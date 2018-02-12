В январе в Израиле произошло происшествие, которое у нас бы и не заметили. Мать ученика 5-го класса школы в городе Иерусалиме, район Гило, во время урока, ворвалась в кабинет и на глазах всех учеников дала пощечину учительнице, ударила ее ногой. Глава профсоюза работников образования Израиля Яфа Бен-Дави сразу отреагировала на этот случай. Сказала, что «происшествия, которые освещает пресса, это лишь видимая часть айсберга насилия по отношению к педагогам». Она призвала государство создать механизм, который положит конец нападению на учителей, в том числе ужесточит за это наказание. И объявила против проявлений агрессивности, насилия и жестокости со стороны учащихся или их родителей по отношению к учителям забастовку, которая и состоялась 29 января с 8 до 10 утра в школах Иерусалима.

Забастовка, объединяет людей, настраивает их на определенный лад, это случается тогда, когда власть, администрация отдельного предприятия перестают слушать мнение работников, то есть отвергают народные голоса. Право приводить в действие такое оружие в мирное время отдано профсоюзам. Подобная акция своеобразный народный референдум по определенной проблеме. Властным структурам, предпринимателям, отступать некуда, приходится исправлять положение, начинать переговоры.

По таким правилам живет весь капиталистический мир, а наш рабочий люд отправили в это пространство без профсоюзного оружия. Это, как в зоопарке втолкнуть в клетку со львами случайного посетителя. Забастовки по нашему миролюбивому законодательству практически невозможны, об отраслевых выступлениях вообще говорить не приходится. Во вновь перелицованной стране только профсоюз авиадиспетчеров сумел провести, вместо запрещенной забастовки, что-то похожее, всероссийскую голодовку без отрыва от работы. В разных регионах такой протест пытались остановить чрезвычайными судебными заседаниями, похожими на военные трибуналы. Судьи в черных халатах говорили, что государство обязывает диспетчеров принимать пищу. Хоть желудок и требовал положить что-то в рот, но головы работников отказывались идти на уступки, пришлось уступать начальникам.

В Финляндии 2 февраля прошла всеобщая забастовка работников общественного транспорта. В акции протеста приняло участие около 30 тыс. человек. Забастовка объявлена профсоюзными организациями не согласными с новыми, более ужесточенными условиями выплаты пособия по безработице. В Финляндии замерли автобусы, трамваи и метро. С 6 утра на 12 часов были закрыты грузовые порты страны. Транспортники подняли большую проблему, которая касалась не только их, а всего населения страны. Этот поступок, несмотря на возникшие неудобства, общество поддержало.

В Израиле пощечина послужило поводом для забастовки, протестовали учителя ни отдельной школы, а учителя целого города, проявилась солидарность на государственном уровне.

Почти в это же время, у нас в Перми, двое подростков, одетых в черное, с охотничьими ножами, ворвались в класс, где занимались ученики четвертого класса . Учительница схватилась за телефон, хотела позвать на помощь. Один из гостей ударил её ножом в шею. Всего педагог получила 17 ножевых ранений, пострадали вместе с ней ещё 14 детей. 12 человек, в том числе и учительницу, увезли в больницу. С трудом возвращали женщину к жизни. Весь пол в классе был украшен каплями крови. Как выяснилось после, один из нападавших был старшеклассником этой же школы, а второй, её выпускник. Что побудило подростков на такой кровавый поступок? Месть, обиды? Вся эта озлобленность не направлена против определенных лиц, это выступление против общества, в котором ребенка из бедной семьи начинают обижать. Как бы он является неполноценным, потому что у него нет крутого смартфона, не так он одет, не может купить за наличные в школьном буфете сладости. Дети богатых привыкают властвовать, командовать, дразнят обездоленных. Почти с пеленок, начинается раскол нашего общества. Все эти обиды и победы на детских площадках разъедают души, воспитывают человека. Он приходит во взрослую жизнь с камнем за пазухой.

Такому разделению обществу на разные команды способствует и главные воспитатели, директора наших учебных заведений. В одной из школ Екатеринбурга окончательно победил капитализм. Правила здесь, как на рынке: Дети «богачей», то есть те, чьи родители смогли сдать денег на дополнительную еду, питались хорошо и за отдельными столиками. Дети, у родителей которые ограничены в средствах, кушали за столиками для «бедняков».

В 37-ой гимназии, того же Екатеринбурга, организовали даже гардероб для состоятельных учеников. За повышенную комфортность несовершеннолетние клиенты должны были доплачивать.

