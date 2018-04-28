Дай бог успеть хотя бы штаны надеть в случае тревоги

Современное производство вызывает стремительную специализацию и кооперацию труда в мировом масштабе. Даже рядовой завод надо открывать с примерным расчетом экспорта-импорта; а что уж говорить о международных поставках газа-нефти-металлов и создания соответствующей инфраструктуры от строительства до промышленности для этого.

Прошли благословенные времена гоголевского «Ревизора», когда до границы скакать неделями. Сейчас создавать производство без учета международной обстановки зачастую не выгодно. Поэтому разговоры о мировых проблемах перестают быть сугубо академическими; а уж когда обстановка обостряется, как будет показано ниже – тем более социалисты как политическое движение должны предложить свое видение обществу на столь актуальную тему.

***

Часть россиян ошибается глубочайшим образом, считая Трампа лишь экстравагантным чудаком, хватающим женщин за мягкие места и тому подобное. Но еще более ошибаются те, кто считает его «своим парнем». Муссолини, к примеру, тоже был «славным парнем» на заре политической деятельности – однако известно, чем все закончилось. Поэтому очевидно все более, что Трамп не столько эксцентричный богач – сколько милитарист и фашист.

То есть, россияне привыкли к «классическому» гитлеровскому нацизму настолько, что этакий популистский фашизм а-ля «Италия (США) превыше всего» воспринимается относительно буднично. А зря! Ох, как зря. Если современный Муссолини размером с Трампа – еще неизвестно, что опаснее.

В жизни так и бывает, что ожидали-ожидали опасность, и когда не случилось в ближайшей перспективе, все расслабились. А когда расслабились, тогда и произошло. Очень похоже на нынешний исторический момент. В частности, вся Россия напряглась насчет последних президентских выборов в Штатах, так как ведьма Клинтонша считалась поджигателем войны (и тоже справедливо, как будет показано ниже опять-таки). Но когда победил Трамп, все расслабились. Но это и надо называть большой ошибкой; так как янки обманули весь мир все равно заменой шила на мыло. Поэтому, чему быть – того не миновать.

***

Чтобы разговор получился предметным, во-первых, надо разобраться в терминах. В частности, модное ныне слово «либерализм» употребляется не совсем правильно. Вернее, совсем неправильно. Вот Тургенев – либерал. Толстой – либерал. Даже Рузвельт с Кейнсом - либералы. Но отнюдь не Трампы как последователи рейганомики; и не Клинтоны как их конкуренты абсолютно на этом же поприще. То есть, даже нынешние демократы в Штатах являются лишь изощренной версией неоконсерватизма, а о республиканцах и говорить нечего.

Кстати, российский читатель постарше должен помнить, что в первой половине девяностых в стране получился почти такой же бардак. Сторонники союзного прошлого стали «красно-коричневыми» и «правыми» - а чубайсоиды «революционерами» и «левыми». И только где-то после 1993-го все возвратилось на круги своя (после расстрела Верховного Совета). Такой же феномен появился и на международной сцене из-за отставания сознания от резких перемен действительности. Буржуазный неоклассицизм Мозеса-Хайека вторгся в жизнь настолько стремительно феноменом Рейган-Тэтчер с их последователями, что стал «революцией» и «либерализмом» по сравнению с прошлым кейнсианством. Но тем не менее автор этих строк уверен, что все войдет в свои берега уже через год-два. Станет очевидно для всех, что именно предыдущее кейнсианство, тем более с модификациями Гэлбрейта и подобных, - является хоть и буржуазным, но либерализмом по сравнению с людоедской «чикагской школой» Фридмана как организатора заветов Хайека.

Между прочим, профессионалы советской школы журналистики наподобие Зорина-Фесуненко понимали это всегда, и называли рейганомику, как и положено, неоконсерватизмом. Ни о каком «либерализме» и речи не шло. Но чему и автор последует с превеликим удовольствием. Следовательно, нынешние фридмановские последыши типа Трампа-Клинтона будут называться точно таким же образом.

