Необъявленная экономия

Сегодня уже не секрет, что развал Союза подготовили американцы, а исполнили Горбачёв, который давно был завербован ЦРУ, Ельцин в знак благодарности которому нынешняя власть построила Ельцин центр. В.Путин продолжил политику своего предшественника в части приватизации наиболее успешных предприятий, иногда прибегая к перераспределению, что позволило в первые восемь лет вырастить более 100 долларовых миллиардеров.

В тучные года, когда бочка нефти стоила более 100 долларов шло интенсивное накапливание капитала за пределами России. Но вот нефть в цене упала, власть хватилась за экономию денежных ресурсов. На чём проще простого экономить? Конечно на народе. Провозгласили оптимизацию в большинстве министерств, что привело к развалу здравоохранения, оптимизация коснулась даже полиции, науки. Жириновский в предвыборных дебатах сказал: "Медицина - быстрый путь на кладбище". Сократили тех сотрудников, которые несли службу на улицах. При этом количество белых воротничков увеличивалось. Сократили даже бюджет армии. Недавно на радио "Комсомольская правда" Баранец кричал, что на последующие годы расход на оборону сокращается. Он это ставил в заслугу власти по отношению а бюджету США, который растёт ежегодно на сумму всего нашего бюджета. Надо не сокращать, а наоборот наращивать иначе отстанем от Западных стран. Война этого не простит. Будет она или нет никто не знает. Знает только бюджет. Способен систематически модернизировать вооружение и армию - это и будет гарантией мира.

Меня заинтересовал другой вопрос. Какой канал не включишь везде президент. Постоянно идёт повтор Послания и ответы журналистке телекомпании "NBC". Может Послание и ответы процентов на 10 и правдивы, но такая частота повтора делает слушателей идиотами. Поверьте смотреть и слушать противно. Вот что значит выборы на носу. Редакции СМИ хотят чтобы выборы прошли без выборов. За последние несколько месяцев президент под предлогом рабочих поездок посетил 16 регионов. Крым, Нижний Новгород, Ямало -Ненецкий автономный округ, Тверь, Тверскую область, Ленинград по случаю 75 -летия прорыва блокады, Коломну, Башкортостан, Татарстан, Ростовскую область, Волгоградскую область, Красноярск, Новосибирск, Калининградскую область, Свердловскую область, Дагестан. В этих поездках обращал внимание на решение проблем ввода теплоэлектростанций, обороны, спорта, празднования Победы в Великой Отечественной войне, водоснабжения городов, здравоохранения, строительства современных вагонов, трамваев и конечно жилья, а также борьбы с коррупцией. Разговаривая с земляками по поводу такой активности президента народ выражает недовольство. Ничего он не решает, а просто пиарится перед выборами. Многие пункты его Послания уже сейчас игнорируются министрами. Например, Трутнев пожаловался президенту на министра финансов и транспорта в саботаже указаний президента, в расходовании миллиардов денег не по назначению. Это же надо полномочный представитель президента по Дальнему востоку жалуется на плохую работу министерств. А что же премьер? Говорят, что готовит документы по поводу устранения недостатков и выполнения указаний президента. А куда исчезли 64 миллиарда рублей пока не известно. Ну это один случай, на самом деле таких примеров десятки если не сотни и мало что меняется. Вообще ничего не меняется.

Моих земляков интересуют сами поездки президента. Говорят, что перед бортом президента летит другой борт, в котором находится лимузин президента или несколько с обслуживающим персоналом. Сколько же стоит один рейс президента и его обслуги скажем до Красноярска? Более того перед поездкой служба охраны проверяет города и маршруты по которым будет передвигаться кортеж президента. Трудно представить, какие средства расходуется на такие поездки. Вряд ли они оправдываются принятием мер. А интересно было бы знать сумму расходов. Более того задержаны сотрудники лётного отряда - Д.Новицкий и К.Вартанов. По предварительным данным ущерб около 2 миллиардов рублей. Вот ведь до чего распустили чиновников. У президента под носом воруют миллиарды. Завышали перевозки и верхняк клали в карманы. Вот и возникает ответ на коррупцию в стране. Нет ни одного предприятия, завода, организации, коммерческой структуры, банков где бы не воровали.

