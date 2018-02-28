Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Социализм - самая выгодная вещь в мире

Опубликовано 28.02.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 7

социализм производство буржуазия
Социализм - самая выгодная вещь в мире

Автор этих строк сталкивается с одним феноменом который раз. Некоторые россияне воспринимают левые убеждения как религию, не применимую к жизни. Мол, конечно, человек человеку должен быть товарищем и братом, кто ж против – но это в будущем, как светлый идеал и так далее. А капитализм вокруг, конечно, грязненький - но все же практичный. Он кормит здесь и сейчас; поэтому не согрешишь, не покаешься. Короче, не надо предаваться иллюзиям; и оный персонаж не против левых убеждений лично, но народ не созрел.

Но это или глубочайшее заблуждение, или пустейшая отговорка! Социализм, в частности - самая практичная и выгодная вещь на свете. Никакие покаяния здесь и рядом не стоят. Можно быть друг другу и товарищем, и братом – но именно поэтому работать ОЧЕНЬ ДОХОДНО здесь и сейчас! Проблема совершенно в другом. Надо правильно понимать, что такое социализм - а не верить всякой идеалистической чепухе.

***

Неплатежеспособность при социализме никуда не исчезает! Следовательно, за ее последствия надо отвечать (искать другую, а то и нижеоплачиваемую работу в крайнем случае). Но социализм отличается от капитализма главным – условия для экономического старта равны путем платы за ресурсы и нормальных общественных фондов потребления. И на единственно возможный контраргумент в этом смысле, почему рухнул Советский Союз – такой же логичный ответ, что далеко не факт, что тогда был социализм как таковой. А что было на самом деле, смотри здесь http://maxpark.com/community/7978/content/5598005 Но, с другой стороны, социализм уже подготовлен нынешним развитием капитализма всемерно; и по своему строительству и даст огромный доходный результат.

В принципе – вот и все! Для подготовленного человека можно на этом и закончить, потому что ничего нереального здесь нет и в помине. И производительные силы назрели и перезрели; и подсчет платы за ресурсы и фонда общественного потребления сделан еще советским ученым Новожиловым, получившим за это Ленинскую премию. А государственная форма для такого экономического содержания заключается в советской демократии вплоть до трудовых коллективов с отменой кооптации, что также известно и изучается давненько (о чем и по ссылке вверху).

Но именно потому, что капитализм буквально засрал мозги людей дребеденью «про равные возможности», которые при монополизме невозможны никоим образом (это ж как надо трахнуться головой, чтобы не видеть такую простую истину) – придется изложить вопрос подробнее. Но все же, можно догадаться уже по вышесказанному, что даже по принципу «сначала стулья – потом деньги» реальный социализм эффективнее капитала все равно.

***

Любой экономист скажет – даже буржуйский, если не подлец - что нынешний прогресс России заключается в победе агропромышленного комплекса над сырьевым для увеличения добавленной стоимости. Это альфа и омега на этот исторический момент, тем более в разрезе мировой конкуренции и вытекающей отсюда национальной безопасности.

Агропромышленный комплекс с его электрификацией, химизацией, биотехнологиями и механизацией вызовет к жизни еще более технологичные комплексы в виде того же машиностроения; а также разовьет инфраструктуру как строительство, связь, транспортные коммуникации в виду обширных территорий; и даже космос будет развиваться для мониторинга погоды, что, очевидно, крайне важно для агропрома. Но главное звено в этом смысле, за которое надо потянуть, заключается все же в том, что агропромышленный комплекс должен взять вверх над сырьевым политически в первую очередь. Чтобы в итоге не гнать дешевые углеводороды за границу - а заливать их в баки тракторов, делать продовольствие и продавать его уже с большей добавленной стоимостью, что очевидно для ребенка.

Следовательно, о каком постиндустриальном обществе можно говорить, когда хотя бы первый шаг в виде победы агропрома над углеводородным лобби не сделан до сих пор?!.. Риторический вопрос. Конечно, режим трепыхается в этом смысле - но это настолько недостаточно, и власть сырьевого олигархата так мощна - что с таким темпом идут на кладбище, а не на вершину победы. То есть, вот когда будет ровно наоборот в процентном отношении: столько же продовольствия пойдет на экспорт, сколько сейчас углеводородов; и столько же углеводородов, сколько сейчас продовольствия – тогда и будет подлинно деловой разговор в виде подскочившей должным образом добавленной стоимости.

