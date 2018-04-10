К вопросу о развитом капитализме

Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда не только мерило развития рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд.

К. Маркс

Говорят, что на заседании президиума Экономического совета при президенте России (25 мая 2016 г.) известный «экономист» А. Кудрин убеждал президента России в том, что России гораздо выгоднее поставлять на мировой рынок сырьё, чем заниматься разработкой новых технологий, развивать свою собственную промышленность. Так говорят «источники» газеты «Ведомости». Впрочем, чтобы не быть обвинённым в неточности, я процитирую этих источников. Слушайте. «Россия технологически отстала, убеждал, по их словам, Кудрин, страна должна, пусть и на вторых ролях, встроиться в международные технологические цепочки» («Ведомости», 30. 05. 16).

Не требуется особого глубокомыслия, чтобы понять, что здесь А. Кудрин фактически записывает Россию в разряд развивающихся стран, которым на мировом рынке предопределена роль поставщиков сырья и дешёвой рабочей силы для развитых капиталистических стран.

Что сказать по этому поводу?

Если Россия развивающаяся страна, технологически отстала от развитых капиталистических стран, то непонятно, почему развитые страны используют в своём народном хозяйстве технологии, разработанные в России (в СССР)? Разве это не факт, что весь развитой капиталистический мир применяет у себя созданные ещё в СССР космические, авиационные, судостроительные, нефтяные и т.д. технологии?

Как вообще можно говорить, что современная Россия технологически отстала от развитых стран, когда в ней, уже после уничтожения СССР, созданы десятки новых крупных промышленных предприятий и реконструированы старые предприятия на базе западных же технологий; причём в высший управленческий персонал этих предприятий входят управленцы из развитых стран? Разве это не факт, что в современной России построены новые автомобильные заводы, заводы по производству строительных материалов, металлургические, горнодобывающие комбинаты, созданы химические и фармацевтические производства, научные центры по информационным технологиям, агропромышленные комплексы и т.д. с участием транснациональных компаний? Конечно, в России есть и так называемые градообразующие предприятия, которые полностью устарели, превращены в буквальном смысле в развалины. Но то же самое можно наблюдать во всех развитых странах. Во всех развитых странах есть города, которые некогда были лидерами той или иной отрасли хозяйства, а теперь превращены в развалины. Яркий пример этого - американский Детройт. Этот некогда богатейший промышленный город (столица мирового автомобилестроения), в настоящее время превращён в руины, на которых пышно процветает наркоторговля и преступность. Но А. Кудрину, как это ни странно, и в голову не приходит из этого факта делать вывод, что США технологически отстали от России.

Болтовня о том, что Россия является развивающейся страной, покоится на полнейшем невежестве как в отношении содержания социальной структуры общества, так и в отношении научного подхода к явлениям общественной жизни.

Чтобы жить, люди, как и животные, должны осуществлять обмен веществ с природой, должны есть, пить, удовлетворять другие естественные потребности. В этом смысле присвоение веществ природы есть движущая цель как животного, так и человеческого общества. Но животное непосредственно связано с природой. Оно, так сказать, пригнано к условиям среды, к условиям своего существования. Люди же связаны с природой опосредствованно. Они осуществляют обмен веществ с природой, воздействуют на природу, при помощи изготовленными ими самими орудиями труда. Отдельные виды животных используют естественные предметы, например: обезьяна отбивается от своих врагов при помощи палки и камня. Но никто из животных не создаёт орудий труда. Животное пользуется только внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия; человек же своими изменениями заставляет её служить своим целям, господствует над ней. И это - наиболее существенное отличие человека от животного, которым он обязан труду. Говоря другими словами, люди, в отличие от животных, добывают себе средства к жизни не простым присвоением веществ природы, а путем их производства и воспроизводства, т.е. искусственного создания. И в этом смысле производство не просто есть деятельность людей, а образ жизни, способ, каким они добывают себе средства существования. С помощью труда, производства, т.е. способа добывания средств к жизни, люди создают себе искусственную среду, вторую природу, которая и определяет их человеческое существование и развитие.

Коротко говоря, благодаря орудиям труда совершается переход от непосредственных действий, присущих животным, которые пользуются своими естественными органами - когтями, клыками и т.п., к свойственному человеку действиям, опосредствованным орудиями труда.

