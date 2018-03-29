"Мы рискуем захлебнуться в людском потоке"

"Я уже ранее обращался к Вам в марте 2017 года, но безрезультатно. Мне приходится обращаться в газеты (Ура.ру, Правда Югры, Новая газета), писать в интернете (Change.org), открыто сообщая о «беспределе» ОАО «РЖД» и местной администрации, которые взявшись за руки, фальсифицируют документы с единственной целью выселить всю мою семью на улицу из единственного жилья, в котором мы проживаем уже 21 год, отобрав сотку земли, которая приглянулась монополисту РЖД.

Я хожу по судам уже третий год, лишился работы, стал неплатежеспособен по кредитам и вот, что самое главное, союзников у меня, как у простого русского мужика не прибавляется (не считая из числа таких же простых людей, как я), однако наши оппоненты крепчают, теперь на сторону РЖД и Уватской администрации встал губернатор Тюменской области В.В. Якушев и сразу после него Сушинских А.М. - председатель Тюменского областного суда.

Не нужно иметь юридического образования, чтобы разглядеть «беспредел» определения Президиума Тюменского областного суда. Судебная коллегия Президиума Тюменского областного суда, а именно Сушинских А.М. просто открыто, в нарушение норм ГПК РФ, принял новые доказательства прямо в судебном заседании, которые не были предметом рассмотрения суда первой и второй инстанции, и положил их в основу своего определения.

Читаешь определение Президиума и просто диву даешься от того, за каких «дураков» нас, простой народ, принимают!

Президиум сообщает, что доводы кассационных жалоб ОАО «РЖД» и Уватской администрации заслуживают внимания и подтверждают нарушение суда первой и второй инстанции норм процессуального права, это притом, что жалобы вообще не содержат информации о нарушении норм процессуального права! О каких нарушениях норм процессуального права ведет речь Президиум в своем определении, для всех осталось загадкой, однако намёки на то, какое решение нужно принять при новом рассмотрении дела, являются просто открытыми.

Почему, мы граждане Российской Федерации обращаясь за судебной защитой, не можем элементарно получить ответы на свои вопросы по существу спора? Ведь когда суд беспристрастен, он устранит любое противоречие, ответит на все вопросы, чтобы каждой стороне по делу было понятно, кто и где допустил ошибки. Однако в нашем случае, все очень интересно, ответов на вопросы нет, противоречия не мотивируются, а попросту игнорируются, суд ограничивается лишь общими формальными фразами, из которых не удается разобрать который из судов первой или второй инстанции допустил процессуальные нарушения, в чем они заключаются и т.д.

Уважаемые Президент, мы на сегодняшний день, однозначно наблюдаем за тем, как нас просто открыто «дурят», люди у которых в руках власть – Якушев В.В., Сушинских А.М., ОАО «РЖД» и пр. Они обросли связями, делают свои тёмные дела, чувствуют свою безнаказанность, потеряли напрочь чувство совести, человечности, благородства .

Главное управление строительства Тюменской области, которое лично в 2016 году, по моей жалобе, установило факт нарушения противопожарного разрыва между строящимся домом ОАО «РЖД» и единственным жильем всей моей семьи, которое лично сделало предписание, составило Акт, направило в Арбитражный суд материалы для привлечения подрядчика ОАО «РЖД» к административной ответственности, закрыв на всё глаза в итоге в четвертом квартале 2017 года, подписало Акт ввода дома ОАО «РЖД» в эксплуатацию, притом, что проблема с противопожарным разрывом до сих пор не разрешена, нарушение не устранено, мое право собственности не оспорено!

Кто будет спрашивать с этих должностных лиц о том, открытом беспределе, который они ведут?

Они не боятся потерять место работы, они вообще ни чего не боятся, потому что с них ни кто ни чего не спрашивает. У них все «шито крыто».

Почему я задеваю фамилию Якушева В.В., потому что, еще в сентябре 2017 года, нам открыто сообщил глава Уватского муниципального района, что Губернатор в курсе сложившейся ситуации и очень недоволен. Я тогда не понял, кем или чем именно не доволен губернатор, а вот сейчас очень хорошо, это понимаю.

ОАО «РЖД» открыто говорит о том, что в случае если вы (администрация) не решите проблему с Зубаревым, то учтите, мы обратимся в Арбитражный суд и взыщем с вас четыреста миллионов за построенный дом, т.е. взыщем с местного бюджета. Принимая во внимание, что Сушинских А.М. отменил решение, принятое Тюменским областным судом в мою пользу, сделал это безосновательно и немотивированно, а так же указал нижестоящим судам о том, что итоговое решение необходимо принять в пользу администрации и ОАО «РЖД», то теперь мне лично понятно, кем был недоволен губернатор, что сам взялся решать «проблему с Зубаревым».

