О чем говорит "Кремлевский доклад"?

В основном о том, как крупно упустил шансы сам Кремль

Осмыслим смешной «Кремлевский доклад» минфина США. Главное, о чем он говорит – о том, что янки не намерены рисковать своей жизнью за Украину. Все ахи пропагандонов насчет «третьей мировой» 2014 года сегодня выглядят посмешищем.

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Чисто поверхностное толкование: мол, США чохом объявили всю высшую чиновную знать РФ и всех ее магнатов-олигархов врагами Америки для того, чтобы их напугать. Мол, в любой момент вас прищучить можем.

Но, с точки зрения Максима Калашникова, на деле вышло смещно и сработало как раз на Путина. Видите: янки всех вас готовы раздеть и превратить в изгоев. Даже тех, кто так старался выслужиться перед США (Дерипаску, Шувалова, Суркова, Фридмана, Авена, Грефа). Более того, не помянув Набиуллину и Чубайса с Кудриным, Вашингтон сделал идиотский с любой точки зрения шан: «спалил» своих коллаборационистов. И не сделал ничего, чтобы внести раздоры и раскол в расейскую «илитку». Наоборот, он ее сплотил.

Нам говорят, будто Трамп просто кинул Конгрессу формально-издевательски сформированный список: нате, мол, и отстаньте. Возитесь сами. Мне же это говорит лишь об одном: бомонд Соединенных Штатов не собирается воевать за Украину. На самом деле, Кремль с 2014 года имел на сем направлении практически полную свободу рук. И то, что он не использовал шанс весны 2014-го и потом поперся воевать в Сирию – исключительно его «мудрость». Он сам себя переиграл.

Факт таков: РФ (ежель глядеть с точки зрения Запада) оторвала Крым от Украины. Но ничего за это Москве не будет. Как не было ей же за отрыв Южной Осетии от Грузии в 1992-2009 годах. Или как Германии за Судеты и Австрию в 1938-м.

Так же можно было брать хоть один Юго-Восток (Новороссию), хоть Киев. Операция была бы сравнима по затратам с Сирийской авантюрой. Но с гораздо большим толком.

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Факты таковы: несмотря на вопли и сопли, через 4 года после крымской операции и начала войны в Донбассе, США (флагман Запада!) так и не решились:

- На поставки Киеву полноценного боевого оружия.

- На создание фиктивного консорциума банков, которые (под видом частных ссуд, а на самом деле – на эмиссию ФРС) прокредитовали бы войну Украины с РФ по образу и подобию войны Японии против Российской империи в 1904 году. Или, как вариант, войны только отделившейся Польщи против Советской России в 1919-1920 гг.

- На отключение РФ от системы международных расчетов SWIFT, как это сотворили с иранцами.

- На замораживание валютных активов РФ на Западе (аналог ареста валютных резервов ЦБ Казахстана и замораживание авуаров Ирана).

- На показательные изъятия богатств у нескольких (но не у всех!) высших чиновников РФ и магнатов-олигархов.

- На предание гласности счетов «элиты» РФ в Швейцарии.

- На отказ от закупок нефти из РФ.

- На жесткие санкции по отношению к покупателям ценных бумаг государства РФ.

- На учинение сильной девальвации рубля перед выборами ВВП (что вполне достижимо, учитывая число нерезидентов на Московской бирже).

- На запрет поставок к РФ «генетики» (селекционных семян, племенного скота) и ветеринарных лекарств.

- На долгое и яростное обрушение мировых цен на нефть.

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Все это говорит о том, что США действительно уже далеко не те, что были еще в 1980-х годах. Не говоря уж о более ранних периодах их истории. И если Москва не нападает на страны-члены НАТО (что для нас бессмысленно), то на деле она имеет почти полную свободу действий на пространстве исторического СССР. Ограничения состоят лишь в экономической немощи, управленческом бессилии и политической трусости самой Москвы. Уже видно, что Америка опасается слишком сильных шагов. Она вообще не желает рисковать, а тем более – из-за Украины.

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Ни одно из моих опасений 2014 года насчет резких ударов по экономике и «элите» РФ не оправдалось. Зато полностью подтвердился тогдашний вывод Максима Калашникова: Америка, как остальные страны Запада, НИКОГДА не будут влезать в войну из-за каких-то «младших европейцев» или «недоевропейцев» с тем, кого нельзя безнаказанно расстрелять бесконтактным способом. Они никогда не рискнут довести дело до порога ядерно-ракетного конфликта, если дело касается холуев-лимитрофов.