Орудия труда, при помощи которых производятся материальные блага, люди, изготовляющие и приводящие в движение эти орудия труда, составляют производительные силы общества.

Но производя материальные блага, люди взаимодействуют не только с природой, но и друг с другом. «Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определённые связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существуют их отношение к природе, имеет место производство» (К. Маркс, «Наёмный труд и капитал»).

Общественные отношения - это особый вид связей и взаимодействий, существующих только в обществе, возникающих в процессе социальной деятельности людей, т.е. деятельности в сфере производства, политики, духовной жизни и т.п. Существуют различные виды общественных отношений: экономические, политические, правовые, социально-психологические, организационные, нравственные и т.д. Чтобы разобраться в этом многообразии, установить закономерную взаимосвязь общественных отношений, необходимо выделить отношения главные, основные, и отношения производные, вторичные. Эту задачу решил К. Маркс. Гениальность К. Маркса и состоит в том, что он в системе этих общественных отношений выделил производственные (экономические) отношения, как основные, определяющие все другие отношения. Производственные отношения образуют экономическую структуру общества, реальный базис, на которой возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определённые формы общественного сознания. Говоря другими словами, поскольку общественная жизнь людей в том или ином обществе в своей основе характеризуется способом производства, постольку и все другие общественные явления зависят, в конечном счёте, от способа производства, вытекают из него.

Производственные отношения, как и производительные силы, материальны. Материальность производственных отношений выражается в том, что они существуют объективно, независимо от воли и сознания людей и определяются не желаниями людей, а необходимостью их соответствия уровню развития производительных сил.

Производительные силы и производственные отношения √ это две стороны производства, которые не существуют порознь друг от друга. Лишь в абстракции можно рассматривать производительные силы без производственных отношений или производственные отношения без производительных сил. В действительности они неотделимы друг от друга, как неотделимы содержание и форма, если понимать в данном случае под содержанием производительные силы, а под социальной формой - производственные отношения.

Следовательно, производство, способ производства охватывает как производительные силы, так и производственные отношения людей, являясь, таким образом, воплощением их единства в процессе производства материальных благ - пищи, одежды, обуви, орудий производства и т.п., необходимых для того, чтобы общество могло жить и развиваться.

Производительные силы определяют отношение человека к природе, степень его власти над природой; чем выше производительные силы, тем выше степень господства человека над природой. Производственные отношения определяют характер отношения людей друг к другу, которые складываются между ними в процессе производства.

Характер производственных отношений зависит от того, в чьих руках находятся в данном обществе основные средства производства √ земля и орудия труда, или, иначе говоря, как решается в нём проблема собственности на средства производства.

Собственность на средства производства может быть либо общественной, либо частной.

Если в обществе господствует общественная собственность на средства производства, то между людьми складываются отношения взаимопомощи и сотрудничества. Если же в обществе господствует частная собственность на средства производства, то между людьми складываются отношение экономической зависимости. Частная собственность неизбежно связана с отношениями господства и подчинения, с отношениями эксплуатации, т.е. присвоением чужого труда. Поэтому никакое реформирование общества при сохранении частной собственности не может освободить его от эксплуатации. Последняя может быть уничтожена только на основе ликвидации частной собственности.

Итак, будучи фундаментом общественной жизни, производство, способ производства материальных благ представляет собой единство производительных сил и производственных отношений. Развитие обеих сторон производства происходит неодинаково: сначала изменяются и развиваются производительные силы, как наиболее подвижный элемент производства, а потом, в зависимости от этих изменений и в соответствии с ними - изменяются производственные отношения. Говоря другими словами, развитие производственных отношений отстаёт от развития производительных сил. Если производственные отношения в своём развитии слишком долго отстают от развития производительных сил, то они постепенно вступают в противоречие с развивающимися производительными силами и превращаются в их оковы. Вследствие этого назревает необходимость замены старых производственных отношений новыми, более прогрессивными, роль которых состоит в том, чтобы служить формой дальнейшего развития производительных сил. «Люди никогда не отказываются от того, что они приобрели, но это не значит, что они не откажутся от той общественной формы, в которой они приобрели определённые производительные силы. Наоборот. Для того, чтобы не лишиться достигнутого результата, для того чтобы не потерять плодов цивилизаций, люди вынуждены изменять все унаследованные общественные формы в тот момент, когда способ их сношений [commerce] более уже не соответствуют приобретённым производительным силам» (Маркс √ Анненкову, 28 декабря 1846 г.). (окончание следует)

История знает пять общественных строев, пять основных способов производства, закономерно сменявшие друг друга: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический.

