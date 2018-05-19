Кухарки города Глупова

О новом расейском «правительстве прорыва»

Видели состав «нового правительства»? Это уже не Кафка, а Салтыков-Щедрин. С «Историей города Глупова». Квазимонархия РФ впала просто в слабоумие. Естественно, никакого обещанного ВВП прорыва в научно-техническом развития «правительство мутков и сынков» никогда не обеспечит. РФ обречена встретить новый удар мирового кризиса под водительством кабинета бухгалтерско-бюрократической серятины.

Кадровая политика Кремля дошла до палаты номер шесть. Следуюшими назначениями, видимо, могут быть министры из поварих, горничных, массажистов, лабрадора Кони и пони Вадика (если они еще живы).

Попунктно.

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Первое. В новом правительстве – не только недееспособный премьер Медведев. В нем всю экономику курирует чубайсоидно-кудринский бухгалтер Силуанов. Максиму Калашникову ясно, что ждет русскую промышленность под кураторством финансиста. Майский указ Путина (2018) можно смело выкидывать в урну для бумаг.

Второе. Назначение сына экс-главы ФСБ Николая Патрушева, Дмитрия, министром сельского хозяйства – это легализация нового дворянства с наследственной властью.

Назначить на пост главы Минсельхоза того, кто не имеет ни малейшего опыта успешного руководства крупным агрохозяйством или агропромышленным регионом? Это нечто. (Делается это параллельно с производством в главные строители спортивного функцинера Мутко). То есть, власть – только для своих, вне всякой зависимости от реальных деловых достоинств.

Идея Павла Грудинина о создании двух разных министерств с разными задачами (Минсельзоз и Министерство развития сельских территорий) даже не всплыла. Хотя понятно, что министрами могли бы стать сам Грудинин и Василий Мельниченко.

Да, в какой бы маразм ни впадало советское Политбюро, до такого оно и близко не доходило. Это уже не просто разложение, а невыносимая трупная вонь. Кремль показал, как он относится к лопухам-электорату.

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Третье – назначение главой министерства науки и высшего образования бухгалтера Котюкова. Бывшего начфина Красноярской области, бывшего зама Силуанова в Минфине и главы бесполезнейшего ведомства – Федерального агентства научных организаций. Бесцветный бюрократ, прославившийся умением сливать, образно говоря, институт леса с институтом стали, требовать подтверждения эффективности НИИ не в виде конечных продуктов, а в виде публикаций, обеспечит РФ невиданный прорыв в науке и технике?

Да, котях для русской науки вышел знатный.

Смотрите: рулить наукой и вузами назначается не практик, успешно руководивший научно-технической компанией или исследовательским университетом, а конторская мышь. Которую чему-то теоретически учили в РАНХиГС. Так сказать, боксу по переписке. Управлению самолетом по учебникам.

Котюков обеспечит живую связь науки с процветающей и жадной на инновации промышленностью? Каковую (процветающую и растущую) построит незабвенный Силуанов? Блин, да, чую, по Дворковичу еще тосковать начнем.

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Среди назначений в новое путинское правительство «прорыва» - ни единого инженера, исследователя, ни одного успешного руководителя агрохозяйства или промышленного директора. Одни родственнички, свои-человечки, либеральные бухгалтеры и серые конторские мыши. Назначения идут в стиле «сумасшедший шеф».

- Рабинович, как вы собираетесь работать главным гинекологом, если у вас нет медицинского образования и опыта работа в гинекологии?

- Зато я предан патрону и женщин люблю!

Ну, таки мы будем ждать небывалого, исторического прорыва в развитии РФ, обещанного нам в Кремле? Или снимем лапшу с ушей? Если прорыв и будет, то разве что труб канализации.

Максиму Калашникову ясно, что, когда Трамп сорвет мир в очередную спираль глобальной депрессии, РФ встретит ее совершенно беспомощной. Под управлением кучи кухарок. Лично преданных. Слушайте, а если пони Вадик и лабрадор Кони уже умерли, то у них ведь наверняка остались дети. Чем не кадровый резерв для нынешней квазимонархии? Кадры решают все. И вот такие «кадры» тоже…

Ну, Владимир Владимирович, чай, все просчитал и на годы вперед провидел. Во всяком случае, мне так сегодня сказали.

Салтыков-Щедрин в чистом виде. Бедная РФ.

А мировой кризис все ближе:

https://news.mail.ru/economics/33504481/?frommail=1

И он точно на годы собьет цены на нефть…

От редакции: Нет, понятно, когда на митинге рядом с Удальцовым стоит клоун в царской короне, а в руках у него табличка "Грудинина в министры!"

В общем, смешно. Но не всерьез же об этом...

Только что человек выступал как "принципиальный" критик Путина, а тот возьми, да и назначь его за верную службу в министры? Тоже смешно, конечно, но не очень.

Екатерина Вторая своего конкурента князя Голицына произвела в клоуны, заставляла яйца в лукошке высиживать. Тоже, конечно, по сельскохозяйственной части занятие. Вот примерно так и Грудинину полагается, если по ранжиру и по заслугам.

Немцову пуля, Квачкову тюрьма без срока, а Грудинину - лукошко. По чину.

А.Б.