Если бы мне, большевику, дали слово на прямой линии с президентом России

Товарищ президент!

Каждый знает, что крупные средства производства могут быть созданы и приведены в действие исключительно усилиями всего общества; и что, следовательно, никто в отдельности не может сказать о них: «Это я их создал, они принадлежат мне». Поэтому крупные средства производства должны находиться в общественной, а не в частной собственности отдельного человека. Но на деле всё происходит наоборот. Крупные средства производства находятся не в общественной, а в частной собственности отдельного человека. Почему? На каком основании? Какую пользу извлечёт для себя частный собственник крупных средств производства (олигарх), если трудовой народ - рабочий класс - откажется работать, объявит забастовку?

В СССР ни одному человеку и в голову не могло прийти объявить своей частной собственностью крупные средства производства, а в РФ каждый, особенно чиновник, может взять эти жизненно необходимые для существования человеческого общества вещи в частную собственность и… продавать, сдавать в аренду, закладывать, передавать их по наследству и т.д., одним словом, - «делать деньги», обогащаться. Зачем вообще нужны отдельному человеку средства производства, которые он, в одиночку, не может использовать? На кой чёрт вообще нужен частный собственник средств производства, который не только не участвует в производстве, а часто даже толком не знает, где находится предприятие, которое приносить ему доход, и что оно производит? Что это за функция такая √ частный собственник всего и вся?

В СССР не было безработицы, а в РФ значительная часть трудоспособного населения внезапно лишается работы на несколько месяцев или вообще не может найти себе работу. В СССР господствовал принцип: «кто не работает √ тот не ест», а в РФ, наоборот, никто вообще не обязан работать. Но если человек не работает, как же он вообще выживает? Ведь без труда не вынешь рыбку из пруда. Как же случается, что те, кто непосредственно производят еду, одежду, обувь, строит жильё, дороги и т.д., - одним словом те, кто производят материальные блага, без которых вообще невозможно человеческое существование, ели-ели сводят концы с концами, а те, кто вообще не работают или поют, пляшут, прыгают, бегают, занимаются политикой, аналитикой, дают экспертные оценки, рисуют рейтинги, ведут ток шоу, рекламируют всё и вся, борются за права человека, с коррупцией и т.д.,√ одним словом те, кто вообще не участвуют в создании материальных благах, имеют эти материальные блага даже больше чем в избытке?

Российское правительство утверждает, что для того, чтобы российская экономика развивалась, необходимо повысить пенсионный возраст: дескать, с продолжительностью жизни число неработающих сокращается по сравнению с числом работающих, что увеличивает трудовую нагрузку на одного работающего. Но как можно так говорить, когда в обществе миллионы трудоспособных людей искусственно отстранены от работы - миллионная безработица? Как можно так говорить, когда само российское правительство каждый год отстраняет (сокращает работников) от работы десятки тысяч работающих во всех сферах общественного хозяйства? Как можно говорить об увеличение трудовой нагрузки на отдельного человека, когда в данное время общественная производительность труда возросла настолько, что один человек при меньшей затрате физической и умственной энергии может произвести такое количество материальных благ, что их хватает на содержание 10 и более человек? Доказательство - аналитики, эксперты, историки, экономисты, журналисты, шоумены, рекламщики и т.д., которые никакого участия в материальном производстве не принимают, но зато, как саранча, проедают значительную часть материальных благ, производимых рабочими, рабочим классом. Более того, известные экономисты, среди которых есть и те, кто является советником или консультантом российского правительства или вообще занимает высшие чиновничьи посты, утверждают, что для того, чтобы экономика росла, надо снизить зарплату рабочим, урезать все социальные гарантии. Если это так, то на кой чёрт рабочим нужна такая экономика, которая растёт тогда, когда падает их зарплата, когда сокращаются социальные гарантии? Что вообще необходимо для жизни: деньги, которые сами по себе бесполезны, или материальные блага, которые под всякими предлогами уничтожаются массово указом российского правительства?

