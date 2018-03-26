Так как там с экономикой?

Простой здравый смысл, так и не доходящий до Кремля

Теперь у нас, почитай, монархия. Со скрипом Кремль решил заняться не внешнеполитической ерундой, а тем, что действительно валится: экономикой РФ. В этом – смысл Манежной речи.

Вот только получится? Экономика – это вам не мультики с ракетами и не обмен острословием на всяких саммитах. Тут работать надо.

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При слове «Скрипаль» скоро начну кидаться тяжелыми предметами. Ну, задрали вы этой темой! Как и Сирией своей, и Украиной. Да уже видно, что Запад лает, но кусать не собирается. А вот экономический застой в РФ – опасность реальная. Не будет производства – лететь вашей новой монархии вверх тормашками! Ибо чем больше отстает РФ от всего мира – тем скорее время, когда все, что Кремль зарабатывает на сырье, станет уходить за рубеж. А там вы хоть круглосуточно можете показывать по телевизору ракеты «Сармат» и снаряды с атомными движками: без войны завалитесь.

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Вот вам пример: в банках РФ лежат практически мертвым грузом 25 триллионов рублей – вклады частных лиц и компаний. По тому рыночному бреду, что вы исповедуете, эти деньги должны в виде кредитов браться заводами и фабриками. Которые должны на займы модернизироваться и расширять производство.

Но этого не происходит. Предприятия не берут кредитов. Почему? Дело не только в том, что проценты по ним в разы выше, чем в банках растленного и бездуховного Запада. Увы, по выводам Максима Калашникова, даже снижение Набиуллиной учетой ставки не поможет.

Проблема ведь еще в том, что компании не желают обновлять и расширять производство. Сужу по своим знакомым: дважды, после 1998-го и уже в «тучные годы» Путина, они пытались создавать производство. Оба раза их забил поток дешевого импорта из Китая и Азии вообще. Ну не могут они выпускать изделия дешевле китайцев! Производство гибло. Да, можно кивать на обнищание граждан РФ, на сужение внутреннего рынка, но первично то, что РФ затапливают товары из «дешевых стран».

Поэтому эти 25 триллионов из вкладов в банках так и останутся там, создавая опасный инфляционный «навес». Ибо что-то создавать в РФ и производить – нерентабельно!

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Как бы поступил я для решения проблемы?

Во-первых, восстановил бы рентабельность производства в РФ, наплевав на вопли городских трутней и потребителей. То есть – ввел бы покровителоьственные пошлины на импорт. На то, что мы можем делать сами. От 25 до 40 процентов. Это – с ходу. Так же быстро, как Гайдарово правительство освобождало цены с 1 января 1992 года.

Во-вторых, снизил бы потом ставки по кредитам. Теперь можно: деньги не уйдут китайскому производителю.

В-третьих, принял бы план развития РФ. Чего и где будет развиваться (в производственном плане) и какую инфраструктуру для того потребно построить.

В-четвертых, имея такой план, выпустил бы государственные облигации для развития инфраструктуры и софинансирования (на паях с частниками) производственных проектов. Облигации с купонным доходом в 10% годовых. Пускай их скупают и банки, и граждане.

В-пятых, тарифы естественных монополий (главные генератоы инфляции) замораживаются. Все их инвестиционные затраты – под суровый контроль, только из бюджета (а не из тарифов!), никаких трат на прессу, футбол и на личные дворцы. Если надо, я их попросту национализирую. Причем по-настоящему. Покупать вы будете лишь то, что необходимо (локомотивы, генераторы, трубы, провода и т.п.) – и ваше начальство у меня заживет скромно. Без яхт «Княгиня Ольга».

Вот на эти деньги и строил бы и передовые предприятия (пополам с частниками), и новую инфраструктуру. А когда приходило бы время выплачивать проценты по облигациям, не брал бы для этого ни гроша из бюджета страны. Зачем? Можно просто эмитировать эти рублики и ими заплатить держателям бумаг. И никакой инфляции: ибо к моменту эмиссии в стране уже созданы новые мощности и материальные ценности. Деньги получаются уже ОБЕСПЕЧЕННЫМИ. К тому же, ВВП РФ недомонетизирован вдвое и по 300 млрд. долларов валютных поступлений от экспорта в год есть. Резерв для умной и целевой эмиссии имеется.

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Чего мы этим добиваемся? 25 триллионов УЖЕ имеющихся средств вовлекаются в производство и в строительство. Причем они очень быстро дают отдачу. Особенно если речь идет о легкой промышленности и продовольствии. Я резко повышаю и доходы граждан (даю им работу), и в бюджет у меня идут новые налоги. Один рубль эмитирую – а получаю три-четыре с ходу. Да и всякие иноземцы вместо того, чтобы везти в РФ готовые товары, вынуждены ставить свои производства здесь, на месте. Ибо протекционизм работает. А поскольку на ростовщичестве в РФ много теперь не заработаешь, равно как и на импорте, и частный бизнес вынужденно становится производительным, вкладывает деньги в новые агрохозяйства, фабрики, лаборатории.

Через пять лет такой политики у меня – совершенно иная страна. Где работа кипит, где все – при деле.

И это – элементарный ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.

А вот как поступит новая монархия? У нее что в голове? Все эти годы она слепо играла но нотам, написанным сисиемными либералами. А тех от слова «протекционизм» просто корчит, как бесов от ладанки.

Так что запасемся попкорном и поглядим. Ибо – монархия! Пускай царь-государь обо всем и думает. Пока экономическая почва под Кремлем ходуном ходит.

И не надо мне про Скрипаля, Сирию и Украину! Надоело…