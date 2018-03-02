Об эксплуатации в современном мире

В начале 80-х годов прошлого века, когда я заканчивал школу, я слышал такую историю. Тогда в киосках продавалась всего одна газета на английском языке - Morning Star, газета британской коммунистической партии. Эту газету иногда использовали для изучения английского языка. Так вот, кто-то из одноклассников сказал, что в Англии читать эту газету в общественных местах считается неприличным. Как будто бы чем-то постыдным занимаешься. Я помню, что этот факт (а может выдумка) меня несколько озадачил и он мне запомнился таким, каким я его сейчас рассказал.

Наверное, что-то такое действительно было, поскольку сейчас происходит нечто похожее. Когда начинаешь говорить о таких вещах как эксплуатация, капитализм, социализм на тебя начинают сочувственно смотреть как на дурачка: "Старик, с какого дуба ты упал? Стряхни с ушей нафталиновую пыль. Какая к черту эксплуатация, какой к черту капитализм? Вон в Европе эксплуатация и капитализм, и что? Нам бы такую эксплуатацию!"

Как и в случае моей задачки с эскалатором, наблюдается тотальное замутнение мозгов. Причем подавляющее большинство убеждено, что мозги замутнены именно у тебя (т.е. меня).

Ну что ж, придется опять взять в руки шашки.

Рассмотрим такую упрощенную модель:

1. В Европе капиталистическая фирма со 100 рабочими производит за день 2 условных автомобиля мерседес. Один мерседес владелец фирмы забирает себе в качестве прибыли, а второй использует для выплаты зарплаты рабочим (т.е. продает его и отдает рабочим деньги). Налицо эксплуатация. Половину рабочего времени рабочие работают на себя, половину - на капиталиста. По Марксу это, по-моему, называется норма экслуатации = 100%.

2. Где-нибудь в Азии капиталистическая фирма с 1000 рабочих производит за день 20 тонн некоей продукции, например условных бананов (т.е. каждый рабочий производит 20 кг). Десять тонн капиталист забирает себе в качстве прибыли, а вторую половину использует для выплаты зарплаты рабочим (т.е. продает бананы и отдает рабочим деньги).

Налицо такая же эксплуатация как и в Европе. Норма эксплуатации = 100%.

3. Казалось бы, рабочих в Европе и Азии экплуатируют одинаково? Поэтому и уровень жизни у них должен быть одинаковый? Казалось бы да, но нет. Тут начинаются тонкости. Рассмотрим как происходит обмен.

Капиталисту из Азии не нужны 10 тонн бананов каждый день. Он их не успеет съесть. Он их меняет на мерседес. В результате обмена имеем следующее:

а) капиталист в Азии потребляет 1 мерседес в день (эксплуататор, отнял у своих рабочих 500 трудодней)

б) рабочие в Азии потребляют 10000кг/1000ч=10 кг бананов в день на человека (эксплуатируемые, каждыый отработал 1 трудодень, а получил эквивалент продукции за 1/2 трудодня)

в) капиталист в Европе потребляет 1 мерседес в день (эксплуататор, отнял у своих рабочих 50 трудодней)

г) рабочие в Европе - отработали 1 день, в качестве зарплаты получили 10 тонн бананов, т.е. 10000кг/100ч=100 кг на каждого рабочего. В каждых этих 100 кг бананов содержится 5 трудодней рабочих из Азии.

Т.е. рабочий из Европы отработал 1 трудодень, а потребил продукцию 5 трудодней. Кто он при этом, эсплуатируемый или эксплуататор? И тот и другой. По отношению к своему работодателю он эксплуатируемый, по отношению к азиатским рабочим - эксплуатор. Правда в этом случае он эксплуататор не прямой, а косвенный. Фактическим, прямым эксплуататором является туземный капиталист, а европейский рабочий - бенефициар, выгодополучатель от этой туземной эксплуатации.

Европейский капиталист и европейские рабочие - это как бы князь и его дружина. Князь с помощью своей дружины собирает дань с туземных князьков. Которые в свою очередь выколачивают ее из своих туземных пеонов. Разница только в том, что тогда это было чисто силовое, военное принуждение, а сейчас это как бы мирное, экономическое принуждение (однако без авианосцев на заднем плане и тотон-макутов на ближнем дело тоже не обходится).

Реальная картина эксплуатации рабочих стран Третьего мира, конечно, многократно сложнее. Более того, она постоянно меняется, усложняется. Но смысл игры и суть системы остается такой, как я ее выше показал.

Надо заметить, что, пока работает этот механизм, между европейскими рабочими и европейскими капиталистами нет антагонистичских противоречий. Конечно, европейские капиталисты отнимают у европейских рабочих условную половину. Но при этом европейские капиталисты сумели соорганизовать такую хитрую схему в мировом масштабе, когда европейские рабочие все-таки в плюсах, и очень даже существенных плюсах, поскольку 5 существенно больше 1.

А весь банкет за счет туземных пеонов рабочих стран третьего мира, которые под давлением безработицы конкурируют между собой за рабочие места и сбивают стоимость своей рабочей силы до стоимости физического выживания.

Строго говоря, нет никакого европейского капитализма, нет никакого азиатского капитализма. Есть одна мировая капиталистическая система, в которой бодаются между собой почти все страны Земного шара. В которой большая часть стран являются странами-донорами, странами-пролетариями. А небольшая часть стран - странами-эксплуататарами. Марксово антагонистическое противоречие пролетарий-буржуазия переросло национальный масштаб и стало общемировым антагонистическим противоречием.

Хорошо все это или плохо - это смотря кому и с какой стороны посмотреть. Но это так, как я описал.

Кстати уж, хотя сама по себе схема очень дурно пахнет, но, например, европейским капиталистам можно в некотором смысле симпатизировать. Создать и поддерживать такое экспортное производство, чтобы таким хитрым способом выкачивать свое (и своих соотечественников) благосостояние из нищего Третьего мира - это очень и очень непростое дело. Ничего не стоит оступиться и потерять все (вспомним мобильники Нокиа).

А вот буржуазия стран Третьего мира вызывает чувство омерзения. Грабить свою страну, выкачивать соки из своих соотечественников, чтобы потом выменивать их кровь и слезы на предметы роскоши из Европы - это просто за пределами добра и зла.

В этом смысле наш дорогой Владимир Владимирович, хоть он и говорит много хороших и патриотичных слов на благо России, своими практическими действиями совершает ровно противоположное. Вспомним, сколько мерседесов потребил Владимир Владимирович за времена своего верховодства? Сколько итальянских штанов от Бриони он истаскал? И прочее, и прочее, и прочее. Это типичное поведение туземного князька из какой-нибудь Уганды. И мало того, скольким тысячам своих бояр, дворецких, окольничих, стольников он подал дурной пример и образец для подражания?

Аллегорически можно сказать, что он поднял Россию с колен и по горло утопил ее в болото дикости Третьего мира. Лучше бы уж на коленях. Возможно легче было бы выбраться из этого болота.

Как бы было правильно выбираться из этого болота?

Опять вернемся к нашей первоначальной модели. Вот есть тысячи тысячи рабочих, которые живут плохо, работают много, производят бананы, которые отнимаются у них и обмениваюся на роскошь для нескольких паразитов. А вокруг еще щелкают зубами тысячи голодных безработных, которые мечтают занять их рабочие места.

Рабочие должны осознать свое положение, соорганизоваться (а очень сильно будут мешать!), и выдвинуть лидера, который скажет примерно так:

"Да, мы живем плохо, наши жены больные, наши дети малограмотные и никаких перспектив мы не видим. Но мы готовы терпеть, если будет виден свет в конце туннеля. Мы вырабатываем прибавочный продукт (бананы), который не должен больше растранжириваться на роскошь. Давайте использовать его для строительства больниц для наших семей, школ и университетов для наших детей (т.е. пусть нынешние безработные кушают эти бананы и строят больницы..). Давайте переманивать из Западных стран не футболистов, а лучших преподавателей, ученых, врачей которые согласятся помочь нам создать лучшие университеты и больницы. Давайте переманивать лучших инженеров, которые согласятся организовать производство товаров, которые нужны для наших семей - дешевых автомобилей, дешевых телефонов и всего остального. Пусть все это будет сначала неказистое, но не боги горшки обжигают. Мерседесы тоже были когда-то неказистые...

Конечно, мы никогда не достигнем нынешного уровня жизни европейских стран. Ведь мы очень хорошо понимаем откуда берется там у них этот самый европейский уровень - это мозоли и кровь наших рук, слезы наших жен и матерей. Мы не хотим ни из кого выкачивать свой достаток, но и не позволим больше никому строить свое благополучие на наших страданиях. У каждого из нас будет скромное жилье, у каждого будет работа, дети будут в яслях, школах, университетах.. А то что у нас не будет мерседесов - мы это переживем. У нас и сейчас их нет..."

Конечно, страна для этого должна быть достаточно большая (по населению). Чтобы имело смысл массовое, поточное производтво ширпотреба. У какого-нибудь Бурунди вряд ли получится. А вот у Индии, Бразилии, Нигерии вполне может получиться. Да в России тоже пока еще достаточно народа живет...

Примерно таким путем шел СССР, пока губительные хрущевские реформы не загнали его в конце концов в заботливо расставленную ловушку.

Примерно таким путем идет Китай, который в отличие от РФ не является периферийной частью мировой капиталистической системы (вообще не является никакой ее частью), не играет по навязанным извне правилам (как РФ при Ельцине-Путине). Который фактически есть аналог СССР времен НЭПа, только при более благоприятных внешних и внутренних условиях.

Есть такой анекдот про смысл жизни и переданную солонку. Возможно, что смысл существования СССР, смысл триумфа и трагедий миллионов был как раз в том, чтобы дать Китаю две подсказки: делай как я в 1917 и не делай как я в 1991.