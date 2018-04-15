Благодарность за повал

Премьер отчитался о работе правительства не только за последний год, но и за предыдущие пять лет. Он ведь и раньше отчитывался за прошедшие года. Почему сегодня было принято решение отчитаться за весь срок работы нынешнего правительства? Ответ прост. Надо было что - то говорить, чтобы бестолковщиной утомить депутатов и выйти сухим из воды. Так оно и произошло. Никто премьеру не задал настоящих вопросов о провале шестилетнего топтания на месте. Экономика колеблется вокруг нулевого положения. Шаг вперёд, два назад итог рост нищеты. Однако в думе нищих нет, как нет их и в правительстве. Поэтому на нищету особого внимания никто не обращает. Оказывается такое положение во всех странах мира, о чём 13 - го апреля нас убеждали на радио "Комсомольская правда".

Интересные кадры всего один раз показало телевидение. Жириновский у трибуны кричит, что в России министры самые хорошие, самые хорошие губернаторы и ещё что - то о хорошем. Смотрите как меняется мнение у депутата в зависимости от своего положения. На предвыборных дебатах Жириновский говорил, что если станет президентом то всех отправит в Магадан. Ничего существенного не сказал и лидер коммунистов. Ранее по отчёту критиковал премьера и критиковал по делу. В этом году Зюганов не выставлял свою кандидатуру в президенты и поэтому не критикует власть. Зачем, ничего не изменится, лучше поберечь своё здоровье. В стране катастрофически не хватает средств на выполнение предложений, которые озвучил президент в Послании. Не удалась и амнистия капитала, объявленная президентом. Трамп опередил Путина. Заморозил наши миллиарды. Однако это на оптимизм премьера никак не отразилось.

Бестолковщина одолела все средства массовой информации, как и отчёт премьера. Был отчёт или не был разницы никакой. Всё осталось как есть. Вот и на радио "Комсомольская правда" 13 - го апреля разговаривают о санкциях. Говорят, что в России наступательное вооружение сильнее чем было в СССР. А что разве сегодня Россия готовится к наступлению? По-моему наша Доктрина оборонительная. А сколько ракет и самолётов, в том числе стратегического назначения порезали при Горбачёве и Ельцине. Это не наступательное оружие? До сих пор Россия не может восстановить то количество стратегических бомбардировщиков которыми обладал Союз. А где железнодорожные ракеты? Их можно было использовать не только как оборонительные, но и наступательные. Пытаются восстановить да средств не хватает.

Все-таки народ слушает передачи на политические темы и иногда удаётся задать вопросы говорунам. "Как избежать противостояние?" Имеется ввиду с Америкой. Ведущие эксперты комсомолки отвечают так: "Надо готовить человека со школы готовить государственника". На простой язык - это значит готовить патриотов. Раньше их готовили ветераны, сейчас отказались поняли, что это дело бесперспективное, так как сами оказались предателями Родины. В нынешней России предатели живут гораздо лучше чем рабочий человек. Например, Горбачёв. Такого предательства мир ещё не знал. Однако как готовить государственников никто не говорит. На чём основывать подготовку, где взять примеры? Сплошная бестолковщина. Начинать надо не со школы, а с Кремля, правительства, руководства силовых структур и вообще с воровского элемента, который вывел из страны триллионы долларов, замороженные Америкой. Чиновники декларируют свои доходы. Президент заработал за прошлый год более 18 миллионов, Медведев как обычно более 8 миллионов. Президент якобы продал земельный участок в 1500 квадратных метров за 10 миллионов рублей. Там что земля золотая? Всех обошёл Хлопонин. Доход более 3 миллиардов рублей. Попробуйте при такой обстановке воспитать государственника? Сперва верните всё до копейки в страну, накажите воров и только тогда появится возможность воспитать порядочного человека.

