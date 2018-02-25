Кризис никуда не делся

Судя по всему, нам снова придется жить при все той же власти. На шесть ближайших лет она намерена быть над нами. Нет, дело не только в том, что у них законы, кандалы, дубинки и телевизор. Объективный факт состоит в том. что большинство без всякого принуждения голосует за эту самую власть. Таково обыкновение дорогих расеян.

Призываю вас, друзья мои, действовать сообразно обстоятельствам. Мы оказались примерно в том же положении, что и наши русские предки под пятой Орды или китайцы, попавшие под владычество манчжуров. Правда, наши «господа» не пришли извне, а вызрели внутри страны, но в принципе от того дело не меняется.

Придется маневрировать, хитрить, мимикрировать. Задача – выжить в эти серые и угрюмые годы. То, что новая турбулентность ждет нас, у меня сомнений нет. Ибо то, что считается ныне «российским государством (мафиозное образование с советским ядерным потенциалом), совершенно неконкурентоспособно в современном мире. Мы ведь даже в Сирийской войне уже видим признаки отсталости военной машины РФ. Разбухшая расейская бюрократия, пропитанная цинизмом и корыстью, никак не сможет обеспечить стремительного развития страны, единственно спасительного для нас. Образно говоря, нам нужны и современная электронная промышленность, и нормальное правосудие. Ни того, ни другого правящая ворократия обеспечить не в силах. Никакой радости по сему поводу Максим Калашников не испытывает – сие просто констатация исторического факта. Прекрасно понимаю, как трудно придется потом выправлять положение. И каким тяжелым да кровавым выйдет «капитальный ремонт».

Надо сохранить силы для этого момента. Ибо сейчас траекторию скольжения РФ мы изменить не можем. Повальное слабоумие в стране – тоже печальный факт. На массы обывателей надежды нет и быть не может.

***

- Скажи что-нибудь хорошее о нынешней власти! – кричат мне.

Да, есть то, что отрицать просто глупо. В самом деле, трещины Великого Распада 1991 года в РФ удалось несколько остановить. Стянуть бюрократическими «связями», залить политическим «цементом». Хотя трещины оные видны.

Да, нам не приходится, как в 90-е, попадать под перестрелки на заваленных мусором улицах. Или мерзнуть в домах без света и тепла. Остатки армии не ведут бои с отрядами Конфедерации горских народов Кавказа на подступах к Ставрополю или Краснодару. Не произошло крушения систем жизнеобеспечения. Здорово помог РФ период тучных нефтяных цен, длившийся с 1999 по 2014 годы.

Но сохранение целостности оказалось куплено ценой господства Системы, гигантским слизнем покрывшей страну. Системы уродской, безмозглой, жрущей в три горла. Она – словно раковая опухоль. Поедает науку и образование. Смертельно ненавидит производство. Высасывает соки из производительной экономики. Выедает разум. Превратила суды и правоохранительную систему в самую крупную ОПГ, причем с садистско-мародерским уклоном.

Нет ничего удивительного в том. что такая РФ так и осталась придатком с Сырьевой Трубе. Что в ней не возникают высокотехнологичные корпорации мирового уровня, но зато крепчают мракобесие и произвол. Евразийская зона вырождения – вот что это. Если считать в долларах, то ВВП РФ в 2007 году – 1,3 трлн. В 2017-м – 1,4 трлн. То есть, страна – в очевидном застое. Псу под хвост пошел уж второй десяток лет. Только не говорите мне про ППС – паритет покупательной спосбности, согласно коему валовой продукт Эрэфии составляет чуть ли не два триллиона. Подите-ка и купите на ваш ППС на мировом рынке то, чего РФ за все эти годы так и не научилась делать – авионику и комплектующие для самолетов, подшипники, электронику, станки и т.д.

Разросшаяся раковая опухоль расейской клептократии, конечно, еще потянет. Еще есть доходы от нефти и газу. Но никакого развития страны она обеспечить не может. Зато ее выедание изнутри – обеспечивает с похвальной последовательностью. Как при этом голосует электорат, какими флагами на машут на всяких ОНФ и НОДах и какие рейтинги при этом стоят, не имеет никакого значения. Ну, приняли пассажиры «Титаника» ЛСД, и видят свой лайнер летящим в облаках. Но от этого он погружаться носом не прекращает.

В мире задул ветер новой промышленной революции. Но парусов у РФ нет. Она его не ловит. В хваленой программе «цифровизации страны», как издевательски написал журнал «Эксперт», о промышленности забыли. Начисто. Как будто ее вовсе нет.

Ибо если власть ввергает подвластных в слабоумие, то и у нее самой затем отмирают мозги…

***

Мне понятно, почему янки сейчас отказались от напора на Москву и от попыток взорвать РФ изнутри. А зачем? Сдается мне, что на наших глазах рождается вторая – со времен Рейгановой 1981 г. – стратегия нашего уничтожения. Теперь – стратегии практически гарантированного сокрушения.

Представьте себе картину: с выхваченными из кобур пистолетами стоят напротив друг друга двое, ковбой Джон с особистом Иваном. Оба нацелились друг другу в лоб. Джон понимает, что если он выпалит, то и Ваня успеет нажать на спусковой крючок. Но ковбой знает данные медицинского обследования соперника. Ему известно, что сердце Ивана (его экономика) – в десять раз слабее его сердца. И что Ивана изнутри поедает целый букет опасных недугов. Причем гораздо более тяжелых, нежели те, коими страдает ковбой.

Джону лучше дождаться момента, когда его визави просто упадет от слабости. Он того, что болезни съедят его внутренности. И пускай особист считает, что скорее такое произойдет с ковбоем – это его личные заблуждения. Болезни-то прогрессируют. И рука с оружием уже дрожит.

Потому ковбой просто ждет.

Аналогия вам понятна, читатель?

Но будет период, когда русская рука будет дрожать, но еще не выпустит оружия.

Вот до этого момента нам и нужно выжить. Не обращая внимания на хор троллей. Кризис никуда не делся. Да, власть сохранила себя. Но цена тому – продолжение вырождения страны. Оно же безнаказанным не бывает.

А пока стоит изучить поведение самых дальновидных их русских князей под игом Золотой Орды.

(продолжение темы следует)