ВОПРОСЫ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ

На каком основании заводы и фабрики, энергетические комплексы и агрокомплексы, все виды транспорта и связи и т.д., – одним словом, крупные средства производства, которые могут быть созданы и приведены в действие исключительно усилиями всего общества, – находятся в частной собственности отдельного человека? Справедливо ли, что крупные средства производства находятся не в общественной, а в частной собственности? Какую пользу извлечёт для себя частный собственник крупных средств производства (капиталист), если трудовой народ – рабочий класс – откажется работать, объявит забастовку?

В СССР не было безработицы, а в РФ значительная часть трудоспособного населения внезапно лишается работы на несколько месяцев или вообще не может найти себе работу. Почему же так?

В СССР господствовал принцип: «кто не работает – тот не ест», а в РФ, наоборот, никто вообще не обязан работать. Но если человек не работает, как же он вообще выживает? Ведь без труда не вынешь рыбку из пруда. Как же случается, что тот, кто работает, ели-ели сводит концы с концами, а тот, кто вообще не работает или просто поёт, пляшет, прыгает и бегает, купается в богатстве (в деньгах), как свинья в грязи? На кой чёрт вообще нужен частный собственник средств производства, который не только не участвует в производстве, а часто даже толком не знает, где находится предприятие, которое приносить ему доход, и что оно производит? Что это за функция такая – частный собственник всего и вся?

На каком основании земля – это данное природой необходимое условие всякой жизни – находится в частной собственности? Справедливо ли, что земля находится не в общественной, а в частной собственности?

В СССР земля предоставлялась бесплатно, а в РФ землю надо покупать. Почему земля стала платной? В чём смысл торговли землёй? Какую пользу торговля землёй приносит обществу? Торговля землёй увеличивает объёмы промышленного строительства, сельского хозяйства, снижает цены на продукты питания и т.д.? Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что при нахождении земли в частной собственности одна часть общества требует от другой дани за право жить на земле, как и вообще всякая земельная собственность включает право частных собственников эксплуатировать в своих корыстных интересах землю, её недра, водоёмы, воздух, а вместе с тем всё необходимое для сохранения и развития жизни?

В СССР за торговлю деньгами сажали, а в РФ того, кто призывает уничтожить частные банки – главных торговцев деньгами – объявляют врагом государства. Зачем вообще нужна торговля деньгами? В чём смысл торговли деньгами, кому она нужна? В СССР за спекуляцию сажали, а в РФ спекуляция абсолютно узаконена, и каждый, кто говорит о необходимости уничтожить спекуляцию, считается врагом государства.

Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что с того момента, как реставрирован капитализм, жильё строится не потому, что людям негде жить, а потому, что инвестор, т.е. паразит, делает деньги; что учитель учит детей не потому, что без знаний невозможно развитие общества, а потому, что делает деньги; что врач лечит людей не потому, что люди страдают от болезней, а потому, что делает деньги?

В СССР тарифы ЖКХ не менялись и были мизерны, так почему они в РФ растут из года в год?

В СССР цены на все предметы потребления строго фиксировались государством, а в РФ они постоянно меняются, да так, что общая тенденция ценообразования ведёт не к понижению, а к повышению цен.

В СССР не было рекламы, но в магазинах были очереди. В РФ реклама повсюду, но значительное количество потребительских товаров не реализуется, портится прямо на полках. Зачем вообще нужна реклама? Неужели люди перестанут, есть, пить, одеваться, иметь жильё, стирать, убирать и т.д., если убрать рекламу? Кто оплачивает рекламу? Более того, почему непосредственные производители и продавцы товаров – наёмные рабочие – ели-ели сводят концы с концами, а те, кто рекламирует товары (например: спортсмены и артисты, вроде, теннисистки М. Шараповой и артиста Д. Нагиева), купаются в деньгах, как свинья в грязи?

В СССР пропаганда религии была запрещена, и, тем не менее, советское общество в моральном отношении было в разы чище, чем современное российское буржуазное общество, где пропаганда религии зашкаливает. Яркий пример этого – служители церкви, бойко торгующие религией, религиозными символами, вмешиваются в дела государства, в светскую жизнь, вообще превратили религию в балаган. Зачем вообще нужна пропаганда религии, если она развращает общество во всех отношениях: политическом, экономическом и моральном?

Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что именно частная собственность на крупные средства производства и землю является первопричиной всех бед и несчастий трудового народа, – и разве эта первопричина не узаконена в Конституции РФ?

Можно ли верить вашим лицемерным фразам о борьбе с бедностью, с коррупцией, с жульничеством, с мошенничеством, с безответственностью чиновников и т.д., если первопричина этих капиталистических мерзостей узаконена в Конституции РФ?