И во-вторых, ни то что многие россияне, но даже некоторые «левые профессионалы» ассоциируют ФРС с центробанком типа Японии или Германии чуть ли ни дословно. Но разница в этом аспекте является именно той «мелочью» в ленинском стиле, которая переворачивает многое. Настолько многое, что если бы россияне знали таковую разницу получше - то многие штатовские финты на международной арене не застали бы их врасплох.

Банк Японии, к примеру, централизованнее банка России, так как является лишь органом министерства финансов. И бундесбанк не ушел далеко от этого на принципах классической парламентской республики. Кстати, вот вам и отповедь «рыцарям свободной экономики» на примере самых развитых стран мира. И наоборот: штатовская ФРС, мало того, что имеет независимые позиции формально (сроки руководителей федрезерва не совпадают с президентскими, назначение со сложной процедурой утверждений, поэтому лоббирование можно задействовать на всю катушку, и так далее и тому подобное) – но самое главное, и по содержанию, ФРС является акционерным обществом; и отсюда такой же хитрой частной лавочкой, - и чтобы было понятно российскому читателю, - как «Роснефть» или «Газпром».

Как известно, миноритарии той же «Роснефти» являются таковыми лишь на бумаге. А реально именно они крутят всем с помощью продажных депутатов и чиновников, когда убытки списываются на государство, а прибыль идет всегда себе. Но ФРС является ТАКОЙ ЖЕ махинацией, только в гигантском масштабе! Частные акционеры управляют ей – а фактически и всей страной, и всем миром - в своих интересах в первую очередь. Кстати, уже не вызывает сомнения у серьезных историков, что Кеннеди был убит главным образом из-за решения выпускать казначейские билеты (этакий центробанк помимо ФРС, говоря просто, но верно). Кто ж ему позволил бы такую «вопиющую наглость», как говорится. Да и в президента Джексона стреляли в свое время по этой же причине – лишь повезло, что выжил и моментально заткнулся.

Но все же чуть-чуть истории для лучшего понимания. Кейнс выдвинул идею широкого финансирования непосредственного спроса трудящихся (отсюда и определенный, но социальный либерализм), чтобы обеспечить большое предложение и производство. Но этот принцип работал лишь до семидесятых годов прошлого века в целом и общем; потому что извечная несбалансированность любой капиталистической экономики достигает критического уровня все равно, и инфляция становится неуправляемой. А тут еще знаменитый энергетический кризис стал спусковым крючком во многом. Тогда владельцы ФРС перекинули ружье с одного плеча на другое; и стали финансировать, наоборот, улучшение предложения капиталистических промышленников «с прекращением халявы» для трудящихся. И родоначальниками такого политического курса и были Рейган-Тэтчер (стоит напомнить последний раз, что такой беспредел некоторые называют «либерализмом» с бухты-барахты).

Это отчасти отдельная тема, но коль несбалансированность экономики при капитализме неизменна, то инфляцию приходится зажимать уже увеличением госдолга (когда «лишние деньги» скупаются казной у предприятий и банков, но оная сама влезает в долг). Долг казны рос и раньше; но в том-то и дело, что теперь растет чуть ли ни скачками. Что мы и наблюдаем; и автор слышал вроде бы, что янки убрали знаменитое табло с цифрами госдолга в Нью-Йорке вообще с глаз долой, чтобы нервы не портить.

Но хоть убирай, хоть не убирай, «улучшение предложения» продолжается и ныне снижением налогов Трампом; поэтому и последний не меньший, а то и больший «неоклассик», чем сам Рейган. Но чтобы гасить растущий госдолг, нужно постоянное и желательно низкопроцентное внешнее кредитование. (Внутреннее резкое кредитование бессмысленно во многом, так как ресурсы отвлекаются от производства, торговый баланс опять дефицитен, и проблема идет по кругу.) Но внешнее низкопроцентное кредитование возможно только в одном случае – если зарубежные конкуренты не имеют рынков, поэтому вынуждены отдавать деньги в долг. А мировые рынки уничтожаются все тем же верным способом – войной и бардаком. Именно отсюда и «арабская весна»; и Ливия; и украинские события; и Сирия; и международный терроризм; и Иран; и Северная Корея. Ничего личного – только бизнес.

