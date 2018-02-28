Социализм - самая выгодная вещь в мире

Автор этих строк сталкивается с одним феноменом который раз. Некоторые россияне воспринимают левые убеждения как религию, не применимую к жизни. Мол, конечно, человек человеку должен быть товарищем и братом, кто ж против – но это в будущем, как светлый идеал и так далее. А капитализм вокруг, конечно, грязненький - но все же практичный. Он кормит здесь и сейчас; поэтому не согрешишь, не покаешься. Короче, не надо предаваться иллюзиям; и оный персонаж не против левых убеждений лично, но народ не созрел.

Но это или глубочайшее заблуждение, или пустейшая отговорка! Социализм, в частности - самая практичная и выгодная вещь на свете. Никакие покаяния здесь и рядом не стоят. Можно быть друг другу и товарищем, и братом – но именно поэтому работать ОЧЕНЬ ДОХОДНО здесь и сейчас! Проблема совершенно в другом. Надо правильно понимать, что такое социализм - а не верить всякой идеалистической чепухе.

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Неплатежеспособность при социализме никуда не исчезает! Следовательно, за ее последствия надо отвечать (искать другую, а то и нижеоплачиваемую работу в крайнем случае). Но социализм отличается от капитализма главным – условия для экономического старта равны путем платы за ресурсы и нормальных общественных фондов потребления. И на единственно возможный контраргумент в этом смысле, почему рухнул Советский Союз – такой же логичный ответ, что далеко не факт, что тогда был социализм как таковой. А что было на самом деле, смотри здесь http://maxpark.com/community/7978/content/5598005 Но, с другой стороны, социализм уже подготовлен нынешним развитием капитализма всемерно; и по своему строительству и даст огромный доходный результат.

В принципе – вот и все! Для подготовленного человека можно на этом и закончить, потому что ничего нереального здесь нет и в помине. И производительные силы назрели и перезрели; и подсчет платы за ресурсы и фонда общественного потребления сделан еще советским ученым Новожиловым, получившим за это Ленинскую премию. А государственная форма для такого экономического содержания заключается в советской демократии вплоть до трудовых коллективов с отменой кооптации, что также известно и изучается давненько (о чем и по ссылке вверху).

Но именно потому, что капитализм буквально засрал мозги людей дребеденью «про равные возможности», которые при монополизме невозможны никоим образом (это ж как надо трахнуться головой, чтобы не видеть такую простую истину) – придется изложить вопрос подробнее. Но все же, можно догадаться уже по вышесказанному, что даже по принципу «сначала стулья – потом деньги» реальный социализм эффективнее капитала все равно.

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Любой экономист скажет – даже буржуйский, если не подлец - что нынешний прогресс России заключается в победе агропромышленного комплекса над сырьевым для увеличения добавленной стоимости. Это альфа и омега на этот исторический момент, тем более в разрезе мировой конкуренции и вытекающей отсюда национальной безопасности.

Агропромышленный комплекс с его электрификацией, химизацией, биотехнологиями и механизацией вызовет к жизни еще более технологичные комплексы в виде того же машиностроения; а также разовьет инфраструктуру как строительство, связь, транспортные коммуникации в виду обширных территорий; и даже космос будет развиваться для мониторинга погоды, что, очевидно, крайне важно для агропрома. Но главное звено в этом смысле, за которое надо потянуть, заключается все же в том, что агропромышленный комплекс должен взять вверх над сырьевым политически в первую очередь. Чтобы в итоге не гнать дешевые углеводороды за границу - а заливать их в баки тракторов, делать продовольствие и продавать его уже с большей добавленной стоимостью, что очевидно для ребенка.

Следовательно, о каком постиндустриальном обществе можно говорить, когда хотя бы первый шаг в виде победы агропрома над углеводородным лобби не сделан до сих пор?!.. Риторический вопрос. Конечно, режим трепыхается в этом смысле - но это настолько недостаточно, и власть сырьевого олигархата так мощна - что с таким темпом идут на кладбище, а не на вершину победы. То есть, вот когда будет ровно наоборот в процентном отношении: столько же продовольствия пойдет на экспорт, сколько сейчас углеводородов; и столько же углеводородов, сколько сейчас продовольствия – тогда и будет подлинно деловой разговор в виде подскочившей должным образом добавленной стоимости.