Я не буду заново приводить все доводы, рассказывать об обстоятельствах дела, я приложу копии всех жалоб и решений к настоящему обращению, из которых все понятно без лишних слов.

С уважением гражданин РФ,

Зубарев Ю.Н"

***

Андрей Чикин, как обычно, добирался домой с работы на велосипеде. В Пензе выпал снежок, поэтому мужчина предусмотрительно держался края дороги. Как вдруг на его пути возникла обыкновенная дорожная выбоина, их немало на улицах нашей необъятной Родины. Снег, припорошивший дорогу, да ещё сумеречное вечернее освещение привели к тому, что мужчина не заметил подвоха, влетел в дорожную яму на полной скорости.

От работы было недалеко, Андрей позвал двух коллег в свидетели. Вместе зафиксировали повреждения велосипеда (сам наездник, к счастью, не пострадал, хотя и перелетел через руль). Через пару дней пошел в ГИБДД, дабы закрепить все уже документально. Тут-то и началось самое интересное.

Сотрудник ГИБДД, вместо того, чтобы зафиксировать факт ДТП, привлек Чикина к ответственности, наложив на него штраф в 800 рублей. За что? Ответ удивит, кого хочешь: «Допустил наезд на выбоину, причинив ей повреждения».

Мужчина обратился к вышестоящему лицу местного ГИБДДе. Руководитель заявил, что в действиях подчиненного ничего неправомерного не было.

Велосипедист обратился в суд для обжалования этого постановления. История завершилась 13 марта, Чикин получил постановление суда, он, хотя и был освобожден от штрафа «в связи с незначительностью ущерба», зато получил устное замечание, по сути, оставшись виноватым в «поломке дорожной выбоины».

На наших дорогах множество ям, выбоин, оказывается, не стоит ремонтировать дороги, а возле каждой выбоины поставить полицейского, чтобы с автомобилистов брали штраф за нанесение ущерба этим ямам. Сразу пополнится бюджет страны. Смешно, если бы не было так горько. Гаишника, который написал такой удивительный документ, стоило бы гнать с должности в шею, но руководитель взял его под свою защиту. Стоило бы потревожить за этот эпизод, не только рядового гаишника, но и его начальника. Может быть, тогда не было таких ответов, похожих на анекдоты. К сожалению, наш справедливый суд не встал, в очередной раз, на сторону человека с улицы, не сделал частного определения в отношении гаишной конторы. Гуляйте дальше, веселите народ. Вот такое отношение в нашей стране к бедам рядовых граждан, в которых виновата сама власть. По их искам делают глупые заключения, дают отписки. Почти невозможно добиться справедливости человеку, у которого нет связей в верхах.

***

В социальных сетях появилась петиция с письмом президенту Путину. Его просят издать Указ о штрафе в сумме 3-х окладов с госслужащего за ответ, в котором нет юридически обоснованного разъяснения по сути обращения человека в госорганы. Долго придется ждать этого указа, наш президент с маленькими людьми дружбу не водит, хотя они за него и проголосовали, как за своего защитника.

Чиновничий мир нашей страны вышел из под контроля, порой открыто издевается над людьми. Верха давно уже по - отечески пытаются хоть немного образумить этих служащих, подключить к этому процессу гражданское общество. Дмитрий Медведев в 2012 году, будучи ещё президентом, предложил создать конкурс на самое идиотское административное решение и сделать сайт под названием «Россия без дураков». Гражданин мог вынести чиновничью глупость для обозрения на сайт, географически привязав ее к конкретной территории на карте страны. После публикации чиновничьей глупости, она становилась бы предметом пристального рассмотрения депутатами законодательных собраний, и органами исполнительной власти.

***

Сайт запустили. Только за три дня на портал «Россия без дураков» поступило более 1000 сообщений о глупостях чиновников. Жалоб было много. Люди жаловались на пенсионный фонд, на ГАИ, военкомат, ЖКХ, короче говоря, на все подряд. Глупостей, подкрепленных печатями государственных контор, было очень много. Вот, например, в Рубцовске за лифт в девятиэтажном доме платили все жители, включая тех, кто живет на первом этаже. Неудивительно, что последние были недовольны. Или вот, жалуется инвалид, который больше 20 лет живет без правой руки и ноги. И каждый год его вызывают на освидетельствование. Специалисты в очередной раз внимательно смотрят, не отрасли ли у инвалида конечности, чтобы перестать платить ему пенсию по нетрудоспособности.

