Социальное угнетение женщин в назарбаевском Казахстане

В мировой капиталистической системе именно женщины находятся в самом угнетенном положении, так как получают меньше мужчин за равный труд в разных отраслях, подвергаются половой дискриминации и сексуальной эксплуатации, кроме этого на них ложится груз домашней работы и бытового обслуживания мужей и воспитания детей. Наиболее уродливые формы этого угнетения женщин расцвели пышным цветом в странах бывшей советской Средней Азии. Сегодня, как и в начале ХХ века, по словам Ленина, многие женщины являются «домашними рабынями», когда особенно молодых девушек вновь загоняют в положение бессловесной скотины.
Рыночные капиталистические реформы были проведены наиболее жестко и быстро в Казахстане, где был введен новый Трудовой Кодекс и изменено социальное законодательство, лишившее женщин многих гарантий, льгот, привилегий, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми. Повсеместно в республиках бывшей советской Средней Азии были отменены бесплатные детские сады, ликвидированы многие дошкольные учреждения, дома культуры, дома пионеров для детей, расформированы советские женские организации.
В Казахстане в 2012 году прошла новая пенсионная реформа, которая привела к увеличению пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет. Только благодаря митингам, акциям протеста и многочисленным петициям, президент Назарбаев, опасаясь развития протестного движения женщин, вынужден был отложить выполнение реформы до 1 января 2018 года.
Женщины становятся и жертвами реформы здравоохранения в Казахстане. Так при введении системы обязательного медицинского страхования бесплатного обслуживания лишаются в большинстве именно женщины, так как они составляют львиную долю «самозанятых», которых в стране насчитывается свыше трех миллионов человек. Дело в том, что «самозанятые» должны платить налог для получения медицинской страховки, которую основная масса оплатить не может.
В 2016 году в Казахстане заработные платы женщин и мужчин в разбивке по трудовым сферам значительно разнились, говорится в исследовании портала Ranking.kz. Данные факты свидетельствуют о том, что женщин хуже берут на работу и меньше платят, мужчины же получают больше почти во всех сферах деятельности. Разница в зарплатах доходит до 42%, уровень официальной женской безработицы - 5,5% против 4,4% у мужчин.
Куратор алматинского хаба Global Shapers - инициативы Всемирного экономического форума Гаухар Нурша приводит данные Международной Организации Труда, согласно которым женская безработица в Казахстане уже достигла 6,1%. Еще меньше оптимизма внушает тот факт, что, например, на селе безработная женщина, как правило, не имеет ни высшего образования, ни опыта работы.
Женщин в Казахстане больше и среди «самозанятых», отмечает программный специалист многостранового отделения структуры «ООН-женщины» в Центральной Азии Наргис Азизова. «Среди занятых по договору гражданского правового характера на оказание услуг численность женщин в 2016 году составила 1 250 человек, мужчин – 696 человек. Численность женщин, занятых работой у физических лиц (домашние работники), в 2016 году составила 290 068 человек, что почти на 40 000 больше, чем у мужчин», - привела примеры эксперт.
Кроме этого, для нашей республики характерно неравномерное распределение мужчин и женщин на различных уровнях - как внутри одной профессии, так и в разных. «Среди специалистов высшего уровня квалификации доля женщин – 65,4%, а мужчин – 34,6%» - подчеркнула эксперт. По прогнозам исследователей Всемирного экономического форума, исходя из текущего состояния прогресса в равноправии полов в странах мира гендерный разрыв в Центральной Азии может быть преодолен только через 149 лет.
Самым вопиющим фактором угнетения женщин и детей является использование их принудительного труда на хлопковых и табачных плантациях Узбекистана и Казахстана. По разным оценкам только в Казахстане каждый год используется от 300 до 400 тысяч сезонных рабочих из соседнего Узбекистана, Кыргызстана и из числа внутренних мигрантов, среди которых львиную долю составляют женщины и дети, которые получают зарплату в два или три раза меньше чем мужчины и живут в ужасающих условиях при работе в 14-16 часов в день без выходных.
Наиболее позорным является институт рабства, когда сезонные работники и трудовые мигранты насильно удерживаются в хозяйствах фермеров и латифундистов. Также подтверждают факты активного применения принудительного труда женщин и детей доклады западных правозащитных организаций, международных профсоюзов и наблюдателей Международной Организации Труда, показывая распространенность данного явления.
