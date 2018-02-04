Зарплата и производительность труда при капитализме

В ближайшее время будет отменена карточная система, особое внимание будет обращено на расширение производства предметов широкого потребления, поднятие жизненного уровня трудящихся путём последовательного снижения цен на все товары и на широкое строительство всякого рода научно-исследовательских институтов, могущих дать возможность науке развернуть свои силы.

И. Сталин, 1946 г.

Вряд ли надо говорить, что реальная зарплата российских рабочих, т.е. количество необходимых продуктов, которое рабочие могут приобрести для себя и своей семьи на получаемые ими на руки деньги, за выполнение определённой работы в определённом количестве, крайне низка, √ это факт бесспорный. Да что там реальная зарплата. Даже номинальная зарплата, т.е. определённая сумма денег, прописанная в трудовом договоре, которая остаётся в течение длительного времени неизменной, в то время как цены на продукты постоянно растут, такая, что её едва хватает на приобретение необходимых продуктов для человеческого существования: еды, одежды, оплаты жилья, общественного транспорта, лечения и образования. Почему же так? Это обусловлено низкой производительностью общественного труда, - утверждают буржуазные экономисты. Но если эти экономисты правы, то непонятно, почему при той же низкой производительности общественного труда зарплата топ менеджеров государственных и частных компаний в десятки раз выше, чем зарплата рабочих? Вообще, если судить по зарплате топ менеджеров, то по общественной производительности труда РФ впереди планеты всей.

Зарплата есть одна из форм распределения продуктов труда. Распределение же продуктов труда есть всегда лишь следствие распределения орудий труда, средств производства. Яркий пример этого - частный собственник средств производства, который не только не участвует в производстве, а часто даже толком не знает, где находится предприятие, которое приносит ему доход, и что оно производит. И при чём тут производительность общественного труда? Как вообще, какими мерками, измерить производительность труда, например, «кандидатов» в президенты РФ К. Собчак и А. Навального? Какие необходимые для жизни продукты они производят? Если то, чем занимаются эти люди с моралью животных, есть труд, то, что же тогда есть потеха и мошенничество?

Зарплата, конечно, зависит от производительности труда, но не только. Зарплата зависит и, в первую очередь, от того, как распределены орудия труда, средства производства.

Прежде чем перейти к рассмотрению связи зарплаты с распределением средств производства, необходимо отметить следующее.

Во-первых, человек способен создавать больше продуктов, чем необходимо для поддержания его собственной жизни, или, иначе говоря, человек способен работать сверх того времени, которое необходимо для прокормления его самого; в противном случае общество не смогло бы прокормить своих нетрудоспособных членов (детей, стариков и т.д.). В этом смысле в любом обществе труд объективно распадается на необходимый труд и прибавочный труд. Соответственно этому и рабочий день распадается на необходимое рабочее время и прибавочное рабочее время.

Необходимое рабочее время и необходимый труд - это то рабочее время и тот труд, которые необходимы работнику для изготовления того количества продуктов, которое идёт на прокормление его самого и его семьи.

Прибавочное рабочее время и прибавочный труд - это тот труд и то рабочее время, которые затрачиваются на производство прибавочного продукта.

Во-вторых, производительность труда измеряется количеством продуктов, вырабатываемых работником в единицу времени. Следовательно, повышение производительности труда означает сокращение затрат рабочего времени, необходимого на производство данного продукта, или увеличение количества продуктов, производимых в единицу времени.

Вернёмся к прерванной линии изложения.

При капитализме средства производства в форме частной собственности находятся в руках нерабочего - капиталиста, в то время как рабочий лишен всякой собственности на средства производства, не обладает ничем, кроме собственной рабочей силы. А это означает, что рабочие находятся в экономической зависимости от капиталиста. В то же время, в отличие от рабства и феодализма, при капитализме рабочий лично свободен. Поэтому капиталист не может силой заставить его работать. Но так как рабочий не имеет средств производства и средств существования, то он под угрозой голодной смерти вынужден наниматься на работу к капиталисту. Наём же рабочего капиталистом есть не что иное, как покупка-продажа рабочей силы: рабочий продаёт свою рабочую силу, капиталист её покупает. Отсюда следует, что при капитализме рабочая сила является товаром. Кроме того, рабочий, продав свою рабочую силу капиталисту, теряет право собственности и на продукты своего труда. Следовательно, капиталисту принадлежит не только рабочая сила рабочего, но и продукты его труда.

Итак, рабочий продаёт капиталисту свой товар рабочую силу и получает от него определённую сумму денег, т.е. зарплату. Значит, зарплата есть цена товара рабочая сила. Чем определяется цена товара рабочая сила? Цена товара рабочая сила, как и цена всякого другого товара, определяется стоимостью товара. А чем определяется стоимость товара? Рабочим временем, необходимым для его производства. Следовательно, стоимость рабочей силы, как и любого другого товара, определяется рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно, и воспроизводства этого специфического предмета торговли.

Воспроизводство рабочей силы состоит в восстановлении израсходованной рабочим физической и умственной энергии в процессе труда. Для этого он должен есть, пить, обуваться, одеваться, иметь жилище и т.д. Далее, рабочий должен иметь возможность содержать не только самого себя, но и свою семью. Наконец, производство нуждается не только в необученных, но и в квалифицированных рабочих, а получение квалификации связано с определёнными затратами труда. Поэтому издержки производства и воспроизводства рабочей силы включают также известный минимум затрат на обучение подрастающих поколений рабочего класса.

Из всего этого вытекает, что стоимость товара рабочая сила равна стоимости средств существования, необходимых для содержания рабочего и его семьи.