Читатели, вы обратили внимание на то, что нам показывает телевидение и передаёт радио? Президент доволен увиденным, посещая регионы, соглашается с чиновниками, которые докладывают ему по рассматриваемому вопросу. Он шутит, дарит цветы женщинам, говорит о перспективе развития страны, о возможностях молодёжи, о снижении ставки. Как сказал недавно депутат от партии власти Железняк: "Путин всегда думает о народе". Я бы добавил, что думает о народе, а делает для чиновников, депутатов и просто воров. В 2018 году расходы на Госдуму увеличатся на 1,2 миллиардов рублей, при зарплате депутатов в 400 тысяч. При этом ежеквартальные премии от 60 до 81 тысячи рублей. Перед выборами значительно повысили зарплату бюджетникам говорит президент и министр труда. Шесть лет держали их на голодном пайке, а теперь подкинули - это значит купили. Чтобы удостовериться звоню дочери , она работает детским врачом в закрытом городе. И вот что она говорит. Была ставка 9380 рублей добавили примерно 1850. Вот так президент и министр труда отчитываются о повышении зарплаты. Спасибо обрадовали. Подтянули под прожиточный минимум.

В Хабаровском крае у протоки обнаружено 26 пар отрубленных рук. Жаль что они не пользуются спросом. Например, сотни отрубленных медвежьих лап таможня задерживает при вывозе в Китай. Каждый кто прочитал эту информацию подумал, что это криминал. Погибают невинные люди. Оказывается что это не совсем так. Руки принадлежат неопознанным трупам, которые не утилизированы законным образом. За какой период такой "урожай"? И сколько неопознанных трупов по всей стране? Можно представить сколько народу в стране погибает без расследования.

Дела господни неисповедимы. Вот и наш президент уже соответствует Господу Богу. Везде идёт сокращение финансирования, даже на армию, а вот на содержание Госдумы наоборот бюджет растёт. При этом все каналы комментируя Послание говорят, что количество бедных сократится в два раза за предстоящие 6 лет. Бедность не ликвидируется а только сократится. А сколько за предстоящие 6 лет умрёт от недоедания и не качественных продуктов людей, находящихся в стрессовом состоянии. Президент торгуется о 10 - 12 тысячах рублей, которые будут выплачиваться нищему народу. А какова пенсия будет этим людям?

Президент отказался от дебатов, понимая, что его рейтинг мог упасть до непроходного процента. Слишком много накопилось в стране бардака, на который власть не обращает внимания. И самое главное - коррупция, которая сделала народ нищим, а чиновников и олигархат миллиардерами. Однако идёт реклама президентского предвыборного лозунга "За сильную Россию". Этот лозунг настолько объёмен, что при нынешней власти его никогда не удастся исполнить. На всех выступлениях президент и даже в Послании упоминает о сельском хозяйстве. Достигли невиданных результатах по сбору зерна. Вышли на передовые позиции по экспорту. Что имеет народ? Хлеб дешевле не стал и качество просто отвратительное. При нарезании крошится и нет никакого вкуса. Мякина и не более того. В стране нет инфраструктуры для хранения и переработки зерна. Даже не на чём привести зерно в порты. Нет денег на строительство дорог и подвижного состава под зерно. И так по всем министерствам. Тридцать лет экономика в застое. При этом чиновники получают зарплату по миллиону и более. Зачем им напрягаться, да они и не знают что надо делать. Сколько в стране накопилось проблем? Во многих городах уже нет чистой питьевой воды. Подмосковье задыхается от газов, выделяемых

мусорными свалками. И в таком положении уже многие города. До Кремля дошло только Подмосковье. Чтобы их ликвидировать нет научного обоснования. Их просто закрывают. Однако они ещё о себе скажут через несколько лет, когда грунтовые воды будут насыщаться их отходами от гниения. В стране нет хозяина. А премьер это тормоз в экономике. Участились случаи падения самолётов и гражданских, и военных. Какова причина? Халатность, отсутствие должной дисциплины. Да и нельзя в одном ведомстве навести порядок. Везде одинаково. Люди - то между собой общаются. Чиновники, которые должны по долгу службы поддерживать порядок отвлекаются на собственные проблемы и не могут требовать соблюдения дисциплины от своих подчинённых. Смотрите что придумал глава Удмуртии Бречалов, бывший руководитель Общероссийского народного фронта. Заставляет чиновников проводить совещание на английском языке. Правильно народ ранее говорил: "Дураков не сеют и не пашут, они сами родятся". А почему не запретить русский в детских садах, школах, институтах. Выйдут готовые западники. Надо не заставлять чиновников учить иностранные языки, а поднимать экономику на 6 - 7 % в год и тогда через несколько лет к нам поедут иностранцы. Пусть они учат русский язык.