В Израиле после пощечине учителю, коллеги провели протестную забастовку, а у нас, после того, как, чуть не убили педагога, сообщество промолчало. Этому обществу не дают сказать слово, крепко держат в ежовых рукавицах. В последнее время напринимали законов, которые раздавили свободы и права человека, в основном они противоречат духу самой Конституции. По уровню демократии мы скатились на уровень африканских стран. Часто слышишь от нашей власти о какой-то стабилизации в стране, к сожалению, на простом языке, она выражается в росте числа бедных, а с другой стороны, рост доходов у олигархов.

Стало модно приклеивать ярлыки с названием «иностранные агенты» тем, кто выступает против установивших порядков в стране. Наш крупный бизнес перевез спальные вещи в западные страны, застрял в офшорах, но эти богачи не являются по нашей политической квалификации «иностранными агентами». А тем временем, судьи, которым только что разрешили ездить у нас даже пьяными за рулем, присудили профсоюзу МПРА, защищающего наших автостроителей, шпионское звание «иностранный агент». Это за то, что МПРА подружился с западными профсоюзами и вместе борется за права автостроителей, составляет общие программы и платит взносы в общую кассу. Хозяева этих автостроительных предприятий в поисках дешевой рабочей силы, разбросали свои конвейеры по всему белому свету и у нас они приземлились.

В случае с МПРА хоть есть какая-то связь с Западом, но заглянем в 218 школу Санкт- Петербурга. С этого пятачка, кажется, ни одна ниточка к европейским соседям не тянется . Живут здесь по - нашему, стараются обобрать в первую очередь работников. В начале учебного года директор школы Оксана Козина объявила педагогам, ввиду того, что в бюджете нет денег, им не будут выплачиваться надбавки за использование новых педагогических технологий. Одновременно урезали внеурочную нагрузку. В итоге каждый работник потерял от 4 до 10 тысяч рублей в месяц.

Возмутившиеся педагоги обратились в казенный профсоюз, ФНПР, но реальная помощь не пришла, создали тогда первичку альтернативного профсоюза «Учитель». Это вызвало неадекватную реакцию Татьяны Демидовой, председателя Фрунзенской районной организации, общероссийского профсоюза работников образования и науки, входящего в ФНПР. Демидова 16 января на встрече с педагогами этой школы сделала сенсационное заявление: «Есть такая организация «Учитель», межрегиональная, бессильная, беспомощная, никакими особыми правами не обладает. Да она зарегистрирована, имеет свой Устав. Вы знаете, что эта организация была создана давно и финансовые подкрепления начинались в Военно-воздушных силах Нидерландов. Для чего она создана, для того чтобы разрушить профсоюз реально действующий. И вот сейчас она старается ставить палки в колеса нашему профсоюзу».

От дальнейших пояснений профбосс отказалась. В частности, осталось невыясненным, с какой стати военно-воздушные силы страны-члена НАТО курируют альтернативное ФНПР профсоюзное движение в России, у которого нет своих аэродромов?

Пока некоторые наши деятели, имеющие отношение к нашему образованию, несут такую несуразицу, в Улан – Уде ученик девятого класса, надев маску, захватив с собой топор, ворвался в кабинет русского языка, где шел урок. Бросил бутылку с зажигательной смесью, поджег класс и принялся наносить удары топором учительнице и школьникам. Одной девочке отрубил палец на руке. Затем он ударил себя ножом в грудь и спрыгнул с третьего этажа. Прибывшие по тревоге полицейские его задержали и обезвредили. В больницу, после этого побоища, доставили семь человек. Их прооперировали, их жизни ничего теперь не угрожает. Пожар в классе тоже сразу потушили.

По одной из версий, школьник хотел отомстить учительнице русского языка за свою неуспеваемость — якобы он получил двойку в четверти, из-за которой его не допускали к экзаменам.

Вот такое обиженное, озлобленное поколение подрастает в наших школах. Как можно доверить им страну?

В последнее время произошла серьезная смена жизненных ценностей, раньше гораздо больше думали о тех, кто рядом, о коллективе, о благополучии страны и города, где живешь. Сейчас современная педагогика заявляет о том, что нужно помочь ребенку стать успешным членом общества, помочь найти ему "свое место под солнцем". Молодые понимают это по своему, чтобы выбиться в лидеры, нужно устранить любым способом с дороги других. Не идти всем вместе, а вырваться любой ценой вперед в одиночку.

Все труднее становиться, ориентируясь по кремлевским звездам, найти правильную дорогу в будущее, вот пустили теперь блуждать в зарослях молодых. Из общества убрали коллективный дух, бредут в потемках одиночки, которых легко взять голыми руками. Стоит вспомнить напоследок девиз так называемого «иностранного агента», профсоюза МПРА: «Не надо плакать – организуйтесь».

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»