Короче, если не загружать слишком мозги, то все можно объяснить следующим образом. Лидировать можно двумя методами. Или бежать быстрее всех – или идти медленно, но взять палку, и обогнавшего бить по голове. Конкуренты держатся позади волей-неволей во втором случае, и вы опять лидер. Вот до семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века США лидировали первым образом, лишь изредка останавливаясь и применяя палку – а ныне вторым, лишь изредка пробегая чуть быстрее. То есть, посредством «улучшения предложения» и роста госдолга развиваются или создаются современные вещи от «Боинга» до «Майкрософт» и СNN, но особенно растет ВПК с армией и разведкой; а уже армия и разведка при помощи CNN и военной продукции «Боинга» гасит мировые рынки спонсированием терроризма и прочей напряженности, что опять-таки дает деньги на гашение госдолга. Классика, так сказать.

Нагляднейший тому пример – Япония и Китай. Прямо-таки академический случай, когда никакого микроскопа и особых дарований не нужно, чтобы все разглядеть в натуре. Все последние события с разрухой богатого Магриба и Ирака не только убили весьма своевременные рынки для развивающихся Китая и отчасти Японии (а японцы торгуют активно с Китаем) – но и прервали суперпроект нового «шелкового пути». Поэтому гигантские деньги – действительно ГИГАНТСКИЕ – вынуждены уходить в бумаги Штатов. Общеизвестно, что Япония и Китай являются главными кредиторами штатовского казначейства. Ну, какие еще нужны доказательства.

Кстати, и разгром Ливии – вопрос денег и ничего кроме денег. Уж про сокрытие финансирования избирательной кампании Саркози и говорить нечего, настолько это мелочи. Но мало того, что Каддафи пригрозил выходом из доллара, что янки как серпом по причинному месту, так как курс доллара определяется во многом востребованностью для международных расчетов; но и наклевывающиеся масштабные и весьма прибыльные контракты России и опять-таки Китая полетели к черту. И чтобы деньги не обесценились, хочешь не хочешь, вкладывай в штатовские бумаги.

Никто не спорит, что вкладывать в собственную экономику лучше всего – но коль нет социализма с его динамикой и мощью, нет и своего надежного международного обмена, отсюда и деньги девать некуда кроме штатовских бумажек. Но мы забежали вперед отчасти. И, кстати, уж извините за мой французский, но даже обосраться прилюдно и то приличней, чем мировую обстановку объяснять во взрослом обществе кознями масонов, инопланетян, тамплиеров и так далее и тому подобное. Классовая теория Маркса неотделима от эксплуататорского общества также, как кожа от человека. А то, что мы живем в эксплуататорском обществе, настолько очевидно, что на этом по поводу всяческих «заговоров» и закончим.

То есть, говоря кратко, но верно, Штаты выживали пока следующим образом. Более-менее качественная и дифференцированная продукция, особенно военно-промышленная и информационная, создается «улучшением предложения». «Улучшение предложения», в свою очередь, поддерживается ростом госдолга. Рост госдолга закрывается низкопроцентным зарубежным кредитованием во многом. А подобное кредитование обеспечивается контролем над мировым рынком через управляемый бардак (теория так называемого контролируемого хаоса). А управляемый бардак обеспечивается опять-таки качественной базой в виде военно-промышленной и информационной продукции. Круг расширенного воспроизводства замкнулся (с растущим аппендиксом госдолга, но тем не менее).