Здесь, однако, во избежание возможного недоразумения, необходимо сказать, что, поскольку предметом данной статьи является капиталистический способ производства, т.е. способ производства, основанный на частной собственности на средства производства, то в дальнейшем речь идёт только о частнособственнических способах производства: рабовладельческом, феодальном и капиталистическом способах производства.

Итак, история знает три частнособственнических способа производства: рабовладельческий, феодальный и капиталистический.

Все три способа производства однотипны, и вместе с тем они различаются.

Они однотипны, ибо основаны на таких частнособственнических производственных отношениях, которые соответствуют уровню производительных сил.

Они различаются, ибо основываются на частнособственнических производственных отношениях, соответствующих разному уровню развития производительных сил.

Возьмём простой пример. Плуг с железным лемехом был изобретён ещё в условиях рабовладельческого Рима. Но усовершенствование его и в особенности широкое распространение, несмотря на то, что оно сулило совершенно очевидную выгоду, встречало непреодолимое препятствие. Дело в том, что рабство не позволяло использовать более развитые орудия труда, техники. Раб совершенно не был заинтересован в труде, ибо принуждался к труду кнутом. Феодальный крестьянин является в этом отношении его полной противоположностью. Он имеет своё хозяйство, заинтересован в подъёме производства и поэтому охотно идёт навстречу возможностям его совершенствования. Введение новых, более совершенных орудий труда стало возможным только при изменении общественных отношения рабовладельческого Рима. Таким образом, экономическая необходимость вызывает переход общества от рабовладельческих к феодальным производственным отношениям.

Но, как бы то ни было, производительные силы рабского и феодального способов производства базируются на ремесленных орудиях труда. Эта база консервативна в том смысле, что ремесленное орудие (инструмент), как орудие индивидуального пользования, специализируется и может достигать каких-то законченных форм, ставящих предел его развитию. Например, ножи, лопаты, топоры, мотыги можно несколько видоизменить, приспосабливая к различным видам деятельности, но лишь в ограниченных границах. Конечно, и при рабстве и феодализме происходит совершенствование орудий труда. Помимо мускульной силы животных люди используют силы природы: энергию воды и ветра. Делаются важные изобретения, играющие большую роль в развитии техники: механические часы, порох, компас и т.д. Всё это подготавливает условия для качественного скачка в развитии производительных сил √ возникновения машинного производства.

Машинное производство возникает в XVIII веке, когда в Англии появляется машина-орудие, или, конкретнее, рабочие машины - ткацкий станок и прядильная машина. Подобные машины заменяют большое количество рабочих, производя те же операции, которые раньше совершались вручную. Но рабочая машина требует двигателя. И такой двигатель создаётся в виде паровой машины. Двигатель, передаточный механизм и рабочая машина - это первоначальный производственный механизм машинного производства.

Если мы присмотримся ближе к рабочей машине, то мы, в общем и целом, увидим в ней, хотя часто и в сильно изменённой форме, все те же орудия, которыми работает ремесленник: но это уже орудия не человека, а орудия механизма, или механические орудия. Количество рабочих инструментов, которыми человек может действовать одновременно, ограничено количеством органов его тела. Напротив, количество орудий, которыми одновременно действует одна и та же машина, с самого начало освобождается от тех органических ограничений, которым подвержено ручное орудие рабочего.

С появлением машин был сделан принципиальный новый шаг в развитие производительных сил, положившей начало новой эпохе в развитии производства √ эпохе капиталистического производства. Машинное производство выступает здесь в качестве технической базы капиталистического способа производства.

В отличие от технической базы феодального способа производства, которая консервативна, техническая база капиталистического способа производства √ машина √ революционна, так как возможности её развития практически безграничны. Возможность безгранично развивать техническую базу капиталистического способа производства заключается в переходе от применения отдельной машины к применению системы машин и в перспективе √ к созданию автоматизированного производства, при котором человек выключается из непосредственного процесса производства и на его долю остаются общий контроль, наладка, конструирование новых машин и т.д.