Но нет-нет, скажет иной защитник нынешнего режима – давайте поможем Путину стать сильнее Сечина-Миллера-Медведева, и он возьмется за тот же агропром, засучив рукава, и всем будут ладушки. Самому-то таковому не смешно?!.. Уже семнадцать лет засучивает – и все коту под хвост. А до него Ельцин также засучивал. То есть, прошло четверть века. Но тогда ни о какой случайности и говорить нельзя, не оскорбляя свой ум. Тогда сам Путин с дружками Миллером-Сечиным-Медведевым и есть сырьевой капитал. Не понимать этого – ничего не понимать. Поэтому, если уберем весь путинский режим путем социалистической революции, тогда и откроем дорогу прогрессу.

Но почему именно социализм поднимет агропром на должную высоту?!.. Вот мы и подошли к тому, о чем уже говорилось не раз и автором этих строк, и другими левыми, - но в поднятом аспекте сказанное будет более взаимосвязано и наглядно. Но именно для этого еще немного предыстории.

Во-первых, если читатель узнает, сколько иностранного капитала в российских продовольственных корпорациях и торговых сетях; а что уж говорить о черном, сером и белом импорте – он буквально обалдеет. Иностранный владелец акций на иностранном сидит и оным погоняет. Но тогда очевидно и следующее - на кой ляд им наши конкуренты?!.. Поэтому, как правило, с помощью российских агентов – региональным отделом корпорации ведает вполне русский менеджер Иван Петров сотоварищи, вот ведь в чем хитрость – иностранный капитал заводит «доверительные отношения» с муниципальными мэрами и депутатами, и начинаются как из-под земли непонятки для местных фермеров и производителей (с арендой торговых помещений и прочее в таком духе) - и преференции для крупных торговых сетей и организаций, с другой стороны.

Особенно такая практика процветала в девяностые и нулевые. С девяностыми и так все понятно; но и в «нулевые» импорт рос из-за нефтедолларов, никто голову не ломал особо подобными вопросами, и иностранные сети или аффилированные с ними организации успели захватить значительную часть российского рынка. Поэтому все идет по-старому – мы им, как дикари, сырье – они нам продукт переработки с соответствующей добавленной стоимостью. Слава богу, в последнее время в связи с кризисом и Крымом зашевелились, отвоевали малую часть отечественного и мирового рынка, коль еще пятьдесят миллионов гектаров не распаханы, и чистые углеводороды по-прежнему шпарятся за границу, а не в баки наших тракторов – но тут возникла еще одна напасть, и это, во-вторых. И напасть уже окончательная и бесповоротная. Или туда – или сюда.

Ах да, чуть ни забыл столь явный вопрос, что слона-то и не заметил. Разумеется, «наши» сырьевики держат скандально высокие цены на ГСМ для нефтяной страны, что бьет по всем, а уж по агропромышленному комплексу в первую очередь. Уже по одной этой причине надо гнать путинскую шоблу поганой метлой. Но в крайнем случае, если бы кредиты были низкими, то можно было бы расплатиться и за ГСМ, и доход получить. Но в том-то и вышеупомянутая напасть - что и бюджет, и банки принадлежат сырьевикам как основным донорам экономики (пока еще, будем надеяться).

А отсюда соответствующая и налогово-бюджетная, и кредитно-денежная политика. Только ленивый не знает о низких налогах на богатых, и высоком проценте для бедных. И здесь фактором является не только жадность и бездарность сырьевиков, купающихся помимо низких налогов еще и в низком проценте для себя, но компенсирующих это секвестрованием бюджета и высоким процентом для других для сдерживания инфляции. Ловко устроились, ничего не скажешь. Но здесь и несомненный политический контекст. Сырьевики знают прекрасно, что отечественные агропромышленники со значительной долей среднего и мелкого бизнеса, то есть народа, фактически - нагуляют жирок с низким процентом, поднимут голову социально и морально, и перехватят инициативу политически. И тогда прощай и высокие цены на ГСМ, и низкое налогообложение, и контроль над банками и бюджетом; и отсюда контроль и над чиновничьим аппаратом, и над самой властью.

Вот с такой политикой не совладать без социалистической революции никак! Это уже устои нынешнего режима, которые и могут быть заменены соответствующим образом (и, кстати, вот почему политика – концентрированная экономика). Итого, надо сделать социалистическую революцию в виде победы советской местной власти – советских республик вместо нынешних бесправных регионов – Российского Социалистического Союза вместо олигархической страны. И насчет конкретики уже имелись мысли (https://forum-msk.org/material/politic/14389548.html) но можно дополнить и в поднятом аспекте.

