Подводная "вундервафля"

Продолжим разбор той «оружейной лапши», что навешал ВВП на уши слушателям во время речи в Манеже 1 марта. О крылатой ракете с ядерным двигателем «Рой ТВ» выпустит передачу на днях. А вот о трансокеанской ядерной торпеде, которая, мол, выступит в роли неракетного атомно-стратегического оружия, напишу здесь.

Перед нами – очевидное выбрасывание огромных денег на ветер.

ЗАМЕНА РАКЕТАМ?

Максим Калашников с ходу заявляет: дальноходная самонаводящаяся торпеда – оружие прежде всего против авианосцев и крупных кораблей ВМС противника. Причем оружие отличное. Но в роли доставщика ядерного оружия для его применения против наземных целей в тех же Соединенных Штатах – полная чепуха. Дорогая, медленная и неэффективная штука.

Начнем с ее скорости. Перед нами – не аналог советской ракето-торпеды «Шквал», идущей со скоростью почти в 370 км/ч в газовой каверне. Почему? Во-первых, максимальная дальность хода «Шквала» - 20 км. Дальность уж никак не стратегическая. Во-вторых, ракето-торпеда в силу неустранимых недостатков конструкции слепа и глуха, она просто идет по заданному курсу. Ну, как пуля, выпущенная в точку прицеливания. Если корабль ухитрится резко изменить курс, «Шквал» промчится мимо.

Так что та суперторпеда, что показал Путин – аппарат с винтовым или водометными движителем. Что, в общем, видно и в показанном им ролике. Какова максимальная скорость такого оружия? 70 узлов. 129,6 км/ч. Такова быстроходность современных торпед. Она действительно кратно выше скорости атомарин (30-35 узлов). Но с баллистической боеголовкой, летящей со скоростью около (но не более) 8 километров в секунду – никакого сравнения. Ибо вода в 800 раз плотнее воздуха, и с этим ничего не поделаешь.

Сколько нужно идти межконтинентальной торпеде до цели? Скажем, решили в Москве нанести своими вундер-торпеден удар по гавани Нью-Йорка. Сколько им скрытно идти от Мурманска до Города Желтого Дьявола? Откроем атлас, возьмем линейку и курвиметр. У меня получилось – 6800 километров (считаю именно в них, на не в милях, для простоты). Итак, до Нью-Йорка и его порта семидесятиузловым ходом (129,6 км/ч) – 52 часа. Два дня плюс еще четыре часика.

Ракета «Тополь-М» или «Ярс», снабженная средствами прорыва ПРО, долетит до Нью-Йорка максимум за полчаса.

Хорошо, торпеду-атомоход с ядерным зарядом выпустили с траверза Исландии, с борта ядерной подлодки ВМФ РФ. От Рейкъявика до крупнейшего города Заатлантиды – 4205 км. То есть, вундер-аппарату идти до цели 32 часа. Все равно – никакого сравнения с быстротой ракеты.

Это как получается? В случае войны США уже успеют измолотить РФ ударами своих «минитменов» и «томагавков» - а ответ им будет еще добрые сутки (а то и больше) идти до цели. Это как если бы мы решили, что плохо стрелять во врага из винтовки (у него якобы появился какой-то аппарат для перехвата пуль со скоростью в 1000 м/сек), и взамен мы применим против него боевого крота, к которому привязана динамитная шашка. Мол, крота никакая «противопулевая оборона» не остановит. Но, черт возьми, крот роет свой ход в несколько тысяч раз медленнее, чем летит пуля!

УЯЗВИМОЕ «ВУНДЕРВАФФЕ»

Нам говорят, что такие чудо-торпеды понесут на борту наши распрекрасные атомарины. Например, «Белгород». Но это – сущий подарок для американцев. Ибо как только наша лодка откроет свои аппараты для пуска межокеанских торпед и успеет, дай бог, выстрелить одной – как ее наверняка потопит висящая у нее «на хвосте» американская лодка.

Почему? Потому, что по части акустики РФ безбожно отстала от США. Наши лодки не слышат вражеских, пристраивающихся им в корму. Беда по акустической части тянется со времен СССР. Увы, революционная акустическая аппаратура братьев Лексиных так и не стала на вооружении отечественного подводного флота. Потому в случае войны наши лодки и с баллистическими ракетами, и с предполагаемыми вундер-торпедами, скорее всего, практически ничего не успеют выстрелить. Их уничтожат.

