровье. А заодно – теперь уже наглухо антирусскую Украину с неплохой армией. А плюс к этому – Крым, ставший «черной дырой» для экономики РФ, ставший регионом, страдающим от нехватки преснойводы и засоления почв.
В результате Кремль получил экономический кризис у себя дома и еще одну «черную дыру» для денег и ресурсов – в Сирии.
В итоге режим РФ сам себя запугал и завел в тупик, Америка, конечно, воевать не собирается. Но Украину теперь так просто не возьмешь, а экономика США растет темпами вдвое большими, чем россиянская. Да и по части научно-технического развития, в области новой промышленной революции Запад безбожно обгоняет Москву.
А она осталась у разбитого корыта. И хотя ВВП тактически явно выиграл в случае с «Кремлевским докладом», стратегически он игру безнадежно продул.
По мере экономического ослабления РФ, по мере усугубления ее осталости в науке и технике, янки будут смелеть...
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