Но знание лишь одного уровня развития орудий труда, техники ещё не достаточно для того, чтобы полностью охарактеризовать содержание социальной структуры общества, определить, в какой степени вообще развито общество. Ибо орудия труда сами по себе не могут создавать материальные блага. Для этого они должны соединиться с рабочей силой человека. В этом смысле люди соединяются не только определённым способом для совместного производства, но и соединяются определённым способом с орудиями труда. Способ же, каким человек соединяется с орудиями труда, вносит специфические особенности в содержание социальной структуры общества.

В условиях крайне низкого уровня развития производительных сил человека можно было заставить отдавать часть произведённого продукта, лишь применяя насилие или внеэкономическое принуждение. Поэтому первая форма частнособственнических производственных отношений - рабовладельческих отношений - основана на прямом и грубом насилии, с помощью которого человека превращают в средство труда - бесправного раба. Раб не находится в каком-либо отношении к орудиям труда; напротив, он поставлен в качестве предметного орудия труда в один ряд с прочими существами природы, рядом со скотом, или является придатком земли. В этом смысле раб и условия осуществления производства: земля и орудия труда, не отделены друг от друга, представляют собой природное единство. Отсюда вытекает прямое, непосредственное соединение рабочей силы со средствами производства: рабовладельческое производство начинается и осуществляется прямым принуждением к труду раба. Присвоение рабовладельцем продукта чужого труда осуществляется в наиболее обнаженной форме - в форме прямого изъятия продукта у раба.

Примерно так обстоят дела с соединением рабочей силы со средствами производства и в условиях феодализма. При феодализме, как и при рабстве, широко применяется внеэкономическое, насильственное принуждение к труду как по отношению к крепостным, так и по отношению к свободным крестьянам, которые сами являются мелкими частными собственниками орудий труда.

Иначе обстоят дела с соединением рабочей силы человека со средствами производства при капитализме.

При капитализме средства производства в форме частной собственности находятся в руках капиталиста, который, как и феодал, сам не работает. В то же время рабочие лично свободны, но свободны в двояком смысле: они сами не принадлежат непосредственно к числу средств производства, как рабы, крепостные и т.д., но и средства производства не принадлежат им, как это имеет место у крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство; напротив, они отделены от средств производства, лишены их. В этом смысле здесь имеется разрыв между рабочим и условиями осуществления производства: землёй и орудиями труда. Отсюда возникает затруднение с соединением рабочей силы с орудиями труда или, что то же самое, с запуском процесса производства. Действительно, капиталист, который сам не трудится, не может силой заставить рабочего работать, поскольку рабочий лично свободен. Но, с другой стороны, и лично свободный рабочий, но лишённый средств производства, следовательно, средств существования, не может обеспечить своё существование. Это затруднение устраняется тем, что рабочая сила для самого рабочего принимает форму принадлежащего ему товара, а потому он, чтобы не умереть с голоду, продаёт свою рабочую силу капиталисту; подневольный труд, таким образом, становится наёмным трудом. Говоря другими словам, угроза голода вынуждает рабочего наниматься на работу к капиталисту, т.е. продавать свою рабочую силу капиталисту как товар, и только в этой товарной форме рабочая сила может соединиться со средствами производства, и начаться процесс производства. Тем самым, однако, меняется способ эксплуатации человека человеком, т.е. меняется способ, каким один человек безвозмездно присваивает часть продукта труда другого человека.

Рабовладельческая и феодальная эксплуатация имеют в своей основе внеэкономическое, т.е. насильственное, господство хозяина над рабом или крепостным. При капитализме же эксплуатация человека человеком приобретает ненасильственный, т.е. экономический, характер, т.е. имеет в своей основе торговую сделку между собственником средств производства - капиталистом и рабочим, лишённым средств производства, что маскирует принудительный характер труда. «Римский раб был прикован цепями, наёмный рабочий привязан невидимыми нитями к своему собственнику. Иллюзия его независимости поддерживается тем, что индивидуальные хозяева-наниматели постоянно меняются, а также тем, что существует fictio juris (юридическая фикция) договора» (К. Маркс, «Капитал», т.1).

Рабовладелец и феодал безвозмездно присваивают часть продукта труда раба и крепостного - прибавочный продукт - в натуральном виде. Капиталист же безвозмездно присваивает прибавочный продукт труда наёмного рабочего в виде прибавочной стоимости.

