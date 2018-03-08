Социальное угнетение женщин в назарбаевском Казахстане казахстан назарбаев женщины диктатор угнетение В мировой капиталистической системе именно женщины находятся в самом угнетенном положении, так как получают меньше мужчин за равный труд в разных отраслях, подвергаются половой дискриминации и сексуальной эксплуатации, кроме этого на них ложится груз домашней работы и бытового обслуживания мужей и воспитания детей. Наиболее уродливые формы этого угнетения женщин расцвели пышным цветом в странах бывшей советской Средней Азии. Сегодня, как и в начале ХХ века, по словам Ленина, многие женщины являются «домашними рабынями», когда особенно молодых девушек вновь загоняют в положение бессловесной скотины.



Рыночные капиталистические реформы были проведены наиболее жестко и быстро в Казахстане, где был введен новый Трудовой Кодекс и изменено социальное законодательство, лишившее женщин многих гарантий, льгот, привилегий, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми. Повсеместно в республиках бывшей советской Средней Азии были отменены бесплатные детские сады, ликвидированы многие дошкольные учреждения, дома культуры, дома пионеров для детей, расформированы советские женские организации.



В Казахстане в 2012 году прошла новая пенсионная реформа, которая привела к увеличению пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет. Только благодаря митингам, акциям протеста и многочисленным петициям, президент Назарбаев, опасаясь развития протестного движения женщин, вынужден был отложить выполнение реформы до 1 января 2018 года.



Женщины становятся и жертвами реформы здравоохранения в Казахстане. Так при введении системы обязательного медицинского страхования бесплатного обслуживания лишаются в большинстве именно женщины, так как они составляют львиную долю «самозанятых», которых в стране насчитывается свыше трех миллионов человек. Дело в том, что «самозанятые» должны платить налог для получения медицинской страховки, которую основная масса оплатить не может.



В 2016 году в Казахстане заработные платы женщин и мужчин в разбивке по трудовым сферам значительно разнились, говорится в исследовании портала Ranking.kz. Данные факты свидетельствуют о том, что женщин хуже берут на работу и меньше платят, мужчины же получают больше почти во всех сферах деятельности. Разница в зарплатах доходит до 42%, уровень официальной женской безработицы - 5,5% против 4,4% у мужчин.



Куратор алматинского хаба Global Shapers - инициативы Всемирного экономического форума Гаухар Нурша приводит данные Международной Организации Труда, согласно которым женская безработица в Казахстане уже достигла 6,1%. Еще меньше оптимизма внушает тот факт, что, например, на селе безработная женщина, как правило, не имеет ни высшего образования, ни опыта работы.



Женщин в Казахстане больше и среди «самозанятых», отмечает программный специалист многостранового отделения структуры «ООН-женщины» в Центральной Азии Наргис Азизова. «Среди занятых по договору гражданского правового характера на оказание услуг численность женщин в 2016 году составила 1 250 человек, мужчин – 696 человек. Численность женщин, занятых работой у физических лиц (домашние работники), в 2016 году составила 290 068 человек, что почти на 40 000 больше, чем у мужчин», - привела примеры эксперт.



Кроме этого, для нашей республики характерно неравномерное распределение мужчин и женщин на различных уровнях - как внутри одной профессии, так и в разных. «Среди специалистов высшего уровня квалификации доля женщин – 65,4%, а мужчин – 34,6%» - подчеркнула эксперт. По прогнозам исследователей Всемирного экономического форума, исходя из текущего состояния прогресса в равноправии полов в странах мира гендерный разрыв в Центральной Азии может быть преодолен только через 149 лет.



Самым вопиющим фактором угнетения женщин и детей является использование их принудительного труда на хлопковых и табачных плантациях Узбекистана и Казахстана. По разным оценкам только в Казахстане каждый год используется от 300 до 400 тысяч сезонных рабочих из соседнего Узбекистана, Кыргызстана и из числа внутренних мигрантов, среди которых львиную долю составляют женщины и дети, которые получают зарплату в два или три раза меньше чем мужчины и живут в ужасающих условиях при работе в 14-16 часов в день без выходных.



Наиболее позорным является институт рабства, когда сезонные работники и трудовые мигранты насильно удерживаются в хозяйствах фермеров и латифундистов. Также подтверждают факты активного применения принудительного труда женщин и детей доклады западных правозащитных организаций, международных профсоюзов и наблюдателей Международной Организации Труда, показывая распространенность данного явления.



Регресс коснулся не только трудовых, но и семейных отношений, и привел к возвращению подчиненного положения женщин мужчинам и девушек родителям. С 90-х годов в Узбекистане, Кыргызстане, Туркмении, Таджикистане и Казахстане стали практиковать принудительную выдачу девочек и девушек за муж за калым, распространилось насильственное похищение невест, которое заканчивалось избиением и сексуальным рабством.



С другой стороны стало распространенным явлением проституция, особенно в районах добычи нефти и газа, где девушки из аулов, где нет никакой работы, вынуждены продавать свое тело иностранным работникам из числа китайских и западных добывающих компаний. Это еще раз показывает степень неоколониальной эксплуатации и угнетения Казахстана. Также массовая проституция стала бичом крупных городов, куда вливаются девушки из сельской местности и из числа внутренних мигрантов.



Ситуация усугубляется ростом религиозного мракобесия, которое еще больше способствует закабалению женщин. Повседневным явлением становится многоженство, а в Казахстане часть буржуазии практикует практику содержания молодых девушек и девочек, выполняющих роль дополнительных жен. Так называемый институт «токалок», который депутаты от президентской партии "Нур-Отан" пытаются постоянно легализовать в Парламенте РК через принятие соответствующего закона, разрешающего многожёнство.



Подобные дикие устои культивируются сверху правящим классом, насаждаются сознательно через проповедование на официальном уровне консервативных и патриархальных идей. Нынешняя верхушка, находящаяся у власти, пытается также изолировать народы бывшей Центральной Азии, через введение латиницы в национальных языках и через лишение молодого поколения доступа к советскому и мировому культурному, научному и литературному наследию. Это, безусловно, сопровождается общим падением уровня образования молодежи и женщин.



Все это лишний раз доказывает невозможность прогрессивного развития Казахстана и стран бывшей советской Средней Азии на капиталистической основе. Варварству можно противопоставить только социализм. Мы в этой ситуации понимаем и заявляем, что социальное и политическое освобождение женщин невозможны без вовлечения их в политическую борьбу против нынешних буржуазных диктаторских режимов, без их участия в создании структур нового рабочего движения и в процессах формирования собственных рабочих партий.



Мы со своей стороны также понимаем важность объединения женщин в рамках организаций по защите прав учителей, медиков и бюджетных организаций от попыток правительства приватизировать социальный сектор и провести массовые сокращения. Это можно сделать в рамках социальных движений против повышения цен на коммунальные услуги и за национализацию под контролем жителей системы ЖКХ, а также движений по защите прав неплатежеспособных заемщиков ипотечных кредитов.



Важным становится сейчас и организация широких кампаний с привлечением женщин против антисоциальных реформ правительств по дальнейшей приватизации и коммерциализации системы здравоохранения, образования, ликвидации детских пособий, увеличения пенсионного возраста и дальнейшего развития частной накопительной пенсионной системы. Участие в данной борьбе уже способствует изживанию идей либерального феминизма и рыночных иллюзий.



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