Слушатели звонят на радио и спрашивают, если случится война то кого и кто будет защищать, за что военные будут умирать? Говоруны сами стали спрашивать за кого умирали под Полтавой, на Куликовом поле, в Отечественной войне? Честного ответа не последовало. Почему? Да потому что к СМИ допущены не бедные люди. Они не знают как живёт обычный рабочий в городе, на селе, низовой бюджетник. И действительно случись война эти категории граждан будут думать идти или уклониться от армии. Миллиардеры, чиновники и просто воры переждут либо в России, либо за бугром. Обстановка позволит после трагедии они вернуться, нет значит будут доживать за рубежом. У них есть выбор, а вот у нищих его нет.

Слушатели спросили на счёт Китая. Вот здесь ответ справедлив. "Мы с Китаем не союзники и не друзья", о чём я писал ранее.

Меня удивляет политика Г.Зюганова. Выборы прошли, президент победил в первом туре с огромным перевесом и надо бы думской оппозиции оценить преступное поражение и засучив рукова идти в народ. Фракция КПРФ и не думает менять своё отношение к народу, к политики правительства. По - прежнему статьи в газете и собрания с высоким подиумом и трибуной. Ниже Зюганов опуститься не может. В "Правде" пишет небольшую статью "Спасибо за мужество и верность трудовому народу". За что спасибо понять не удалось. Ну не за провал же? Тем более такой, что оправдываться стыдно. "Чтобы выстоять, нам нужно объединение всех здоровых сил общества, всех, кто связывает своё будущее с Россией, не мыслит своей жизни без неё и вне её". Все статьи, которые Зюганов публиковал с 1993 года начинаются с того, что надо нам объединиться. Однако никакого объединения нет и быть не может. А главное кто и с кем должен объединиться и для чего. 42 коммуниста фракции КПРФ в думе никогда не бывает в среде народа. Я бы рад с ними объединиться, но никогда не вижу их в живую. Какова цель объединения? Геннадий Андреевич пишет, что власть не умеет слышать народ, не знает, как говорить с ним, а поэтому боится опереться на его силы. А разве коммунисты в думе слышат народ, разговаривают с ним, объясняют положение в стране? Президент как раз пред выборами объехал пол страны, встречался с рабочими, которых конечно подбирали специально. Но мы об этом не знаем. А вот коммунисты вообще нос не высовывали с тёплых кабинетов. Отправили в народ беспартийного кандидата, который иногда убегал с передач. Это же самый настоящий позор, но об этом коммунисты не вспоминают и не дают оценку. Далее автор пишет о том, что весь запрос на перемены в нашем обществе давно перезрел. Во - первых в России нет общества. Оно разделено среди народа по толщине карманов на группы, сообщества, в которых нет единства. "Выборы, к сожалению, ничего не изменили"- так подводит итог Геннадий Андреевич. И далее пишет о программе, которая обсуждалась в 2016 году на Орловском экономическом форуме. Ну когда же лидер КПРФ опустится на землю? Геннадий Андреевич, спросите даже в Москве первого встречного о вашей Программе. О ней никто кроме депутатов от КПРФ даже не слышали. Народ газет не выписывает, с голоду бы не подохнуть от такого экономического роста о котором говорил Медведев отчитываясь о работе правительства. Вы никак не можете понять нищету населения. А те кто ворочает миллионами им ваша программа как зайцу стоп сигнал.

Г.Зюганов совсем потерял ориентир. Ставит в пример Грудинина, который руководит народным предприятием успешно. Но Российская Федерация - это не совхоз, в котором проживает 700 человек. Земляникой не накормишь 150 миллионов. Да и внешней политикой надо заниматься 24 часа в сутки. Сколько разговору идёт на всех каналах о том, что Трамп готовит удар по Сирии. Политики, международники, журналисты говорят, что Россия ответит зеркально, тем более у нас есть чем ответить. И вот коалиция наносит удар. А что наши ВКС? Зажали уши и съёжились чтобы ничего не видеть и не слышать. Войска арабской республики якобы сбили 71 ракету из 103. А если на остальных будет заряд массового поражения, то грош цена сбитым. Кроме ракет надо было сбить 2 - 3 самолёта. И предупредить троицу, что если она ещё раз попробует бомбить республику, то Сирия атакует военные корабли США. Может потопить не удастся, но снести палубные надстройки и часть самолётов вполне возможно. Троица выпустила 103 ракеты, 71 ракета была сбита. Троица в следующий раз может выпустить 500 ракет. Хватит ли советских ракет противостоять такой армаде? Никакого ущерба военные Сирии не нанесли коалиции. Безнаказанность позволит наглеть ещё больше, тем более что ООН не приняла резолюцию России. Большинство стран мира ополчились против нас, а это очень плохой пример. Через сирийскую армию надо противостоять американцам.