Американцы неплохо оборудовали свою противолодочную оборону в Северной Атлантике. Здесь вам не только корабли и самолеты ПЛО, но и гидроакустические буи, и донные станции. Особенно вдоль барьера ГИШ – Гренландия-Исландия-Шотландия. Они отлично прослушивают оную часть океана. А стрелять чудо-торпедами из-под ледяного панциря Северного ледовитого океана или откуда-то из Южной Атлантики – так они до целей будут идти по два-три дня.

Так за каким лядом нам такое «чудо-оружие»? Опять-таки старые добрые баллистические ракеты со средствами прорыва ПРО, применяемые массированно, оказываются и дешевле, и эффективнее. Ракетные дивизии подвижных «Тополей-М» применять намного целессобразнее.

ТОРПЕДА ПРОТИВ НАЗЕМНЫХ ЦЕЛЕЙ? БРЕД СУМАСШЕДШЕГО!

А теперь задумаемся: а зачем применять торпеду я ядерной БЧ против целей на земле? Полная чушь. Действительно, можно запрограммировать торпеду так, чтобы она вошла в порт вражеского мегаполиса (того же Нового Йорка) и там врванула. Или, как вариант, взорвалась в море поблизости от портового города. Об этом соловьями поют разнообразные льстецы.

Но и тут эффективность такой вундер-торпедо гораздо ниже, чем у баллистических или крылатых ракет. Еще при подготовке бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцы пришли к выводу, что для нанесения наитяжелейших разрушений городам (и наземным целям) нужно взрывать ядерный заряд на высоте в 200 метров над поверхностью. А не на ней! Тогда образующийся огненный шар обеспечивает наибольшее поражение. Как и ударная волна, и проникающая убийственная радиация, и световое излучение, буквально испаряющее людей. С тех пор ничего принципиально не изменилось. Все наши и вражеские боеголовки ракет рассчитаны на подрыв НАД целью.

Торпеда, очень хорошая при уничтожении надводных и подводных кораблей, при взрыве в море близ атакуемого города по тяжести поражения раза в три слабее изделия той же мощности, ворванного НАД целью.

Льстецы верещат о «страшном цунами», которое при этом, мол, смоет Пиндостан. Но это – аргумент для кретинов. Чтобы породить настоящее цунами с фронтом волны в сотни (и то и тысячи) верст, нужно, чтобы на дне океанском сдвинулись относительно друг друга колоссальные плиты планетарной коры. Ну, погрузите в ванну или бассейн лист пластика, придайте ему под водой параллельное с поверхностью жидкости положение – и резко поднимите передний край. Образуется «фронтовая» волна – аналог страшного цунами.

Подводный взрыв даже ядерного заряда образует не «фронтальную» волну, а огромный всплеск – и волны, расходящиеся концентрическими кругами. Причем энергия волны падает пропорционально квадрату расстояния от эпицентра взрыва.

Нам известен взрыв вулкана Кракатау 27 августа 1883 г. в проливе между островами Ява и Суматра. Взрыв и падение в море части вулкана, как высчитали в наши дни, были равны по мощности заряду в 200 мегатонн тротила. При этом волна, достигшая берегов Явы и Суматры, достигала 36 метров в высоту.

Что такое 200 мТ? Это мощность двадцати тех торпед с термоядерными БЧ, что показал нам Путин. То есть, чтобы обрушить на Восточное побережье США «кракатауское» цунами, надо уложить вдоль материкового склона (на шельфе) целую цепочку из даже не отдельных торпед, а их связок (по 20 штук). Причем ДО начала войны. Пусть, мол, лежат, и ждут своего часа. При этом сигнал на одновременный подрыв зарядов подать трудно: сквозь воду проходят лишь длинные радиоволны.

При этом цунами в 36 метров высоты проникнет вглубь суши от силы на десяток километров, никак не смыв всю страну в океан. Командный пункт в горе Шайенн уцелеет – и янки в ответ выпустят по РФ свои ракеты.

Да, и кто в здравом уме представит себе, как РФ укладывает на шельфе Соединенных Штатов кучи торпед? Даже если это – подводная постановка своеобразных мин, то янки неминуемо заинтересуются тем, что делают у их берегов российские атомарины. Засечь «отложенные» ими «ядерные яйца» не составит им никакого труда. По части глубоководных исследовательских аппаратов американцы намного превосходят РФ.

В общем, бред сивой кобылы. И тут эшелонированная и массированная атака нескольких сотен баллистических ракет (с тучами ложных целей и постановщиков помех) нанесет Америке намного более эффективный удар, причем на всю глубину их территории. Атака тысячи «баллист» - это еще убийственнее. И дешевле. Причем ПРО США уничтожит дай бог 10% от атакующих ракет. Ибо для гарантированного поражения одного боевого блока потребны две противоракеты.

