Царство забитых "пассивцев"

Когда речь зашла о противостоянии с Западом (и прежде всего, с Соединенными Штатами, начавшими свою неоиндустриализацию) на очень длинной дистанции, то нужно обратить внимание на те внутренние болезни, что обрекают РФ на проигрыш. Ну, не пробежать стайерской дистанции с покуренными легкими и екающей селезенкой!
В одном из факторов путинская РФ проигрывает сопернику вчистую. В деле свободного предпринимательства широких масс граждан, в сфере их инициативы и творчества.
Продолжим наш анализ грядущего Пятого срока, начатый ранее:
https://m-kalashnikov.livejournal.com/3414922.html
ФАКТОР МАССОВОГО СОЗИДАНИЯ
В свое время на этом здорово обжегся поздний Советский Союз.
Итак, исторический опыт говорит, что государство – даже самое разумное и эффективное – со всем не справляется. Оно не может охватить все и спланировать жизнь до самых мелочей. Нужно еще, чтобы творили граждане. Изобретали, придумывали, использовали открывшиеся возможности, создавали свое дело. И речь идет не просто о том, чтобы можно было открыть свою закусочную, пекарню или бензоколонку. Нет, в социуме должны существовать те, кто придумывает и делает сам.
В одном случае, скажем, предприимчивый конструктор, создавший отличное тефлоновое покрытие для космического корабля (делавшегося по государственной мегапрограмме), вдруг видит отличный шанс. Ба, да ведь это покрытие хорошо и для непригораемых сковородок! Потому американское государство, скажем, позволяет ему создать частную компанию и делать пресловутые сковороды. Невзирая на то, что конструктор использует технологию, созданную на казенные деньги. Американцы рассуждают прагматично: ну, и чего толку, если государство отберет у конструктора патент на технологию, хотя формально и будет право (все делалось на средства бюджета)? Туповатые и неповоротливые бюрократы все равно не сумеют все это с толком использовать. Ну, будет технология использоваться лишь в космосе. А так – станет патент вылиться где-нибудь в архиве.
Зато сам разработчик технологии – как частное лицо – выжмет из возможностей своей новации максимум. Так пускай он заработает на своих мозгах как можно больше! Пусть он сам наладит производство чудо-сковородок. Пусть он сам придумает, как использовать новый материал, скажем, в медицине и продаст свою разработку иным высокотехнологичным предприятиям. Это ведь невиданно ускорит процесс перетока революционных технологий из военной и космической сфер в гражданскую жизнь! Причем самым кратчайшим путем. При этом не придется задействовать тугодумную бюрократию и казенные деньги.
При этом сам конструктор (ученый, инженер) обогатится? Так это же великолепно! Получив богатство, умник изобретет или разработает еще множество отличных вещей и технологий. Причем уже без всякой помощи казны. Он же делом доказал свои творческие способности. И чем больше будет таких творцов, ставших частными предпринимателями при первоначальной помощи государства – тем более станет процветать страна. Тем больше появится в ней высокотехнологичных рабочих мест с высокими зарплатами, тем более окажутся востребованными наука с образованием, тем больше экспортных возможностей получит страна. Зачем государству тогда собакой на сене сидеть на тех плодах интеллектуального творчества, что созданы на его деньги?
А чтобы облегчить процесс, вся экономическая система США обеспечивает таким творцам неплохие условия. Например, расширенный дешевый кредит. Под считанные проценты годовых. Бери его – и начинай производство, привлекай затем частных инвесторов. Этим же целям служат максимально упрощенная налоговая отчетность, удобная бухгалтерия, все эти бизнес-инкубаторы и технопарки.
Это всего лишь один пример того, как США смогли победить Советский Союз. У нас-то отличные разработки, созданные в оборонных ведомствах, попадали в руки бюрократии и затем годами пылились в архивах. Государство, подмяв под себя все, не могло применить огромные интеллектуальные богатства, что скопились в Советском Союзе к 1970-м годам. Ну, а затем их просто уничтожили или дешево распродали. Попытка Горбачева задействовать частную инициативу была неряшливо-поспешной и оказалась забитой политической смутой.