Однако вернусь к статье. Заслуга коммунистов в предвыборной компании в том, что они трудились день и ночь издавая более 100 миллионов газет и листовок, активно работали в социальных сетях, пропагандировали свою позицию через газеты и телеканал "Красная Линия", сражались на дебатах, боролись за правду в избирательных комиссиях. И ни одной встречи с народом. Дошли до того, что даже на главных дебатах подставили вместо Грудинина Шевченко. Да он толковый политик и журналист, но он посторонний человек и народ не воспринял его. Народу нужен живой коммунист с которым можно разговаривать на равных. Газеты и особенно листовки раздражают народ. Закрывшись печатной продукцией, коммунисты отгородились от народа, который думает, что они такие же как и депутаты от партии власти. Так и говорят, что они спелись с властью. И это действительно так.

На основных каналах почти ежедневно идут тусовки на политические темы. Мало говорят об экономики страны, о нищете народа. Всё больше о США, Западе, которые объявили России санкции. Но мало говорят о причинах санкций. Причина проста и в прошлом году было упоминание. Причина всему коррупция. Именно коррупционеры и вывозят из страны триллионы. Мер - то настоящих власть не принимает. В.Соловьёв на передаче рассказал как одного взяточника осудили на 9 лет, а через два года он оказался на свободе. (К сожалению я не запомнил фамилию) и таких примеров много. Запад прекрасно об этом осведомлён и поэтому вину за такую борьбу с коррупцией возлагает именно на президента. Наши политики, журналисты держатся зубами за своё место и переиначивают истинное положение в стране. Говорят, что Западу не нравится наш умный, сильный и здравомыслящий президент. Дай - то Бог ему здоровья, но борьбу с коррупцией надо вести в соответствии закона, а не телефонного права. С какого момента или события коррупция стала неотъемлемой частью политики власти и даже Кремля. Давайте вспомним заявление Зюганова в думе. Я много раз писал об этом, но статьи не нравятся прикормленным редакторам СМИ. "Международные транши выделяемые России до Москвы не доходят, разворовываются. Так Дьяченко взяла 28 % займа провела через два банка и положили в третий в Швейцарии в виде ценных бумаг". Дума притихла как на кладбище. И вот раздаётся голос В.Илюхина: "Да, да я поддерживаю заявление Зюганова". На этом разбор закончился. А Ельцин через свою дочь украл за один раз более миллиарда долларов. Когда Кремль занял Путин я написал В.Илюхину письмо и получил ответ в котором он пишет, что заём был 4,8 миллиардов долларов и что он направлял депутатский запрос Путину и Устинову, но ответа так и не получил. Посчитайте от этой суммы 28 %. По этому поводу Ю.Болдырев сказал так: "Это только один эпизод а есть и другие более существеннее". Вот с этого эпизода и началось тотальное воровство в стране. Воровали везде где можно и даже нельзя. Разворовывали банки, бюджет армии, космической отрасли, строительство крупных объектов. Чиновники брали взятки с предпринимателей миллионами, золотыми слитками, навороченными автомашинами и всё это отражалось на зарплате рабочих. Поэтому такой зарплаты как в России нет ни в одной развитой стране мира. Конечно речь идёт о зарплате простых смертных - тех кто своим трудом создаёт материальные ценности. Вот поэтому Запад и США вводят санкции против власти. Хотя власть останется при своих интересах, отдуваться придётся народу. Санкции уже действуют несколько лет, а чиновники наращивают прибыль. Даже президент с премьером заработали больше чем в предыдущие годы. Правительство не обижено, руководство силовых структур, руководители средств массовой информации и другие господа отстаивающие политику власти. Карман правит бал. А у кого он пустой на бал дорога закрыта.