Регресс коснулся не только трудовых, но и семейных отношений, и привел к возвращению подчиненного положения женщин мужчинам и девушек родителям. С 90-х годов в Узбекистане, Кыргызстане, Туркмении, Таджикистане и Казахстане стали практиковать принудительную выдачу девочек и девушек за муж за калым, распространилось насильственное похищение невест, которое заканчивалось избиением и сексуальным рабством.
С другой стороны стало распространенным явлением проституция, особенно в районах добычи нефти и газа, где девушки из аулов, где нет никакой работы, вынуждены продавать свое тело иностранным работникам из числа китайских и западных добывающих компаний. Это еще раз показывает степень неоколониальной эксплуатации и угнетения Казахстана. Также массовая проституция стала бичом крупных городов, куда вливаются девушки из сельской местности и из числа внутренних мигрантов.
Ситуация усугубляется ростом религиозного мракобесия, которое еще больше способствует закабалению женщин. Повседневным явлением становится многоженство, а в Казахстане часть буржуазии практикует практику содержания молодых девушек и девочек, выполняющих роль дополнительных жен. Так называемый институт «токалок», который депутаты от президентской партии "Нур-Отан" пытаются постоянно легализовать в Парламенте РК через принятие соответствующего закона, разрешающего многожёнство.
Подобные дикие устои культивируются сверху правящим классом, насаждаются сознательно через проповедование на официальном уровне консервативных и патриархальных идей. Нынешняя верхушка, находящаяся у власти, пытается также изолировать народы бывшей Центральной Азии, через введение латиницы в национальных языках и через лишение молодого поколения доступа к советскому и мировому культурному, научному и литературному наследию. Это, безусловно, сопровождается общим падением уровня образования молодежи и женщин.
Все это лишний раз доказывает невозможность прогрессивного развития Казахстана и стран бывшей советской Средней Азии на капиталистической основе. Варварству можно противопоставить только социализм. Мы в этой ситуации понимаем и заявляем, что социальное и политическое освобождение женщин невозможны без вовлечения их в политическую борьбу против нынешних буржуазных диктаторских режимов, без их участия в создании структур нового рабочего движения и в процессах формирования собственных рабочих партий.
Мы со своей стороны также понимаем важность объединения женщин в рамках организаций по защите прав учителей, медиков и бюджетных организаций от попыток правительства приватизировать социальный сектор и провести массовые сокращения. Это можно сделать в рамках социальных движений против повышения цен на коммунальные услуги и за национализацию под контролем жителей системы ЖКХ, а также движений по защите прав неплатежеспособных заемщиков ипотечных кредитов.
Важным становится сейчас и организация широких кампаний с привлечением женщин против антисоциальных реформ правительств по дальнейшей приватизации и коммерциализации системы здравоохранения, образования, ликвидации детских пособий, увеличения пенсионного возраста и дальнейшего развития частной накопительной пенсионной системы. Участие в данной борьбе уже способствует изживанию идей либерального феминизма и рыночных иллюзий.
MonetkaGex написал 08.03.2018 03:25
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ClaraJap написал 08.03.2018 03:04
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от 60 до +80°С, а некоторые из них и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21167798>купить в минске леса</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с амплитудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герметической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установленных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требований определяет надежность работы, размещение и удобство обслуживания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самолете, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту обслуживания, демонтаж и установку, удобство пользования в полете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посадке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=591&t=20975661&p=98787409#p98787409>леса строительные купить минск бу</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать периодичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.
MonetkaGex написал 08.03.2018 02:57
Монеты можно зарабатывать ежедневно за аквтивность в Twitter и Facebook.
По окончанию ICO поинты автоматически конвертируются в токены BETHERS.
Пошаговая инструкция:
1. Переходим по <a href=https://tinyurl.com/y8k2ydvc>ссылке</a>.
2. Заполняем все поля регистрационной формы, ставим галочку, проходим капчу и нажимаем join bounty.
3. Присоединяемся в чату в телеграм, к твиттеру и лайк фейсбука.
4. Обязательно подтвердите регистрацию, на почту придет письмо.
5. По желанию можно ежедневно выполнять задания и зарабатывать больше PTS для получения токенов после завершения ICO.
<a href=http://bit.ly/2tfUmlb>Регистрация</a>
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maryellenkz2 написал 08.03.2018 02:31
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