Но Максим Калашников взял самый сложный пример частной инициативы и частно-государственного гибрида в экономике. А ведь есть примеры и попроще. Скажем, зачем государству думать, как обеспечить прихотливые запросы внутреннего рынка в потребительских товарах? Это сделают миллионы частников, причем гораздо быстрее и качественнее. Скажем, в 1980-м году произошла стремительная смена мод. Джинсы-клеши вышли из фавора, в Одессе тогда появились зауженные привозные «джины» с короткими кожаными курточками. Тысячи (если не миллионы) предпринимателей от Чикаго до Сингапура и Малайзии стали шить брюки нового типа и модные кожанки на свои средства или беря доступные кредиты. Само массовое творчество автоматически отвечало на запросы рынка.
А в СССР требовалось, чтобы государство сперва осознало новую моду, изучило возможности Министерства легкой промышленности, разработало новую программу производства, просчитало объем требуемых для этого материалов, заложило их в производственные планы. Утвердило новые модели одежды. А поскольку пятилетний план развития на 1981-1986 годы к тому времени уже были принят на XXVI съезде партии, надо было либо болезненно ломать старые планы, либо ожидать 1986 года. За каковое время моды и предпочтения масс снова менялись. Например, вошли в моду кроссовки. Их стали носить даже с юбками и костюмами.
В итоге СССР опять проигрывал, упуская огромные доходы с собственного рынка. А граждане Союза переплачивали втридорога, гоняясь за привозными тряпками и обувью. Затаивая злобу на социализм.
В итоге страны, разумно сочетавшие планирование, госсектор и частную инициативу, нанесли Советскому Союзу сокрушительное поражение в долговременном противостоянии. Миллионы частных предпринимателей, мелких и средних, успешно справлялись с запросами масс. Это касалось хоть гостиниц-кемпингов, хоть потребительских товаров, хоть персональных компьютеров. Да, первый в мире компактный мобильный телефон массой в 70 граммов создал советский инженер Леонид Куприянович (1929-1994 гг.) в 1961-м. Но кто догадался первым развернуть массовое производство сотовых телефонов? Запад. Да, в СССР было движение изобретателей и рационализаторов. Да вот беда: их придумки слишком медленно появлялись в советской жизни. А вот за границей их подхватывали моментально. И никакая кибернетизация управления экономикой по Глушко не устраняла смертельного недостатка: нехватки частной инициативы.
Массовое народное творчество обеспечивает тьму выгод. Вот вам хоть новые «умнофоны», хоть усовершенствованные швабры, хоть новые лекарства.
Казалось бы, причем здесь СССР и вроде бы рыночная РФ? Формально-то и в Эрэфии есть частная инициатива. Мол, дерзай.
Но это – липа. Фикция. На самом деле, жизнь в Эрэфии обрекает народные массы на покорную и серую пассивность. Что и обеспечивает путинской конструкции гарантированное поражение в долгом противостоянии с Западом. Уроки СССР игнорируются.
