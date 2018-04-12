Социализм или песец?

Появилась информация о том, что США готовит новый пакет санкций. На этот раз - против российского госдолга. Приплыли, че. Если Штаты введут запрет на покупку российских долговых бумаг, "открытую экономику" нашей страны ждет коллапс. Бумаги обесценятся, и спекулянты будут их скидывать, а выручку переводить в баксы. Бакс, напротив, вырастет. Добавим к этому, что многомиллиардные долги Дерипаски придется оплачивать из наших с вами карманов. Это реальный крах режима, установленного в 1991 году и при Путине окончательно утратившем остатки как легитимности, так и здравого смысла.

Есть один выход, но правящая олигархия на него никогда не пойдет. Это - реанимация советского проекта. Серьезно модернизированного, разумеется.

В чем была сила советского проекта? В том, что он создал независимую финансовую систему и промышленность. Это - в сфере экономики. Плюс – предоставил набор благ для населения: дешевое жилье, еду, здравоохранение, детские товары… Всё это стимулировало рост населения, давало рабочую силу, обеспечивало стабильность страны.

Эти "вкусности" делали советский режим привлекательным для очень многих людей за пределами его границ. В большинстве-то стран негры, азиаты и латиносы жили в гораздо худших условиях, чем "золотой миллиард". И просвета не было. Мировые лидеры буржуазного мира давили в зародыше любую попытку что-то изменить. А тут - Октябрьская революция. Национализация. Плановая экономика. Долгосрочные инвестиции в перспективные проекты. Бесплатное образование, медицина, социальные лифты... Упс! Как же так? Нельзя! И оттого капиталисты люто, зверино ненавидели Ленина и Троцкого, Сталина и Карла Маркса.

Зато простолюдинам из третьих стран было очевидно, что СССР добился громадных успехов. Понятно, что жили в советской сверхдержаве хуже, чем в нескольких ведущих странах Западной Европы или в Штатах (хотя и тут есть оговорки). Но уровень жизни в СССР был однозначно выше, чем в каком-нибудь Заире или Зимбабве. Это и делало модель привлекательной за пределами наших границ. СССР любили. Его было за что любить одним и за что ненавидеть - другим.

С каким же вздохом облегчения встретили капиталисты на Западе крах советской империи!

А теперь - задумаемся: за что любить современную Россию? Здесь правят чиновники, олигархи и представители спецслужб, здесь невероятно высок уровень коррупции, зашкаливает общественное неравенство, создана замкнутая каста аристократии и отсутствуют социальные лифты. Я сам эту систему не люблю. И прекрасно понимаю, что за пределами страны ее тоже не любят. Кстати, не потому ли схлопнулся проект "Новороссия"? Вдруг выяснилось, что нынешняя Россия не может дать Украине привлекательную идею. Донбасс превратился в бандитский анклав вроде Чечни девяностых. Разворовывание средств, пытки неугодных, отстрел друг другом представителей соперничающих группировок... И не только это.

А что же Европа? Когда, например, французский народный мыслитель видит, как сомнительные люди типа Керимова скупают виллы на Лазурном берегу, он лезет в комп и пишет заметку про распоясавшуюся русскую мафию. А затем ликует, что Керимову родное французское правительство наконец предъявило обвинения. Молодцы, давно пора приструнить этих русских!

Для мировых буржуазных лидеров Путин и его команда - не вполне адекватные и недоговороспособные люди, которые, к тому же, нарушили ряд неписаных правил обогащения. Для жителей мексиканских (гаитянских, конголезских, бангладешских) трущоб Россия - просто ноль. Что она может дать? Идею разрушения имперского пространства и экономики? пополам с обогащением собственных олигархов? Не вдохновляет.

А заграничные интеллектуалы... Что-то я не видел, чтобы хоть одного из них можно было привлечь на нашу сторону. Хотя бы за деньги. Ну, разве что Мадуро да Кастро цепляются за союз с Россией, потому что деваться некуда. Да еще Асад, приговоренный Западом. Но ведь и эти режимы на ладан дышат (при всём уважении к Раулю - это так; страна-карлик не может выстоять против гиганта).

Рождается страх, когда видишь, что нищая, редконаселенная и неэффективно управляемая Россия практически одинока. Не прибавляет бодрости сопоставление ресурсов Запада и России. Включая человеческие, кстати. В России - сколько там, по официальным данным, людей? 140 миллионов? Причем не все из них - русские, что важно: в решающий момент они не поддержат.

А против России? Европа, Штаты, Япония... и даже Украина. И еще мелкие сателлиты. Сколько же всего? Примерно три миллиарда против ста сорока миллионов? Невесело. Окончательно победить нашим противникам мешают два момента: наличие у Москвы ядерного оружия и проблема контроля над нефтяной и газовой трубой в период нестабильности при переходе власти. Как только будет найдено решение, кремлевский режим уничтожат, а страну поделят на несколько государств, интегрированных в мировую систему взаимоотношений. Причем больше всего выиграет Сибирь с ее двадцатимиллионным населением и громадными запасами нефти, газа, угля, леса, алмазов, никеля... Ну как - выиграет. Не всё население, конечно. Вон, в Демократической республике Конго тоже природных ресурсов хоть отбавляй, а большинство населения в полной заднице.

В общем, либо национализация ключевых отраслей экономики, четкое планирование, развитие реального сектора, рост социальных гарантий... Либо - наличие запуганного и зомбированного кремлевской пропагандой стада, которое сплотилось вокруг простой идеи: нужно затянуть пояса и защищать богатства элиты, отобранные в свое время у того же стада.

Но это ненадолго. Глиняные ноги колосса уже подрагивают под ударами экономических санкций, вводимых странами Запада.

Короче, всё достаточно просто. Социализм - или... Привлекательный проект, способный завладеть умами не только россиян, но и многих жителей планеты. Или придет этот... пушистый... Ба, кажется, - уже пришел.