Но ничто не вечно под луной! Все в этом мире начинается и кончается. То есть, «революции» в цветочном смысле исчерпали свой ресурс где восстановлением порядка типа Египта, а где, наоборот, доведением хаоса уже до бессмысленного состояния типа Ливии. Чтобы продолжать воспроизводство, Штатам осталось вторгаться в «девственные» и непосредственные зоны влияния России-Китая-Ирана, то есть в зоны относительных тяжеловесов. Но это уже не хухры-мухры. К примеру, Трамп хотел с наскока погулять в Северной Корее, но, весьма похоже, японские, китайские и южнокорейские инвесторы сделали соответствующее внушение, и все спущено на тормозах. В Сирии уже российский сырьевой бизнес психанул. В Украине Донбасс еще держится. Короче, первый раунд закончился – и стартовал второй с началом этого года.

Во-первых, это вопрос с «ядерной сделкой» Ирана. Да кого интересуют ядерные амбиции персов кроме Израиля?!.. Что России, что Китаю, что США на две-три новые боеголовки в мире наплевать абсолютно, так как они не повлияют на стратегическую обстановку при наличии сотен других до скончания лет (на тактическую любовь Трампа к евреям начхать хозяевам ФРС именно в стратегическом смысле). А вот то, что Иран пригрозил переходом на евро по примеру Каддафи; и открывающийся широкий рынок будет большей частью именно для Евросоюза, Китая и России с фактическим обломом для Штатов – это серьезно. Очень серьезно. Даже чисто в валютном аспекте евро укрепится как конкурент доллара – и владельцы ФРС не желают этого никоим образом опять-таки из-за смертельной угрозы инфляции (при угрозе сильной инфляции компенсация госдолгом станет дорогой, и тогда карачун всему и вся). Поэтому автор голову дает на отсечение, что Трамп не согласится с «ядерной сделкой» никогда и никоим образом. В крайнем случае будут даже «Томагавки» на крыши Тегерана – но никакого соглашения, пусть хоть десятки Меркелей и Макронов днюют и ночуют на лужайке Белого Дома – не будет. Хозяева ФРС банально не позволят.

Нет, скажет Трамп – давайте лучше добьем Россию. И Китай ослабнет, и вы получите уже их рынки, и всем будут ладушки. А пока – никоим образом за наш счет. Иначе вы окрепнете на торговле с Ираном, профинансируете науку и технологию, и завалите наш рынок хоть так, хоть этак. (Полностью закрыться тоже нельзя в отличие от мечтаний некоторых «протекционистов» типа Рона Пола, потому что доллар перестанет быть нужным для мировой торговли, начнется его сброс, и будет гиперинфляция подобно могильной плите на всю страну.) Поэтому идите все лесом и никакой сделки.

Отсюда, во-вторых, никакого успокоения мировой обстановки не предвидится никоим образом. Давление на Сирию ни только не ослабнет, но усилится уже в ближайшие месяцы. То ли пехота богатых арабских стран появится, то ли боевики активизируются, то ли химическое оружие будет применено уже в боевом плане, то ли будут более мощные ракетные налеты – но давление на Россию и Иран хотя бы для замыливания «ядерной сделки» будет несомненным.

В-третьих, обнаглеет Порошенко. Ему дадут уже конкретную отмашку, чтобы вызвать ответ Путина, изобразить последнего в глазах европейской общественности отъявленным диктатором и агрессором, и давить на этом фоне на евросоюзовские власти для общего фронта «врагу». Что, хоть и рикошетом, опять ударит по сторонникам «ядерной сделки» с Ираном. Мол, нечего дружить с интернационалом диктаторов и прочее бла-бла-бла.