Но нет-нет, скажет иной защитник нынешнего режима – давайте поможем Путину стать сильнее Сечина-Миллера-Медведева, и он возьмется за тот же агропром, засучив рукава, и всем будут ладушки. Самому-то таковому не смешно?!.. Уже семнадцать лет засучивает – и все коту под хвост. А до него Ельцин также засучивал. То есть, прошло четверть века. Но тогда ни о какой случайности и говорить нельзя, не оскорбляя свой ум. Тогда сам Путин с дружками Миллером-Сечиным-Медведевым и есть сырьевой капитал. Не понимать этого – ничего не понимать. Поэтому, если уберем весь путинский режим путем социалистической революции, тогда и откроем дорогу прогрессу.

Но почему именно социализм поднимет агропром на должную высоту?!.. Вот мы и подошли к тому, о чем уже говорилось не раз и автором этих строк, и другими левыми, - но в поднятом аспекте сказанное будет более взаимосвязано и наглядно. Но именно для этого еще немного предыстории.

Во-первых, если читатель узнает, сколько иностранного капитала в российских продовольственных корпорациях и торговых сетях; а что уж говорить о черном, сером и белом импорте – он буквально обалдеет. Иностранный владелец акций на иностранном сидит и оным погоняет. Но тогда очевидно и следующее - на кой ляд им наши конкуренты?!.. Поэтому, как правило, с помощью российских агентов – региональным отделом корпорации ведает вполне русский менеджер Иван Петров сотоварищи, вот ведь в чем хитрость – иностранный капитал заводит «доверительные отношения» с муниципальными мэрами и депутатами, и начинаются как из-под земли непонятки для местных фермеров и производителей (с арендой торговых помещений и прочее в таком духе) - и преференции для крупных торговых сетей и организаций, с другой стороны.

Особенно такая практика процветала в девяностые и нулевые. С девяностыми и так все понятно; но и в «нулевые» импорт рос из-за нефтедолларов, никто голову не ломал особо подобными вопросами, и иностранные сети или аффилированные с ними организации успели захватить значительную часть российского рынка. Поэтому все идет по-старому – мы им, как дикари, сырье – они нам продукт переработки с соответствующей добавленной стоимостью. Слава богу, в последнее время в связи с кризисом и Крымом зашевелились, отвоевали малую часть отечественного и мирового рынка, коль еще пятьдесят миллионов гектаров не распаханы, и чистые углеводороды по-прежнему шпарятся за границу, а не в баки наших тракторов – но тут возникла еще одна напасть, и это, во-вторых. И напасть уже окончательная и бесповоротная. Или туда – или сюда.

Ах да, чуть ни забыл столь явный вопрос, что слона-то и не заметил. Разумеется, «наши» сырьевики держат скандально высокие цены на ГСМ для нефтяной страны, что бьет по всем, а уж по агропромышленному комплексу в первую очередь. Уже по одной этой причине надо гнать путинскую шоблу поганой метлой. Но в крайнем случае, если бы кредиты были низкими, то можно было бы расплатиться и за ГСМ, и доход получить. Но в том-то и вышеупомянутая напасть - что и бюджет, и банки принадлежат сырьевикам как основным донорам экономики (пока еще, будем надеяться).

А отсюда соответствующая и налогово-бюджетная, и кредитно-денежная политика. Только ленивый не знает о низких налогах на богатых, и высоком проценте для бедных. И здесь фактором является не только жадность и бездарность сырьевиков, купающихся помимо низких налогов еще и в низком проценте для себя, но компенсирующих это секвестрованием бюджета и высоким процентом для других для сдерживания инфляции. Ловко устроились, ничего не скажешь. Но здесь и несомненный политический контекст. Сырьевики знают прекрасно, что отечественные агропромышленники со значительной долей среднего и мелкого бизнеса, то есть народа, фактически - нагуляют жирок с низким процентом, поднимут голову социально и морально, и перехватят инициативу политически. И тогда прощай и высокие цены на ГСМ, и низкое налогообложение, и контроль над банками и бюджетом; и отсюда контроль и над чиновничьим аппаратом, и над самой властью.