В СМИ попал депутат Л.Слуцкий якобы за недепутатское отношение к женщинам. Такое поведение можно было решить извинением перед обиженными или сводить их в хороший ресторан. Но тут всплыли не депутатские нарушения. Слуцкий на дорогах царь и бог. Не оплачено 825 штрафов. Он что лишился разума? Вот это наш российский депутат, который имеет неприкосновенность от законов, которые сами принимают. Российский дурдом. Что можно ждать от таких депутатов и к сожалению он не одинок в бардаке. Депутат живёт двойной жизнью. Пренебрежительно относится к государственным служащим. Он просто ненавидит их. Таких надо выкидывать с парламента незамедлительно.

Странные в России чиновники. На очередной тусовке депутат Железняк сказал: "146 миллионов человек в России могут говорить что хотят". Во - первых не все из 146 миллионов могут говорить, есть те которые ещё не научились говорить, их более миллиона. Во - вторых народу слова никто не давал, а чиновники действительно могут говорить всякую чушь. Например, В.Скворцова говорит, что население России за прошлый год увеличилось от рождения на 34 тысячи человек. А Росстат публикует совершенно другие данные. Родилось - 1,69 миллионов человек, а умерло - 1,82 миллиона. Убыль составила 134 тысячи человек. И никто за эту ложь не несёт ответственности. Рождаемость упала на 10 %. Положение в стране даже при продлении выплат материнского капитала не решает проблему демографии. Человек со дня рождения живёт в стрессовом состоянии. Медицина платная и практически недоступна для 20 миллионов человек. А те чей доход равен прожиточному минимуму находятся не в лучшем положении. Более того молодёжь брошена на произвол судьбы, что позволяет уходить в виртуальный мир, где отрицается семья и проповедуется насилие и суицид. Страшно стало жить в нашей стране и нет перспектив. А Послание президента настолько отдалено от реальной жизни народа, что нервы не выдерживают и не находишь выхода. Кандидаты на предвыборных дебатах прячутся за словом и задать вопрос простому человеку не представляется возможным.

Идёт на всех каналах ролик с цитатой президента. "Мы должны повысить пенсии". А что вы делали 18 лет? Повышали зарплату чиновникам. Не обращали внимание на отток капитала за рубеж. Триллионы долларов вывезены за бугор, а на пенсии денег нет. Находясь в Дагестане призвал навести порядок в экономике. Цитата: "Из порядка 600 заправочных станций в регионе платят налоги несколько десятков. Но кому - то остальные платят?" Он только сегодня узнал, что большинство бюджетных средств разворовывается местными кланами. И это родилось не сегодня. Надо было не разваливать Союз, где кланы были уже приручены к социалистическом образу жизни. А вот сейчас вернуть их на путь истинный будет не просто. Это и подтверждает ручное управление, которое разваливает экономику страны. Бюджет ущербный а вывоз миллиардов долларов продолжается.

Вообще в стране есть хотя бы один нормальный чиновник. Что пишет и рисует интернет о Шойгу, как живут чиновники экономического блока, какими средствами владеет премьер? Если Навальный лжёт, то почему нет уголовного дела? О президенте написано десятки книг и нет ни в одной положительного повествования за исключением книги А.Хинштейна и фильма нашего журналиста прикормленного властью.

Страна идёт в разнос. Смотрю по интернету последние новости. "Имя В.Матвиенко появилось в материалах "кокаинового дела", которое проворачивал бизнесмен Андрей Ковальчук. Неужели это правда? Если нет то кто понесёт ответственность за эту ложь? И как можно Валентине потом отмыться? Россию превратили в помойку. Уже Т. Мэй командует Кремлём. Сутки на доклад об отравлении беглого предателя. Чиновники рехнулись не только в России но и в большинстве стран мира. И причина тому развал Союза. Был бы Союз в мире не было бы войн. И чиновники соображали бы головой а не тем местом которым сидим с разбухшим карманом.