Отсюда, в-четвертых, «дерипасовские» санкции абсолютно логичны. Давление на Россию возрастает и по штатовской линии помимо евросоюзовской для кумулятивного эффекта. Никто не говорит, что процесс идет просто и гладко. Евросоюз пока не верит, что Россия резко сдаст позиции, поэтому предпочитает синицу в руках журавлю в небе, страхуясь сбавлением «алюминиевых» санкций. Но хоть так, хоть этак, возможны только два варианта в конечном итоге. Или Россия и Китай просыпаются в полной мере, и дают решительный отпор «контролируемому хаосу» в своей зоне влияния; то есть, в узловых точках Сирия-Украина-Иран, и тогда и Евросоюз начинает дергаться и отменять санкции; или Россия и Китай прогибаются, и «контролируемый хаос» проникает на очередную немаленькую часть планеты вплоть до Средней Азии, а там и до Тибета недалеко; и тогда еще большие деньги уходят в штатовские бумаги. Очередной удар палкой достигнет цели. Поэтому Трамп – это война. Это милитаризация и фактический фашизм. Никакого другого выхода у хозяев ФРС для воспроизводства своих капиталов – нет.

***

Существуют две крайности во всякой политической оценке. Это, с одной стороны, алармизм, когда кричат караул на каждом шагу – и дебильная самоуспокоенность, с другой, когда враг готовится к очередной атаке. При всем понимании опасности ложной тревоги, все же надо сказать, что сейчас вторая крайность куда как ближе.

Трамп, в частности, отнюдь не «свой и славный парень» - а тот еще псих не лучше Клинтонши. Басня или нет, но даже министр обороны уговаривал его не бить по российским объектам во время недавнего ракетного налета на Сирию. Но что тем более плохо, что и бомонду Штатов деваться некуда все более и более; и история загоняет их в последний угол. Да, автор знает прекрасно, что предсказания о губительных проблемах Штатов надоели всем хуже горькой редьки. Мол, поезжай в какой-нибудь Миссури, и увидишь, что люди живут очень даже нормально. Но именно так и происходит в большинстве случаев. Если бы рядовому французу сказали перед взятием Бастилии, что все окончится рубанием голов царствующей четы, навряд ли он поверил. Однако ж, произошло.

Ну, не было бы взрыва башен-близнецов, если бы ни гигантские проблемы в финансовой системе США. Здание Пентагона вообще в наглую расстреляли уже крылатой ракетой до кучи (ничего, там все свои и по должности обязаны терпеть) – но, мол, власть ни причем. Отсюда и «эпопея» с пробиркой Пауэлла; и стремительное и весьма «своевременное» разрушение рынков в пику Китаю, России и Евросоюзу. Кризис 2008-го был гигантским – но, мол, все хорошо, прекрасная маркиза. Отсюда и Ливию отутюжили, и в Иран вцепились, как бульдоги. Отсюда и «исламское государство» кайфовало вовсю, пока конкуренты в виде России-Китая-Ирана не проснулись. Отсюда и Украину поматросили и пока бросили; потому что как таковая она не нужна ни на йоту никому окромя убийства рынка для России (и даже отчасти для Евросоюза, как сейчас выясняется). Поэтому, весьма похоже, что весь этот бардак подойдет к кульминации уже через полгода-год. Или конкуренты поимеют Штаты – или Штаты поимеют конкурентов. Ничего третьего нет и быть не может.

Но, также выясняется все более, что путинский режим способен лишь надувать щеки. Путин даже неплохой мелкопоместный тактик – но на великую стратегию в мировом масштабе наподобие ленинско-сталинской прозорливости и решительности явно не по Сеньке шапка. А такой масштаб уже стучится в дверь.

Поэтому только социалистическое государство в России сможет остановить каток войны. Нужен Российский Социалистический Союз с созданием советских республик, производственной демократии в виде фабзавкомов; и федеральный столичный округ без полчища чинуш и обузы округов, которые изжили себя. Разумеется, прекратится увод средств в офшоры таким образом, что вдохнет в страну необъятные силы. Только тогда можно выдержать драку с хозяевами ФРС. А драка назревает жесточайшая, и лишь неосведомленность масс из-за продажных кремлевских СМИ не позволяет оценить всю глубину опасности.

Какой уж тут алармизм. Дай бог успеть хотя бы штаны надеть в случае тревоги. И социализм умеет это делать куда как лучше по сравнению с путинской олигархической и бюрократической гнилью.