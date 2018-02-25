Кризис никуда не делся

Судя по всему, нам снова придется жить при все той же власти. На шесть ближайших лет она намерена быть над нами. Нет, дело не только в том, что у них законы, кандалы, дубинки и телевизор. Объективный факт состоит в том. что большинство без всякого принуждения голосует за эту самую власть. Таково обыкновение дорогих расеян.
Призываю вас, друзья мои, действовать сообразно обстоятельствам. Мы оказались примерно в том же положении, что и наши русские предки под пятой Орды или китайцы, попавшие под владычество манчжуров. Правда, наши «господа» не пришли извне, а вызрели внутри страны, но в принципе от того дело не меняется.
Придется маневрировать, хитрить, мимикрировать. Задача – выжить в эти серые и угрюмые годы. То, что новая турбулентность ждет нас, у меня сомнений нет. Ибо то, что считается ныне «российским государством (мафиозное образование с советским ядерным потенциалом), совершенно неконкурентоспособно в современном мире. Мы ведь даже в Сирийской войне уже видим признаки отсталости военной машины РФ. Разбухшая расейская бюрократия, пропитанная цинизмом и корыстью, никак не сможет обеспечить стремительного развития страны, единственно спасительного для нас. Образно говоря, нам нужны и современная электронная промышленность, и нормальное правосудие. Ни того, ни другого правящая ворократия обеспечить не в силах. Никакой радости по сему поводу Максим Калашников не испытывает – сие просто констатация исторического факта. Прекрасно понимаю, как трудно придется потом выправлять положение. И каким тяжелым да кровавым выйдет «капитальный ремонт».
Надо сохранить силы для этого момента. Ибо сейчас траекторию скольжения РФ мы изменить не можем. Повальное слабоумие в стране – тоже печальный факт. На массы обывателей надежды нет и быть не может.
***
- Скажи что-нибудь хорошее о нынешней власти! – кричат мне.
Да, есть то, что отрицать просто глупо. В самом деле, трещины Великого Распада 1991 года в РФ удалось несколько остановить. Стянуть бюрократическими «связями», залить политическим «цементом». Хотя трещины оные видны.
Да, нам не приходится, как в 90-е, попадать под перестрелки на заваленных мусором улицах. Или мерзнуть в домах без света и тепла. Остатки армии не ведут бои с отрядами Конфедерации горских народов Кавказа на подступах к Ставрополю или Краснодару. Не произошло крушения систем жизнеобеспечения. Здорово помог РФ период тучных нефтяных цен, длившийся с 1999 по 2014 годы.
Но сохранение целостности оказалось куплено ценой господства Системы, гигантским слизнем покрывшей страну. Системы уродской, безмозглой, жрущей в три горла. Она – словно раковая опухоль. Поедает науку и образование. Смертельно ненавидит производство. Высасывает соки из производительной экономики. Выедает разум. Превратила суды и правоохранительную систему в самую крупную ОПГ, причем с садистско-мародерским уклоном.
Нет ничего удивительного в том. что такая РФ так и осталась придатком с Сырьевой Трубе. Что в ней не возникают высокотехнологичные корпорации мирового уровня, но зато крепчают мракобесие и произвол. Евразийская зона вырождения – вот что это. Если считать в долларах, то ВВП РФ в 2007 году – 1,3 трлн. В 2017-м – 1,4 трлн. То есть, страна – в очевидном застое. Псу под хвост пошел уж второй десяток лет. Только не говорите мне про ППС – паритет покупательной спосбности, согласно коему валовой продукт Эрэфии составляет чуть ли не два триллиона. Подите-ка и купите на ваш ППС на мировом рынке то, чего РФ за все эти годы так и не научилась делать – авионику и комплектующие для самолетов, подшипники, электронику, станки и т.д.
Разросшаяся раковая опухоль расейской клептократии, конечно, еще потянет. Еще есть доходы от нефти и газу. Но никакого развития страны она обеспечить не может. Зато ее выедание изнутри – обеспечивает с похвальной последовательностью. Как при этом голосует электорат, какими флагами на машут на всяких ОНФ и НОДах и какие рейтинги при этом стоят, не имеет никакого значения. Ну, приняли пассажиры «Титаника» ЛСД, и видят свой лайнер летящим в облаках. Но от этого он погружаться носом не прекращает.