Допустим, в муниципалитете создается сайт-газета-группа, проводящая подобную идеологию. То есть, этой группе удается сагитировать трудовые коллективы, тем более с помощью ассоциаций мелких предпринимателей, во многом завязанных на агропром, и переизбрать руководство большинства отделений профсоюзов на этом уровне. В это же дело включатся и рядовые, то есть нищенствующие фактически, бюджетники – а они все-таки грамотные ребята во многом. С такими ресурсами можно добиться переизбрания (избрания) большинства местных депутатов и создать уже местный Совет. Кстати, опыт Навального здесь весьма поучителен. Надо только поменять минус на плюс, и ничего более. Если поднять недовольство вокруг нынешней коррупции в закупках, но в пользу создания местного Совета с демократией выше, а уж тем более с соответствующей собственностью (без кооптации, а на основе выборов самого трудового коллектива в рамках нижестоящей компетенции), и когда такой бардак, несомненно, прекратится – так ничего невозможного с такой наглядной агитацией и пропагандой нет абсолютно.

И если построить местный Совет, тогда совсем другой расклад наступит. Как известно, большинство советских депутатов возвращается на рабочие места после сессий и живет также, как народ. И если дела пошли хуже, это большинство собирается на пленарную или внеочередную сессию и снимает коррумпированное в крайнем случае меньшинство одним махом. Но такая постоянная демократия и позволяет прижать хвост монополистам всяческих мастей насчет аренды, цены, бюджета, налогов, спроса, инвестиций, закупок, как уже сказано; а также стандартов качества и так далее и тому подобное. И вообще создается муниципальная советская собственность с соответствующей конкурентоспособностью по отношению к коррупционерам и монополистам.

Разумеется, местная Советская власть отправляет своих депутатов и в губернские веси, и чем больше советских муниципалитетов (тем более слух побежит вокруг очень быстро даже от одного советского местного Совета), тем «краснее» законодательное собрание и весь регион. А с этой высоты можно еще сильнее нажать на хвост даже федеральным монополистам, и сырьевым в первую очередь. Затем «красные» регионы кучкуются и давят на Москву. И если трахает по голове еще и мировой кризис уровня 2008-го - тогда народная поддержка обеспечена тем более. А это отнюдь не невозможно, так как мировой кризис лишь перекладывает ружье с одного плеча на другое. Таким образом создается Российский Социалистический Союз, и агропромышленный комплекс побеждает сырьевой. Второй служит первому – а не наоборот. Добавленная стоимость начинает заметно расти; рубль укрепляется вкупе с армией; и национальная безопасность обеспечивает условия для мирового уважения и нового витка вверх.

Конечно, никто не говорит, что сказанное просто сделать. Наоборот – тяжело. Это же революционный процесс, в конце концов. Но в том-то и дело, что надо определиться хотя бы в главных чертах! Надо определиться хотя бы в основных целях и способах, чтобы не было подвешенного состояния, когда иди туда, не знаю куда – принеси то, не знаю, что. И в этом смысле вышеизложенное абсолютно верно. Автор убежден, что никакого пути и «чуда» кроме тяжелой и опасной, но означенной работы нет и не будет. Ну, разве что именно на кладбище.

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Допустим, иной читатель засыпает через десять страниц «Капитала» Маркса. Допустим, «Государство и революция» Ленина как надписи на египетских гробницах для большинства из «офисного планктона». Но жрать-то нормальную еду за честную цену оные хотят или нет безо всякой там «религии»?!.. Они хотят иметь банальную и самостоятельную выгоду от своей трудовой деятельности?!.. Хотят, стоит надеяться. А раз так – это и называется социализмом!

При монополистическом капитале, и уж тем более при самой дикой его форме в виде сырьевой олигархии, никакой самостоятельной выгоды не существует для большинства населения. А существует, как ни парадоксально для некоторых фанатов Путина – УРАВНИЛОВКА. Монополистический капитал для большинства населения является все той же уравниловкой, потому что выше «премии» в копейки не прыгнешь никогда; и лишь мизерное меньшинство купается в роскоши.

Да, и при социализме булки на деревьях расти не будут. Колбаса по утру в холодильнике не появится автоматически. Но будет главное – РАВНЫЙ ДОСТУП к средствам производства. РАВНЫЕ УСЛОВИЯ экономического соревнования! Разумеется, это совершенно разные вещи с уравниловкой. Потому что как наработаешь – так и заработаешь. Только твои проблемы. Наработаешь больше всех – и будешь жить лучше всех.

Поэтому социализм – самая практичная, самая реальная, самая выгодная вещь на свете. Не хотите читать классическую литературу – ваши проблемы. Не хотите изучать модальность дедуктивных или индуктивных умозаключений – да и бог с ним. Но если не будете знать, что такое социализм и как его строить – будете нищими всегда.