Вот с такой политикой не совладать без социалистической революции никак! Это уже устои нынешнего режима, которые и могут быть заменены соответствующим образом (и, кстати, вот почему политика – концентрированная экономика). Итого, надо сделать социалистическую революцию в виде победы советской местной власти – советских республик вместо нынешних бесправных регионов – Российского Социалистического Союза вместо олигархической страны. И насчет конкретики уже имелись мысли (https://forum-msk.org/material/politic/14389548.html) но можно дополнить и в поднятом аспекте.

Допустим, в муниципалитете создается сайт-газета-группа, проводящая подобную идеологию. То есть, этой группе удается сагитировать трудовые коллективы, тем более с помощью ассоциаций мелких предпринимателей, во многом завязанных на агропром, и переизбрать руководство большинства отделений профсоюзов на этом уровне. В это же дело включатся и рядовые, то есть нищенствующие фактически, бюджетники – а они все-таки грамотные ребята во многом. С такими ресурсами можно добиться переизбрания (избрания) большинства местных депутатов и создать уже местный Совет. Кстати, опыт Навального здесь весьма поучителен. Надо только поменять минус на плюс, и ничего более. Если поднять недовольство вокруг нынешней коррупции в закупках, но в пользу создания местного Совета с демократией выше, а уж тем более с соответствующей собственностью (без кооптации, а на основе выборов самого трудового коллектива в рамках нижестоящей компетенции), и когда такой бардак, несомненно, прекратится – так ничего невозможного с такой наглядной агитацией и пропагандой нет абсолютно.

И если построить местный Совет, тогда совсем другой расклад наступит. Как известно, большинство советских депутатов возвращается на рабочие места после сессий и живет также, как народ. И если дела пошли хуже, это большинство собирается на пленарную или внеочередную сессию и снимает коррумпированное в крайнем случае меньшинство одним махом. Но такая постоянная демократия и позволяет прижать хвост монополистам всяческих мастей насчет аренды, цены, бюджета, налогов, спроса, инвестиций, закупок, как уже сказано; а также стандартов качества и так далее и тому подобное. И вообще создается муниципальная советская собственность с соответствующей конкурентоспособностью по отношению к коррупционерам и монополистам.

Разумеется, местная Советская власть отправляет своих депутатов и в губернские веси, и чем больше советских муниципалитетов (тем более слух побежит вокруг очень быстро даже от одного советского местного Совета), тем «краснее» законодательное собрание и весь регион. А с этой высоты можно еще сильнее нажать на хвост даже федеральным монополистам, и сырьевым в первую очередь. Затем «красные» регионы кучкуются и давят на Москву. И если трахает по голове еще и мировой кризис уровня 2008-го - тогда народная поддержка обеспечена тем более. А это отнюдь не невозможно, так как мировой кризис лишь перекладывает ружье с одного плеча на другое. Таким образом создается Российский Социалистический Союз, и агропромышленный комплекс побеждает сырьевой. Второй служит первому – а не наоборот. Добавленная стоимость начинает заметно расти; рубль укрепляется вкупе с армией; и национальная безопасность обеспечивает условия для мирового уважения и нового витка вверх.

Конечно, никто не говорит, что сказанное просто сделать. Наоборот – тяжело. Это же революционный процесс, в конце концов. Но в том-то и дело, что надо определиться хотя бы в главных чертах! Надо определиться хотя бы в основных целях и способах, чтобы не было подвешенного состояния, когда иди туда, не знаю куда – принеси то, не знаю, что. И в этом смысле вышеизложенное абсолютно верно. Автор убежден, что никакого пути и «чуда» кроме тяжелой и опасной, но означенной работы нет и не будет. Ну, разве что именно на кладбище.

***

Допустим, иной читатель засыпает через десять страниц «Капитала» Маркса. Допустим, «Государство и революция» Ленина как надписи на египетских гробницах для большинства из «офисного планктона». Но жрать-то нормальную еду за честную цену оные хотят или нет безо всякой там «религии»?!.. Они хотят иметь банальную и самостоятельную выгоду от своей трудовой деятельности?!.. Хотят, стоит надеяться. А раз так – это и называется социализмом!