Почему в РФ нет закона о всеобщей обязательности труда, как это было в СССР? Очевидно, что при всеобщей обязательности труда число работающих возрастает, и что, следовательно, трудовая нагрузка, приходящаяся на каждого работающего, уменьшается. Понятно само собой, что при всеобщей обязательности труда и при данной общественной производительности труда часть общественного рабочего дня, необходимая для производства материальных благ, тем короче, следовательно, время, остающееся для всестороннего физического и духовного развития каждого работающего, тем больше, чем равномернее распределён труд между всеми трудоспособными членами общества. Уже при данной общественной производительности труда общественный рабочий день можно было бы сократить до 6, даже 5 часов, если бы в обществе была бы всеобщая обязательность труда. А между тем именно отсутствие всеобщей обязательности труда создаёт возможность для паразитов всех мастей, начиная от олигархов и кончая рекламщиками, шоуменами, церковниками, астрологами и прочими прихлебателями капиталистов, сбросить с себя и возложить на рабочих естественную необходимость труда, а следовательно, обрекать их на чрезмерный труд до гробовой доски.

На каком основании земля - это данное природой необходимое условие всякой жизни - находится в частной собственности? Справедливо ли, что земля находится не в общественной, а в частной собственности? Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что при нахождении земли в частной собственности одна часть общества требует от другой дани за право жить на земле, как и вообще всякая земельная собственность включает право частных собственников эксплуатировать в своих корыстных интересах землю, её недра, водоёмы, воздух, а вместе с тем всё необходимое для сохранения и развития жизни?

В СССР земля предоставлялась бесплатно, а в РФ землю надо покупать. В СССР мы даже понятия не имели о налоге на землю и жильё, а в РФ мы обязаны их платить? Почему земля стала платной? В чём смысл торговли землёй? Какую пользу торговля землёй приносит обществу? Торговля землёй увеличивает объёмы промышленного строительства, сельского хозяйства, снижает цены на продукты питания и т.д.?

В СССР за торговлю деньгами сажали, а в РФ того, кто призывает уничтожить частные банки - главных торговцев деньгами - объявляют врагом государства. Зачем вообще нужна торговля деньгами? В чём смысл торговли деньгами, кому она нужна? В СССР за спекуляцию сажали, а в РФ спекуляция абсолютно узаконена, и каждый, кто говорит о необходимости уничтожить спекуляцию, считается врагом государства.

Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что с того момента, как реставрирован капитализм, жильё строится не потому, что людям негде жить, а потому, что инвестор, т.е. паразит, делает деньги; что учитель учит детей не потому, что без знаний невозможно развитие общества, а потому, что делает деньги; что врач лечит людей не потому, что люди страдают от болезней, а потому, что делает деньги?

В СССР тарифы ЖКХ не менялись и были мизерны, так почему они в РФ растут из года в год?

В СССР цены на все предметы потребления строго фиксировались государством, а в РФ они постоянно меняются, да так, что общая тенденция ценообразования ведёт не к понижению, а к повышению цен. Почему же так?

В СССР не было рекламы, но в магазинах были очереди. В РФ реклама повсюду, но значительное количество потребительских товаров не реализуется, портится прямо на полках. Зачем вообще нужна реклама? Неужели люди перестанут, есть, пить, одеваться, иметь жильё, стирать, убирать и т.д., если убрать рекламу? Кто оплачивает рекламу? Более того, почему непосредственные производители и продавцы товаров - наёмные рабочие - ели-ели сводят концы с концами, а те, кто рекламирует товары, например: спортсмены и артисты, купаются в деньгах, как свинья в грязи?

В СССР пропаганда религии была запрещена, и, тем не менее, советское общество в моральном отношении было в разы чище, чем современное российское буржуазное общество, где пропаганда религии зашкаливает. Яркий пример этого - служители церкви, бойко торгующие религией, религиозными символами, вмешиваются в дела государства, в светскую жизнь, вообще превратили религию в балаган. Зачем вообще нужна пропаганда религии, если она развращает общество во всех отношениях: политическом, экономическом и моральном?

Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что именно частная собственность на крупные средства производства и землю является первопричиной всех бед и несчастий трудового народа, - и разве эта первопричина не узаконена в Конституции РФ?

Можно ли верить заявлениям о борьбе с бедностью, с коррупцией, с жульничеством, с мошенничеством, с безответственностью чиновников и т.д., если первопричина всех этих капиталистических мерзостей узаконена в Конституции РФ?