Теория подобия и моделирования на выборах президента РФ

«Подобными явлениями называются такие физические явления, которые одинаковы качественно по форме и по содержанию, т.е. имеют одну физическую природу, развиваются под действием одинаковых сил и описываются одинаковыми по форме дифференциальными уравнениями и краевыми условиями»

(из учебника для ВУЗОВ).

Люди технических профессий хорошо знают, что прежде чем серьезное изделие – корабль, самолет или ракета – воплощаются в железе, разработчики изготавливают уменьшенную во много раз модель, которую подвергают различным нагрузкам и испытаниям, имитирующим реальные условия. Обеспечивая равенство определяющих чисел подобия образца и модели, по результатам модельных испытаний вычисляют ожидаемые характеристики поведения проектируемого объекта.

В какой-то мере подобный метод применим и к изучению социальных явлений, в т. ч. поведения людей, например, кандидатов в президенты РФ. Нам, конечно, очень бы хотелось найти среди кандидатов человека, который бы соответствовал однозначным условиям коммунистов – работал бы на развитие революционной борьбы за социализм. Но такого, к сожалению, среди восьмерки явно нет. Остается проанализировать надежды наших левоватых товарищей на кандидата, которого они называют народным и левым, проще говоря – на Павла Грудинина. Мол, он будет много прогрессивнее, и даже слышатся высказывания, что Грудинин – это, ни больше, ни меньше, как курс на антиолигархическую революцию.

Действительно, в высказываниях Павла Грудинина самым симпатичным, трогающим душу тезисом являются его высказывания о том, что борьбу с коррупцией нужно начинать с себя! Мол, когда Путин стал президентом, в стране было 9 миллиардеров, а сегодня их сто. И в первых рядах – друзья и знакомые самого президента. Пока будет так, люди никогда не поверят в искренность намерений бороться с коррупцией. Всё вроде бы правильно. Мы двумя руками ЗА! Смело и прямо в точку.

Но вот применение теории подобия к анализу искренности высказываний самого Грудинина и прогнозу его поведения в случае чуда – свершившейся победы на выборах, нас как-то озадачивает. Ведь сам директор совхоза им. Ленина в своем ЗАО ведет точно такую же политику, как и Путин, но только в масштабах своей полугородской деревни. Так, в 1995 г. акционерами ЗАО «совхоз им. Ленина» были 526 работников совхоза, а в 2017 году осталось только 40 акционеров. Народности стало на порядок меньше! То есть, имя Ленина эксплуатирует всё более узкая группа людей. Ленинцев осталось явно меньше. А сам народный директор владеет примерно 40% акций предприятия, то есть является практически владельцем?

Своих близких Павел Николаевич посылает отнюдь не на полевые работы, а на вполне доходные участки рыночного фронта. Супруга, Ирина Игоревна является успешной бизнес-леди, владеет пополам со старшим сыном собственным салоном красоты «Тиар», который расположен на территории совхоза, и компанией «Агрир». Также жена народного кандидата владеет несколькими земельными участками и солидными банковскими счетами.

Старший сын Артём Павлович, 1982 года рождения, на данный момент возглавляет компанию «Лига», занимающуюся управлением автостоянками. О салоне красоты «Таир» и компании «Агрир» мы уже упомянули.

Младший сын Антон, 1988 года рождения, является соучредителем и возглавляет «Областную инвестиционную компанию», специализирующуюся на сдаче недвижимости в аренду.

Павел Николаевич вроде бы и претендует на звание «последний красный директор», но методы ведения хозяйства у него вполне капиталистические. Большую часть прибыли ему приносит вовсе не сельское хозяйство, а банальная сдача в аренду и продажа земли. Со временем неподалёку от МКАДа выросли новые торговые центры «StarLight Cash & Carry» и «ВЭЙМАРТ», а также дилерские центры «Ниссан», «Тойота» и «Лексус». Ежегодные доходы от сдачи этих земель могут доходить до нескольких миллионов долларов. Кроме того, немалая часть квартир в домах на совхозных землях на деле была распродана сторонним покупателям.

Землица сдавалась через фирмы, которые народный кандидат учредил совместно со своими близкими родственниками. Так, его старший сын Артём занимается сдачей недвижимости в аренду через компанию «Лига», кроме того, он долгое время числился замначальника отдела аренды ЗАО «Каширский МОЛЛ», через которое арендовал помещение торгово-развлекательный центр «Вегас». А младший сын Антон, который совладелец фирмы ООО «Облинвестком», также специализируется на сдаче в аренду недвижимости. Только в 2017 году совхоз сдал в аренду землю более чем на 50 млн рублей. Среди крупнейших её арендаторов были такие компании, как «Транснефть – Верхняя Волга» и «Газпром-газораспределение». Кроме того, совместно с Антоном Павел Николаевич занимается бизнесом через компанию «ТТ Девелопмент» и ООО «Тас-Моторс». Под «ТТ девелопмент» был выделен приличный кусок земли площадью в 12 га в районе двадцать третьего километра Каширского шоссе, который в 2016 году был продан шведской компании IKEA. Это тот самый случай, когда реальная стоимость земли оценивалась специалистами в сумму около 7 млрд рублей, совхозу досталось 870 млн руб., а акционеры «ТТ Девелопмент» Павел Грудинин, Антон Грудинин, Александр Фёдоров и Владимир Свиридовский получили по 37 миллионов рублей каждый в качестве «выплат в виде подарков». Скандал вокруг этой сделки, в т. ч. судебные разбирательства, не утихает до сих пор.

Детский сад в совхозе действительно замечательный, но бесплатный он только для своих детишек, для других – платите или не возьмём. Основные работники получают неплохо, но гастарбайтеры эксплуатируются так же, как и на всяких других «стройках века».

Таким образом, вся практика Павла Грудинина, описанная выше, нами рассматривается как модель его социального поведения в условиях одинаковых качественно по форме и по содержанию, что и у высших эшелонов власти, которые так справедливо критикует кандидат. Т.е. имеют одну социальную природу, развиваются под действием одинаковых сил и описываются (при желании – ред.) одинаковыми по форме дифференциальными уравнениями и краевыми условиями. Это подобные явления. Разница лишь в масштабах действий и возможностях субъектов.

Спросим себя и наших левоватых союзников: что же будет, ежели чудо произойдёт и наш левый народный кандидат вдруг станет президентом? Или согласится стать премьером, к чему он по собственным высказываниям, морально уже готов?

Будет тот же кооператив «Озеро» с подмосковной спецификой. Ну и к чему стремимся? Ни о какой антиолигархической революции мечтать не приходится, так как мелкобуржуазная основа может стремиться и мечтает только о том, как стать крупной капиталистической горкой. Как говорят в народе, из прыща можно вырастить только чирей. Нам такая перспектива не симпатична. Теория подобия – это наука.