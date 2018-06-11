Чего раскудахтались?

Посмотрел телевизор тут еще раз. Весь день – куриное кудахтанье о ссоре в Большой Семерке, о досрочном отъезде Трампа с ее слета в Канаде да о выступлении Самого в Пекине.

А чего вы кудахчете? Ждете ссоры в Джи-7? А вам-то что с того?



***



Достаем наше железное мерило-вопросник и смотрим, что моргут получить расейские рукозады и мямли из раскола между США и Западной Европой.



- Трамп, посоветовав Семерке снова пригласить РФ на свои заседания, вовсе не собирается снимать тяжелых экономических санкций с Москвы и прекращать политику прицельного уничтожения российских олигархов (в в перспективе – и высших иерархов). Да он этого и сделать не сможет без Конгресса. Он вовсе не собирается признавать присоединение Крыма.



- Трамп и так собирался ссориться и с ЕС, и с КНР, развязав мировую торговую войну и вводя покровительственный таможенный тариф. Его главная цель – вернуть Америке промышленность. А для этого он так и так собирался ломать европейцев и китайцев. Ибо понимает, что главное для спасения Америки от упадка – снова завести у себя передовую индустрию. Чего не сделаешь без протекционизма и порчи отношений с ЕС и КНР.



- А вот Путин совсем не собирается поступать подобным образом. Никакого протекционизма он не вводит. Наоборот, выступает подголоском Пекина, жаждущего сохранить «беспошлинный мир».



- При этом ни Франция, ни Германия не намерены снимать санкции с Москвы, пускай и после ссоры с Америкой. Они не признают присоединения Крыма и потребуют Москву убраться с Донбасса. Рынок РФ, даже если Путин им его полностью откроет, не заменит рынка США. Слишком мал, да и разнообразие его потребностей намного меньше. Зато Кремль разорит своих производителей, поднявшихся на эмбарго.



- РФ не может заменить США для Европы в части научно-технического лидерства, а восторженные ахи и охи по поводу оружия РФ звучат в основном для внутреннего пользования. Европа отлично знает, что по части «Ай Ти», электроники, точного машиностроения, нанотеха, роботостроения, биотеха и т.д. Российская Федераций – аутсайдер. А все эти отрасли гораздо важнее оружия для глобального лидерства. Ядерно-ракетное оружие у ЕС имеется (Франция), а вот заменить американские авианосцы, глобальные ВВС с сетью баз по всему шарику и амфибийные силы Москве просто нечем. Она и в космосе отстает от США. И по части спутниковых технологий особенно. Своя-то электроника – немощная.



- Война в Сирии отнюдь не предотвращает прорастание «грибницы» запрещеннноговроссии ИГИЛ в странах ЕС.



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Ну, и что вы, кремлевские, получите от ссоры между ЕС и США? ЕС-то может выбрать как раз отказ от «Северного потока-2» в обмен на неведение Вашингтоном заградпошлин на европейский экспорт.



У вас нет главного – промышленно и научно развитой страны, и на Академию наук вы тратите меньше, чем на футбольные клубы первой лиги (4 млрд. рублей в год против 49 млрд.). Вы тратите деньги на ноги бездарных пинателей мяча, а не на мозги и не на добычу новых знаний. Вы же – тупые обыватели.



Да и ваша война в Сирии закономерно привела к тому, что встал вопрос о финансировании разминирования, расчистки руин и огромных строительно-восстановительных работ. А это – если не 400 миллиардов долларов, как требует Асад, то уж двести – точно. А денег нет. Зря, что ли, Шойгу призвал страны ОДКБ (нищие экс-советские республики) участвовать в восстановлении Сирии. Значит, Китай тратится не собирается, у Ирана денег нет, арабские монархии ничего не дают. Ну как же, ШОС мощнее НАТО! И куда там какой-нибудь Канаде до Таджикистана или Киргизии?



Вместо того, чтобы заниматься главными для РФ делами (чистка от коррупции и бюрократии, новая индустриализация при разумном протекционизме, присоединение Донбасса и борьба за Новороссию), вы кинулись в маразм и распыление сил. И в экономическое самоуничтожение.



Кудахтанье больше не поможет!