Биткойн как предмет коллекционирования

По улице американского городка проскакал ковбой, стреляя во все стороны из кольта. Приезжий посетитель в салуне заинтересовался:
-Это кто?
- Неуловимый Джо, - невозмутимо ответил бармен, протирая стаканы.
- А что - его действительно никто не может поймать?
- Никто!
- Но почему??
- А он никому нахрен не нужен.
Анекдот.
Грамотность ума не прибавляет - это факт. И человечество всё глупеет и глупеет, хотя количество полученных человечеством дипломов об образовании растёт и растёт. Сами посудите, и два века назад даже попы и верующие, знающие только грамоту, смотрели бы на сторонника «плоской земли», как на идиота. А сегодня полно сторонников этой «теории», да ещё и с дипломами. Так, что уж говорить о вопросах, более сложных, нежели плоская Земля…
Итак, цена биткоина менее чем за полтора месяца уменьшилась в два раза, но меня удивило не это. Меня удивил Сорос.
СМИ сообщили: «Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления», пишет Bloomberg со Всемирного экономического форума в Давосе. Он пояснил, что не считает биткоин валютой, как так любая валюта должна иметь какую-то стабильность, а эта криптовалюта меняет свой курс, по его словам, на 25% в день».
Лохи называют биткоин валютой, но лохи вышли из «поколения спущенных штанов» и с ними всё понятно, а вот Соросу не понимать, что такое биткоин??
Валюта - это иностранные деньги, а признак денег - тот, кто их выпускает, обязан гарантировать их обмен на товар. Можно ведро картошки назвать валютой, потому что вы обменяли на него банку тушёнки. Кто вам запретит называть, что хотите как хотите? Не материтесь и на том спасибо! Да, можно назвать картошку валютой и потому, что вы можете «обменять» её на любые деньги. Да, конечно, назвать-то картошку валютой можно, но если никто не гарантирует вам этот обмен, то картошка так и останется тем, чем она и есть, - товаром.
И биткоин - это не более чем товар. Более того, биткоин это ещё и менее чем товар. Просто нужно понять, на каком рынке им торгуют.
Понимаете, есть рынок, на котором ни внешний вид, ни внутреннее содержание товара не имеет стоимости, а стоимость имеет только редкость этого товара. Это рынок коллекционеров - от коллекционеров марок, картин, монет и старых денег, до коллекционеров игровых автоматов, комиксов и прочей чепухи. И на этом рынке коллекционеров очень редкие товары меняются (продаются) за огромные деньги. Ну вот, к примеру, недавно чашечка китайского фарфора серого цвета и даже без рисунка, современной ценой в 10 центов, но возрастом более 1000 лет, на рынке коллекционеров фарфора была продана за 38 миллионов долларов. Биткоину до таких разниц в ценах ещё ползти и ползти, тем более, что каждый новый биткоин стоит всё дороже и дороже, а цена на эту редкость всё ниже и ниже.
Что же это за товар такой? Вообще-то, в интернете множество длиннющих статей на тему того, что такое биткоин. Я же буду краток.
Биткоин - это результат математических вычислений, это «редкий математический результат», а в настоящее время это уже результат очень тяжёлых математических вычислений. Это первое. Второе - это результат, который коллекционеры биткоинов договорились считать ценностью и чьей-то собственностью. Подчеркну главное: биткоин это результат математических вычислений и ценность его - это договор между владельцами этого результата считать биткоин ценностью и собственностью. Дополнительно подчеркну - они договорились не считать биткоин валютой или средством расчёта (это дело десятое), а прежде всего считать его ценностью. Точно так же, как коллекционеры пустых пивных банок считают эти банки ценностью.
А почему кто-то другой не может приобрести биткоин - не может вычислить какой-то там математический результат?
Может, тем более, что первые биткоины и сейчас получить элементарно, но дело в том, что этот результат никому, кроме этих коллекционеров, не нужен, - это как «неуловимый Джо» из анекдота. Это абсолютно бесполезная вещь. Почему я и говорю, что биткоин - это менее чем товар. Из помянутой выше 1000-летней чашечки можно хотя бы чаю напиться, помнится, мой старший брат из какой-то случайно попавшей к нам старинной серебряной монеты блесну сделал (нержавейка была ещё в дефиците), а куда вы приспособите результат математических вычислений - биткоин?
И покупателей биткоинов правильно называть не владельцами валюты, а коллекционерами результатов математических вычислений.
У этих результатов математических вычислений есть особенность - их легко было получить в начале аферы, и очень тяжело сегодня.
Ну, представим, что биткоин это произведение простых чисел - чисел, которые делятся только на единицу и самих себя. Получится, что первый биткоин это произведение 2х3, второй - 5х7, третий - 11х13 и т.д. То есть, вы берёте двойку и проверяете её «на простоту»: она делится на единицу и себя - это простое число; берёте 3, оно делится на единицу и себя - это простое число. Берёте 4, оно делится на единицу, двойку и себя - не годится, не простое число! И так далее. Вот 100. Это простое число? А 101? Как видите, вначале всё просто, и чтобы понять, простое это число или нет, и, соответственно, получить эти первые «биткоины», даже компьютер не требуется. Однако, последнее простое число, которое на сегодня было найдено коллекционерами этих чисел (есть и такие), уже содержит 23 249 425 десятичных цифр. Этому числу нет названия - его нельзя произнести, если вы решите записать его, выделяя на каждую цифру одну клеточку тетради по математике, то запись этого числа протянется на 116 километров 247 метров. Представляете, сколько надо было работать, чтобы это число найти? Ну, нашли вы это число, ну знаете вы его, ну и какая вам от этого радость? Щуку вы на него поймаете?
А Сорос, видишь ли, не называет биткоин валютой не потому, что это товар для коллекционеров, а только потому, что тот не имеет стабильности. Стабильность это признак валюты?? А рубль или немецкая марка после Первой мировой войны на сколько процентов в день обесценивались? А рубль в «черный четверг» 1998 года? Сорос не видит разницы между деньгами и товаром? Удивил!
Но мне скажут, что редкие товары со временем только растут в цене, а цена биткоина вот сползает и сползает…
Ну, так это такой товар. Как «неуловимый Джо».
ghost написал 05.02.2018 11:03
P.s. и разумеется, все вышенаписанное никак не отменяет того факта, что некоторые неизвестные лица успели получить с биткоина миллиардные прибыли. И хорошо, если это просто умные айтишники, а не какие-нибудь "запрещенные в России организации".
Чудо-Юдо123 написал 05.02.2018 10:53
...
Совсем недавно цена рубля тоже уменьшилась. Более чем в два раза. За считанные дни. А что было в 1998??? А что будет, когда последуют настоящие санкции - хотя бы в виде продовольственной блокады? Я так понял, по вашей логике, рубль - не валюта. Нужно срочно избавляться от рублей и переводить накопления - хотя бы в те же биткоины. Так? И с этим вашим "Избавься от долларов!" (Очевидно, надо понимать по умолчанию: "а купи рубли!") вы сильно просчитались... Как там закат Америки - все еще близиться? Гниет и загнивает?
Чудо-Юдо123 написал 05.02.2018 10:45
...
1. "Валюта - это иностранные деньги"
a.Ага, ЮИМ, а на биткоины, получается, в заграницах купить ничего нельзя тому, кто свои биткоины в РФ намайнил, - ибо такие биткоины "неиностранные"...
b. Так что получается - для американцев их доллар - не валюта, и для европейцев евро - тоже не валюта?!