Присвоение прибавочной стоимости происходит следующим образом. Рабочий продаёт капиталисту свою рабочую силу за известную плату в день. В течение нескольких часов работы он воспроизводит стоимость этой платы. Но согласно условиям своего договора он должен работать ещё ряд часов, чтобы заполнить целиком рабочий день. Стоимость, которую он создаёт в эти дополнительные часы прибавочного труда, составляют прибавочную стоимость, которая ничего не стоит капиталисту, но всё же идёт в его карман. Если бы капиталист оплачивал бы всю стоимость, которую рабочий создает в течение полного рабочего дня, то не было бы никакой прибавочной стоимости.

Специфическое отличие капиталистических производственных отношений от рабовладельческих и феодальных производственных отношений именно в том и состоит, что они проявляются не непосредственно, а опосредовано, в форме торговой сделки. В этом смысле охват всего материального производства: промышленности и земледелия, капиталистическими производственными отношениями, выступает, в конечном счёте, тем критерием, по которому и определяется содержание социальной структуры капиталистического общества, степень развитости этого общества.

Первоначально капиталистические производственные отношения возникают в земледелии (в XIV - XV веках). Это происходит следующим образом. Феодал - собственник земли - сам хозяйство не ведёт. Он сдаёт землю, как правило, зажиточному крестьянину - фермеру (кулаку). В свою очередь, фермер, имея собственные средства производства, нанимает пролетариев, т.е. людей, лишенных всякой собственности на средства производства, не обладающих ничем, кроме собственной рабочей силы, и - начинается процесс капиталистической эксплуатации, выколачивание прибавочной стоимости, часть которой фермер выплачивает феодалу в виде арендной платы за пользование его землёй.

Но утверждение капиталистических производственных отношений в земледелии растягивается на столетия: капиталистические производственные отношения овладевают земледелием гораздо позже, чем промышленностью; это объясняется тем, что в земледелие в силу естественных природных условий сложнее вводить и применять машины, чем в промышленности. В этом смысле капиталистическое производство, капитализм ещё только развивается, находится на своей развивающей стадии развития, короче, является развивающимся капитализмом.

В этот начальный, развивающийся период капитализма развитие производительности в промышленности, по сравнению с земледелием, происходит очень быстро. В дальнейшем производительность возрастает и промышленности и в земледелии, хотя и неодинаковым темпом. Но на известной ступени развития промышленности эта диспропорция начинает убывать, т.е. производительность в земледелии растёт относительно быстрее, чем производительность в промышленности. И хотя земледелие в своём развитии всё ещё отстаёт от промышленности, но чисто количественный процесс постепенного увеличения производительности в земледелии приводит к качественному изменению его характера. Это выражается в следующем.

В земледелии вводятся и применяются машины; техническая база земледелия, таким образом, революционизируется. Но, с другой стороны, масса крестьян, ведущих самостоятельно хозяйство, разоряется, превращается в наёмных рабочих, в то время как наиболее сильный и ловкий крестьянин богатеет, превращается в сельскохозяйственного капиталиста, ведущего хозяйство на основе найма именно этих разорившихся крестьян. Так капиталистические производственные отношения (капиталистический способ производства) полностью охватывают все сферы материального производства: промышленность и сельское хозяйство. Начиная с этого времени, капитализм, капиталистическое общество в целом развивается на своей собственной основе, т.е. на основе наёмного труда и машинного производства, что является показателем полного развития капитализма. На этой стадии, когда капитализм полностью развит, всё полнее раскрывается присущая только ему форма развития производства, а именно: развитие производства через периодическое разрушение производительных сил, ограничение производства предметов потребления, даже сознательное уничтожение уже произведённых предметов потребления, торговые войны и т.д., одним словом - периодические экономические кризисы.

В настоящее время капитализм полностью господствуют как в промышленности, так и в сельском хозяйстве России. Яркий пример этого - гигантские капиталистические промышленные предприятия, крупные капиталистические агропромышленные комплексы и сильные фермерские хозяйства. А это фактически означает, что современная Россия уже давно является развитой капиталистической страной. Более того, в данное время Россия находится на высшей стадии развития капитализма, т.е. на его паразитической и загнивающей стадии - государственно-монополистический капитализм. Это однозначно доказывают, мировые экономические кризисы, которые за очень короткую, двадцатипятилетнюю историю современной России уже в третий раз разрушают её экономику (1998 г., 2007г., 2015 г.).