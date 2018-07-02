Общество потребителей или все-таки общество производителей?

Буржуазная пропаганда в целях запутывания и подчинения воле капитала наемных работников постоянно вещает про некое «общество потребления». Якобы, это раньше в основе общества лежало производство, а теперь вдруг на место производству пришло потребление. Звучит, как говорится, красиво. В обществе потребителей все заняты, как легко догадаться, потреблением – кто больше потребил тот и молодец, а кто меньше – тот неэффективный гражданин, неудачник. Нет здесь ни классовой борьбы, ни самих классов, а есть только потребление и ничего более.

Обыватель глотает эту лапшу и начинает размышлять на тему, почему он неудачник и мало потребляет. Но обыватель даже не пытается поразмышлять вот над чем – чтобы что-то потребить, это что-то ведь еще произвести надо. Причем производство предшествует потреблению. Наверное, многие хотели бы потреблять мерседесы, квартиры и полные холодильники – да вот беда, не производят все это в таких масштабах. Значит, в основе общества по-прежнему лежит производство. И по-другому просто не может быть, ведь человек по природе своей – производитель. Потребителями были наши предки – животные. Давайте посмотрим на животный мир: травоядные не производят (выращивают) растения, хищники не производят (разводят) травоядных. Животное может только потреблять то, что производится само естественным путем в природе. Если по каким-то причинам в природе происходят перемены и естественная еда исчезает – погибают целые виды животных, либо они вынуждены перестраиваться на новую пищу и эволюционировать в другие виды. То есть животные полностью зависимы от природной среды: произведет природа корм – жизнь животного продолжится, не произведет природа корм – животное погибнет. А так как природная среда на Земле разная (климат, местность), то животные еще и полностью зависимы от географии – они не могут свободно перемещаться по планете, так как необходимый им для жизни корм производится природой только в определенной местности. Лесной зверь не сможет жить в степи, тропический зверь погибнет на Северном полюсе. И только человек обеспечивает себя сам – он производит еду, одежду, дома и далее по возрастающей доходя до произведений культуры (то есть потребностей собственного сознания, которое как раз и развилось в процессе производства). И именно то обстоятельство, что человек не просто потребитель, а в первую очередь – производитель, дает нам свободу от природной среды. Мы можем жить по всей планете, мы переживаем изменения в природе (даже полный неурожай сегодня не приведет к полному вымиранию человечества, так как мы научились производить долгохранящиеся запасы и искусственную еду), мы даже сами меняем окружающую нас природу. Короче именно производство, а не потребление делает из нас людей – выделяет из животного мира.

Итак, потребление в человеческом обществе всегда следует после производства. Если ничего не произведено – то и потреблять нечего. Причем производство сегодня еще несовершенное, дефицитное. Как было отмечено, можно хотеть чего угодно – но каждому по мерседесу, а то и не по одному сегодня просто недоступно; это касается и еды – качественной еды сегодня недостаточно, на всех не хватает, от голодной смерти многих спасают низкокачественные суррогаты. То есть между процессами производства и потребления лежит еще один процесс – распределения произведенного. Ведь так не бывает, что кому-то мерседес внезапно выпал, а кому-то маргарин (суррогат) вместо масла, а потом они поменялись местами. Наоборот, одним в потребление всегда достается все самое лучшее и в больших количествах, а другим для потребления доступна всякая дрянь и то в ограниченных количествах, часто приходится делать выбор, что в данный момент нужнее.

Размышляя над буржуазной пропагандой подобным образом, мы пришли к другим выводам. Не в потреблении чего-то там кроется успех, а в распределении. Ведь потребить можно только то, что нам досталось. Как же происходит распределение произведенного при капиталистическом общественном строе? А вот как: в современном нам обществе существуют средства производства («рабочие места») и существуем мы, наемные работники (которые каждый день ходят на работу); но мы лишены средств производства – все они находятся в руках наших «работодателей» (буржуазии). Чтобы что-то потреблять, нужно это производить – вот и выходит, что мы с вами, товарищи, вынуждены наниматься к нашим «работодателям», чтобы производить то, что потом будем потреблять. Но за то, что буржуазия такая «добрая» и такая «заботливая», она в процессе распределения произведенных нами продуктов – забирает себе все самое лучшее и ценное, а нам уже достаются остатки. На первый взгляд, все даже кажется честным, буржуазия владеет всеми средствами производствами, а потому распределяет себе больше для потребления. Но давайте ответим на вопрос: почему буржуазия владеет всеми средствами производствами? Ответы типа «потому что она их произвела» или «потому что она эффективнее ими управляет» не годятся. Сегодня все производим мы, наемные работники, это мы производим станки и автоматы, мы строим офисные и торговые здания, в общем все средства производства – дело наших рук, а земля, например, вообще произведена не людьми, но точно так же угодила в частную собственность буржуазии. Второй ответ о более эффективном управлении, тоже не проходит – в капитализме случаются постоянные кризисы, предприятия банкротятся, средства производства простаивают без дела на фоне нарастающей безработицы и т.д.; в это же время мы помним первое в мире Социалистическое государство – СССР, где до внедрения элементов капитализма всего этого не было, как не было и буржуазии, получается, наоборот, когда собственность в наших рабочих руках – она более эффективно управляется. Выходит, что с момента написания Марксом и Энгельсом «Манифеста Коммунистической партии» в мире ничего не изменилось – и частная собственность все так же нужна буржуазии исключительно для перераспределения произведенных нами продуктов в свою пользу.

Подводя итог написанному, мы с абсолютной уверенностью можем говорить следующее: никакого человеческого общества «потребления» нет и быть не может, наше общество есть общество производящее, от первобытных времен и до коммунизма, а также и после победы коммунизма. Проблема малого потребления заключается не в личной удачливости или неудачливости, а в положении в обществе: либо ты наемный работник, либо ты владелец средств производства. Причем владельцы средств производства объективно не приносят сегодня никакой общественной пользы, но зато имеют личную выгоду большего потребления. А из этого мы с вами, товарищи, делаем самый главный вывод – изменить наше положение в потреблении произведенных нашим же трудом продуктов иначе как полной отменой частной собственности буржуазии на все средства производства невозможно. То есть только переход от капитализма с его частной собственностью на средства производства к социализму с общественной собственностью на средства производства сможет изменить наше положение в распределении и как следствие – в потреблении.

А раз так, то и бороться мы будем не за мифическую «личную эффективность», а все вместе, всем рабочим классом, за социализм!