Если все это просуммировать, то рождается вывод: Путин в Манеже показал миру абсолютно бесполезного для замены ракет подводного монстра. Который хорош лишь по прямому назначению – для атаки авианосных соединений ВМС США. Лучший же (и наименее дорогой) ответ на ПРО США – просто наращивание Ракетных войск стратегического назначения, оснащение их ракетами с новыми (маневрирующими) боевыми блоками, ложными целями и постановщиками помех. Ибо американская ПРО (как морского, так и наземного базирования) даже в перспективе способна отразить налет на США от силы сотни ракет. Более массированная атака просто «перегрузит» и истощит ее.

Так зачем ВВП выставляет нас на мировое посмешище, показывая подводную «вундервафлю»? Каковая не может ни межконтинентальных ракет заменить, ни, тем паче, служить средством молниеносного глобального удара?

Кстати, китайцы пошли по более умному пути. Они создали баллистические ракеты, способные поражать движущиеся корабли в океане. Они попросту продолжили те работы, что не успели завершить в СССР (программа «Созвездие-Р»).

А КАК ОТРАЗИТЬ КОСМИЧЕСКУЮ УГРОЗУ? ИЛИ УГРОЗУ РАКЕТ ИЗ РУМЫНИИ И ПОЛЬШИ?

А США ведут дело к космическому оружию молниеносного удара. Это – боевые платформы на геостационарных орбитах. Они должны оснащаться боевыми СВЧ-излучателями. Их прикрытие от ракет «земля-космос» и «космос-космос» составят спутники-перехватчики. Еще у США должны появится орбитальные штурмовики, наносящие буквально кинжальные удары кинетическим оружием. Теми же вольфрамовыми и урановыми стрелами. Для этого американцы создали и создают тяжелые ракеты-носители – Маскову «Фолкон Хэви» и государственную СЛС. Они нужны для создания боевых геостационаров. Космическое оружие – это возможность нанести мгновенные удары по РФ из космоса. Причем кинетическое оружие долетит до цели за пару минут.

У РФ с тяжелыми современными носителями дело совсем плохо. Не лучше ли тратить деньги на отечественные тяжелые средства вывода в космос, а не на сомнительные «вундервафли»?

Есть еще одна угроза. Если янки под видом противоракет разместят на своих базах ПРО в Румынии и Польще не тихоходные дозвуковые «томагавки», а баллистические ракеты средней дальности. Ими они могут за 5-7 минут нанести первый удар по Москве. Обезглавив РФ.

Вы с этой угрозой торпедами намерены бороться?

ВРЕМЯ ПОЛОУМНЫХ И УМСТВЕННО УЩЕРБНЫХ

Понимаю, что сейчас в Рунете развелась тьма ресурсов, которые можно назвать СМГБ – средствами массового гипноза и безумия. Всякие там «фаны», «правды» и «рексы». Видел я и какое-то православное агентство во главе с каким-то бородатым клоуном. Как его там? Душманов, что ли? Оно пишет о том, что Путин уже разложил термоядерные мины вдоль восточного побережья США. Что мановение пальца – и США то ли смоют в океан, то ли испарят. Эта дикая галиматья пишется на полном серьезе. Она рассчитана на самую внушаемую часть электората, по умственному развитию опустившегося на уровень Средних веков. Тогда, особенно к концу эпохи, глупые низы верили в самые бредовые слухи и россказни. Критическое и логическое мышление полностью отсутствовали, а научных знаний не имелось в башках изначально. (У средневековых низов их просто не имелось, а у нынешней черни их просто выбили из голов, заменив шарлатанской смесью).

Но это – пропаганда для самой тупой части масс. Истинная беда заключается в том, что и во главе страны стоят субчики с мозгами на уровне брежневских обывателей. Но при этом они ворочают триллионами. Приходят им всякие жучки-дельцы и приносят прожекты «чудо-оружия».

- Глядите, такого нет ни у кого в мире! Летит на атомном движке, а потом ныряет…

И обыватели, любящие всякие диковины, но совершенно не умеющие считать показатель «эффективность/стоимость», совершенно лишенные научно-технического кругозора, дают на весь этот бред огромные ассигнования. Рождая бесполезных и бессмысленных техномонстров, которые если и кому наносят страшный урон – так экономике собственной страны.

Интересно, чем это кончится?