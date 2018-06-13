Куда нас ведут?

Как сказал Путин: «Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить».

Наш вождь совершенно оторван от жизни, он уже давно работает у нас сказочником, большинство его предсказаний не сбываются. В декабре 2012 года Путин пообещал, что в ближайшее время должно быть создано за счет модернизации действующих производств и открытия новых предприятий до 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест. На самом деле наша экономика не развивается, а разваливается. В ней нет инновационного стержня, не разрабатываются новые технологии. Продукция неконкурентно способна, проигрывает зарубежным аналогам. Россияне покупают, в основном товары, которыми снабжают Россию зарубежные компании. Они более качественные, В тоже время, наши предприниматели, как их величают в Кремле - эффективные менеджеры, вместо того, чтобы переходить на новые технологии, которые потребуют некоторых затрат, всю прибыль выводят за рубеж, в офшоры. Наша же власть умоляет иностранных инвесторов, чтобы они пришли к нам и хоть что-нибудь нам построили.

Вот, с помощью, каких предприятий наш уважаемый президент готовит сейчас экономический прорыв. Наш рабочий класс трудится в этих промышленных углах за мизерные зарплаты, и те не выплачиваются месяцами. Скоро и этого не будет, на многих объектах производство вообще останавливается.

Забастовали рабочие Баранчинского электромеханического завода Свердловской области. Им уже три месяца не платят зарплату. «А что нам делать, - говорит один из работников, - У нас дети, семьи. Их нужно кормить. Труд у нас тяжелый, все делаем вручную. Катушки на барабаны двигателей наматываем каждый день, все вручную, по старинке. У нас зарплаты не высокие». Все ждут здесь переоснащения, ремонта цехов, но пока тишина.

Баранчинский электромеханический завод является крупнейшим на Урале производителем дизельных и специальных трехфазных электродвигателей. Кто знает, какая судьба ждет этот завод, который по нынешним меркам не может конкурировать с подобными ему предприятиями? Что ждет его трудовой коллектив?

Технический директор "Воронежского стеклотарного завода" Панкратов сообщил работникам, что площадка предприятия консервируется как минимум на год. Собственники не смогли договориться с потенциальными инвесторами. Рабочие стеклотарного завода по случаю задолженности по зарплате и чтобы узнать о дальнейшей судьбе предприятия, в один из дней мая, собрались на митинг у проходной. Пригласили на митинг руководителей предприятия, но никто из них на эту встречу не пришел, не поделился с работниками секретами дальнейшей жизни.

7 мая 2018 года в Саратове состоялся митинг в поддержку работников завода резервуарных металлоконструкций, которые требуют сохранить предприятие и протестуют против его преднамеренного банкротства. Участники акции протеста вышли с плакатами: «Радаев! Сохрани завод РМК» и «Сохранить завод РМК». Митинг был организован территориальной организацией КПРФ.

Бастующие рабочие завода «Красный Октябрь» в Волгограде пытались в день первого матча чемпионата мира провести протестный митинг. Им не разрешили. «Сегодня в моем цехе вместо 11 рабочих осталось лишь четверо. Впрочем, производство уже остановлено. Нас сообщили, что счета предприятия арестованы и поэтому с возвратом долгов по зарплате нужно ещё немного, подождать. А как нам тогда кормить свои семьи и платить кредиты? » – говорит один из рабочих.

Начало апреля ознаменовалось для сотрудников владимирского завода “Автоприбор” выходом в месячный простой. А тем временем, предприятие уже начали распродавать. Выставлены для продажи 45 зданий предприятия. 2018 год может стать последним в 86-летней истории владимирского завода.

Это только небольшое количество предприятий, которым, очевидно, уже вынесен смертный приговор, по всей стране таких осужденных заводов и фабрик очень много. А где новые предприятия с новыми технологиями? Нет планирования, кто в лес, кто по дрова. Вместо того чтобы менять отношения к экономике, системе управления, Путин и правительство решили поднять возраст работника при выходе на пенсию. Где будут работать эти пожилые люди? После оптимистических выступлений с трибун, остаются вопросы, на которые никто не хочет отвечать. И главный из них - куда ведут нашу страну?

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»