В мире задул ветер новой промышленной революции. Но парусов у РФ нет. Она его не ловит. В хваленой программе «цифровизации страны», как издевательски написал журнал «Эксперт», о промышленности забыли. Начисто. Как будто ее вовсе нет.
Ибо если власть ввергает подвластных в слабоумие, то и у нее самой затем отмирают мозги…
***
Мне понятно, почему янки сейчас отказались от напора на Москву и от попыток взорвать РФ изнутри. А зачем? Сдается мне, что на наших глазах рождается вторая – со времен Рейгановой 1981 г. – стратегия нашего уничтожения. Теперь – стратегии практически гарантированного сокрушения.
Представьте себе картину: с выхваченными из кобур пистолетами стоят напротив друг друга двое, ковбой Джон с особистом Иваном. Оба нацелились друг другу в лоб. Джон понимает, что если он выпалит, то и Ваня успеет нажать на спусковой крючок. Но ковбой знает данные медицинского обследования соперника. Ему известно, что сердце Ивана (его экономика) – в десять раз слабее его сердца. И что Ивана изнутри поедает целый букет опасных недугов. Причем гораздо более тяжелых, нежели те, коими страдает ковбой.
Джону лучше дождаться момента, когда его визави просто упадет от слабости. Он того, что болезни съедят его внутренности. И пускай особист считает, что скорее такое произойдет с ковбоем – это его личные заблуждения. Болезни-то прогрессируют. И рука с оружием уже дрожит.
Потому ковбой просто ждет.
Аналогия вам понятна, читатель?
Но будет период, когда русская рука будет дрожать, но еще не выпустит оружия.
Вот до этого момента нам и нужно выжить. Не обращая внимания на хор троллей. Кризис никуда не делся. Да, власть сохранила себя. Но цена тому – продолжение вырождения страны. Оно же безнаказанным не бывает.
А пока стоит изучить поведение самых дальновидных их русских князей под игом Золотой Орды.
(продолжение темы следует)
Владимир П написал 25.02.2018 14:05
Власть старательно закручивает крышку над закипающим котлом, думает как лучше. Народ вокруг с интересом смотрит - а что оно выйдеть? И даже советы подает, как крепче закрутить. Потом котел взрывается, всех ошпаривает, и все друг на друга набрасываются с кольями, оглоблями и всем что под руку попадется.
русский первопроходец написал 25.02.2018 14:01
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А вы сами на контору карточки заведите. Слабо? Ленин и перед ним народовольцы конторы не боялись. Наоборот. Круто было попасть в ссылку. Парвусы и прочие с конторой сотрудничали.
владимиру П написал 25.02.2018 13:58
Златокудрый Ивашка написал 25.02.2018 13:57
--
Византия отстояла 1000 лет без экспансии. Империи гибнут когда происходит культурное замещение народов. Начиная с армии. В Византии в армии служили греки - и она стояла тысячу лет. В Халифате в армию взяли туркмен - и халифат сгнил. В Риме армию набрали из варваров - Рим пал. В Китае армию набрали из варваров степняков = китай пал.
В Византии армию набрали из итальянцев и норманнов - Византия пала.
На россии армия уже наполовину из бурятов, чеченцев, туркмен.
Владимир П написал 25.02.2018 13:55
Владимир П написал 25.02.2018 13:47
Правильно написал 25.02.2018 13:37
Владимир П написал 25.02.2018 13:26
47. Штраф за нарушение ПДД пропрционален третьей степени мощности мотора и стоимости авто. Поясняю нынешним жертвам ЕГЭ, что такое степень. Если мощность двигателя вдвое больше средней, штраф увеличивается в 8 раз. Если цена машины втрое выше средней штраф возрастает в 27. 27 умножаем на 8, получаем 216. Это значит, что если штраф с владельца "среднего авто" 1000 рублей, то с шикарного и мощного - 216 тысяч. Именно владельцы таких авто любят давить людей на остановках.