ИДЕАЛ ПОДДАНОГО В РФ: ПОСЛУШНЫЙ И ВЯЛЫЙ ТУПИЦА
Знаете, как выглядит идеальный – с точки зрения правящего режима – гражданин РФ? Серенький немыслящий и трусоватый субъект, который никуда не стремится. Ну, провел он свой рабочий день где-нибудь в бюджетной конторе, перекладывая бумажки, или поторговал импортными «сотовиками» в салоне. А потом пошел домой, открыл бутылку синтетического пивного пойла и уставился бы в телевизор. Глядеть бесконечное шоу из болтовни Киселева, ругани у Соловьева-Шапиро, из вестей о Сирии, спорте, немыслимых успехах российского оружия, об Украине и гомиках на загнивающем Западе. Вполне довольствуясь своей зарплатой в 25 тысяч рублей в месяц (около 70-ти целковых в рублях СССР, если брать чисто потребительский сегмент). Пускай за стенкой его соседа гребут за «экстремизм» (размещение не той картинки в соцсети) – такой пассивный обыватель и не должен шелохнуться. А если он еще просиживает часы досуга в «Одноклассниках», на порносайтах или в «Мире танков» - еще лучше. Главное – чтобы он больше ничего не делал и голосовал за «Единую Россию» и Самого-Самого…
Этому режиму ни к чему, чтобы граждане что-то там предпринимали и заводили. Максимум – торговая точка в ларьке, да и то – опасно. Ибо любой, кто ведет свое дело, умнеет и становится опасен. А если миллионы людей примутся что-то изобретать и производить, шить, выпускать на рынок – это просто катастрофа! Ведь они станут сами платить налоги и спрашивать: «А как вы тратите мои деньги? И почему – на всякую чушь? И почему за мой счет живут и клан Ротенбергов, и Пригожин? И за каким лядом нам война в Сирии?» Власть прекрасно понимает, что сегодня человек создал фирму по производству судовых электронных устройств, а завтра – он уже лазерные станки делает. А в кого он тогда вырастет послезавтра? И зачем власти миллионы людей, обязанных благосостоянием самим себе, полных чувства собственного достоинства, да еще и с ясным социально-экономическим мышлением? Ведь завтра они могут потребовать: «Эй вы, ваша власть – тупа и алчна, жадна и близорука. А ну, уступите нам место!»
Таким людям не навешаешь лапшу на уши по поводу хитрых планов, «успехов внешней политики» и неземной мудрости Кремля. Они ведь сами думают, сами налоги платят и работу своим согражданам дают. Они и рационально думают, и видят все те возможности, что власть спускает в унитаз. Это вам не наивные пенсионеры и не забитые бюджетники!
Потому в РФ все устроено так, чтобы граждане не могли творить и заниматься свои делом. Де-факто устроено, а не формально-юридически. Все устроено так, чтобы ты не мог получить дешевого кредита «на обзаведение» (кредиты дороги, «Сбер» считает льготными ссуды под 12% годовых). Чтобы ты, даже каким-то чудом раздобыв средства на старт своего проекта, потом разорился на ведении бухгалтерии и отчетности. Чтобы тебя могли уничтожить оравы контролеров и проверяющих, вымогающих взятки по любому поводу. Чтобы тебя могли «закошмарить» люди в погонах, либо отобрав у тебя все заработанное, либо дотла уничтожив твой бизнес. Чтобы ты ничего не мог доказать в расейском «суде», который просто проштампует то, что накатали на тебя следователи-мародеры.
Более того, сама макроэкономика РФ устроена так, чтобы в стране не возникало массового частного производства. Да и вообще никакого сложного производства – хоть государственного, хоть кооперативного, хоть с собственностью трудовых коллективов. Государство открыло внутренний рынок для потока импорта. Никакого протекционизма нет. Начинать какое-то новое производство в РФ, соревнуясь с потоками импорта, производимого в гораздо более благоприятных условиях, неимоверно сложно. К чему шить трусы, если все склады забиты китайскими товарами? (Сами-то китайцы, в свое время, совсем не открывали домашний рынок для импорта – они обеспечивали условия для того, чтобы в КНР возникли тысячи производителей часов, трусов, носков…)
В результате массы и превращаются в стабильно нищих или бедных идиотов, обреченных на серую бессмысленную жизнь. Жизнь и бездумную, и бесперспективную. Простите, но возможностей для самореализации у подданных РФ сегодня гораздо меньше, нежели в СССР 1970-х! А открытый рынок и потоки дешевого импорта – часть неписанной стратегии Кремля. Ну, если в стране нам, хозяевам жизни, опасно развивать производство и частную инициативу, так давайте подкупать электорат массой дешевого импорта. Пускай он лучше шопингом занимается, нежели что-то сам делает и во что-то большее вырастает. Говорите, из-за этого страна проедает свои нефтегазовые доходы и развивает Китай? Плевать на это. Зато нам, «элите», безопасно.
