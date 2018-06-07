Ещё одно полезное ископаемое - дешевый труд, безропотный работник

В России в последнее время проводились многочисленные реформы, главные из них, это приватизация государственной собственности и принятие нового Трудового кодекса. Окончательная цель этих перемен, в том, чтобы устроить для немногочисленной элиты, жизнь, похожую на настоящий коммунизм, к которому стремились долгие годы при советской власти. Взяли этих кремлевских сирот почти на полное государственное обеспечение. Для всей страны такого блага не получилось. Даже дети этих чинуш, почти с детского сада становятся эффективными менеджерами, при совершеннолетии их сразу выдвигают на высокие государственные должности. Со стороны в кремлевский заповедник людей не пускают, только родственные и дружеские связи с правящей элитой, дают право на такой пропуск. В результате страна разделилась на два лагеря, бояре, и мы остальные, как бы просящие милостыню. В ходу сейчас шутка. Путин сказал во время одного своего выступления: «Мы стали жить лучше» - « Мы рады за Вас» - ответил народ.

Они, те, кто аплодируют на различных приемах каждому слову президента. Их за это ублажают не только льготами, но и награждают орденами. Это совершенно закрытое общество, можно сказать, что создан большой театральный коллектив, который все время играет на сцене. В повседневной жизни простые россияне с этими артистами не соприкасаются, только слушают их оптимистичные речи, которые доносятся как бы из другого мира, с экранов телевизора. Сегодня хорошо, а завтра ещё будет лучше.

Наши последние правители оказались, к сожалению, не стратегами, получили большую страну в свои руки и не знали, как её вывести на солнечную поляну. Стали искать поводырей в своем окружение.

Я был в дружеских отношениях с замечательным человеком, Михаилом Малеем, бывшим директором института «Информэлектро». Он даже выделял от института помещение для работы нашему Союзу общественных корреспондентов. Он считал рабселькоров, которые выявляют различные нарушения на местах, народными контролерами, полезными для демократического государства.

Михаила Дмитриевича тоже попробовали на роль проводника в будущее, но он, к сожалению, не подошел на эту роль, Потому, что пытался сделать страну удобной для проживания всего народа. Институт Малея был своеобразным технопарком с экспериментальным производством. С ним работало в начале перестройки на взаимовыгодных условиях много кооперативов венчурного производства. Они рождали идеи, доводили до совершенства новые технологии. Вот бы Чубайсу с его «Роснано» этому поучиться. У Михаила Дмитриевича было 32 заместителя. Приходил к нему младший научный сотрудник с интересным проектом, выходил уже в качестве заместителя директора по претворению в жизнь своей идеи. Михаил Малей был депутатом Верховного Совета, потом его назначили Председателем Госкомимущества. Он мечтал реформировать свою страну по типу своего института. Отдавать собственность только тому, у кого есть интересные идеи, проекты. Он мне рассказывал, что приватизировать нужно, прежде всего, небольшие заводы, обувные и пошивочные фабрики, предприятия торговли, Эти первичные собственники должны были, за счет своей успешной работы накопить средства и выкупить более крупные предприятия. Это была бы, настоящая школа бизнеса. Кто не сумел сработать, тому была бы закрыта дорога дальше. Предполагалось безвозмездно передать государственное имущество по справедливости всему населению, наделить каждого гражданина его долей - именным приватизационным чеком. Он стоил бы примерно в 600 раз дороже, чем чубайсовский ваучер. Вовлечение чеков в продажу не допускалось. На них можно было купить акции приватизируемых объектов и получать впоследствии дивиденды. Это был процесс по привыкание к собственности. Отсекались дельцы, набившие мешки денег на махинациях.

Но Малею не позволили запустить такой механизм, спешили все разделить и попользоваться. На его место срочно призвали Чубайса со своей молниеносной приватизацией. Стали раздавать приближенным людям почти задарма крупные предприятия, добычу полезных ископаемых. Недолго прожил после этого и Михаил Дмитриевич, увидел, как гибнет страна, и сердце его не выдержало. Вот так гнули страну, загоняли в могилу тех, кто сопротивлялся. Отдали её на откуп мошенникам, вместо принципов Малея, создавать полезное и нужное, они разрабатывали теории, как лучше обмануть государство, простых людей и больше положить себе в карман. Это до сих пор является идеологией нашей элиты, идеология нашего государства. Не напрасно сейчас Россия является одним из мировых лидеров по коррупции и в большой разнице в доходах среди населения.

Новые хозяева, вместо того, чтобы развивать, модернизировать предприятия, стали их разворовывать, банкротить. Рабочие, теряя рабочие места, оставаясь без куска хлеба, стали бунтовать. Обессиленный Ельцин решил отказаться от короны, передал страну Путину.