48. Увеличить в 1000 раз штраф за нарушение ПДД с особо опасных категорий водителей, а именно:
- депутатов
- прокуроров
- судей
- мэров
а также с их отпрысков. Именно эти категории граждан фигурируют в самых диких ДТП с массовыми жертвами.
Ну вот и вылезло ))) написал 25.02.2018 13:25
Светослав,,, написал 25.02.2018 12:37
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Шо касается Штатов, то их империей назвать нельзя, у них совсем другая система управления.
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Златокудный Ивашка написал 25.02.2018 12:21
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В эту чушь верит и путин. На деле же все не так. Куча дебильных образований расширялась - и сдохла. Гунны, гитлер и т.п. А Византия не расширялась, но 1000 лет отстояла.
Чтобы ымперия существовала - нужна культура, нужна культурное и экономическое развитие. Вот США - не захватывают никого, но весь мир смотрит их фильмы, слушает их музыку, пользует их интернет, винду, андроид, пьет их кока-колу и т.п. путлеровская Российская Федерация - это анахронизм. И ее цивилизованный раздел пойдет на пользу самим русским.
Заставить жить в одной стране русских, казаков, чеченцев, бурятов, якутов, тувинцев, хакасов, осетин, татар и т.п. - это бред.
Светослав,,, написал 25.02.2018 11:48
Сразу возникает вопрос - нафига в такой обстановке начинать войну против Украинского народа?? Который до 2014 года был союзником, другом и товарищем россиян. В Украине работал российский капитал, предприятия Украины работали на Россию. Нафига начинать войну против своих?!///
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Все просто: ымперия либо расширяется, либо подыхает -- таковы суровые законы бытия. Поэтому ымперия и полезла к нам -- с целью захвата промышленности и ровных рук, с чем на Биопомойке уже тогда был полный пипец. Правда, вместо промышленной половины Украины ымперия получила 2 чемодана без ручки -- Луганду с Дамбабве, да чугуниевую батарею на спину под названием Крымнах, и с этим пытается плыть в бурных волнах ))
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Ну и к тому же надо было срочно спасать "Газпром", не позволить США начать разработки сланца на Донбассе.
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в александров написал 25.02.2018 11:44
Светослав,,, написал 25.02.2018 11:37
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Не были ваши русскiе предки ни под какой "пятой Орды". Ваши русскiе предки служили в Орде зондеркомандой.
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\\\Сдается мне, что на наших глазах рождается вторая - со времен Рейгановой 1981 г. - стратегия нашего уничтожения. Теперь - стратегии практически гарантированного сокрушения.///
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Боже ж мой, наконец-то в единственную Максюткину извилину крестиком проникла мысль об американской стратегии варки лягушки с гарантированным исходом.
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Максютка, ты поинтересуйся -- может вы с Дашей-Ду родственники?.. Той тоже все доходит с задержкой в 4 года ))
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что скажу написал 25.02.2018 11:25
Александр1 написал 25.02.2018 10:47
Златокудрый Ивашка написал 25.02.2018 10:13
Сразу возникает вопрос - нафига в такой обстановке начинать войну против Украинского народа?? Который до 2014 года был союзником, другом и товарищем россиян. В Украине работал российский капитал, предприятия Украины работали на Россию. Нафига начинать войну против своих?! Нафига делать из 30 млн народа ВРАГОВ?? Нафига нужно содержать халявщиков-бандюков с крыма и донбасса?! Нафига разрушать инфрастуктуру Донбасса? Максим, объясни данные действия российской власти.Только без фашистского бреда, а исходя из экономических соображений.
: написал 25.02.2018 09:59
Только полное народовластие написал 25.02.2018 08:00
О каких князьях царях и презиках идет речь - да при жизни 500 лет каждый человек сам себе президент !
Только полное народовластие и подлинная демократия - вот путь по которому будет развиваться человечество.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ написал 25.02.2018 07:59
1.ВВЕДЕНИЕ ВОЕННОГО(ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО) ПОЛОЖЕНИЯ НА 5 ЛЕТ
2.увеличение минимальной пенсии и пособия на ребенка до 20 тыс.руб\мес (80 % от средней з\п)
3.национализация ж.к.х.\услуги-ПО СЕБЕСТОИМОСТИ.жестский госконтроль.