Да, формально в РФ есть какие-то программы поддержки малого и среднего бизнеса. Какие-то продукты «Сбербанка», якобы в интересах поддержки инициатив граждан. Об этом даже гремят с трибун.
Но ни фига это не работает! И не должно работать…
ЗАЛОГ ПРОВАЛА
В этом и кроется одна из корневых причин того, что сегодня РФ по темпам своего экономического проста в полтора раза отстает даже от проблемных Соединенных Штатов. А в будущем Эрэфия наглухо утратит всякую возможность развиваться и создавать что-то новое. Ибо практически полностью отключила такой фактор, как массовое народное творчество в экономике, в науке и технике. Тогда как у наших противников все это работает. Они борются с нами буквально всеми клетками своих «национальных тел».
А если в РФ не развивается реальный сектор, если подавлена и частная инициатива, то падает спрос на квалифицированных исследователей, конструкторов, инженеров, техников, отличных рабочих. Падает спрос на них – начинает вянуть и погибать образование. Остаются невостребованными разработки научно-исследовательских институтов и частных фирм-новаторов. Процесс приобретает автоматический, самоубийственный для РФ, характер. И мы уже видим, как, вопреки бодрым рапортам, Москва отстает в военном деле, как ее оружие становится морально устаревшим. Даже на примере парадно-показательной войны в Сирии.
Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, куда она кривая вывозит несчастную страну. Рано или поздно, но придется с позором убираться из Сирии, потому что хилая экономика не выдерживает растуших затрат на бессмысленную войну и на содержание «полей руин» под властью Асада. Придется урезать программы производства вооружений и выкидывать за ворота проходных работников ВПК. Придется экономить на содержании чрезмерно разросшихся силовых структур. Просто ради сведения концов с концами в бюджете, слишком зависимом от нефтедолларов. Особенно по мере того, как Америка, наращивая добычу углеводородов у себя дома, примется замещать те объемы добычи, что сокращает ОПЕК.
То, что разорение произойдет под громогласную пропаганду о Неземной Мудрости власти и беспрерывных «победах», дела не меняет. Тем больнее окажется столкновение с реалиями. Царство затюканных и запуганных «пассивцев» проигрывает гонку Западу и КНР на наших глазах. То, что власть всех в РФ запугала и взяла под контроль, ни на йоту не изменяет тенденции к нарастанию отсталости страны буквально по всем (окромя пропаганды) фронтам.
Но мы отнюдь не исчерпали тему краха Эрэфии из-за выключения энергии массового творчества. Проблема гораздо страшнее, нежели описана нами в этом тексте…
(Продолжение следует)
!!!!Q-QQ!JATOT BOGVSHTOT!!!&& написал 26.02.2018 02:22
- Таки Урод Пятнистый и раскрепостил частную инициативу быд-ла, которое таки тут же и побежало продавать страну направо и налево! То таки да...
" не для того крыса создал миллионы псов в погонах и миллионы чиновников уголовников
депутан-бендюган написал 26.02.2018 00:38
что бы они дали людям жить. СКОРО В МОРДОРЕ БУДЕТ КОНЦЛАГЕРЬ - ГДЕ ПСАРНЯ БУДЕТ ХУЖЕ ФАШИСТОВ - ПЫТАТЬ НАСИЛОВАТЬ ГРАБИТЬ УБИВАТЬ - ОТКРЫТО СРЕДИ БЕЛА ДНЯ. а потом будет война. "
- Если таких, кака ты, к ногтю таки не прижмут... То таки да...
Аноним Немо написал 26.02.2018 02:04
депутан-бендюган написал 26.02.2018 00:38
LuciitaroLowly написал 26.02.2018 00:09
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