Какой, к чертово бабушке, левый поворот?

О смешных надеждах простофиль на нынешнюю власть. Ей опасен любой поворот!

Теперешние расеяне, как попугаи, повторяют чьи-то идеологические и пропагандистмские штампы, даже не понимая их значения. Отнесу сюда и надежды о каком-то «левом повороте» нынешнего Кремля.

Вы понимаете, какую чушь несете?

А ГДЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-ТО?

Максим Калашников мог бы допустить какой-то «левый поворот», будь РФ промышленно развитой страной. Производящей целую гамму отличной продукции – часов, станков, трусов, ботинок, всевозможных машин, электроники, роботов и т.д. Тогда, допустим, власть могла бы, применив протекционизм и защиту внутреннего рынка, навязать владельцам предприятий высокие стандарты оплаты труда. Повысить пенсии и пособия. Нарастить ассигнования на медицину, образование, науку и культуру. Здесь государство могло бы ввести суровую прогрессивную шкалу налога на личные доходы – при одновременном введении налоговых льгот на предприятия. Чтобы богатые, уходя от «прогрессивки», вкладывали свои деньги в заводы и фабрики, в новые разработки и новые рабочие местаю.

Во Второй мировой даже антикоммунистическая императорская Япония произвела своеобразный «левый поворот». Ввела порядок, при коем хозяева предприятий (частники!) могли свободно распоряжаться лишь пятью процентами прибыли. А все остальное тратилось по строгим нормативам. На Дело.

Ну, возможен и крайний «левый поворот»: национализация частных предприятий.

Но Эрэфия – страна с однобокой, колониально-сырьевой сырьевой экономикой. В ней – всего 28 миллионов официальных рабочих мест. Все остальное – ненужное, в сущности, население. Оно совершенно излишне, если смотреть с точки зрения добычи и первопередельной переработки сырья, его вывоза в развитые страны. В остальном же государству приходится поддерживать раздутые штаты госаппарата и бюджетной сферы – чтобы эти люди не пополнили армию безработных. Есть раздутый аппарат насилия («силовые структуры»). И есть около 40 миллионов прекараита: людей, которые ведут «гаражный малый бизнес» (народный российский оффшор) или работают у кого-то без всяких договоров и социальных гарантий. Этим людям воровское, мафиозное квазигосударство предоставило право выживать так, как удастся.

Какой тут, чертовой маме, «левый поворот»? Чего тут национализировать?

В КАФКИАНСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Чего национализировать в нынешней Эрэфии? Ну, разве что «Лукойл» с «Сургутнефтегазом». Всесь остальной нефтегазовый «крупняк» («Роснефть», «Газпром», «Транснефть») – и так в руках государства. Недра РФ – тоже государственная собственность, держава дает лишь право на разработку тех или иных месторождений.

Вопрос в национализации не компаний ТЭК, а в том, что само государство в РФ приватизировано известными группировками. А вот его национализировать сия власть не даст.

Могут закатать губу те, кто размечтался о дележке ренты от сырьевых ресурсов на всех. Этих митрофанушек, считающих, будто работать не надо, нужно лишь правильно поделить сырьевые доходы. Тех, кто грезит насчет того, чтобы на место нескольких паразитов-олигархов поставить «коллективного паразита» - так называемый «народ». Во-первых, нынешняя власть на такое никогда не пойдет. Во-вторых, доходов от сырья слишком мало на 146 млн. населения. Подробнее –

https://forum-msk.org/material/news/14520055.html

В лучшие годы доход от ВСЕХ ВИДОВ сырья составлял всего 560 млрд. долларов в год. Вычтите отсюда затраты на его добычу и транспортировку, налоги государства на содержание тех же армии, пенсионеров, образования, науки, медицины – и получите в пересчете на душу населения сущий мизер. Всех этих «делителей ренты» и мы-то будем бить по мордасам. Отнятая у магнатов Эрэфии, сырьевая рента должна идти в программы развития страны, в не в карманы миллионов тупиц, спустящих эти деньги на иностранные товары и курорты.

Дальше идем? Можно национализировать те компании (типа «Русала»), что попали под американские санкции и лишились рынка сбыта за рубежом («Русал» 75% алюминия поставлял за границу). Но тогда государство один бес не сможет приткнуть готовую продукцию – своей-то развитой индустрии, имевшейся еще в 80-е, больше нет. То же самое касается национализации и черной металлургии. Все равно придется сокращать производство и выкидывать работников за ворота. Подробнее –

https://forum-msk.org/material/news/14570267.html

Попавшие под санкции олигархи скинут свои «империи» на шею государству. И оно будет вынуждено их содержать. Кстати, за счет налогов на дурное население, за счет экономии на его зарплатах и пенсиях. За счет повышения пенсионного возрастаю.

Это и есть «левый поворот»?

Ну, а оборонка и атомный комплекс – и так государственные.

ВСЕ ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ?