Пришел Путин и ему, очевидно, подсказали верные люди, что для становления благополучного государства нужно, прежде всего, обуздать работников, заставить их больше работать, а для этого урезать их права, чтобы не выступали против новых хозяев.

После перестройки стране достался в наследство Трудовой кодекс, который разрешал забастовки, работника нельзя было уволить без согласия профкома. Это было сравнительное равновесие между работником и работодателем. Либералы посчитали, что в прежнем Трудовом кодексе, слишком много льгот для работников, а зачем их давать человеку, который должен все время подчиняться, является, как бы, не полноценным гражданином своей страны, полностью зависит от милостей хозяев. К тому же реформаторы как огня боялись второй волны забастовок.

Вот тогда и стали разрабатывать новый Трудовой кодекс, появилось несколько его вариантов. Наши правители, остановились на правительственном варианте, которые и сами подготовили. Закон предлагал увольнять работника по инициативе работодателя без всяких согласований с профсоюзными органами. Вводились увольнения за однократное нарушение работником трудовых обязанностей, за разглашения коммерческой тайны, за нарушение требований охраны труда, за отказ от перевода на новое рабочее место. Увольнять имели право сразу, не предупредив работника за два месяца, как было предусмотрено, в действующем до этого КЗоТе.

Изменялись и условия найма: работодателю разрешено было заключать до бесконечности срочные трудовые контракты, продлевая их каждые 2-3 месяца. Договор имели право расторгнуть даже до истечения срока, а работника выбросить на улицу. Так что работник оказывался в подвешенном состоянии, в постоянной тревоге, что он в одночасья может потерять свою работу.

Не предусматривалось согласования с профсоюзом изменений в системе оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов и поощрительных премий. Так за парадным государственным устройством методически уничтожались основополагающие ценности в жизни, уважение к труду. Тех, кто что-то производит, стоит у станка, превращали в граждан второго сорта, их лишили права голоса.

В апреле 2001 новый президент выступил с посланием к Федеральному собранию, дальше по стенограмме: «Очень рассчитываю на то, что парламент ускорит доработку и принятие Трудового кодекса на базе правительственного проекта». В зале возник сильный шум, свист, возмущенные выкрики.

Путин угрожающим голосом: «Я сказал на базе». У правительства не было никаких сомнений, что Трудовой кодекс будет принят. Пропутинская партия «Единство» и примкнувшие к ним голоса либералов из Яблока и СПС давали нужное большинство при голосовании.

Принятие нового Трудового кодекса наткнулось на мощное сопротивление. Сторонники КПРФ, партии, которая категорически была против принятия нового кодекса, стали проводить пикеты. В Москве 15 июня и 5 июля 2001 года собиралось по несколько тысяч человек. Перекрывали Охотный ряд, и готовы были даже брать штурмом здание Думы.

На демонстрации в Санкт-Петербурге вышло около тысячи человек. Несли плакаты. «Депутат российской Думы, время даром не теряй, КЗоТ Путина и Касьянова отвергай». «Без рабочего контроля новый КЗоТ - тюрьма, неволя».

Трудовой кодекс бы все - таки принят. Работник перестал быть равноправным гражданином, маленький человечек, букашка, которым все понукают, не боятся унизить, обобрать. Кроме нефти и газа, в стране появилось ещё одно полезное ископаемое - дешевый труд, безропотный работник.

Право на забастовку после принятия в 2001 году нового ТК оказалось сильно урезанным. В частности, для объявления забастовки теперь требуется решение конференции всех работников. Объявлять теперь нужно дату не только начала забастовки, но и ее завершения. Под запретом оказались вообще некоторые формы забастовок, в частности забастовка солидарности.

К тому времени на различных предприятиях было создано уже сотни новых, пока ещё малочисленных свободных профсоюзов. На Нижегородском «Красном Сормово», на череповецкой «Северстали», в Костроме, Дубне, Ярославле и на многих других предприятиях, в разных городах страны. Мы даже создали организацию «Рабочие инициативы», чтобы объединить ростки рабочей демократии. К сожалению, после принятия нового Трудового кодекса все эти профсоюзные ячейки на предприятиях оказались вне закона. Их стали убирать, уничтожать. Остались официальные профсоюзы ФНПР, профкомы которых легли под руководителей предприятий.

Сейчас новые профсоюзы «Новопроф» и МПРА, «Действие» и «Учитель», которые входят в «Конфедерацию труда России» стараются на предприятиях, в организациях объединить людей в борьбе против произвола работодателей. Но от активистов стараются избавиться с помощью статей принятого Трудового кодекса. Главный смысл в этом законе, что руководитель, директор всегда прав.

Недавно был уволен неосвобожденный председатель свободного профсоюза работников московского метро Николай Гостев. Его обвинили почти в измене Родине. Он посмел нарушить корпоративный запрет на общение с прессой. Оказывается работникам метро запрещено говорить вслух, почему в подземке случаются аварии.