4.ОТМЕНА НАЛОГОВ:квартиру..капремонт..транспортный налог.."платон"..(гражданин рф отдавший свою часть сырьевой ренты государству-полностью заплатил все налоги)..ндс...с\х..пчеловодство.. производство биогумуса(вермикультивирование)..книгоиздательство..
5.запрет коллекторов
6.беспроцентный кредит в рублях на 5 лет
7.прогрессивный налог. ДЛЯ БОГАТЫХ 60 % (как в европе)
8.отзыв госактивов из сша ( более 100 млрд.долларов)
9.ограничение з\п чиновников 150 тыс.руб\мес и пенсий 50 тыс.руб\мес(не выше з\п президента)
10.гражданство русским за пределами рф-АВТОМАТИЧЕСКИ.(при условии отказа от гражданств других стран).
11.возвращение ГОСТ./жесткие экологические стандарты.депортация китайских "огородников" и "лесорубов".
12.НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ:центробанка..нефтегазовой отрасли..земель.недр..вод..алкогольной промышленности.. "почты россии"..
13.ЗАПРЕТ:гмо..пальмового масла..маргарина..химикатов в с\х..ипотеки в валюте..травматов..биодизеля..бойцовых собак.."догхантеров".. метилового спирта..контактных зоопарков..
14.выход из болонской системы и вто
15.налог 90 % на состояния свыше 1 млн.долларов (разовый)
16.отмена платы за: недвижимость капремонт и ж.к.у. многодетным семьям
17.лечение граждан рф-полностью за счет госстраховки
18.уволить чиновников чьи родственники имеют гражданство стран нато(жена\муж..дети..внуки..)
19.смертная казнь для: террористов грабителей и наркоторговцев.
20.призывная армия.служат 2 года за пожизненные привилегии(занимать госдолжности..иметь водительские права и владеть оружием..).лиц не служивших в армии-лишить данных прав(рядовой и сержантский состав).женщины и «нестроевики»-служат альтернативную службу по месту жительства.
21.детям-только российские вакцины.госстраховка на случай гибели или инвалидности.
22.уголовная ответственность за подделку: топлива.автомасел.лекарств.
23.закрытие границ с:средней азией..закавказьем..украиной..молдавией.визовый режим.
24.лишение гражданства рф гастарбайтеров и депортация их из россии.2 года тюрьмы за возвращение в россию (как у трампа)
25.сколько граждан рф поедет работать в страны снг-столько примет и россия.КВОТЫ.
26.бесплатные:в\о..спортсекции..кружки...
27.отмена копеек в денежном обороте
28.отмена тендеров.строительство дорог и инфраструктуры регионов ГОСКОМПАНИЕЙ по себестоимости.там работают-только уроженцы данного региона.(без гастарбайтеров).
29.запрет на тарифы руоминга внутри рф
30.госмонополия на экспорт зерна.квотирование экспорта.запрет использования фуражного зерна в хлебобулочном производстве.
31.запрет двойного гражданства
32.на выборах-только ручной подсчет голосов( без коиб )
33.работа с 20-8 оплачивается в двойном тарифе.
34.ликвидация должности «депутат» на местах(за исключением депутатов госдумы)
35.возвращение в активное судопроизводство статьи «конфискация имущества». в отношении чиновников.
36.частную аптеку может открыть только специалист окончивший медицинский факультет по специальности «фармацевтика» (как в испании)
37.за ложь в суде-5 лет тюрьмы+штраф(как в сша)
38.запрет продажи морепродуктов за границу.отмена на 5 лет квот на вылов морепродуктов.
39.воссоздание системы средне-специального образования (техникумы\пту)
40.воссоздание государственной фармацевтической промышленности.продажа лекарств гражданам рф-по СЕБЕСТОИМОСТИ.(продажная цена упадет в 5 раз).
41. провести референдум в г.Волгоград о переименовании его в "Сталинград."
42.возбуждение уголовного дела против Михаила Горбачева.
43.уменьшение порога для присутствия в госдуме до 3% голосов (для партий)
44.отмена муниципальных фильтров при выборах.
45.введение графы "против всех" при голосовании.