Что там еще осталось отнять и национализировать? А, чудом уцелевшие частные предприятия не в сырьевом секторе, не в торговле и не в банковской сфере, а в мире реального производства. Ну, Питерский тракторный, «Ростсельмаш». Или вот обувные фабрики «Ральф Рингер». В общем, те островки реального сектора, что смогли выжить и развиться вопреки власти, энергией и мозгами своих частных владельцев. Ну, заодно можно национализировать все эти маленькие пекарни, колбасные заводики, фабрики по производству мороженого и лимонадов, гаражные мастерские.

К чему это приведет? К тому, что национализированные предприятия быстро развалятся. В принципе, на сей вариант нынешняя власть никогда не пойдет. Она же не знает, что делать со сложной промышленностью. Ей возиться с производством ой как не хочется.

Но даже если бы и пошла? Тут выскажусь нелециприятно уже не о либеральной шизе, а о шизе левацкой. Всякую щизу следует лупить. Хоть под красным, хоть под бело-сине-красным флагом.

Товарищи вы мои, на дворе – не 1994 год. И даже не 1999-й. От тех советских предприятий, что имелись в 1994-м, зачастую остались либо стены (на месте заводов – торгово-развлекательные центры, ТРЦ), либо уже вообще ничего нет. «Реформаторы» при Ельцине и Путине пустили под нож целые отрасли русской индустрии, физически уничтожив свыше 40 тысяч предприятий реального сектора.

Вы предлагаете национализировать ТРЦ?

Речь сейчас идет, чтобы создать НОВЫЕ предприятия в убитых расеянскими «реформаторами» отраслях. Новую собственность.

Да, в машиностроении всех видов, электронике, приборостроении, биотехе и фармацевтике, химии – и так далее. Не делить тут, а строить надо. Приоритет сознания «распределить и поделить» - это смерть для левых.

А теперь о том, как строить. В РФ есть золотой фонд нации: успешные частные предприятия в несырьевом производстве. Это те частники, что смогли либо спасти доставшиеся им советские предприятия и превратить их в передовые, технически оснащенные заводы. Либо создали их с нуля, уже после 1991 года. Они – действительно спецназ нации, осназ Развития. Ибо те, кто смог выжить и развиться в условиях грабительской налоговой системы РФ, при чудовищной дороговизне кредитов и в битве с потоком импортных товаров – это, простите, отборные управленцы-индустриалы. Гвардия.

Если дать им такие же условия, как американским, европейским или китайским промышленникам, они порвут весь мир. Они не расхитят средства, а вложат их в производство. Они маньяки, не молящиеся только на прибыль: ибо промышленность с ее пятью процентами рентабельности – не самое прибыльное занятие в РФ.

Если вот эти сохранившиеся очаги передового производства поддержать и протекционизмом, и кредитами под льготные проценты, и субсидиями – они смогут вымахать в корпорации мирового уровня. Типа «Сони» или «Форда». На Рой ТВ мы показали таких потенциальных титанов: в агромашиностроении, в производстве обуви, в станокостроении, в производстве дорожно-строительной техники, в лазерной технике и в биотехе, в производстве стереопечатных машин (по металлу). Именно так и поступают китайские коммунисты, поддерживая толковых частников. КПК отбросила левацкий догматический бред и умело сочетает частную инициативу с социалистическим сектором, да с планированием.

А российских леваков от одного упоминания частного производства начинает корчить, аки правоверных мусульман – от одного вида свинины. Они принимаются бесноваться и требовать и эти очаги роста национализировать.

Если власть все-таки пойдет на такой «левый поворот», то крах себя ждать не заставит.

Ну хорошо, отберете вы эти крепкие заводы и фабрики, эти агропромышленные хозяйства «в казну». Придут рулить этими предприятиями идейно крепкие, но полностью некомпетентные в производстве и сбыте комиссарен. В ударные сроки они раздуют накладные расходы, запутают технологические потоки, уронят качество изделий. Вы снова получите трактора, ломающиеся по выезде из ворот предприятия и ботинки с отваливающейся подошвой. А часть новых управленцев, как в начале 90-х, создадут боковые фирмы, посредники-«прокладки». С помощью друзей и родственников. И замкнут сбыт на них, высосав деньги из национализированных предприятий.

И – тю-тю! Если при этом сохранится рыночная экономика и не будет введена директивно-распределительная, с полным закрытием страны для негосударственного импорта, то часть этих комиссаров примется воровать и создавать «боковые» фирмы. Они очень быстро положат на бок национализированные предприятия. То же чудо «Совхоза имени Ленина» прекратит существование. На улицах появятся новые безработные. Вы их будете кормить левыми лозунгами? Заклинаниями о том, что частная собственность – это зло?

По ходу замечу: гораздо разумнее поддержать полезных, продуктивных частников. А социалистические предприятия создавать параллельно с их компаниями. Делом докажите, что соцсектор работает лучше, эффективнее и качественнее частного. В честной конкуренции. А еще поймите, что есть такие сектора, которые обязаны быть государственными. Вот ими и занимайтесь. А если частник производит отличные умные тракторы – так только идиот может зарезать такое хорошее дело.

