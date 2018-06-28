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Московский листок

Пенсионный вопрос М.Калашникова

Опубликовано 28.06.2018 в разделе комментариев 3

правительство пенсионеры
Пенсионный вопрос М.Калашникова

- К2501 выступает за немедленную остановку пресловутой «пенсионной реформы» и вынесение ее на всероссийский референдум. 

- Мы считаем, что власть начала не с того. Прежде, чем заниматься пенсионной проблемой, сперва нужно обеспечить бурный рост производства, торговли и сферы услуг в РФ. Не менее 7-10% в год! Только тогда страна получит миллионы новых налогоплательщиков, как частных лиц, так и компаний. Только тогда русские получат и рост зарплат, и растущий спрос на квалифицированных работников. Только так пожилые окажутся не лишними, а востребованными – и смогут передавать свой трудовой опыт молодым, а не воевать с ними за сокращающиеся в числе рабочие места. 

- Власть не выполнила этого условия: экономика РФ стагнирует уже десять лет, число рабочих мест не растет. Потому – долой «пенсионную реформу» до решения главного вопроса. 

- Вызвать бурный рост экономики в РФ можно, лишь грубо поправ нормы ВТО (как Дональд Трамп) и введя протекционистские таможенные тарифы, одновременно с понижением налогов на производство в стране.

Лишь так мы сможем сделать выгодным не ввоз в страну готовых товаров, а производство их на месте. В том числе и за счет перенесения его в РФ иностранными корпорациями. Это даст бурный рост числа рабочих мест в стране.

Та же самая мера обеспечить возможность снижения учетной ставки ЦБ РФ. Ибо дешевые кредиты тогда пойдут в создание новых производств и в закупки отечественных товаров, а не утекут в Китай, в обмен на его импорт.

И та же самая мера создаст многочисленные точки приложения сил для тех денег, что под давлением западных санкций возвращаются из оффшоров в РФ. Эти деньги пойдут в создание заводов и фабрик. А сегодня их попросту некуда вкладывать!

 

- В рамках той же политики наращивания производства, зарплат и числа рабочих мест мы требуем введения прогрессивной шкалы обложения личных доходов граждан, но – при одновременном введении налоговых льгот при вложении средств в предприятия (вплоть до полного освобождения от налога на прибыль при инвестировании ее в модернизацию производства). Мы требуем тем самым обеспечить резкий рост вложений в промышленность и агропром.

В рамках той же политики мы требуем отмены налога на добычу полезных ископаемых – с одновременным установлением высоких пошлин на вывоз необработанного сырья. (Правительство делает наоборот: повышает НДПИ, но хочет вообще упразднить пошлины на вывоз сырой нефти).

 

- Мы требуем ни в коем случае не повышать НДС – налог-убийцу производства и не вводить новых налогов.

 

- Лишь после выполнения этих условий мы требуем вынести на всенародный референдум обсуждение пенсионного вопроса.

 

- Мы считаем, что Пенсионный фонд РФ давно утратил смысл, он давно банкрот. Его нужно упразднить и перевести выплаты пенсий (как в СССР) в бюджет. За счет всех налогов и поступлений государства. Возродив солидарную систему.

 

- При этом – для поощрения рождаемости русских – размер пенсии будет привязан не только к трудовому стажу и заработку, но и к числу детей в семье.

 

- Мы требуем восстановления де-факто комбинированной советской системы пенсионного обеспечения. Когда человек не только получал пенсию от государства, но и накапливал на нее сам, откладывая свои деньги на сберкнижку в системе сберкасс СССР. Где он имел железобетонные гарантии сохранности вкладов от государства и 3% годовых. Причем свои сбережения (в отличие от денег в Пенсионном фонде РФ) гражданин мог завещать наследникам.

 

- Заменой советской сберегательной системы мы требуем сделать освобожденные от налогов инфраструктурные облигации с купонным доходом в 7-10% годовых. Покупая их, гражданин будет давать государству в долг свои сбережения под строительство новой инфраструктуры и новых производств. Государство, тем самым вовлекая в экономику 25 трлн. сбережений населения, купоны будет платить за счет эмиссии, а не налогов.