Итак, рабочий продаёт капиталисту свою рабочую силу за известную плату в день. В течение нескольких часов работы он воспроизводит стоимость этой платы. Но согласно условиям своего договора он должен работать ещё ряд часов, чтобы заполнить целиком рабочий день. Стоимость, которую он создаёт в эти дополнительные часы прибавочного труда, составляют прибавочную стоимость, которая ничего не стоит капиталисту, но всё же идёт в его карман.

Поясним это на цифрах. Предположим, что рабочий день длится 8 часов. Допустим, что дневная стоимость рабочей силы воспроизводится за 4 часа труда. Если предположить, что 1 час труда равен 3 долларам, то она будет равняться 12 долларам. Если бы рабочий работал 4 часа в день, то никакой прибавочной стоимости он бы не создал. Но капиталист купил рабочую силу на весь день, и он заставляет рабочего работать в течение целого рабочего дня, который продолжается 8 часов. В течение этих 8 часов рабочий создаёт стоимость, равную 24 доллара, между тем как стоимость его рабочей силы равна 12 долларам. Таким образом, капиталист возвращает себе первоначально авансированный капитал с приращением, или с избытком, равным 12 долларам.

Этот пример со всей ясностью показывает, что на капиталистическом предприятии рабочий день делится на две части: необходимое рабочее время и прибавочное рабочее время, а труд наёмного рабочего - на необходимый и прибавочный труд. В течение необходимого рабочего времени рабочий воспроизводит стоимость своей рабочей силы, которая оплачивается капиталистом в форме зарплаты. В течение прибавочного рабочего времени рабочий создаёт прибавочный продукт, который принимает форму прибавочной стоимости, - прибавочной стоимости (прибыли), которая присваивается капиталистом без оплаты. В этом, дармовом, присвоении себе прибыли капиталистом заключается сущность капиталистической эксплуатации.

Но это ещё не всё. Повышение производительности труда является всеобщим экономическим законом, свойственным всем ступеням развития человеческого общества. Это объясняется тем, что люди постоянно стремятся облегчить труд, получить как можно больше материальных благ при меньшей затрате трудовых усилий, - а это достигается путём совершенствования имеющихся и созданием новых, более производительных орудий труда. Повышение производительной силы труда, т.е. увеличение выпуска продукции в единицу рабочего времени, очевидно, должно приводить к повышению жизненного уровня всех членов общества при любых общественных условиях производства. В социалистическом обществе, где средства производства находятся в общественной собственности, а следовательно, весь совокупный общественный продукт (необходимый продукт + прибавочный продукт) принадлежит всему обществу, так оно и происходит. По мере повышения производительности труда увеличиваются размеры совокупного общественного продукта. Благодаря этому увеличению всё в большей степени обеспечиваются не только вполне достаточные и с каждым днём улучшающиеся материальные условия существования трудящихся, но и возможность для всестороннего развития их физических и духовных потребностей.

Здесь, однако, во избежание возможных недоразумений надо сказать, что предметом данной статьи является рассмотрение распределения предметов потребления и влияние на это распределение повышения производительности труда в условиях капитализма. Поэтому рассмотрение этого вопроса в условиях социализма я ограничиваю выше сказанным.

Но вернёмся в капитализм. При капитализме повышение производительности труда оборачивается бедой для рабочих, - увеличением степени эксплуатации труда. Почему и как это происходит? Вспомним, что стоимость рабочей силы определяется количеством труда, которое необходимо затратить на производство средств существования рабочего. Допустим далее, что продолжительность рабочего дня неизменна. Если произойдёт повышение производительности труда в отраслях, изготовляющих предметы потребления рабочих, а также доставляющих орудия и материалы для производства этих предметов потребления, то стоимость предметов потребления понизится. Это будет означать уменьшение стоимости рабочей силы, а следовательно, уменьшение необходимого рабочего времени. За этот счёт прибавочное рабочее время увеличится. Говоря другими словами: повышение производительности труда ведёт к тому, что та часть рабочего дня, в течение которой рабочий работает на себя, сокращается, а, с другой стороны, та часть рабочего дня, в течение которой рабочий даром работает на капиталиста, удлиняется.

Поясним это простым расчётом. Предположим, что 8-часовой рабочий день распадается на 4 часа необходимого рабочего времени и 4 часа прибавочного времени. Допустим далее, что в результате повышения производительности труда необходимое рабочее время уменьшилось с 4 до 2 часов. Тогда, очевидно, прибавочное время увеличиться с 4 до 6 часов. Степень эксплуатации (отношение прибыли к зарплате) будет выше, хотя рабочий день не изменился.

Что зарплата рабочих низка потому, что низка производительность общественного труда - это демагогия. На самом деле буржуазные экономисты, эти псы капиталистов, преследует цель подменить понятие «эксплуатация труда» понятием «производительность труда» и тем самым увеличить степень эксплуатации труда. С другой стороны, зарплата топ менеджеров на самом деле не имеет никакого отношения к стоимости рабочей силы. Топ менеджеры, как правило, владеют крупными пакетами акций своих компаний, входят в совет директоров своих и других крупных компания, что даёт им возможность начислять себе астрономическую «зарплату», которая в действительности представляет собой часть прибыли, выжимаемой из рабочих.

При капитализме все плоды повышения производительности труда достаются капиталистам, между тем как необеспеченность существования рабочих и степень их эксплуатации возрастают. Повышение производительности общественного труда при капитализме с необходимостью превращается в мощнейшее орудие эксплуатации рабочих капиталистами, которые, как вампиры, высасывают из рабочих последние соки.