2. "признак денег - тот, кто их выпускает, обязан гарантировать их обмен на товар"
Вообще-то тот, кто их выпускает не обязан гарантировать их обмен на товар. Чтобы "деньги были деньгами" достаточно, чтобы такой обмен нечто на товары гарантировало сообщество, в котором это нечто почитается как средство обмена, в котором "есть вера" в это нечто как в средство обмена. В древности было, что за средства обмена почитались ракушки. По-видимому, какие-то редкие. Естественно, правом денежной эмиссии обладал всякий, кто такие ракушки находил. Вот представим, что нашедший ставил на ракушку личное клеймо ("клеймо монетного двора"). Обязан ли он, после того, как осуществил эмиссию и первый обмен, гарантировать дальнейший обмен тому, кто придет к нему и предъявит ему ту ракушку, которую он эмитировал? Нет! Этот человек может обнищать и находиться при голодной смерти, то есть ему нечего дать и он некредитоспособен, но давным-давно эмитированная им ракушка будет продолжать обращаться.
не лохи просто зарабатывают написал 05.02.2018 10:41
Сам Сорос сказал эта криптовалюта меняет свой курс на 25 процентов в день». ЧТО ЕЩЕ НАДО человеку чтоб ЗАРАБОТАТЬ ПРОСТО ТЫКАЯ КНОПКУ ? Сегодня упала - завтра поднялась и так периодически .. Я Вас спрашиваю - НА ЧЕМ еще можно заработать 500 процентов за месяц?
Лохи называют биткоин валютой, но это лохи - не лохи просто зарабатывают
Сергей Петров написал 05.02.2018 09:57
Крон Принц Калдык Иванович написал 05.02.2018 09:35
Биологи решили поставить эксперимент с применением анестетиков на нескольких растениях. Они закачали эфир в инкубаторы с гороховыми усиками, пропитали лидокаином саженцы кресс-салата и ввели в сон венерину мухоловку. Спустя час после воздействия анестетика все растения перестали реагировать на раздражители. Когда же эффект лекарства прекратился, растения «пришли в сознание».
Результаты исследования, опубликованного в Annals of Botany, могут помочь медикам лучше понять разнообразие анестетиков, применяемых во время операций. Однако, по словам исследователей, эксперимент доказывает, что растения представляют собой сложные организмы, и, возможно, меньше отличаются от животных, чем предполагалось.
«Растения — это не просто роботизированные устройства с реакцией. Они — живые организмы, у которых есть свои проблемы. Может быть они как люди испытывают боль или радость», — заявил биолог из университета Бонна Франтишек Балуска, пишет New York Times.
Существуют две основные теории работы анестезии. Первая предполагает, что анестетики связываются с каким-то рецептором, меняют его форму, что и приводит замедлению движений и сознания. Вторая теория утверждает, что анестетики влияют на клеточную мембрану, которая поддерживает электрический заряд клетки.
Некоторые исследователи полагают, что именно эта электрическая активность, которая происходит посредством нейронов, способствует развитию сознания у человека. Однако если анестетики способны нарушить электрическую активность у растений и заставляют их «терять сознание», означает ли это, в некотором роде, что растения также сознательны? Или люди также бессознательны , как и растения, а то, что мы называем сознанием, таковым не является.
Мы выдумка, как биткоин или советский переводной рубль, если кто помнит! Жизнь без смысла, но нам скушно и начинаем соревноваться. У кого длиннее. У кого грудь упругая. У кого дебильнее статья!
Крокодил!!? написал 05.02.2018 08:35
Hotelbop написал 05.02.2018 08:24
Банкир. написал 05.02.2018 07:54
AnnaFeduta написал 05.02.2018 06:58
Юрий Скударнов написал 05.02.2018 02:37
Milaniexito написал 05.02.2018 02:20
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крышнам написал 05.02.2018 01:43
А этот Мухин очевидно не знаком с нормальными денежными теориями - например с автрийскими экономистами.
у этатистов Мухиных только одна теория денег государственная а то что государства периодически вынуждены дефолтить свои бумажные деньги Мухины и не помнят.
Сколько людей ограбили государства и скольки ограбят еще.. кто не помнит истории будет повторять ее.
док-кар написал 05.02.2018 01:15