 

- Для осуществления такого маневра с налогами, облигациями и новой пенсионной системой мы требуем восполнить первоначально выпадаюшие доходы бюджета за счет жестких мер экономии и рационализации.

 

- Чтобы (пока указанные выше меры не дали полной отдачи) восполнить недостаток средств, мы требуем:

А) отказа от бесполезной и дорогостоящей войны в Сирии (но не от помощи русским Донбасса и не от включения ЛДНР в состав РФ!);

Б) решительной борьбы с коррупцией, с системой отпилов и откатов – ибо по назначению из-за них в РФ до цели доходит подчас всего 20-40 % бюджетных ассигнований;

В) задействования для первоначального покрытия дефицита бюджета не менее 200 млрд. долларов из полутриллионных финансовых резервов государства;

Г) направления в доходы бюджета, а не в резервы, всех сверхплановых нефтегазовых доходов государства, дивидендов от участия его в сырьевых госкорпорациях и банках;

Д) отказа от выдачи валютных межгосударственных кредитов иным странам под сверхнизкие проценты;

Е) использования рублевой эмиссии для поддержки национальной промышленности из бюджета – а не за счет сбора этих средств с помощью налогов (не менее 1,5 трлн. рублей в год).



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
весельчак.У написал 28.06.2018 01:10
Портрет М.Калашникова просто супер! Реально похож!
редактор стебается с кога-новопидоросса
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предателям и ненавистникам СССР
голосовали и доголосовались написал 28.06.2018 01:05
Что, не нравится повышение пенсионного возраста? Но вы же сами хотели капитализма, чтобы жить, как в Европе. Хотя получилось, что живете как в Зимбабве. Но все равно поддерживаете буржуйский режим, голосовали и голосуете за его власть. Надеялись, что во власти будут хорошие и добрые буржуи? Так вам и надо, быдлу, предавшему СССР и советскую власть. Буржуи правильно делают, что повышают пенсионный возраст до уровня, который существует в других капиталистических странах. Чем вы недовольны? Хотите рыбку съесть и НАХ сесть? Желаете жить при буржуйском режиме, но чтобы пенсионный возраст был как в СССР? Чтобы медицинское обслуживание было полностью бесплатным, а лекарства и коммунальные услуги дешевыми, как в стране Советов? Отсосете! Буржуи вам еще устроят такую жизнь, что будете сопли утирать, вспоминая даже недавно ушедшие годы. За предательство и глупость приходит расплата.
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Ой пойду я в монастырь, помлюся богу! не пошлет ли мне господьхстелячьюногу?
!!!!TOTTOTJASNO!!!&& написал 28.06.2018 00:57
"экономика РФ стагнирует уже десять лет, число рабочих мест не растет."
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! То таки бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины в долбостройку рассказывали тупым населюкам долбостроечного таки СССР, что как только они, ублюдки, устроят рыночную экономику, то сразу "застой" таки сменится бурным таки ростом всего на свете - а выросло только пеРдательство, воровство, коррупция, идиотизм и пох-уизм - то таки да! То таки теперь тупые населюки могут вспомнить далекую планету Торманс и по примеру таки тормансианцев, перевешать на дверях таки лабораторий безумных вчонкиных, таки которые выдали неверный таки прогноз - то таки да! Но это беззаконный метод он таки не для правового государства, за которое нам рассказывали таки байки всякие какадемики, экономисты и Старшие Экономисты! То нужно таки заставить думаков таки провести Закон о Децимации. И децимировать творчилл раз десять, а безумных вчонкиных - раза два - это даст огромную экономию таки средств, так как творчиллы уже не будут на сценах своих творчильников, подобно всяким дрочителям размахивать х-ями! Таки безумные вчонкины не станут переделывать Теорию Вероятностей в Теорию Относительности - то таки да...
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