Биткойн как предмет коллекционирования

По улице американского городка проскакал ковбой, стреляя во все стороны из кольта. Приезжий посетитель в салуне заинтересовался:

-Это кто?

- Неуловимый Джо, - невозмутимо ответил бармен, протирая стаканы.

- А что - его действительно никто не может поймать?

- Никто!

- Но почему??

- А он никому нахрен не нужен.

Анекдот.

Грамотность ума не прибавляет - это факт. И человечество всё глупеет и глупеет, хотя количество полученных человечеством дипломов об образовании растёт и растёт. Сами посудите, и два века назад даже попы и верующие, знающие только грамоту, смотрели бы на сторонника «плоской земли», как на идиота. А сегодня полно сторонников этой «теории», да ещё и с дипломами. Так, что уж говорить о вопросах, более сложных, нежели плоская Земля…

Итак, цена биткоина менее чем за полтора месяца уменьшилась в два раза, но меня удивило не это. Меня удивил Сорос.

СМИ сообщили: «Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления», пишет Bloomberg со Всемирного экономического форума в Давосе. Он пояснил, что не считает биткоин валютой, как так любая валюта должна иметь какую-то стабильность, а эта криптовалюта меняет свой курс, по его словам, на 25% в день».

Лохи называют биткоин валютой, но лохи вышли из «поколения спущенных штанов» и с ними всё понятно, а вот Соросу не понимать, что такое биткоин??

Валюта - это иностранные деньги, а признак денег - тот, кто их выпускает, обязан гарантировать их обмен на товар. Можно ведро картошки назвать валютой, потому что вы обменяли на него банку тушёнки. Кто вам запретит называть, что хотите как хотите? Не материтесь и на том спасибо! Да, можно назвать картошку валютой и потому, что вы можете «обменять» её на любые деньги. Да, конечно, назвать-то картошку валютой можно, но если никто не гарантирует вам этот обмен, то картошка так и останется тем, чем она и есть, - товаром.

И биткоин - это не более чем товар. Более того, биткоин это ещё и менее чем товар. Просто нужно понять, на каком рынке им торгуют.

Понимаете, есть рынок, на котором ни внешний вид, ни внутреннее содержание товара не имеет стоимости, а стоимость имеет только редкость этого товара. Это рынок коллекционеров - от коллекционеров марок, картин, монет и старых денег, до коллекционеров игровых автоматов, комиксов и прочей чепухи. И на этом рынке коллекционеров очень редкие товары меняются (продаются) за огромные деньги. Ну вот, к примеру, недавно чашечка китайского фарфора серого цвета и даже без рисунка, современной ценой в 10 центов, но возрастом более 1000 лет, на рынке коллекционеров фарфора была продана за 38 миллионов долларов. Биткоину до таких разниц в ценах ещё ползти и ползти, тем более, что каждый новый биткоин стоит всё дороже и дороже, а цена на эту редкость всё ниже и ниже.

Что же это за товар такой? Вообще-то, в интернете множество длиннющих статей на тему того, что такое биткоин. Я же буду краток.

Биткоин - это результат математических вычислений, это «редкий математический результат», а в настоящее время это уже результат очень тяжёлых математических вычислений. Это первое. Второе - это результат, который коллекционеры биткоинов договорились считать ценностью и чьей-то собственностью. Подчеркну главное: биткоин это результат математических вычислений и ценность его - это договор между владельцами этого результата считать биткоин ценностью и собственностью. Дополнительно подчеркну - они договорились не считать биткоин валютой или средством расчёта (это дело десятое), а прежде всего считать его ценностью. Точно так же, как коллекционеры пустых пивных банок считают эти банки ценностью.

А почему кто-то другой не может приобрести биткоин - не может вычислить какой-то там математический результат?

Может, тем более, что первые биткоины и сейчас получить элементарно, но дело в том, что этот результат никому, кроме этих коллекционеров, не нужен, - это как «неуловимый Джо» из анекдота. Это абсолютно бесполезная вещь. Почему я и говорю, что биткоин - это менее чем товар. Из помянутой выше 1000-летней чашечки можно хотя бы чаю напиться, помнится, мой старший брат из какой-то случайно попавшей к нам старинной серебряной монеты блесну сделал (нержавейка была ещё в дефиците), а куда вы приспособите результат математических вычислений - биткоин?

И покупателей биткоинов правильно называть не владельцами валюты, а коллекционерами результатов математических вычислений.

У этих результатов математических вычислений есть особенность - их легко было получить в начале аферы, и очень тяжело сегодня.

Ну, представим, что биткоин это произведение простых чисел - чисел, которые делятся только на единицу и самих себя. Получится, что первый биткоин это произведение 2х3, второй - 5х7, третий - 11х13 и т.д. То есть, вы берёте двойку и проверяете её «на простоту»: она делится на единицу и себя - это простое число; берёте 3, оно делится на единицу и себя - это простое число. Берёте 4, оно делится на единицу, двойку и себя - не годится, не простое число! И так далее. Вот 100. Это простое число? А 101? Как видите, вначале всё просто, и чтобы понять, простое это число или нет, и, соответственно, получить эти первые «биткоины», даже компьютер не требуется. Однако, последнее простое число, которое на сегодня было найдено коллекционерами этих чисел (есть и такие), уже содержит 23 249 425 десятичных цифр. Этому числу нет названия - его нельзя произнести, если вы решите записать его, выделяя на каждую цифру одну клеточку тетради по математике, то запись этого числа протянется на 116 километров 247 метров. Представляете, сколько надо было работать, чтобы это число найти? Ну, нашли вы это число, ну знаете вы его, ну и какая вам от этого радость? Щуку вы на него поймаете?

А Сорос, видишь ли, не называет биткоин валютой не потому, что это товар для коллекционеров, а только потому, что тот не имеет стабильности. Стабильность это признак валюты?? А рубль или немецкая марка после Первой мировой войны на сколько процентов в день обесценивались? А рубль в «черный четверг» 1998 года? Сорос не видит разницы между деньгами и товаром? Удивил!

Но мне скажут, что редкие товары со временем только растут в цене, а цена биткоина вот сползает и сползает…

Ну, так это такой товар. Как «неуловимый Джо».