Об облегчениях и отягощениях

Милитаристский пурген (нынче, правда, в моде английская соль) облегчает политические последствия социально-экономического запора. 18 марта электорат с него шумно и обильно пронесло. Однако такие пробивные снадобья не лечат желудочно-кишечный, точнее - социально-экономический, - недуг, они могут приносить бурное облегчение, но требуют возрастающих доз и перемены рецептов, они также не могут надолго заменять пищу - на диете, состоящей исключительно из этих снадобий, долго не просидеть.

Видно грядут нам еще шесть лет регулярных клистиров во избежание лекарственного привыкания в случае столь запущенном, хроническом.

Вдобавок случай этот отягощен опасениями насчет психики главного врача. «Мы ядерная держава, но нас не хотели слушать» - сколько драматических переживаний в этих словах! Легко представить, какой болью в душе Путина отзывается отказ разговаривать с ним – при его-то способностях к ядерному пеплу! Пусть у РФ двухпроцентная доля в мировой экономике, присутствие в современных технологиях лишь после десятичной запятой, репутация оборзевшей дворовой шпаны – пусть одно сплошное позорище и убожество, но разве это что-то значит рядом с такой способностью. Ну может быть, после манежных мультиков и всенародного пургена в духе короля Каина 18-го кто-то поговорит, посострадает грусти и тоске, близкой к отчаянью, способному подвигнуть к роковой черте. Ау! Берлин-Вашингтон-Лондон-Париж! Поговорите с травмированным человеком из ядерной державы, обнаружившим готовность к суициду. Не все же нам перед зеркалом страшные рожи корчить.

Ох, не хватало нам еще следить за врачом, чтоб не хватался за горячие и острые предметы - хотя кто ж ему помешает.