При монополистическом капитале, и уж тем более при самой дикой его форме в виде сырьевой олигархии, никакой самостоятельной выгоды не существует для большинства населения. А существует, как ни парадоксально для некоторых фанатов Путина – УРАВНИЛОВКА. Монополистический капитал для большинства населения является все той же уравниловкой, потому что выше «премии» в копейки не прыгнешь никогда; и лишь мизерное меньшинство купается в роскоши.

Да, и при социализме булки на деревьях расти не будут. Колбаса по утру в холодильнике не появится автоматически. Но будет главное – РАВНЫЙ ДОСТУП к средствам производства. РАВНЫЕ УСЛОВИЯ экономического соревнования! Разумеется, это совершенно разные вещи с уравниловкой. Потому что как наработаешь – так и заработаешь. Только твои проблемы. Наработаешь больше всех – и будешь жить лучше всех.

Поэтому социализм – самая практичная, самая реальная, самая выгодная вещь на свете. Не хотите читать классическую литературу – ваши проблемы. Не хотите изучать модальность дедуктивных или индуктивных умозаключений – да и бог с ним. Но если не будете знать, что такое социализм и как его строить – будете нищими всегда.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Pavelzep
Pavelzep написал 28.02.2018 13:48
Вчера мониторил материалы инет, неожиданно к своему удивлению заметил интересный видеоролик. Посмотрите: <a href=https://www.youtube.com/watch?v=mxrezRLl2eA>tableau</a> . Для нас вышеуказанный видеоролик показался довольно нужным. Удачи!
Ответить
Pavelzep
Pavelzep написал 28.02.2018 13:41
Пару минут назад осматривал содержание интернет, и неожиданно к своему восторгу заметил важный видеоролик. А вот и он: <a href=https://www.youtube.com/watch?v=SeJfislz4EY>управление торговлей</a> . Для нас данный вебролик оказал хорошее впечатление. Успехов всем!
Ответить
Случай на Северах
Ласковый Мот написал 28.02.2018 13:26
Прокопал тракторист из сферы добычи углеводородов траншею в 200 метров, а рядом тракторист из звероводческого поселения тоже траншею в 200 метров.
Оплата труда у трактористов за 200 м вышла различной в 7 раз, а не равной оплатой за равный продукт труда. Тут автор тоже пишет уравниловка в оплате за равный продукт труда ... и прочую.
Ответить
Pavelzep
Pavelzep написал 28.02.2018 13:08
Этой ночью анализировал данные интернет, и вдруг к своему удивлению обнаружил восхитительный видеоролик. Вот смотрите: <a href=https://www.youtube.com/watch?v=gaWll3Rf5X8>управление торговлей</a> . Для моих близких данный видеоролик оказался весьма полезным. Всех благ!
Ответить
Re: Не будьте идиотами бестолковыми.
Ровно написал 28.02.2018 12:56
Живут, а при капитализЬме нисчих и бомжар хватает только не надо петь дерьмократических песен, что все они пьяницы и лентяи.
Ответить
если замечтал о сицилизме
сижупиржувдиван написал 28.02.2018 11:40
приезжай к нам, друг, за колбасой
Ответить
Не будьте идиотами бестолковыми.
Данунах написал 28.02.2018 11:30
Назовите, хотя бы одну страну с социализмом, где люди живут лучше, чем в капиталистических странах?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пил...
28.02.2018
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ленину
Либеральные мундепы принялись крушить памятники Ле...
28.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему Севастополь не Москва (7)
Анатолий Баранов: у нас правит не мозг нации, а ее желудок (7)
Из-за недостроенного норильского СИЗО обыскивают управление МВД по Красноярскому краю (1)
Победы Путина в Сирии всё сомнительнее: в Ракке гуманитарная катастрофа (2)
Кокаиновый скандал продолжается не только в администрации Путина, но и в Аргентине (4)
В Днепропетровске повесилась в тюрьме активистка "русской весны". Что об этом думаем мы (7)
Настя Рыбка попала на крючок. Навальному приготовиться? (33)
Почему нет снимка с вручения Путину "ксивы" кандидата в президенты? (26)
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты? (4)
Обыватель хочет, чтобы добрый дядя Грудинин подарил ему социализм (37)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Воевать будем? Или сдадимся сразу?
Дарья Митина Дарья Митина: Какие "выбoры", такие и "дебаты"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему в Севастополе бригад "скорой" в 2 раза меньше необходимого?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Если мы восстановим СССР, то Запад обрадуется?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss