Кому Путин 82 раза сказал в Послании: "Надо, нужно, должны..."?

За себя, любимого
Конечно, с первой минуты до последней это была агитация за себя, любимого. И только единственная в мире женщина - главбабушка неконституционного ЦИКа г-жа Памфилова этого «не усмотрела».
Но она нахлебница своего кормильца, получает от него 500 тыс. руб. в месяц. В 2016-м. ее зарплата нечаянно подскочила до 30 млн. руб., чего счастливица никак не могла объяснить. Так что «куриная слепота» Эллы Александровны для нас с вами вполне объяснима.
Если вам доведется попасть в «Лефортово», спросите в тамошней библиотеке роман Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа». Облыжно обвинённая в убийстве мужа Тамара Рохлина пользовалась услугами этого уникального хранилища художественной и историко-философской литературы и по сей день хранит о нем самые лучшие воспоминания.
«Но она же не шпионка, - возразите вы. - Как «по бытовухе» могла попасть в следственный изолятор ФСБ для государственных преступников и других коварных изменщиков Родины вроде Белыха»?
Поясняю. Сразу после убийства наемным киллером депутата Госдумы Льва Рохлина в ночь на 3 июля 1998 г. ее арестовали и бросили в КПЗ Капотни. Для сговорчивости не дали даже шконки, заставив спать у дверей на полу.
Об этом рассказала широкой общественности вышедшая оттуда «зэчка», пристыдив власти за позорное отношение к далеко не молодой и нездоровой вдове окопного генерала.
Это сразу стало известно думской комиссии по контролю за расследованием убийства депутата Л.Рохлина. Его друзья и коллеги Виктор Илюхин и Геннадий Райков написали, куда следует, свои протесты и требования.
Так и оказалась Тамара Павловна в более «благоустроенном» узилище органов государственной нашей безопасности.
- Вы представляете, на некоторых книгах стоит штамп «НКВД», - буквально позавчера вспоминала бывшая узница. - Вон, с каких пор существует эта библиотека.
- И что вы там читали?
- Да все запоем читала. Монтеське, Льва Толстого. Хотите я вам «Войну и мир» с любого места пересказывать начну?
Договорились на другой раз, а пока ограничились криминальным блокбастером «Филиппок и ЕГЭ». Про любимое аутодафе нацлидера.
Так почему «Шагреневая кожа»? Именно там, насколько помнится, прозвучала гениальная бальзаковская мысль: «Иметь власть и уметь ею пользоваться - не одно и то же».
На 146% относится и к великому кормчему. Чем больше он получает власти, тем меньше делает для людей добрых дел. Даже наоборот.
Ее у него уже больше, чем у Трампа и всех европейских лидеров вместе взятых. А дорогие россияне в богатейшей ресурсами России живут гораздо хуже, чем граждане США и стран Евросоюза, уда и поставляют свои энергоресурсы. Почему?
Народ второго сорта
Не, я вовсе не хочу сказать, что ему надо в «Лефортово», хотя от тюрьмы и от сумы не зарекаются. А в том смысле, что не мешало бы освежить в памяти «Шагреневую кожу». И лично убедиться, в каком ужасающем состоянии пребывают отечественные СИЗО.
Там на время следствия в ожидании суда маются невиновные. По всем мировым оценкам, это самые настоящие камеры пыток. А он, согласитесь, гарант прав и свобод и этих бедолаг тоже. Тем более, что клиники для душевнобольных и тюрьмы у нас исторически 100%-но за него голосуют.
А секс-рабыни подпольных борделей - эти неутомимые труженицы «с пониженной социальной ответственностью»? Их же никто не лишал активного и пассивного избирательного права. Они у нас, по мнению Владимира Владимировича, «самые лучшие в мире» (https://www.fontanka.ru/2017/01/17/129)
Почему же ЦИК обходит стороной эти богоугодные заведения и не включает их обитательниц в число избирателей. Это же миллионы голосов в пользу «главного кремлевского кандидата»!
Три раза во время инаугурирования он клялся «верно служить народу» и собирается в четвертый. Но какому народу? Долларовые миллиардеры и миллионеры, которых он денно и нощно пестует - это, конечно, тот еще народ.
И подмосковный губернатор Воробьев с 90 млн. руб. годового «заработка» - народ. И безработная гражданка США Навка с 100-120 млн.руб. ежегодного прибытка - тоже народ.
Говорят, будто сюда она включает и навар со сдачи в аренду своей американской квартиры, с которой никак не хочет расстаться. А, может, и не включает. Кто проверял?
А прозябающие на концлагерные пенсии в 5-8 тыс. руб. «чистыми» и тихо вымирающие старички и старушки? И они народ. А их в стране 42 млн. душ - почти треть зарегистрированных избирателей. Почему же к ним такое скотское отношение?
Почему он из года повышает оклады министрам, депутатам, силовикам, судьям, чиновникам, но даже в «историческом» послании 1 марта ничего пенсионерам и бюджетникам не пообещал?
Выходит, они для него народ второго сорта?
Много говорят и пишут, что он очень верно служит таджикскому, киргизскому, узбекскому, чеченскому народу и др. народам бывших союзных республик.
А коренной как бы не только не замечает, но и активно его импортозамещает. А уж чтобы занести в Конституцию как государствообразующий народ и речи быть не может. Полный запрет.
В послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. державный оратор 34 раза призвал: «Надо, нужно, необходимо, должны, следует…». В нынешнем я насчитал 82 такие «хотелки».
И ни одного словечка о том, что хорошего за 18 лет сделал для людей. Так зачем ему 5-й срок?
Самое первое, что приходит на ум, - отдать самураям Южные Курилы, ввести новые налоги и поборы, развязывать войны.
Показанный Трампу мультсериал «Ну, погоди!» сомнений в том не оставляет.
Ночной гвоздь написал 04.03.2018 03:12
MauEndam написал 04.03.2018 02:25
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!Q-Q!TOTJATOT-TAKI!!!&&& написал 04.03.2018 02:11
Народ второго сорта"
- Гы-гы! Автор стаейки таки не панимает? То таки да-аа? То таки действительно - народец еще тот! Мозги хитрые, крестьянские, доверчивые, а ума - таки вроде-как и нету! А уж если выучится и станет безумным вчонкиным или - таки бесноватым гав-ноликом - то считай - пиши-пропало! То таки да...
Сказал при3,1416-здный на всю голову пустым мешком из-за угла адик сахаров, что надо защищать права человека и 3,1416 -дараса - побежали таки защищать! Сказали, что "рынок" за пятьсот дней всех таки сделает богатыми и счастливыми - побежали плановую экономику крушить (в Китае таки рынок все еще половину тупых таки насеюков богатыми не сделал за тридцать таки лет - то таки да)...
-А что на западле достатку больше - таки там тупые населюки, бы-дло не разваливали свои страны, не гадили на могилы героев и не пропивали, не просер-али, не предали в таком массовом порядке, кака тупые населюки, коптящие небо на территории СССР... То таки да...
телезритель написал 04.03.2018 01:55
- в холод долго стоял без шапки
- не кашлял
- на лицо очень жирный
- нес полную ахинею
накрайняк удмурта выведут написал 04.03.2018 01:18
Закурдаев написал 04.03.2018 01:00
Путина выпихнуть из Кремля никак нельзя. Будет сидеть до тех пор, пока совсем его бруцеллез не скрутит
Закурдаев написал 04.03.2018 00:49
ErnestCix написал 04.03.2018 00:41
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к выборам написал 04.03.2018 00:33
или написал 04.03.2018 00:28
DeSantosCN написал 04.03.2018 00:27
Mauannet написал 04.03.2018 00:07
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