На омской фабрике «Сладонеж» для увольнения председателя профкома нового профсоюза «Новопроф» Олега Марченко разыграли целый криминальный сюжет. Его вызвала начальник отдела Спицина и сообщила о том, что его флюорография просрочена, поэтому он отстраняется от работы и направляется на прохождение медицинского обследования. Спицина сама провела его через проходную, поскольку до окончания рабочей смены выходить за пределы предприятия без санкции руководства запрещено. Марченко прошел медицинское обследование, пришел на следующий день на смену, а ему заявляют, что направление на флюорографию ему никто ему не давал. Он по собственной инициативе внезапно покинул свое рабочее место, совершил «грубый дисциплинарный проступок – прогул», за что и был незамедлительно уволен.

Есть 135 статья Конвенции МОТ, по которой представители работников во всем мире на предприятиях пользуются эффективной защитой от любого произвола работодателей, которое может нанести им ущерб, включая увольнение. В ответ у нас появилось постановление нашего Конституционного Суда РФ, где говорится, что нечего защищать этих активистов больше, чем остальных работников. И не стали церемониться, выстраивают против них ложные обвинения, и выталкивают за ворота.

Не напрасно сейчас наши чинуши воскрешают Николая второго, вывешивают везде его портреты, они возвращают не самого царя, а те нормы жизни для рабочего человека. Тогда штрафы работников хозяевам приносили добрую часть прибыли. На Никольской мануфактуре, наш благодетель Савва Морозов, тоже обогащался за счет таких штрафов. Соберутся в цехе вместе несколько человек – штраф. Недостаточно деликатно рабочий поздоровался с хозяином - штраф. Хозяева преуспевала в самых разнообразных придирках? И у нас пришло к этому.

Вот, например, расчертили фабричную территорию на омском «Сладонеже», обозначали, где работники могут ходить, где ступать им запрещено. Весной на этих разрешенных дорожках лужи. В итоге главный инспектор по охране труда стоит и записывает тех людей, которые не хотели промочить обувь и обходили лужи. И наказывают их.

Вот что рассказал один из работников корреспонденту местной газеты Алтайского шинного комбината. Фамилия естественно при нынешних порядках скрывается: «Меня уже два раза штрафовали за то, что моя футболка отличалась по цвету от робы. Роба была черного цвета, футболка – серого. Доходило до того, что к человеку подходил охранник, специально спрашивал, сколько время, и, когда рабочий доставал телефон, чтобы время посмотреть, охранник выписывал штраф за пользование телефоном в цеху».

В Сочи уволили учительницу Елену Носову, она с маленьким ребенком осталась без средств к существованию. Уволили за то, что она осмелилась рассказать в социальных сетях о разрухе в кабинетах, где обучаются дети. Не хватало парт, сломанные стулья, детям приходилось писать на коленках.

Слесарь механосборочных работ Юлия Старостина Ульяновского автозавода не побоялась прийти на протестный митинг и даже выступить на нём. Потребовала у руководства повысить заработную плату, которая не индексировалась практически шесть лет. Она напомнила, что на главном производстве, чтобы заработать в месяц 12 тысяч рублей, приходится пахать по 12 часов в сутки.

И через несколько дней к ней за откровенность пришла расплата, ей влепили выговор за то, что она без разрешения бригадира отлучилась… в туалет и отсутствовала на рабочем месте целых пять минут. Через некоторое время Юлию опять уличили в этом же «преступлении». Она опять без разрешения побывала в туалет и отсутствовала на рабочем месте всё те же пять минут. Можно было уже увольнять активистку. Но она подала в суд, и наше правосудие долго разбиралось, можно ли работнику во время рабочей смены посещать туалет. Решили, что пока можно. Может быть, следующий Трудовой кодекс запретит и эту вольность. Можно перечислять до бесконечности этот произвол работодателей. Но и этих примеров хватит.

В 2004 году я написал статью: «Рабы с колен страну не поднимут». Её осмелились напечатать «Известия». После этого, сразу три телеканала решили организовать беседу со мной. Я согласился с предложением ТВЦ. Против меня посадили тогда ещё живого, бывшего министра Труда Починка. Я рассказывал все, что происходит на нашем трудовом фронте. Починок старался смягчить ситуацию.

После этого я не замечал больше передач по телевиденью и публикаций в правительственной прессе о тяжелой судьбе нашего работника. Все является, очевидно, большой государственной тайной. Зато пресс - секретарь прокремлевского молодежного объединения «Наши» Потупчик, за то, что я отстаиваю интересы рабочих, включила меня в список злейших врагов России и Путина. В этом списке, где – то около двести человек в основном правозащитники и журналисты.

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»