Об этом свидетельствует немалый исторический и современный опыт.

В 1938 году Запад «проглотил» присоединение Австрии и Судет к Германии, а затем – и раздел немцами Чехословакии. Даже призрачная угроза бомбовых ударов немцев по Парижу и Лондону лишила западников всякого желания защищать чехов.

В 1939-1940 годах СССР оторвал изрядные куски территории западных лимитрофов: Румынии и Финляндии. (Румынию раздирали на пару с Венгрией – она отторгла Трансильванию). Запад не решился кидаться в войну со Сталиным за парочку своих вассалов, дальше бумажных планов авианалетов на бакинские нефтепромыслы у англичан с французами не пошло.

В 1939 году англичане и французы ничем не помешали немцам, захватившим лимитроф Антанты – Польшу. Хотя отмобилизованные армии Британской империи и Франции стояли на границах Германии. Они спокойно смотрели, как Гитлер расправляется с поляками.

В 1956 году Запад, обладая колоссальным превосходством над СССР по части ядерного оружия и его носителей (ракет межконтинентального класса у нас еще не было) не пришел на помощь восставшим венграм. Москва подавила их.

В 1962-м Америка, пока еще подавляюще превосходя СССР по ядерно-стратегическому потенциалу, имея практически полное господство в мировом океане, не решилась на операцию по уничтожению советской группы войск на Кубе и захвату острова. Американцы смертельно трусили пропустить даже одиночный ядерный удар по своей территории. А в обмен на вывод русских ракет средней дальности с Кубы янки убрали свои РСД из Турции и с Сицилии.

В 1968 году они не шелохнулись, когда чехи пытались отложиться от Варшавского договора. СССР свободно подавил Пражскую весну.

Да, в ответ на захват Ираком Кувейта в 1990-м Запад показательно разгромил Ирак. Но лишь потому, что Ирак не обладал ни ядерным оружием, ни ракетами, достигающими США и Европы. И еще потому, что Запад юыл уверен в невмешательстве СССР.

Зато в 1992-м Запад снес отрыв Приднестровья от Молдавии, Абхазии – от Грузии.

А в 2009-м Запад послушно «проглотил» то, как Москва несколько урезала территорию Грузии.

В 2014-м Запад впал в ступор от операции в Крыму и так же мог впасть в оцепенение от ввода войск РФ на территорию Новороссии – Юго-Востока б.УССР.

Дополнительное доказательство из косвенных: Запад ничего не смог сделать, когда КНДР открыто начала создание ядерного оружия и арсенала дальнобойных ракет. Никакой войны против КНДР Запад первым не начнет.

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Из всего сказанного делаем выводы.

Никакой «войны не на жизнь, а насмерть» с РФ Америка, как теперь видно, не ведет.

Вопли официозной кремлевской пропаганды об угрозе ядерной войны в 2014-м из-за Украины, равно как и теперешние ахи по поводу «тотальной гибридной войны Запада против России» яйца выеденного не стоят. Они – свидетельство глупости и трусости «илитки».

Вместо того, чтобы нанести Западу реальное поражение, создав Новороссию и прекратив оставшуюся Украину в своего вассала, Кремль переиграл самого себя. Теперь уже реально лишившись всякого контроля на Северным Причерноморьем, оставив в руках Киева самые развитые промышленные региона Левобережья, получив наглухо блокированное Приднестровье. А заодно – теперь уже наглухо антирусскую Украину с неплохой армией. А плюс к этому – Крым, ставший «черной дырой» для экономики РФ, ставший регионом, страдающим от нехватки преснойводы и засоления почв.

В результате Кремль получил экономический кризис у себя дома и еще одну «черную дыру» для денег и ресурсов – в Сирии.

В итоге режим РФ сам себя запугал и завел в тупик, Америка, конечно, воевать не собирается. Но Украину теперь так просто не возьмешь, а экономика США растет темпами вдвое большими, чем россиянская. Да и по части научно-технического развития, в области новой промышленной революции Запад безбожно обгоняет Москву.

А она осталась у разбитого корыта. И хотя ВВП тактически явно выиграл в случае с «Кремлевским докладом», стратегически он игру безнадежно продул.

По мере экономического ослабления РФ, по мере усугубления ее осталости в науке и технике, янки будут смелеть.