Однако и такого «левого поворота» от Путина ждать не приходится.

ЦАРСТВО ИМИТАЦИЙ

Любой «левый поворот» требует от нынешней власти грубого попрания норм ВТО и ведения покровительственной промышленной политики (не только таможенной). Ибо иначе ты просто не добьешься рентабельности производства в холодной и большой РФ, не обеспечишь высоких зарплат работникам. Надо просто исключить конкуренцию нашей рабочей силы с дешевыми азиатскими рабочими.

Но, как мы знаем, Путин и его команда – принципиальные и ярые враги протекционизма. В отличие от Трампа. Потому они всегда будут сохранять сырьевой и открытый характер экономики РФ. Импорт дешевых иностранных товаров есть один из становых принципов путинства. Так подкупаются огромные отряды электората, не желающего что-то производить. Так подкупаются самые глупые массы.

Зарубите себе на носу: любой поворот (хоть левый, хоть правый) для нынешней власти смертельно опасен. Ибо ведет к обрушению заматеревшей и окостеневшей «вертикали». Власть давным-давно нащупала единственно возможную модель своего существования. Итак, ничего не делать, сохраняя сырьевую и монетаристскую основу экономики РФ, равно как и ворующую «элиту». А все «повороты» и «большие свершения» имитировать с помощью одуряющей пропаганды. «Возрождение армии и ВПК» просто нахлобучили на сырьевой базис.

Любое решительное изменение устоявшегося порядка вещей разносит устоявшуюся Систему в клочья. Чего, в сущности, и добивается Вашингтон, наращивая санкции и вынуждая Кремль к какому-либо повороту.

Потому Максим Калашников самым возможным вариантом имитации «левого поворота» видит очередную игру. Итак, поскольку теперь денег на ублажение масс по типу «нулевых» лет, тратить на них валютные доходы от сырья – накладно, то массам устраивают реалити-шоу. Итак, всем – одеться в якобы советские гимнастерки и комбинезоны, всем довольствоваться скудными зарплатами и пенсиями, может – еще и карточным распределением. Кто посмеет протестовать, коль «молодая Россия – в кольце фронтов»? Ради вящей реалистичности будут и «воронки» по ночам, и доносы, и арест «врагов народа».

Ну, а верхушка продолжит жить на широкую ногу и купаться в роскоши на имеющиеся валютно-сырьевые доходы. Много ли сегодня простецов, восторженно голосующих за власть, видит за патриотической риторикой Кремля все эти яхты и дворцы столпов режима? Массы всегда были удручающе глупыми. А теперь они еще глупей.

Но мы можем представить и самый фантастический вариант…

ДАВ ВОЛЮ БЕЗУДЕРЖНОЙ ФАНТАЗИИ

Представим себе, как Владимир Владимирович (в кожаной тужурке и с наганом), пугая своих сановников и олигархов тюрьмой и судьбой детей, заставляет их вернуть триллион долларов в РФ, в руки государства. Предположим, запуганные продали для этого зарубежные акции и недвижимость.

У государства РФ в руках оказались безумные деньги. Впрочем, так же, как это уже было в 2000-2014 годах, когда нефтегазовые доходы переливались через край.

Что дальше? Путин сохраняет открытую экономику. Никакого протекционизма! Производить мало что выгодно. Куда вламываются деньги? В образование и медицину, предположим.

Ну, половину украдут. Начиная от правительства и министерств-распорядителей – продолжая через госкорпорации – и заканчивая нынешними ректорами и директорами. Везде себе откусят и отпилят. Где-то 40% - точно. Вместо нового оборудования начнут тратить средства на помпезные стройки (тут воровать проще всего), вместо повышения зарплат педагогам, ученым и врачам станут устраивать пышные юбилеи, презентации и концерты (практика Тимирязевской сельхозакадемии в Москве).

Причем хватит сей комедии на несколько лет.

Что в итоге? Предположим, что в РФ будут подготовлены миллионы неплохих выпускников вузов, разнообразных специалистов. И что дальше? Тут же выяснится, что работы для них в сырьевой РФ попросту нет. Ибо в ней отсутствует развитая, многоотраслевая, наукоемкая индустрия. Некому востребовать передовые разработки и делать заказы университетам и НИИ.

Что дальше? «Гран мерси!» - произнесут на Западе. Ибо на Запад – подготовленные за государственный счет – и поедут молодые русские специалисты. Генные инженеры, инженеры-электронщики, конструкторы-машиностроители, нанотехнологи и т.д. Они поедут в Германию и Швейцарию, в США и Китай, в Британию и Францию. И снова русские дураки за свой счет обеспечат процветание Запада и Востока.

А дальше отнятые у прежней «элиты» деньги иссякнут. Новых поступлений не будет. И все – РФ придет бесславный конец. Повязанный, быть может, гвардейской ленточкой…

В общем, друзья мои, никакого «левого поворота» при нынешней Системе попросту не будет. Возможны лишь его имитации. Пользя от них одна: они ускорят экономический развал Системы…