Сайт Медведева недолго просуществовал, благополучно прекратил свое существования, очевидно, решили, что без дураков России не обойтись. Чиновничий мир не спешил вступать в контакт с гражданским обществом. Исправлять свои ляпы.

***

Много сейчас наши либералы говорят о свободе слова, которого, якобы при советской власти не было. Освободители вы наши, прямо ругаться хочется! Я долгие годы был во главе рабселькоровского движения в стране. Это были люди, которые работая на заводе, в школе, на других местах, писали о недостатках. Эту критику публиковали в газетах, обязательно принимались меры. Закон обязывал.

Много и у меня было побед на этом фронте, я работал электрослесарем, а на заводе меня называли «наш журналист». Предприятие требовало модернизации, мы составили целую программу. Наш директор пошел с этим документом к руководителю главка, а тот выставил его за дверь, не стал слушать. Я написал об этом в газету. И сразу у нашей проходной остановились несколько черных Волг. Представители из ЦК, горкома партии, исполнительной городской власти. Влиятельные гости поговорили с рабочим народом и через несколько дней был уволен руководитель главка. Вот это, действительно, была страна без дураков.

Сейчас рабочий боится, что его фамилия промелькнет в печати, и хозяин сразу его за это уволит. Даже активисты, рассказывая журналистам о ситуации на предприятии, в организации, умоляют не называть их имена и фамилии. Вот такая свобода слова, под видом демократии, пришла к нам. Вначале девяностых мы создали Союз общественных корреспондентов России. Меня избрали председателем. Но вскоре работу Союза пришлось приостановить, наших корреспондентов перестали печатать в газетах, им отказали в свободе слова.

В моей душе время заложило потребность – помогать людям, попавшим в беду. Не напрасно правозащитники попросили меня взять на себя общественную приемную Московской Хельсинкской группы. В нашей приемной работали студенты старших курсов юридических факультетов. Работали бесплатно, но зато получали хорошую адвокатскую практику. После окончания института, молодые специалисты не обрывали связи с приемной, приходили к нам в свободное время, как в свой дом, помогали новичкам. У нас была молодежная республика, скрепленная дружбой и поддержкой совместными усилиями человека, попавшего в беду.

Потоком шли к нам посетители, несся с собой килограммы бесполезной переписки. Сколько было потрачено на эти отписки время у чиновничьего мира, сколько истерто нервов у потерпевших, рядовых граждан, которые не могут найти в нашем государстве правды, справедливости. Дела были запущенные. Простых решений не существовало. Человек появлялся у нас раз, два. Ходил месяцами. Ему составляли иски, жалобы, ходатайства, предоставлялась бесплатная защита в суде. Большинство посетителей приходило к нам в возбужденном состоянии. Но это ведь наше граждане, наш измученный народ, загнанный чиновниками, судьями в темный угол. Приходилось набираться терпения, гасить страсти, отпаивать человека чаем.

***

Вот, например, пожилую женщину мошенники умудрились выгнать из собственной квартиры. Над ней долго издевались, избивали, заставляли подписывать различные документы. Два года она скиталась по чужим углам, обращалась в суд, к платным адвокатам, но те, хотя и брали деньги, были слишком безразличны и дело проигрывали. Совершенно разуверившись в существование справедливости, бездомная обратилась в нашу приемную. За дело взялись молодые юристы. Судья с упорством, достойным лучшего применения, пыталась не допустить наших сотрудников к судебному разбирательству, но они, хорошо зная процессуальные нормы, поставили судью на место и выиграли дело. Когда зачитывалось решения суда, до сознания женщины стало доходить, что после длительной волокиты дело разрешилось в её пользу, нервы у неё не выдержали, она упала в обморок. Придя в себя, прямо в центре зала опустилась на колени перед нашими молодыми юристами. Эта благодарность была дороже всяких гонораров.

Наши чиновники, вопреки своим прямым обязанностям, по которым обязаны защищать права граждан, наоборот, заняты борьбой с пострадавшим населением, добивают его морально и материально. При этом судебная система, принимают сторону чиновников, срослись воедино. Пора вернуть выборность судей, как было при советской власти, чтобы они зависели не от власти, а напрямую от населения. И больше, судов с участием присяжных заседателей, раньше ведь были народные заседатели.

В конце концов, нашу приемную пришлось закрыть, не было денег, чтобы оплачивать аренду полуподвального помещения. А бесправность людей все нарастает. Где найти выход?

***

Я уже рассказывал, как рабочий в Череповце долго ходил по замкнутому кругу в борьбе за свою зарплату, не выдержал, ударил директора фирмы саперной лопатой.

Всё население страны, которое живет от зарплаты до зарплаты, пустили по заколдованному кругу с письмами, жалобами, судебными исками. Юрий Зубарев, бывший машинист тепловоза Сургутского локомотивного депо, три года пытается защитить в судах право на свой дом. ОАО РЖД приглянулся кусок земли, на котором расположено жилище семьи Зубаревых. В 1997 году участок земли площадью 0,01 га был предоставлен машинисту для ведения личного подсобного хозяйства. Зубарев оформил участок в собственность, построил на нем дом для своей семьи. Теперь железнодорожная компания решила воздвигнуть на этом месте многоквартирный дом. Местная администрация стала помогать монополисту, подделывает документы с целью признать правоустанавливающий документы Зубарева на его землю, на которой он живет и воспитывает троих детей уже 20 лет, недействительными». По - воровски передали этот участок земли в аренду ОАО «РЖД». Прошла целая череда судов. По их решению семья Зубаревых должна выселиться на улицу, и забрать свой дом на небеса, там ещё не прошла приватизация. Интересным является тот факт, что решения по этому делу выносил судья Уватского районного суда Артур Шумасов, жена которого, в данный момент, является заместителем главы Уватского района. Суд и администрация района, одна семья.

Даже местный прокурор не выдержал, разнес в пух и прах все доводы РЖД и чиновников, предоставил данные о подделке документов. Однако и после этого прокурорского бунта, стройка во дворе частного жилого дома, продолжается.

Как все-таки защитить человека от проделок чиновников? На одном из заседаний Общественной палаты решали вопрос, нужна ли в ее структуре общественная приемная. Архитектор Вячеслав Глазычев заявил тогда: "Мы рискуем захлебнуться в людском потоке".

"А мне уже пришло более 500 писем, я не знаю, как мне работать", - откликнулся адвокат Анатолий Кучерена. Я был свидетелем этой паники.

***

Конечная инстанция в нашей стране по дороге к правде, президент. С последней надеждой люди отправляют на этот адрес свои письма. Жалуются в основном на проделки местных администраций. Эти письма пересылают по обратному адресу, провинившимся чиновникам для принятия мер. И наступает гробовая тишина. Если формировать на основе этих писем газету или бюллетень, то немногим захочется стать антигероем. В Курске пытались даже зарегистрировать газету с названием "Письма Президенту". Чиновники не допустили такого издания.

В прошлом году Путин провел прямую линию с населением. Появились «зеленные папки» по регионам с жалобами граждан. При встречах с губернаторами президент вручал им эти пакеты, наполненные человеческой болью.

Перед выборами Путин пытался расшевелить чиновничий мир. Во время визита в Амурскую область «зеленую папку» Владимир Путин вручил губернатору Александру Козлову. Лично зачитал одно из обращений, в котором жаловались на то, что в государственном медучреждении требуют платить за бесплатные услуги. С проблем здравоохранения и начали решать вопросы, переданные главе региона. Через несколько дней в отставку подал министр здравоохранения Амурской области.

В Ставропольском крае сам губернатор Владимиров подал в отставку после того, как местная жительница пожаловалась Владимиру Путину, что для получения материальной помощи, как пострадавшей от наводнения, ей необходимо собрать ряд документов, стоимость их оформления достигает 15 тысяч рублей на семью.

После того, как в Амурской области получили именную «зеленую папку», сразу создали свой проект, под названием «Напрямую к губернатору». В общественных центрах в каждом районе поставили опечатанные урны и люди стали бросать в них свои жалобы и предложения губернатору. За короткое время поступило более 25 тысяч обращений. Стоило бы и другим регионам подключиться к этому проекту. Выявлять с его помощью нерадивых районных начальников.

Конечно, одновременно стоит продолжать паковать «зеленые папки» в приемной при президенте. Губернаторам регионов, откуда больше всего поступает жалоб, указывать на служебное несоответствие. Зашатаются кресла под этими чинушами, чтобы остаться на высокой должности, придется идти навстречу людям, брататься с гражданским обществом.

Это все, конечно, в идеале, наши чиновники, привыкшие к вольностям и откровенному беспределу в отношениях с населением, не позволят так грубо с собой обращаться. Все будет, как с сайтом Медведева «Россия без дураков». Уговорят Владимира Владимировича не заниматься популизмом. А уговаривать есть кому, политическая сила, называемая «Единой Россией». Все чиновники собрались под этой крышей, ждут повышения по службе, бесплатных харчей и свободной охоты на беззащитных людей.

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»